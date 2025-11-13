Apple вече поддържа и дигитални паспорти

Apple официално пусна новата си функция за цифрово удостоверяване на самоличност за американски паспорти. Удостоверението, което се създава въз основа на информацията от американския паспорт, вече се предлага в бета версия и се приема на контролните пунктове на Транспортната администрация за сигурност (TSA) в над 250 летища в цялата страна. Това предоставя възможност за цифрова идентификация на по-широк кръг от пътници, включително тези, които все още не разполагат с шофьорска книжка или лична карта, отговарящи на изискванията за REAL ID.

Добавянето на паспорта в Apple Wallet е многостепенен процес за сигурност. Потребителите трябва първо да сканират страницата със снимката на физическия си паспорт, след което да използват NFC функцията на своя iPhone, за да прочетат чипа, вграден в паспорта, и да потвърдят автентичността на данните. Настройката се завършва с проверка на сигурността на живо, при която потребителят трябва да направи селфи и да изпълни серия от движения на лицето и главата, за да потвърди самоличността си и да се предпази от измама.

Представянето на цифровата лична карта е безпроблемен и сигурен процес, при който не се налага физическо предаване на устройството. Потребителят просто кликва два пъти върху страничния бутон или бутона „Home“, избира цифровата лична карта в Wallet и държи своя iPhone или Apple Watch близо до четец на лични карти. Удостоверяването е задължително и изисква Face ID или Touch ID, преди да бъдат споделени каквито и да е данни. Apple подчертава, че системата е проектирана с оглед на поверителността: данните от цифровата идентификация са криптирани и се съхраняват само на устройството на потребителя. Важно е, че Apple потвърждава, че не може да проследява кога и къде се представя идентификацията, нито какви конкретни данни се споделят, и се предава само минималната информация, необходима за транзакцията.

Тази функция за паспорт е разширение на съществуващите усилия на Apple, които започнаха през 2022 година с пускането на поддръжка за шофьорски книжки и държавни лични карти в Apple Wallet, функционалност, която вече е активна в 12 щата на САЩ и Пуерто Рико. Макар че цифровата идентификация улеснява проверката при пътувания в страната, Apple уточнява, че тя не замества физическия паспорт и не може да се използва за международни пътувания или преминаване на граници. Apple обещава бъдеще, в което Digital ID ще се използва и за проверка на самоличността и възрастта на място, в приложения и онлайн в „допълнителни избрани фирми и организации“.