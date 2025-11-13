Apple вече поддържа и дигитални паспорти

Apple официално пусна новата си функция за цифрово удостоверяване на самоличност за американски паспорти. Удостоверението, което се създава въз основа на информацията от американския паспорт, вече се предлага в бета версия и се приема на контролните пунктове на Транспортната администрация за сигурност (TSA) в над 250 летища в цялата страна. Това предоставя възможност за цифрова идентификация на по-широк кръг от пътници, включително тези, които все още не разполагат с шофьорска книжка или лична карта, отговарящи на изискванията за REAL ID.
Добавянето на паспорта в Apple Wallet е многостепенен процес за сигурност. Потребителите трябва първо да сканират страницата със снимката на физическия си паспорт, след което да използват NFC функцията на своя iPhone, за да прочетат чипа, вграден в паспорта, и да потвърдят автентичността на данните. Настройката се завършва с проверка на сигурността на живо, при която потребителят трябва да направи селфи и да изпълни серия от движения на лицето и главата, за да потвърди самоличността си и да се предпази от измама.
Представянето на цифровата лична карта е безпроблемен и сигурен процес, при който не се налага физическо предаване на устройството. Потребителят просто кликва два пъти върху страничния бутон или бутона „Home“, избира цифровата лична карта в Wallet и държи своя iPhone или Apple Watch близо до четец на лични карти. Удостоверяването е задължително и изисква Face ID или Touch ID, преди да бъдат споделени каквито и да е данни. Apple подчертава, че системата е проектирана с оглед на поверителността: данните от цифровата идентификация са криптирани и се съхраняват само на устройството на потребителя. Важно е, че Apple потвърждава, че не може да проследява кога и къде се представя идентификацията, нито какви конкретни данни се споделят, и се предава само минималната информация, необходима за транзакцията.
Тази функция за паспорт е разширение на съществуващите усилия на Apple, които започнаха през 2022 година с пускането на поддръжка за шофьорски книжки и държавни лични карти в Apple Wallet, функционалност, която вече е активна в 12 щата на САЩ и Пуерто Рико. Макар че цифровата идентификация улеснява проверката при пътувания в страната, Apple уточнява, че тя не замества физическия паспорт и не може да се използва за международни пътувания или преминаване на граници. Apple обещава бъдеще, в което Digital ID ще се използва и за проверка на самоличността и възрастта на място, в приложения и онлайн в „допълнителни избрани фирми и организации“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Магнитски
11:03 13.11.2025
2 Чавдар
Коментиран от #3
11:20 13.11.2025
3 Бееее
До коментар #2 от "Чавдар":офцята сама си търси офчар и е напълно обедена, че всички ся офце
11:33 13.11.2025
4 ИНОВАЦИИИ СЪР
Коментиран от #5
11:49 13.11.2025
5 хаха
До коментар #4 от "ИНОВАЦИИИ СЪР":И 6-12 месеца по-късно ще стане "За всичко ти е нужен дигитален паспорт", дето няма да е задължителен, ама просто без него няма да ти позволяват да правиш нищо. Пример- Великобритания с идеите за цифрово ИД, дето още неизлязло стана задължително за банкови сметки, шофиране и т.н. ЕС- от 2027 искат да направят лимит за целия съюз до 10000 евро кеш и над 3000 евро да трябва да ти проверят(т.е. запишат в системите на данъчни, полиция и т.н. с проверката) какво? ЦИФРОВО ИД. За над 1000 евро плащане с биткойн или за биткойн какво пак? ЦИФРОВО ИД към плащането.
И, да, биткойн ще стане контролиран от държавите и постепенно забранен. От там цената му ще се срине. Няма как да забранят да плащаш от биткойн към биткойн директно през примерно американска борса или да предадеш флашка с портфейла. Но... Ако борсата е регистрирана в ЕС, то няма да допусне плащането. Ако ти плащат за койни, банката ти ще откаже да осчетоводи. Ако искаш да платиш койни, просто ти спира банката плащането. И няма измъкване. В момента Револют, Пейпал, Пейсейф и т.н. имат блокировки към типове услуги и търговци за граждани на ЕС. Каквато и карта да вържеш, каквото и да правиш, отказва да плати, защото има списък от ЕС за възбрана. Европеец с карта от САЩ не става- гледа се откъде си ти като гражданство. Това е бъдещето- парите на хората ще са техни на думи, но не и реално. Ти си мислиш, че имаш 1 000 000, но може да кажат над 1000 просто да не може да плащаш.
12:28 13.11.2025