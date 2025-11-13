Новини
Apple вече поддържа и дигитални паспорти

13 Ноември, 2025 10:57 600 5

  • apple-
  • iphone-
  • digital id-
  • паспорт

За момента функцията е налична само в САЩ

Apple вече поддържа и дигитални паспорти - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple официално пусна новата си функция за цифрово удостоверяване на самоличност за американски паспорти. Удостоверението, което се създава въз основа на информацията от американския паспорт, вече се предлага в бета версия и се приема на контролните пунктове на Транспортната администрация за сигурност (TSA) в над 250 летища в цялата страна. Това предоставя възможност за цифрова идентификация на по-широк кръг от пътници, включително тези, които все още не разполагат с шофьорска книжка или лична карта, отговарящи на изискванията за REAL ID.

Добавянето на паспорта в Apple Wallet е многостепенен процес за сигурност. Потребителите трябва първо да сканират страницата със снимката на физическия си паспорт, след което да използват NFC функцията на своя iPhone, за да прочетат чипа, вграден в паспорта, и да потвърдят автентичността на данните. Настройката се завършва с проверка на сигурността на живо, при която потребителят трябва да направи селфи и да изпълни серия от движения на лицето и главата, за да потвърди самоличността си и да се предпази от измама.

Представянето на цифровата лична карта е безпроблемен и сигурен процес, при който не се налага физическо предаване на устройството. Потребителят просто кликва два пъти върху страничния бутон или бутона „Home“, избира цифровата лична карта в Wallet и държи своя iPhone или Apple Watch близо до четец на лични карти. Удостоверяването е задължително и изисква Face ID или Touch ID, преди да бъдат споделени каквито и да е данни. Apple подчертава, че системата е проектирана с оглед на поверителността: данните от цифровата идентификация са криптирани и се съхраняват само на устройството на потребителя. Важно е, че Apple потвърждава, че не може да проследява кога и къде се представя идентификацията, нито какви конкретни данни се споделят, и се предава само минималната информация, необходима за транзакцията.

Тази функция за паспорт е разширение на съществуващите усилия на Apple, които започнаха през 2022 година с пускането на поддръжка за шофьорски книжки и държавни лични карти в Apple Wallet, функционалност, която вече е активна в 12 щата на САЩ и Пуерто Рико. Макар че цифровата идентификация улеснява проверката при пътувания в страната, Apple уточнява, че тя не замества физическия паспорт и не може да се използва за международни пътувания или преминаване на граници. Apple обещава бъдеще, в което Digital ID ще се използва и за проверка на самоличността и възрастта на място, в приложения и онлайн в „допълнителни избрани фирми и организации“.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Магнитски

    6 5 Отговор
    Който има Аппле е американски цифров роб

    11:03 13.11.2025

  • 2 Чавдар

    8 0 Отговор
    Българските комунисти сме против дигиталните паспорти на Ейпъл. Ние предпочитаме паспортите на китайската комунистическа партия.

    Коментиран от #3

    11:20 13.11.2025

  • 3 Бееее

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чавдар":

    офцята сама си търси офчар и е напълно обедена, че всички ся офце

    11:33 13.11.2025

  • 4 ИНОВАЦИИИ СЪР

    2 0 Отговор
    2 месеца един ъпдейт по късно и ще има "андроид вече поддържа дигитални паспорти"

    Коментиран от #5

    11:49 13.11.2025

  • 5 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИНОВАЦИИИ СЪР":

    И 6-12 месеца по-късно ще стане "За всичко ти е нужен дигитален паспорт", дето няма да е задължителен, ама просто без него няма да ти позволяват да правиш нищо. Пример- Великобритания с идеите за цифрово ИД, дето още неизлязло стана задължително за банкови сметки, шофиране и т.н. ЕС- от 2027 искат да направят лимит за целия съюз до 10000 евро кеш и над 3000 евро да трябва да ти проверят(т.е. запишат в системите на данъчни, полиция и т.н. с проверката) какво? ЦИФРОВО ИД. За над 1000 евро плащане с биткойн или за биткойн какво пак? ЦИФРОВО ИД към плащането.
    И, да, биткойн ще стане контролиран от държавите и постепенно забранен. От там цената му ще се срине. Няма как да забранят да плащаш от биткойн към биткойн директно през примерно американска борса или да предадеш флашка с портфейла. Но... Ако борсата е регистрирана в ЕС, то няма да допусне плащането. Ако ти плащат за койни, банката ти ще откаже да осчетоводи. Ако искаш да платиш койни, просто ти спира банката плащането. И няма измъкване. В момента Револют, Пейпал, Пейсейф и т.н. имат блокировки към типове услуги и търговци за граждани на ЕС. Каквато и карта да вържеш, каквото и да правиш, отказва да плати, защото има списък от ЕС за възбрана. Европеец с карта от САЩ не става- гледа се откъде си ти като гражданство. Това е бъдещето- парите на хората ще са техни на думи, но не и реално. Ти си мислиш, че имаш 1 000 000, но може да кажат над 1000 просто да не може да плащаш.

    12:28 13.11.2025