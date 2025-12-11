Валери Найденов пред ФАКТИ: Протести има, но няма визия за промяна в държавата (ВИДЕО)

В българската политическа история протестите и оставките често вървят ръка за ръка с управленските кризи. През 1996–1997 г. БСП управляваше еднолично с пълно мнозинство в парламента, но катастрофира, което доведе до оставката на правителството на Виденов и връщането на мандата от Николай Добрев. Спомените от онова време са тягостни – двудневна безсънна еуфория, хаотични дискусии и в крайна сметка на конгреса на БСП Добрев поиска оставката на правителството, поемайки отговорност за кризата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„След това историята се повтаря в различни форми. През 2013 година първоначално се протестира срещу ГЕРБ и Бойко Борисов, като причина за недоволството беше бюджетът, внасян от министъра на финансите Симеон Дянков и „постната пица“. Половин година по-късно протестите се насочиха срещу Делян Пеевски – като шеф на ДАНС, макар че ефектът тогава бе в полза на ГЕРБ“, добави гостът.
„През 2020 година отново имаме големи протести срещу Борисов и Пеевски – с искания за оставки, смяна на правителството и предсрочни избори. През последните години протестите срещу Борисов, Пеевски и бюджета продължават циклично – ново недоволство, нови искания, нови оставки. Ситуацията е почти като въртене на кон на празни ясли – формално се реагира на недоволството, но структурата на системата остава същата, а властта се възстановява в голяма степен след кратък период“, сподели още журналистът.
„Идва обаче и новата парадоксална тенденция. Социологическите проучвания показват, че сред най-засегнатите днес изненадващо е „Възраждане“ – формация, която, по собствено убеждение, протестира срещу еврото. Проучванията на MarketLinks показват, че масово протестиращите не се интересуват от структурни промени в системата – липсват искания за промяна на управленската форма или метода на вземане на решения. Протестите се водят от позицията „стани да седна“ – настояване нещо конкретно да бъде прието, и ако не се случи, се продължава с натиск. Протести има, но няма визия за промяна в държавата, като мажоритарни избори, например“, каза още Валери Найденов.
„Това създава усещането за цикличност: оставки се подават, нови избори се провеждат, но същите лица и групи се връщат в политическата сцена, готови за следващия рунд. Политическата динамика показва, че без структурни промени или нова визия за управление, протестите остават по-скоро повтарящи се механизми на обществен натиск, отколкото инструмент за реална реформа“, добави още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 визията е ясна
оставка на целия състав ва ВСС
оставка на кошлуков
разследване и съд за кражбите
всичко друго е подмяна на промяната
14:53 11.12.2025
2 Ганя Путинофила
Иначе Резидента трябва да обяви военно положение!
Коментиран от #6
14:54 11.12.2025
3 Анджо
Аз не виждам при нови избори кой, кой ще работи по добре. Радев е пълна нула.
14:54 11.12.2025
4 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Оставете младите - те могат и знаят как.
Коментиран от #7, #9
14:55 11.12.2025
5 Зъл пес
14:56 11.12.2025
6 Смехоран
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Значи скачате срещу ЕС,а пък искаш министри ат там?Е смешни сте.
14:58 11.12.2025
7 Да бе да
До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Ами извлечи ги от кръчмите и дискотеките,спри им белото,и ги направи хора пък пак ще говорим.Те разчитат още на мама и тате,ти чакаш да ти решат проблемите
15:01 11.12.2025
8 Разбирач
15:03 11.12.2025
9 Да , ама Не !
До коментар #4 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":Хомосъветокус ти построи държавата . Хомоевроатлантикус 35 крадат и рушат !
15:06 11.12.2025
10 Всъщност
15:09 11.12.2025
11 раз
15:16 11.12.2025
12 демократ
Започнах да работя в държавно предприятие и си го обясних.
Толкова много Олигофрени събрани ан едно място не бях виждал никога освен в соц. гимназиите и университетите.
15:17 11.12.2025
13 коко
15:20 11.12.2025
14 Сталинист
15:21 11.12.2025
15 Факт
15:22 11.12.2025
16 На бас 👍
15:24 11.12.2025
17 коко
15:33 11.12.2025
18 Хммм,
15:35 11.12.2025
19 Бойко Борисов
15:39 11.12.2025
20 ИНЖ1
Хващайте се под ръка с ББ, ДП, АД, РР, КК, РОвч(и т.н.) и "Чемодан-Вокзал-Москва"!!!!
15:44 11.12.2025
21 Визия ли?
15:50 11.12.2025