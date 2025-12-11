Диана Хусеин пред ФАКТИ: Делян Пеевски саботира запазването авторитета и тежестта на този кабинет (ВИДЕО)

Това правителство загуби авторитет и легитимност от собствените си създатели. Първоначално имаше много големи шансове да изкара далеч по-дълъг период, защото беше представяно като технократски кабинет – хора с опит в администрацията, включително Росен Желязков. Но истината е, че фигурата на Делян Пеевски саботира запазването на авторитета и тежестта на този кабинет. Пеевски държеше през цялото време да покаже, че той командва де факто и де юре. И го демонстрираше постоянно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.



„Спомняме си как Пеевски нареждаше много неща на кабинета, а същия или на следващия ден те ги изпълняваха. Същото се случваше и с няколко гласувания в парламента. Самият Пеевски, със съгласието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - защото все пак ГЕРБ е мандатоносител, допълнително дискредитираха авторитета на това правителство и го доведоха до положението да изглежда като марионетно“, добави гостът.



„Сега кабинетът се опитва да се представи като правителство, което е свършило много сериозна работа за бъдещето на България, а една безотговорна опозиция в лицето на ПП–ДБ е виновна за хаоса, който предстои. За мен е нелепо да заплашваш обществото, че Сорос и ПП–ДБ са свалили правителството – при положение че голяма част от обществото по принцип изпитва враждебност към самия Сорос, а по темата за войната в Украйна смята, че тя трябва да приключи и не подкрепя безусловната политика на правителството. Да плашиш тези хора със Сорос е абсурдно“, сподели още Хусеин.



„Всеки, който е наблюдавал Борисов през годините, знае, че той ревнува, ако някой от неговото обкръжение започне да блести със собствена светлина. Връщам лентата към първия му кабинет. Когато Цветан Цветанов започна да се издига много бързо, звездата му угасна веднага след атаките срещу него и имотите му. Тогава Цветанов беше с много висок рейтинг и започваше да доближава Борисов с операциите срещу битовата престъпност. Това не се хареса на Борисов. Последваха скандалите с имотите, Цветанов беше изтеглен от прожекторите и остана само в парламента, без да се върне в изпълнителната власт“, каза още гостът.



„Рано е да говорим за оттеглянето на Борисов, защото той има една ключова задача – да прочисти партията от влиянието на Пеевски. А това няма да е проста задача. Това правителство като цяло тежеше на Борисов. Усилията да бъде приет бюджетът са важни с оглед на предстоящите избори. В него махнаха някои от нещата, които дразнеха обществото, но запазиха финансирането на общините, което е ключово: да има пари за общински проекти преди избори. Това е основен лост за влияние от страна на Пеевски върху кметовете преди едни избори“, разкри още Диана Хусеин.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



