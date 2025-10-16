Новини
Румен Йончев пред ФАКТИ: Не съм сигурен, че Борисов знае къде и как ще свърши всичко това (ВИДЕО)

Румен Йончев пред ФАКТИ: Не съм сигурен, че Борисов знае къде и как ще свърши всичко това (ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 14:40 1 523 10

Политическата криза започна с изтеглянето на депутатите от АПС

Румен Йончев пред ФАКТИ: Не съм сигурен, че Борисов знае къде и как ще свърши всичко това (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Имаме политическа криза. Стартът на кризата не е сега, не е само след изборите в Пазарджик. Сега депутатите на ГЕРБ обикалят страната, за да разберат какво се случва. Политическата криза започна с изтеглянето на АПС от управленската формула. Още тогава стана ясно, че това управление няма легитимност извън подкрепата на „ДПС - Ново начало“. След оттеглянето на АПС парламентарното мнозинство не разполага с мнозинство без гласовете на „ДПС - Ново начало“. Нали помним онова прословуто изказване на Борисов, че премиерите са петима, а един от тях е Делян Пеевски. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАК-ТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на Земеделски народен съюз.

„Когато управлението е в стачка, когато в пленарна зала има стачка, това значи, че управленската формула е дълбоко сбъркана… Не може мандатоносителят и мнозинството в парламента да протестират срещу собственото си управление. Те трябва веднага да го разтурят, ако е така. Очевидно сега размишляват какво да правят“, добави гостът.

„Аз не съм привърженик на теориите в политиката, че всичко е предрешено. Напротив - всички сега импровизират. И опозицията, и управляващите. И най-вече мандатоносителят, в случая ГЕРБ, няма решение и го търсят. Това може да е полезно за тях в политически план, но в държавен план е пагубно. Протест на управляващите срещу собственото си управлението означава, че практически държавата не функционира. Основните власти не функционират“, каза още Румен Йончев.

„Цялата политическа история на ГЕРБ е изградена върху такива сцени. Тя се гради върху този откровен разговор с избирателите: „Аз ще упражнявам властта, но няма да ви обяснявам всичко“. И сега се поставят някакви теми в тесен кръг в ГЕРБ, защото иначе не е удобно да се поставят пред обществото, не е удобно да се поставят пред партньорите, не е удобно да се дебатират. Видяхме 20 - 30 човека, затворени в една малка зала, да слушат лидера, който излива „мъката си“. Но мъката не е от управлението. Това е мъка от политическата криза, която започна преди няколко месеца и сега започва да ражда своите плодове“, сподели още гостът.

„Не съм сигурен, че Борисов знае къде и как ще свърши всичко това. Цялата тази тирада, която слушахме онзи ден, е подготовка за следващи стъпки. Ако иска да оцелее ГЕРБ, Борисов трябва да измисли нови стъпки“, сподели още Йончев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Оценка 4.8 от 8 гласа.
Оценка 4.8 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАРОДА

    6 0 Отговор
    ЗНАЕ!
    В СЦЗ!

    14:46 16.10.2025

  • 2 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Пееф е опасен за България ,направо е преял с власт и пари.Ако сега не бъде спрян,лоши дни очакват България ако не и фатални.

    Коментиран от #8

    14:52 16.10.2025

  • 3 Или

    9 1 Отговор
    Невероятно, но факт..... За катастрофата на ГЕРБ на изборите в Пазарджик се оказа виновна....... Наталия Киселова???? Защото хотела на празниците на рози, цветя, марули. Хотела на волейбол и футболни мачове, без да пита Бокои Шиши- може или не може??? Такава степен на "интелект", може да роди само една тиква.....

    Коментиран от #7

    15:00 16.10.2025

  • 4 Тома

    4 1 Отговор
    Как къде ще свърши.Много е ясно че на паркинга в Симитли

    15:02 16.10.2025

  • 5 Да само той знае

    2 0 Отговор
    Киселова е пречка за предсрочни избори, като един евентуален служебен премиер от домовата книга. За това ще е сменят, за да са готови и със сценария за предсрочни избори. Видя се при изборите в Пазарджик, че МВР бездейства и е важно чий ще бъде служебния министър . Но това е един от сценариите. Втория е управление с НН, което ще наруши съвсем реномето на ГЕРБ, а и ги източва.

    15:14 16.10.2025

  • 6 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    Простия ще бъде гонен до границата със Сърбия с камъни, а там ще го поеме Амстердама

    Коментиран от #10

    15:20 16.10.2025

  • 7 Дик диверсанта

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Или":

    Тиква, ама с тиква.

    15:22 16.10.2025

  • 8 Да де, ама

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    според мен и двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са едно и също крадливо и опростачено нещо.

    15:22 16.10.2025

  • 9 Дии

    0 0 Отговор
    Много мазен Румбата, обиколи всички партии, за депутатско място е готов и дупе да даде. Явно е надушил келепир и е изпълзял от дупката да ръси акъл.

    15:41 16.10.2025

  • 10 звездите ми говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дик диверсанта":

    Още през 2020г. ви казах, че собствения му електорат ще го гони с камъни. Тогава ми се сприсмивахте...

    15:55 16.10.2025

