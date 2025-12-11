Новини
Диана Хусеин пред ФАКТИ: Делян Пеевски саботира запазването авторитета и тежестта на този кабинет (ВИДЕО)

11 Декември, 2025 15:22 1 838 15

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ държеше през цялото време да покаже, че той командва де факто и де юре, казва гостът

Това правителство загуби авторитет и легитимност от собствените си създатели. Първоначално имаше много големи шансове да изкара далеч по-дълъг период, защото беше представяно като технократски кабинет – хора с опит в администрацията, включително Росен Желязков. Но истината е, че фигурата на Делян Пеевски саботира запазването на авторитета и тежестта на този кабинет. Пеевски държеше през цялото време да покаже, че той командва де факто и де юре. И го демонстрираше постоянно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Спомняме си как Пеевски нареждаше много неща на кабинета, а същия или на следващия ден те ги изпълняваха. Същото се случваше и с няколко гласувания в парламента. Самият Пеевски, със съгласието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - защото все пак ГЕРБ е мандатоносител, допълнително дискредитираха авторитета на това правителство и го доведоха до положението да изглежда като марионетно“, добави гостът.

„Сега кабинетът се опитва да се представи като правителство, което е свършило много сериозна работа за бъдещето на България, а една безотговорна опозиция в лицето на ПП–ДБ е виновна за хаоса, който предстои. За мен е нелепо да заплашваш обществото, че Сорос и ПП–ДБ са свалили правителството – при положение че голяма част от обществото по принцип изпитва враждебност към самия Сорос, а по темата за войната в Украйна смята, че тя трябва да приключи и не подкрепя безусловната политика на правителството. Да плашиш тези хора със Сорос е абсурдно“, сподели още Хусеин.

„Всеки, който е наблюдавал Борисов през годините, знае, че той ревнува, ако някой от неговото обкръжение започне да блести със собствена светлина. Връщам лентата към първия му кабинет. Когато Цветан Цветанов започна да се издига много бързо, звездата му угасна веднага след атаките срещу него и имотите му. Тогава Цветанов беше с много висок рейтинг и започваше да доближава Борисов с операциите срещу битовата престъпност. Това не се хареса на Борисов. Последваха скандалите с имотите, Цветанов беше изтеглен от прожекторите и остана само в парламента, без да се върне в изпълнителната власт“, каза още гостът.

„Рано е да говорим за оттеглянето на Борисов, защото той има една ключова задача – да прочисти партията от влиянието на Пеевски. А това няма да е проста задача. Това правителство като цяло тежеше на Борисов. Усилията да бъде приет бюджетът са важни с оглед на предстоящите избори. В него махнаха някои от нещата, които дразнеха обществото, но запазиха финансирането на общините, което е ключово: да има пари за общински проекти преди избори. Това е основен лост за влияние от страна на Пеевски върху кметовете преди едни избори“, разкри още Диана Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Борисов

    3 2 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия..

    15:25 11.12.2025

  • 2 Пич

    7 9 Отговор
    Сега очаквам да лъсне за всички инфантилността и на ПП и ДБ , и на подскачащите инфантили !!! Ако допуснем фантастиката че ПП и ДБ ще бъдат първа политическа сила на следващите избори , с кого ще управляват в коалиция ?! С Радев - врага от Русия !!! С Костадинов - другият враг от Русия !!! С Борисов - врага на цялата им демокрация !!! С Пеевски - врага от инфантилната песничка !!! Или ще се продадат заради власт и управление на няколко от враговете си ?! Има ли визия някой от подскачащите олигофрени , за да отговори?!
    А това което постигнаха бедните "искащи" инфантили е , че ще дадат възможност с хаоса който създадоха , алчният ни бизнес да им съдере кожите безконтролно след Нова година !!!

    15:27 11.12.2025

  • 3 шекелка

    6 2 Отговор
    За кого да викаме, чакаме инструкции от Брюксел.

    15:27 11.12.2025

  • 4 глоги

    1 4 Отговор
    ......той командва де факто и де юре.- казва гостЕНКАТА.

    15:27 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 коко

    2 3 Отговор
    А "Бащата на Сияна " и мъжеподобната жена професор по пътищата защо мълчат,скучно е !

    15:30 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бушприт

    0 1 Отговор
    журналистката Диана Хусеин.

    15:31 11.12.2025

  • 9 К.ъ.ф.

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Суверен си бе, като не можеш да си оправиш живота от толкова години в които ти слушаме фантастиката?

    15:32 11.12.2025

  • 10 Тома

    2 1 Отговор
    Той за това бати Бойко тиквата се обгражда с по п.рости от него

    15:34 11.12.2025

  • 11 БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ВЪН!

    6 0 Отговор
    НЕ ИСКАМЕ ДА НИ КОМАНДВАТ ДВА ПРИМАТА!

    15:37 11.12.2025

  • 12 коко от Карлуково

    2 4 Отговор
    Кокорчо, Кики, Копейко, Гелчо! Чудесни сте,ние сме с вас!

    15:43 11.12.2025

  • 13 Регерендум

    2 1 Отговор
    За ,ЛЕЕА.не на евробулшиткойна.вън от корумпирания ессср,който заедно с местните мафиоти съсипа страната

    15:46 11.12.2025

  • 14 избирател

    8 0 Отговор
    Абсолютно точно и коректно мнение , най-накрая някой да посочи слона в стаята . Разбира се ,че проблемите на държавата идват от алчното момче .До каквото се докосне и се разпада , който се докосне до него , става токсичен.
    Сигурен съм , че без подкрепата на НН , правителството щеше да изкара доста от мандата

    15:57 11.12.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ОТ ЕДИН МЕСЕЦ ВИ ПЕЯ АЗ ЧЕ ИДВА БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА
    ....
    И ДА СЛЕДИТЕ МЕДИИТЕ
    ....
    ПОЧВАТ СВИНСКИТЕ ПОГРЕБЕНИЯ :)

    16:07 11.12.2025

