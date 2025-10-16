Румен Йончев пред ФАКТИ: Не съм сигурен, че Борисов знае къде и как ще свърши всичко това (ВИДЕО)

Имаме политическа криза. Стартът на кризата не е сега, не е само след изборите в Пазарджик. Сега депутатите на ГЕРБ обикалят страната, за да разберат какво се случва. Политическата криза започна с изтеглянето на АПС от управленската формула. Още тогава стана ясно, че това управление няма легитимност извън подкрепата на „ДПС - Ново начало“. След оттеглянето на АПС парламентарното мнозинство не разполага с мнозинство без гласовете на „ДПС - Ново начало“. Нали помним онова прословуто изказване на Борисов, че премиерите са петима, а един от тях е Делян Пеевски. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАК-ТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на Земеделски народен съюз.



„Когато управлението е в стачка, когато в пленарна зала има стачка, това значи, че управленската формула е дълбоко сбъркана… Не може мандатоносителят и мнозинството в парламента да протестират срещу собственото си управление. Те трябва веднага да го разтурят, ако е така. Очевидно сега размишляват какво да правят“, добави гостът.



„Аз не съм привърженик на теориите в политиката, че всичко е предрешено. Напротив - всички сега импровизират. И опозицията, и управляващите. И най-вече мандатоносителят, в случая ГЕРБ, няма решение и го търсят. Това може да е полезно за тях в политически план, но в държавен план е пагубно. Протест на управляващите срещу собственото си управлението означава, че практически държавата не функционира. Основните власти не функционират“, каза още Румен Йончев.



„Цялата политическа история на ГЕРБ е изградена върху такива сцени. Тя се гради върху този откровен разговор с избирателите: „Аз ще упражнявам властта, но няма да ви обяснявам всичко“. И сега се поставят някакви теми в тесен кръг в ГЕРБ, защото иначе не е удобно да се поставят пред обществото, не е удобно да се поставят пред партньорите, не е удобно да се дебатират. Видяхме 20 - 30 човека, затворени в една малка зала, да слушат лидера, който излива „мъката си“. Но мъката не е от управлението. Това е мъка от политическата криза, която започна преди няколко месеца и сега започва да ражда своите плодове“, сподели още гостът.



„Не съм сигурен, че Борисов знае къде и как ще свърши всичко това. Цялата тази тирада, която слушахме онзи ден, е подготовка за следващи стъпки. Ако иска да оцелее ГЕРБ, Борисов трябва да измисли нови стъпки“, сподели още Йончев.



