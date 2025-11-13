Новини
Адвокат Иван Демерджиев пред ФАКТИ: Тези промени в закона заради „Лукойл“ отварят врати за беззакония (ВИДЕО)

13 Ноември, 2025 14:45

Ако проследим действията на Пеевски в ръководството на различни държавни компании, все се стига до ликвидация, казва юристът

Снимка: Факти.бг
Особен управител на „Лукойл“ без съдебна отговорност? Това е ключов въпрос. Първо трябва да започнем с това, че Борисов и Пеевски са доста известни с афинитета си към ликвидиране на различни дружества. Също така Пеевски е известен с апетитите си към „Лукойл“, които станаха обществено достояние отдавна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Иван Демерджиев, бивш служебен вътрешен министър.

„Това е предисторията, довела дотук. Иначе мотивите са доста ясно изложени във ветото на президента – тези промени в закона заради „Лукойл“ отварят врати за беззакония. Проблемите, които създава този закон, са много сериозни. Това, че са преодолели ветото на президента, още нищо не означава. Има сериозна опасност Конституционният съд да се произнесе за няколко незаконосъобразности в определени части. След това има и Европейски съд, има и арбитражни съдилища, които уреждат споровете между големите компании и държавите, а за наше нещастие ние често сме потърпевши“, добави той.

„Аз не гледам с оптимизъм на това, което се случва. Самият процес по внасяне на този законопроект не беше прозрачен – не е ясно къде се е „родил“ този законопроект, кой е авторът, кой е разработил текстовете и по какъв начин. Борисов се хвали, че едва ли не тези промени са взаимствани отвън. Трябва да си припомним, че отговорността на българските депутати е да внасят закони. Няма как някой отвън да ти напише законопроект – това се случва през Министерството на правосъдието. Там има Съвет по законодателство, оттам идва инициативата да се изготви законопроект и да се прецени съответствието му с останалата нормативна уредба. А сега виждаме едно бързане. Нищо смехотворно няма в това, защото ако проследим действията на Пеевски в ръководството на различни държавни компании, все се стига до ликвидация. „Лукойл Нефтохим“ е стратегическо предприятие, изключително важно за българската държава. Ако се стигне до ликвидация на „Лукойл“, последиците ще бъдат изключително сериозни“, сподели още юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
  • 1 Сатана Z

    21 9 Отговор
    Умен мъж е Демерджиев и знае за какво говори.

    Коментиран от #6

    14:48 13.11.2025

  • 2 Българин

    3 14 Отговор
    Всички на барикадата, да бранят интересите на Ротшилд!

    14:49 13.11.2025

  • 3 Въпросче

    14 2 Отговор
    Защо не си вземем Челопеч от англосаксонците ? Изнасят българското злато с вагона ?.

    Коментиран от #17

    14:54 13.11.2025

  • 4 Аоо

    13 6 Отговор
    Да са живи и здрави българите за да плащат за алчността на крадливите и неграмотни управляващи.

    14:55 13.11.2025

  • 5 Хаха

    7 11 Отговор
    Знаете ли кога един адвокат лъже? Когато започнат да му се мърдат устните.

    14:59 13.11.2025

  • 6 димитър дончев

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да те попитам....Ког ато комунистите експроприираха ,земя ,фабрики всичко бе нормално нали.......Сега каква е разликата??? .....ЩЕ ТИ КАЖА: Едно време дядовците ви са крали от чуждите имоти,а сега други ще ви крадат вас !!!пс.Голям кеф ми е като ви гледам как е гърчите ,копейки!!!

    Коментиран от #8, #16

    15:00 13.11.2025

  • 7 Румен

    5 11 Отговор
    Този глупак не трябва да се слуша, защото говори само лъжи.

    Коментиран от #9

    15:05 13.11.2025

  • 8 Казваш истина

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "димитър дончев":

    Родителите на моята баба са ги ограбили комунистическите нехранимайковци. Обаче надали сега някой ги краде както пишеш. По-скоро същите продължават по същия начин да крадат народа.

    15:06 13.11.2025

  • 9 Да де, ама

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Румен":

    Няма по голям лъжец от Тиквоча Борисов.

    15:06 13.11.2025

  • 10 Бях точен

    4 2 Отговор
    с парите!
    Другият от ДС!
    Не, благодаря!

    15:13 13.11.2025

  • 11 А че то

    6 1 Отговор
    У нас, беззаконието е озаконено!

    15:18 13.11.2025

  • 12 Благой от СОФстрой

    2 6 Отговор
    Иван Демерджиев поредния роден в пловдивските села се изходи до "белият" си ДОМ в двора!

    15:19 13.11.2025

  • 13 Пфф

    4 1 Отговор
    Глупости, ако беше приватизиран БТ 2004 от ВАТ сега щеше да дава работа на много хора. Лидия Шулева решава да гони Руски митичен купувач, резултата е очевиден.

    15:22 13.11.2025

  • 14 Промяна

    2 5 Отговор
    АЙДЕ И ТОЗИ РАДЕВИЯТ ДЕРМЕНДЖИЕВ КАКВО ТЕ БОЛИ ЗА РУСКАТА ТИ БЪЛГАРИН ЛИ ОТКЪДЕСИ ПОЛУЧАВАШ ПАРИТЕ ОТ РУСКАТА ЛУКОЙЛ ЛИ ЧЕСИ ТРЪГНАЛ ДА ЛЪЖЕШ ВИЕ БЪЛГАРИ ЛИ СТЕ КАКВИ СТЕ

    15:23 13.11.2025

  • 15 Промяна

    3 4 Отговор
    АЙДЕ И ТОЗИ РАДЕВИЯТ ДЕРМЕНДЖИЕВ КАКВО ТЕ БОЛИ ЗА РУСКАТА ТИ БЪЛГАРИН ЛИ ОТКЪДЕСИ ПОЛУЧАВАШ ПАРИТЕ ОТ РУСКАТА ЛУКОЙЛ ЛИ ЧЕСИ ТРЪГНАЛ ДА ЛЪЖЕШ ВИЕ БЪЛГАРИ ЛИ СТЕ КАКВИ СТЕ

    15:24 13.11.2025

  • 16 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "димитър дончев":

    Разликата е, че сега това са еврейски имоти. Няма как гоите да ги заграбят!

    15:27 13.11.2025

  • 17 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Въпросче":

    Асарел като е български, ти голяма файда ли изкара?!?

    15:29 13.11.2025

  • 18 Фантазьорче реалист

    0 4 Отговор
    Москва иска да одържави Лукойл, явно не си плащат достатъчно, за това е ембаргото на Тръмп. Гънвор не бяха лош купувач, но Тръмп(Путин) не го одобри. Според мен, трябва да защитим Лукойл, но опозицията ще ходи при Медведев,

    15:30 13.11.2025

  • 19 Реалист

    4 4 Отговор
    Глупости! Промяната в закона за Лукойл НЯМА нищо общо с Шиши! Този "адвокат", също като и Фатмака, са слуги на Мафията и работят за тях!

    15:30 13.11.2025

  • 20 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    От турски роби нищо не става

    15:47 13.11.2025

