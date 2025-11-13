Адвокат Иван Демерджиев пред ФАКТИ: Тези промени в закона заради „Лукойл“ отварят врати за беззакония (ВИДЕО)

Особен управител на „Лукойл“ без съдебна отговорност? Това е ключов въпрос. Първо трябва да започнем с това, че Борисов и Пеевски са доста известни с афинитета си към ликвидиране на различни дружества. Също така Пеевски е известен с апетитите си към „Лукойл“, които станаха обществено достояние отдавна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Иван Демерджиев, бивш служебен вътрешен министър.

„Това е предисторията, довела дотук. Иначе мотивите са доста ясно изложени във ветото на президента – тези промени в закона заради „Лукойл“ отварят врати за беззакония. Проблемите, които създава този закон, са много сериозни. Това, че са преодолели ветото на президента, още нищо не означава. Има сериозна опасност Конституционният съд да се произнесе за няколко незаконосъобразности в определени части. След това има и Европейски съд, има и арбитражни съдилища, които уреждат споровете между големите компании и държавите, а за наше нещастие ние често сме потърпевши“, добави той.

„Аз не гледам с оптимизъм на това, което се случва. Самият процес по внасяне на този законопроект не беше прозрачен – не е ясно къде се е „родил“ този законопроект, кой е авторът, кой е разработил текстовете и по какъв начин. Борисов се хвали, че едва ли не тези промени са взаимствани отвън. Трябва да си припомним, че отговорността на българските депутати е да внасят закони. Няма как някой отвън да ти напише законопроект – това се случва през Министерството на правосъдието. Там има Съвет по законодателство, оттам идва инициативата да се изготви законопроект и да се прецени съответствието му с останалата нормативна уредба. А сега виждаме едно бързане. Нищо смехотворно няма в това, защото ако проследим действията на Пеевски в ръководството на различни държавни компании, все се стига до ликвидация. „Лукойл Нефтохим“ е стратегическо предприятие, изключително важно за българската държава. Ако се стигне до ликвидация на „Лукойл“, последиците ще бъдат изключително сериозни“, сподели още юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

