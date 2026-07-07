Samsung неволно разкри имената на три от новите си продукти

Преди дългоочакваното събитие „Galaxy Unpacked“, насрочено за края на този месец според слуховете, официално софтуерно обновление на приложението „Galaxy Wearable“ неволно разкри списъка с моделите от следващото поколение лични устройства на марката. Системните проверки на базата данни на приложението официално потвърдиха търговските наименования за премиум модела Galaxy Watch Ultra2 и масовия модел Galaxy Watch9, като същевременно разкриха изцяло ново, експериментално лично аудиоустройство, обозначено просто като Galaxy Able.

Цифровият отпечатък на Galaxy Able бележи радикално, структурно отклонение от традиционната стратегия на марката за напълно безжични аудиоустройства. Отдалечавайки се напълно от традиционния дизайн на екосистемата Galaxy Buds със силиконови накрайници, предстоящият хардуер Able напълно се отказва от наименованието „Buds“, за да въведе архитектура с отворено ухо и клипс, която се закрепва директно към външния хрущял на потребителя. Вместо да използва конвенционални акустични високоговорители с въздушно предаване, които затварят ушния канал, вътрешни кодови низове потвърждават, че конфигурацията с клипс интегрира усъвършенствани преобразуватели за костно предаване. Тази конструкция предава акустичните вълни директно през скелетната структура на потребителя, за да се запази пълна осведоменост за околната среда, което ефективно показва, че технологичният гигант е готов да превърне функционалността на отворените слушалки от нишова спортна тенденция в основен продукт за ежедневието.

Що се отнася до устройствата за китката, цифровата разбивка показва, че Samsung залага на значително усъвършенстване на производителността „под капака“, вместо да извършва цялостно препроектиране на шасито. Премиум моделът Galaxy Watch Ultra2 се очаква да има сериозно технологично предимство пред своя масов събрат, като замества вътрешния чип със Snapdragon Wear Elite на Qualcomm. Това подобрение на процесорната мощност е съчетано с водещ в индустрията, високоефективен OLED дисплей, за който се говори, че достига пикова яркост от 5 000 нита, за да гарантира четливост при суровите слънчеви отблясъци в разгара на лятото. Междувременно се очаква стандартният Galaxy Watch9 да запази позициите си в сегмента на входните модели, като поддържа утвърдените размери на своя предшественик и вероятно ще използва вариант на съществуващата архитектура на чипсета Exynos W1000, за да работи с най-новите версии на Wear OS.