Цветеслава Гълъбова пред ФАКТИ: Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали (ВИДЕО)

Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали. За съжаление, от много отдавна в кампаниите не виждаме битка на идеологии, на идеи, на платформи, на програми. Не го виждаме и сега, а вероятно няма да го видим и през цялото време. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова.
„Ние говорим за технологии, чрез които да върнем доверието на избирателите, но много ми се иска да кажа на партиите и политиците, че доверието не се губи заради изборните технологии. То се губи, защото вие – уважаеми и не толкова уважаеми лидери на партии – слагате на сергията непродаваеми хора. Хората не гласуват заради хартията, машините или скенерите, а защото не харесват това, което им предлагат партиите – кандидати за влизане в политиката, кандидати за депутати и бъдещи управляващи. Точно това отвращава хората. Партиите са абсолютно задължени, като основни структури в партийната система, да си подредят нещата. Ние сме непряка представителна демокрация и партиите са един от темелите на тази демокрация. Те имат задължението да избират качествени хора и да ги издигат – хора, които ние да припознаем като наши бъдещи управляващи“, добави гостът.
„Вместо това вече се занимаваме с теми като отношенията с президента Радев и изборните технологии. Говорим непрекъснато за корупция и съдебна реформа. Няма как с няколко интервюта в защитена, лъскава среда да изчистиш това, което си правил години наред – визирам Борисов. Съмнявам се, че симпатизантите на ГЕРБ ще се впечатлят от подобни изяви. Хората, които следват Борисов, ще го следват и без тези интервюта. Ако те са били правени с цел излъскване на публичния образ, не смятам, че тази цел е постигната“, сподели още д-р Гълъбова.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
15:14 29.01.2026
2 Фактите
Избори Април 2021:
(ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)
ГЕРБ – 837 707 гласа
ДПС – 336 306
Избори Юли 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)
ГЕРБ – 642 165 (-195 542)
ДПС – 292 514 (-43 792)
Избори Ноември 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)
ГЕРБ – 596 456 (-45 709)
ДПС – 341 000 (+48 486) !!!
15:16 29.01.2026
3 Племето е кукуруку
15:17 29.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #11, #22
15:18 29.01.2026
5 Боруна Лом
15:19 29.01.2026
6 Сатана Z
“Няма нормални,има нелекувани.”
Коментиран от #12
15:20 29.01.2026
7 Боруна Лом
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ЧЕ ЛОВИШ НА ДЕДЕ.......
15:20 29.01.2026
8 ояден депутат
15:22 29.01.2026
9 Сега някой няма да дава евро за
Вота ще е партиен и етнически
15:22 29.01.2026
10 ццц
15:23 29.01.2026
11 Дано
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Да ги изловиш.
15:24 29.01.2026
12 Всеки е здрав
До коментар #6 от "Сатана Z":До доказване на противното
Психиатриите ги използват за пренареждане на недвижимото имущество в центъра на градовете с помощта на полицията
15:27 29.01.2026
14 Гледайте филма
15:30 29.01.2026
15 Докторката
15:30 29.01.2026
16 АГАТ а Кристи
Да знаете -
Ако не влезем в Парламента, ще влезем в землянки по горите и да му мислят мандраджиите !
15:32 29.01.2026
17 А па
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако тебе те вземе - цялата територия вместо в червено, в кафяво производно
15:35 29.01.2026
18 Незабавно
15:35 29.01.2026
19 Простака и Прасето
До коментар #13 от "мръсна чиста":Вече си подсигуриха 400 000 гласа.
15:37 29.01.2026
20 Глей го па тоя
До коментар #13 от "мръсна чиста":Ти каква сган искаш, бре? Сибирска ли?
Коментиран от #24
15:41 29.01.2026
21 Чичо но не сам
15:41 29.01.2026
22 А ще
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Им ловиш ли кафявите производни, след като се освободят от тях в "заведението" ти
15:43 29.01.2026
23 !!!
Коментиран от #26
15:45 29.01.2026
24 свидетел
До коментар #20 от "Глей го па тоя":Ти кво бе, майка ти се е плодила години в Сибир, а сега не искаш да ти дойдат братята и сестрите
Коментиран от #27
15:46 29.01.2026
25 Знаем, знаееем
15:47 29.01.2026
27 Ха ха ха ха ха ха
До коментар #24 от "свидетел":Моята майка никога не е стъпвала в Сибир. Но това, че сибиряците нямат нищо против да дойдат тук, е общоизвестно.
15:53 29.01.2026
28 Македонка
Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
Управление от артисти тъй наречени юдейски комунисти.
Те избори правеха и в 100% на народа български гащите сваляха.
Коментиран от #32
16:01 29.01.2026
29 Психиатърка анализира
политици са за психиатрията,
а всинца разбираме от футбол и международно положение.
16:09 29.01.2026
31 Молба
Коментиран от #33
16:13 29.01.2026
32 МАКЕ ГЛЕДАЙ СИ МАКЕНЦАТА.
До коментар #28 от "Македонка":Там пустее територия и облъчват анти Булгаро хората. А за соца бил цигански юдейски безмозъчен, НО ТОГАВА И СВЕТО БЯХМЕ НАЦИЯ НА 57 МЯСТО ПО РЪСТ И ЖИВОТ ИМАХМЕ СТРАХОТНИ СПОРТИСТИ АРТИСТИ МУЗИКАНТИ УЧЕНИ УЧИТЕЛИ. КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ ПИТИЕТА ЗАВОДИ ФАБРИКИ ПЪТИЩА СТРОЯХМЕ И НАРОДА БЕШЕ СПЛОТЕН ДОБРИ ПРИЯТЕЛИ И ПРЕКРАСНИ ЖЕНИЧКИ. А СЕГА ПРИВАТИЗАЦИЯ КРАЖБИ БОГАТИ СТОТИНА БЕДНЯЦИ МИЛИОНИ. А ЗА ИНТЕРВЮТО НА ГЪЛАБОВА ДА КАЗВА ИСТИНАТА ДОБЪР ЛЕКАР УМНА ЖЕНА. И РАДЕВ ДА ВЗИМА ТАКИВА ХОРА ПРИ НЕГО.
16:17 29.01.2026
33 Базови ги
До коментар #31 от "Молба":По имена. Досещаме се но всеки различно за себе си
16:20 29.01.2026
34 Експериментът
16:23 29.01.2026