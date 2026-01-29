Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Критиките към Радев са толкова злобни, че човек започва да му симпатизира (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 14:22 797 23

Има пет държави, които официално не могат да бъдат осъдени като агресори в ООН, защото са постоянни членове и могат да блокират всяко решение, казва гостът

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Критиките към Радев са толкова злобни, че човек започва да му симпатизира (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Критиките към президента Радев са толкова злобни, че дори човек, който не симпатизира на Румен Радев, започва да изпитва към него симпатии. Явно някой много се притеснява от него и има какво да губи. Що се отнася до външнополитическата ориентация – в момента ние не знаем коя е правилната. Нека погледнем объркването: България е като лисица в кошарник. Говори се за включване в световни инициативи за мир, Доналд Тръмп прави зрелищни изяви, виждаме оставки, жестове, а международната политика е в мъгла. Понякога е по-добре да не лаем, отколкото да лаем едновременно във всички посоки. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Поставянето на въпроса за участието ни в Съвет за мир – дори и да получи отговор в парламента – скоро ще бъде затиснато от други медийни събития. Февруари може да е още по-отворен, а през март може изобщо вече да не говорим за този съвет. Зрелищно е да гледаме Тръмп, който прилича на каубой, който стреля по 10-15 мишени и колкото от тях повали, толкова точки си приписва. Ползата е съмнителна, но човек може само да завижда на енергията му на 79 години“, добави гостът.

„ООН е конструкция от десетилетия, а човек си задава въпроса защо в момента се демонтира установен ред. В момента тече трето пренареждане на света – смяна на главни актьори, повишаване на едни, отстраняване на други и пренаписване на правилата на взаимодействие. Може ли ООН да стане институционална рамка на новия световен ред? Изглежда малко вероятно. Ето един парадокс – има пет държави членки, които официално не могат да бъдат осъдени като агресори в ООН, защото са постоянни членове и могат да блокират всяко решение. Обвиненията към Русия като агресор са политически обосновани, но неизпълними. Подобни юридически обвинения към САЩ също биха били трудно защитими. Това поражда въпроси за полезността на ООН – не казваме, че е безполезна, но при пренареждането на света тя изглежда безпомощен наблюдател“, казва още проф. Чанков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Оценка 2.3 от 10 гласа.
Оценка 2.3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А с избиране на по-малкото зло

    9 1 Отговор
    предлагано от дъртите ДС-ри в сянка вече 35 години няма да се оптавим никога

    Коментиран от #20

    14:27 29.01.2026

  • 2 Иван

    11 6 Отговор
    Не г-н професоре, не му симпатизирам, колкото и злобни да са критиките към него.

    14:30 29.01.2026

  • 3 РОДООТСТЪПНИК

    10 8 Отговор
    СПОМЕНАВАШ "БОТАШ" И ВСИЧКО ДРУГО ЗАГУБВА СМИСЪЛ.

    Коментиран от #12

    14:32 29.01.2026

  • 4 Абсурдистан

    9 4 Отговор
    Понякога фактите, са най-злобното нещо, което може да се каже за някого.

    14:33 29.01.2026

  • 5 возход

    6 2 Отговор
    Какви са тия критики и къде са публикувани, или са излъчени някъде, та да ги видим?
    От години е приканван да се състезава за симпатиите на електората. Обратното, вменяваните му начини за решаването на управленските проблеми създават прекомерни добронамерени очаквания от спасителя на страната.

    14:35 29.01.2026

  • 6 малко истински факти

    10 3 Отговор
    И тоз прАфесор , чавка му е пийнала разсъдъка .

    14:35 29.01.2026

  • 7 Промяна

    12 0 Отговор
    ИЗПЪЛЗЯХА ОТ ВСЯКЪДЕ ВСЯКАКВИ ДА ЛЪЖАТ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ЩО ЗА ИСТЕРИЯ ПО НЕЩО КОЕТО ВСИЧКИ ГО ВИЖДАМЕ ТУК Е ОТ 9 ГОДИНИ РР

    14:35 29.01.2026

  • 8 Радев е сложил подписа си

    10 0 Отговор
    и присъединил България към т.н. Summit for democracy - нещо като Съвета за мир на Тръмп, само че основан от демократа Байдън.
    В учредителните документи на Байдъновия Съвет се набляга на сороските идеи за Джендър образование, възпитание и организациите, които да ги приложат по целия свят.
    Подписът на Радев е сложен , без нито правителството, нито Парламента, нито медиите да бъдат уведомени, нито обществото знаеше къде присъединява България.

    Вчерашният соросист днес е пръв тръмпист!
    Такъв човек си имаме.

    14:35 29.01.2026

  • 9 СТАВА МИ ВСЕ ПО СИМПАТИЧЕН

    10 1 Отговор
    1/2 МИЛИОН ЕВРО НА ДЕН КОЛКО ЧЕКМЕДЖЕТА КАТО НА БОЙКО ПРАВЯТ - СТОТИНА? А БАЦЕ ГО НАПЪЛНИ ЗА 10 ГОДИНИ ТОВА ЧЕКМЕДЖЕНЦЕ?

    14:36 29.01.2026

  • 10 Как да не го "критикуват"?

    4 3 Отговор
    БКП, ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП се изгавриха с Конституцията и предизвикаха този ХАОС - Радев Мълчи.
    ПП, ДБ - правят Сглобка, излизат записи на Василев. Радев Мълчи.
    Отказват Референдум 5 години, РАДЕВ мълчи. едва когаторазбра, че Докладът ще е положителен, искал отлагане, а преди това приел юрото.
    Унищожават валутен Борд Радев Мълчи.
    Увищожават скъпо и рядко оборудване и матрици за печатане лъв. Радев мълчи.
    Цяла една година хората протестират да дапазване лЪв, Радев мълчи, не излезе да поведе народът.
    Вчера на икономически форум, "да сме търсили инвеститори от ЕС", ама моля ви се, ЕС е в криза, колапс, Титаник, готвен за война. През цялото време общи приказки. Щял да се бори срещу Мафията, ма той ББ щеше да се бори срещу мафията.
    Унизителното беше, когато с ББ се напредварваше да хвали Сопот, отнети 5 години печалби, връсно производство, заеми, готова инфраструктура, без Референдум за сопотчани Радев и ББ си се хвалят.
    Да си взима обичното юро Радев и заедно с ГЕРБ, ПП, ДБ, СДС, ДПС, БКП да си заминават в аналите на историята.
    Територията загина, ти да си унищожиш собствената парична единица.
    Да беше слушал Полша, запазиха злотата и купуват злато, не го подаряват на ЕЦБ.
    Наивните хорица се подвеждат по "чий е Крим", проект е човекът видно е, 1992 слушател в Максуел, две хилядната и няко я си го завършва. някоя го завършва.

    14:36 29.01.2026

  • 11 християнин

    7 1 Отговор
    Този редевист слуга на масона Радев е нормално да го защитава, все пак масоните са слугите на сатаната тук на Земята, а целта им е да превземат властта държавите и да подчинят народите подготвяйки ги за идването антихниста.
    Радев и олигархията, с която се готви да управлява са МАСОНИ.

    14:37 29.01.2026

  • 12 Разни такива неща

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "РОДООТСТЪПНИК":

    Споменава се също и : " Зеленият сертификат ви дава свобода." , триморие, стратегически военни бази за натовските ни партньори, не може да има референдум за лева,няма да правя партия, но подавам оставка и започвам да градя нова партия,........

    14:40 29.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    В България всеки втори е "професор".

    14:41 29.01.2026

  • 14 И ТОА ИСКА ДА Е МИНИСТЪР, АКО МОЖЕ ДЕ?

    4 0 Отговор
    ДРУГ ЛИЗАЧ ДА ПОБЛИКУВАТЕ?

    Коментиран от #23

    14:42 29.01.2026

  • 15 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Защо напълно резоони и заслужени критики да са "злобни"?

    14:42 29.01.2026

  • 16 Резидента

    2 0 Отговор
    Плащайте 6 милиарда на Боташ ине философствайте.

    14:45 29.01.2026

  • 17 звинете

    1 0 Отговор
    кой е тоя пу тиняк

    14:46 29.01.2026

  • 18 Как пък никой не си зададе въпросът

    0 0 Отговор
    Защо когато се очакват военни действия след 2028 се налага Генерал за премиер, в лицето на Радев.
    Много хора, поварвали искрено в Радев, не гласуваха за вторият му мандат,
    "по делата ще ги познаете".
    Цяла година хората протестират, за да запазят националната си парична единица, Радев спи, вместо да си подаде оставката и поведе народът.
    Няколко шествия за неутралитет на България, млади хора, Радев спи, вместо да си подаде оставката и да поведе народът.
    Сега когато набутаха във всички най-лоши кошмари, юро, триморие, унищожаване лЪВ, превъоръжаване, скъпи енергоресурси, сделка с Меркосур, сделка с Индия храни с гмо, чудовищна инфлация, повишение на цени.
    Ц.и.ф.рова диктатура с юрото. Забрана на право Кеш в НАП, ГРАО, Паспортни, КАТ.
    Да сте чули запазване право Кеш в Конституция. Забрана Белене.
    Приятни сънища на г-н Радев, да продължава да си спинка.
    Вече така ни з.а.ро.б.биха, че някой кой да ни спаси.

    14:46 29.01.2026

  • 19 И ТОА ИСКА ДА Е МИНИСТЪР, АКО СТАНЕ ДЕ?

    1 0 Отговор
    ДРУГ ЛИЗАЧ ДА ПУБЛИКУВАТЕ?

    14:47 29.01.2026

  • 20 аха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А с избиране на по-малкото зло":

    Ама радев дори не е по - млкото зло. Той и кукловодите му са НАЙ - ГОЛЯМОТО ЗЛО!

    14:47 29.01.2026

  • 21 Едно време в УНСС вземаха 200 долара за

    2 0 Отговор
    Тройка! Сега в Евро ли ще се плаща? Стати построи ли хотела?

    14:49 29.01.2026

  • 22 Антипутлерист

    0 0 Отговор
    Много му" симпатизираме"... Заповаме и на теб да "симпатизираме"..

    14:52 29.01.2026

  • 23 Разни такива неща

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "И ТОА ИСКА ДА Е МИНИСТЪР, АКО МОЖЕ ДЕ?":

    Ама разбира се, че ще публикуват, сега започват и няма да спрат. Най-близкият му говорител е Слави Василев и татко му приватизатор на завода "Мраз", който води предаване. живели охолно в чужбина и са се облагодетелстване от всички партии до сега в 36 годишния преход.

    14:52 29.01.2026

