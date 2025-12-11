Новини
Валери Найденов пред ФАКТИ: Протести има, но няма визия за промяна в държавата (ВИДЕО)

11 Декември, 2025 14:42

Политическата динамика показва, че без структурни промени или нова визия за управление, протестите остават по-скоро повтарящи се механизми на обществен натиск, отколкото инструмент за реална реформа, казва гостът

Валери Найденов пред ФАКТИ: Протести има, но няма визия за промяна в държавата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В българската политическа история протестите и оставките често вървят ръка за ръка с управленските кризи. През 1996–1997 г. БСП управляваше еднолично с пълно мнозинство в парламента, но катастрофира, което доведе до оставката на правителството на Виденов и връщането на мандата от Николай Добрев. Спомените от онова време са тягостни – двудневна безсънна еуфория, хаотични дискусии и в крайна сметка на конгреса на БСП Добрев поиска оставката на правителството, поемайки отговорност за кризата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„След това историята се повтаря в различни форми. През 2013 година първоначално се протестира срещу ГЕРБ и Бойко Борисов, като причина за недоволството беше бюджетът, внасян от министъра на финансите Симеон Дянков и „постната пица“. Половин година по-късно протестите се насочиха срещу Делян Пеевски – като шеф на ДАНС, макар че ефектът тогава бе в полза на ГЕРБ“, добави гостът.

„През 2020 година отново имаме големи протести срещу Борисов и Пеевски – с искания за оставки, смяна на правителството и предсрочни избори. През последните години протестите срещу Борисов, Пеевски и бюджета продължават циклично – ново недоволство, нови искания, нови оставки. Ситуацията е почти като въртене на кон на празни ясли – формално се реагира на недоволството, но структурата на системата остава същата, а властта се възстановява в голяма степен след кратък период“, сподели още журналистът.

„Идва обаче и новата парадоксална тенденция. Социологическите проучвания показват, че сред най-засегнатите днес изненадващо е „Възраждане“ – формация, която, по собствено убеждение, протестира срещу еврото. Проучванията на MarketLinks показват, че масово протестиращите не се интересуват от структурни промени в системата – липсват искания за промяна на управленската форма или метода на вземане на решения. Протестите се водят от позицията „стани да седна“ – настояване нещо конкретно да бъде прието, и ако не се случи, се продължава с натиск. Протести има, но няма визия за промяна в държавата, като мажоритарни избори, например“, каза още Валери Найденов.

„Това създава усещането за цикличност: оставки се подават, нови избори се провеждат, но същите лица и групи се връщат в политическата сцена, готови за следващия рунд. Политическата динамика показва, че без структурни промени или нова визия за управление, протестите остават по-скоро повтарящи се механизми на обществен натиск, отколкото инструмент за реална реформа“, добави още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 визията е ясна

    7 2 Отговор
    оставка на сарафов
    оставка на целия състав ва ВСС

    оставка на кошлуков

    разследване и съд за кражбите

    всичко друго е подмяна на промяната

    14:53 11.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    1 7 Отговор
    Единственият изход е да си внесем министри и депутати от ЕС! Имаме право.
    Иначе Резидента трябва да обяви военно положение!

    Коментиран от #6

    14:54 11.12.2025

  • 3 Анджо

    5 1 Отговор
    Това ви пиша и аз, че не пп и дб не са алтернатива. Протестиращите трябва да протестират до като направят добър бюджет . Оставката няма да свърши работа, работа ще свърши да ги накараме да работи по правилно.
    Аз не виждам при нови избори кой, кой ще работи по добре. Радев е пълна нула.

    14:54 11.12.2025

  • 4 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    1 7 Отговор
    Всички брътвежи на всякакви обществени динозаври са безполезни. Нито могат нито знаят. Видяхме ги последните 36 г. какви въздухари са.
    Оставете младите - те могат и знаят как.

    Коментиран от #7, #9

    14:55 11.12.2025

  • 5 Зъл пес

    8 1 Отговор
    Браво господине,обясни им го точно.Ама прозтия матрял не разбира от дума.

    14:56 11.12.2025

  • 6 Смехоран

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Значи скачате срещу ЕС,а пък искаш министри ат там?Е смешни сте.

    14:58 11.12.2025

  • 7 Да бе да

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Ами извлечи ги от кръчмите и дискотеките,спри им белото,и ги направи хора пък пак ще говорим.Те разчитат още на мама и тате,ти чакаш да ти решат проблемите

    15:01 11.12.2025

  • 8 Разбирач

    6 1 Отговор
    Хаха, пак употребиха децата

    15:03 11.12.2025

  • 9 Да , ама Не !

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Хомосъветокус ти построи държавата . Хомоевроатлантикус 35 крадат и рушат !

    15:06 11.12.2025

  • 10 Всъщност

    3 1 Отговор
    Доколкото е сме тотално покрити от цензура и турско-атлантически медии , няма как да се явят нови хора , да кажат идеите си , да има правилно развитие !

    15:09 11.12.2025

  • 11 раз

    2 1 Отговор
    ЧЛЕНОВЕТЕ НА КРИВИТЕЛСТВОТО СА ПОДАЛИ ОСТАВКИ.

    15:16 11.12.2025

  • 12 демократ

    3 2 Отговор
    Винаги съм се чудел а бе що в тая държава нещата куцат.
    Започнах да работя в държавно предприятие и си го обясних.
    Толкова много Олигофрени събрани ан едно място не бях виждал никога освен в соц. гимназиите и университетите.

    15:17 11.12.2025

  • 13 коко

    3 1 Отговор
    Какво ще става в България беше решено в Аляска от Путин и Тръмп, това което се говори тук са махленски приказки.За подробности питайте в ПОСОЛСТВАТА!

    15:20 11.12.2025

  • 14 Сталинист

    1 2 Отговор
    Абсолютно точно. Народа е тъп, та тъп!

    15:21 11.12.2025

  • 15 Факт

    3 0 Отговор
    За революция се иска революционна ситуация - загуба във война, изискване на дълговете, масово обедняване. Пуснаха няколко сценки, малко рокендрол, малко сърцераздирателни призиви, малко бутикови прически. Явно това е достатъчно.

    15:22 11.12.2025

  • 16 На бас 👍

    2 1 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    15:24 11.12.2025

  • 17 коко

    2 0 Отговор
    А "Бащата на Сияна " защо досега не се е облекчи по въпроса?

    15:33 11.12.2025

  • 18 Хммм,

    0 2 Отговор
    Вярно, че протестите досега са били хаотични, но е нормално в началото да са неориентирани, а сед всеки пореден път да следват такива с все по ясна позиция и конкретна цел. След дктатура организацията на всеки народ в повечето случаи става в движение и почти няма случаи на успехи още от първия път. В този ред на мисли, както е казал Мечо Пух: "Колкото повече, толкова повече!" Човк се учи от каквото му се случи и добива опит, а когато нищо не се случва не само не става по добрем, но много често става все по зле. Все още не знам дали е така, но ми се струва, че този протест е доста по различен от другите. Още от първото и след него всички правителства в които Бойко Борисов е бил премиер или е участвал са завършвали с протести и искане на оствка поне година преди да изтече мандата им. Проблема е, че след това протестиращите се оттеглят, а на изборите гласуват само едни и същи зависими или платени избиратели и естествено избират пак същите. А уж целта на протестите е промяна. Промяна може да настъпи само като се сменят куклите в пиесата на кукления театър, а не като се прекрати преждевременно спектакъла и на следващия ден се повтори отново същия. На всички предишни протести масово се скандираше "Оставка" и до там. Този път се пови и нов девиз "Държавата е наша, а не тяхна!". Дано тази фраза да означава осъзнаване, че само с искане на оставка няма надежда за промяна ако след това оставим отново някой друг да избира политиците ни, които ще загърбят личните си и

    15:35 11.12.2025

  • 19 Бойко Борисов

    3 0 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО? (Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж, народа вече се е произнесъл по темата, като на последните седем избори подкрепата за еврото е била потвърждавана многократно. "Декларацията за подкрепа на еврото е подписана от 171 народни представители - това е надконституционно мнозинство", подчерта Василев.)

    15:39 11.12.2025

  • 20 ИНЖ1

    1 4 Отговор
    Валерка, ти нямаш идея за кво си жив!!!
    Хващайте се под ръка с ББ, ДП, АД, РР, КК, РОвч(и т.н.) и "Чемодан-Вокзал-Москва"!!!!

    15:44 11.12.2025

  • 21 Визия ли?

    3 0 Отговор
    Е каква визия от Ивайло Мирчев синче на несменяем партиен секретар от БКП , Борисов отказал да се департизира от БКП, Пеевски внуче на полковник от ДС ,Кирчо семеен приятел на Трактора...?

    15:50 11.12.2025

