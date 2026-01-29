Новини
Цветеслава Гълъбова пред ФАКТИ: Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали (ВИДЕО)

Цветеслава Гълъбова пред ФАКТИ: Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали (ВИДЕО)

29 Януари, 2026 15:13

За съжаление, от много отдавна в кампаниите не виждаме битка на идеологии, на идеи, на платформи, на програми, казва гостът

Цветеслава Гълъбова пред ФАКТИ: Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали. За съжаление, от много отдавна в кампаниите не виждаме битка на идеологии, на идеи, на платформи, на програми. Не го виждаме и сега, а вероятно няма да го видим и през цялото време. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова.

„Ние говорим за технологии, чрез които да върнем доверието на избирателите, но много ми се иска да кажа на партиите и политиците, че доверието не се губи заради изборните технологии. То се губи, защото вие – уважаеми и не толкова уважаеми лидери на партии – слагате на сергията непродаваеми хора. Хората не гласуват заради хартията, машините или скенерите, а защото не харесват това, което им предлагат партиите – кандидати за влизане в политиката, кандидати за депутати и бъдещи управляващи. Точно това отвращава хората. Партиите са абсолютно задължени, като основни структури в партийната система, да си подредят нещата. Ние сме непряка представителна демокрация и партиите са един от темелите на тази демокрация. Те имат задължението да избират качествени хора и да ги издигат – хора, които ние да припознаем като наши бъдещи управляващи“, добави гостът.

„Вместо това вече се занимаваме с теми като отношенията с президента Радев и изборните технологии. Говорим непрекъснато за корупция и съдебна реформа. Няма как с няколко интервюта в защитена, лъскава среда да изчистиш това, което си правил години наред – визирам Борисов. Съмнявам се, че симпатизантите на ГЕРБ ще се впечатлят от подобни изяви. Хората, които следват Борисов, ще го следват и без тези интервюта. Ако те са били правени с цел излъскване на публичния образ, не смятам, че тази цел е постигната“, сподели още д-р Гълъбова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Ако Радев назначи ген Атанасов за ПиАр на своята партия ще вземе поне 200 депутати.

    Коментиран от #17

    15:14 29.01.2026

  • 2 Фактите

    9 0 Отговор
    Малко факти. Месец април 2021 г.с министър на МВР от ГЕРБ и месец юли същата година с министър Рашков за 3 месеца ГЕРБ губи близо 200 хил.гласа купен вот -

    Избори Април 2021:

    (ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)

    ГЕРБ – 837 707 гласа

    ДПС – 336 306

    Избори Юли 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)

    ГЕРБ – 642 165 (-195 542)

    ДПС – 292 514 (-43 792)

    Избори Ноември 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)

    ГЕРБ – 596 456 (-45 709)

    ДПС – 341 000 (+48 486) !!!

    15:16 29.01.2026

  • 3 Племето е кукуруку

    10 10 Отговор
    Хваща се за фатмака като удавник за сламка!

    15:17 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    Предложиха ми да стана ПиАр на новата партия на Румен Радев! Зам.шеф на отдела на който шеф е Николай Бареков. Ще ловя купения вот за шиши и боко.

    Коментиран от #7, #11, #22

    15:18 29.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 6 Отговор
    ЕТО Я НОВАТА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЛЕД РЕНЕТА ИНДЖОВА!

    15:19 29.01.2026

  • 6 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Както би казал д-р Фройд в конкретния случай :
    “Няма нормални,има нелекувани.”

    Коментиран от #12

    15:20 29.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ЧЕ ЛОВИШ НА ДЕДЕ.......

    15:20 29.01.2026

  • 8 ояден депутат

    4 0 Отговор
    идеологията са финикийските знаци всичко е заради тях.

    15:22 29.01.2026

  • 9 Сега някой няма да дава евро за

    3 1 Отговор
    Купуване на гласове
    Вота ще е партиен и етнически

    15:22 29.01.2026

  • 10 ццц

    2 3 Отговор
    А дано да е кална и мръсна повечето тъппанари там това заслужават!

    15:23 29.01.2026

  • 11 Дано

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да ги изловиш.

    15:24 29.01.2026

  • 12 Всеки е здрав

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    До доказване на противното
    Психиатриите ги използват за пренареждане на недвижимото имущество в центъра на градовете с помощта на полицията

    15:27 29.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гледайте филма

    3 1 Отговор
    Бразил

    15:30 29.01.2026

  • 15 Докторката

    7 4 Отговор
    към РР се е прилепила отдавна. Неприятна особа

    15:30 29.01.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Комунист от БСП /к/
    Да знаете -
    Ако не влезем в Парламента, ще влезем в землянки по горите и да му мислят мандраджиите !

    15:32 29.01.2026

  • 17 А па

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако тебе те вземе - цялата територия вместо в червено, в кафяво производно

    15:35 29.01.2026

  • 18 Незабавно

    4 4 Отговор
    Бул Екзит .Ние не сме влизали в ЕС за дани държат най-бедни и да ни вкарват във войни .Ние влязохме в този съюз , за свободно движение на хора , стоки и капитали -нищо повече ! Това беше още през 2007 година , когато условията бяха съвсем различни и нямаше мигратнска вълна . Видяхме празните приказки за демокрация , след като категорично ни забраниха референдума за лева . Превърнаха ни в територия без суверенитет , така , че трябва незабавно да излезем от този вреден съюз , от Европа няма как да излезем , ние сме в Европа от близо 1400 години

    15:35 29.01.2026

  • 19 Простака и Прасето

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "мръсна чиста":

    Вече си подсигуриха 400 000 гласа.

    15:37 29.01.2026

  • 20 Глей го па тоя

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "мръсна чиста":

    Ти каква сган искаш, бре? Сибирска ли?

    Коментиран от #24

    15:41 29.01.2026

  • 21 Чичо но не сам

    4 4 Отговор
    Като психиатър би трябвало да направи психопрофил на Радев, а не да симпанизира на човек обвързан с другата олигархия, ако не знае е по-добре да мълчи и да се дистанцира от МАСОНА Радев и кокортата му масони с с които се кани да управлява България за сметка на народа и в угода на Запада, където е създаден и вербуван Радев.

    15:41 29.01.2026

  • 22 А ще

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Им ловиш ли кафявите производни, след като се освободят от тях в "заведението" ти

    15:43 29.01.2026

  • 23 !!!

    7 5 Отговор
    Абе, тая в крайна сметка пациентка ли е на психиатрията, или лекар там?! Защото това трудно се разбира от бърщолевенето й! Че май е и кьорава! Не виждала идеи! Ами, сложи си очила ма, слугиньо на фатмака от село Славяново, сложи си очила, за да видиш, че фатмакът, така да се каже, твоят "идол", открито е заявил и идеите, и намерениятя си! Той иска да ни извади от ЕС и вчера не се посвени да заяви, че е против Еврозоната! Нагъл, двуличен и коварен! Че какъв да е ? Все пак, него го назначи за Неблъграрски президент Генерал Решетников, пратеникът на Путин, нали ма Цветославке?! А, и следващия път като отидеш да му изпереш чорапите и бикините на Деса, не забравяй да му кажеш, че неговата партия вече отече в канализацията! Останахте Копринките, Копейките и ти!! А ти като пиарка и за черп за зеле не ставаш!

    Коментиран от #26

    15:45 29.01.2026

  • 24 свидетел

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Глей го па тоя":

    Ти кво бе, майка ти се е плодила години в Сибир, а сега не искаш да ти дойдат братята и сестрите

    Коментиран от #27

    15:46 29.01.2026

  • 25 Знаем, знаееем

    6 2 Отговор
    "Говорим непрекъснато за корупция", казва лелята. Но не казва как цялата рода Гълъбови направи страхотна кариера в медицината само заради това, че доктор на име Гълъбов си е изкарал трудовия стаж като шеф на екипа, който се е грижил да поддържа мумията на Георги Димитров и затова са му дали титлата "академик".

    15:47 29.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "свидетел":

    Моята майка никога не е стъпвала в Сибир. Но това, че сибиряците нямат нищо против да дойдат тук, е общоизвестно.

    15:53 29.01.2026

  • 28 Македонка

    2 1 Отговор
    През 1944 г. Чужда армия мина и въведе цигански ред.
    Настъпи социално уравнение, нещо като безмозъчно управление.
    Управление от артисти тъй наречени юдейски комунисти.
    Те избори правеха и в 100% на народа български гащите сваляха.

    Коментиран от #32

    16:01 29.01.2026

  • 29 Психиатърка анализира

    1 0 Отговор
    политиката,
    политици са за психиатрията,
    а всинца разбираме от футбол и международно положение.

    16:09 29.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Молба

    2 0 Отговор
    А ти вземи и прибери най- тежките случаи при теб. В клиниката имам предвид🤣

    Коментиран от #33

    16:13 29.01.2026

  • 32 МАКЕ ГЛЕДАЙ СИ МАКЕНЦАТА.

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Македонка":

    Там пустее територия и облъчват анти Булгаро хората. А за соца бил цигански юдейски безмозъчен, НО ТОГАВА И СВЕТО БЯХМЕ НАЦИЯ НА 57 МЯСТО ПО РЪСТ И ЖИВОТ ИМАХМЕ СТРАХОТНИ СПОРТИСТИ АРТИСТИ МУЗИКАНТИ УЧЕНИ УЧИТЕЛИ. КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ ПИТИЕТА ЗАВОДИ ФАБРИКИ ПЪТИЩА СТРОЯХМЕ И НАРОДА БЕШЕ СПЛОТЕН ДОБРИ ПРИЯТЕЛИ И ПРЕКРАСНИ ЖЕНИЧКИ. А СЕГА ПРИВАТИЗАЦИЯ КРАЖБИ БОГАТИ СТОТИНА БЕДНЯЦИ МИЛИОНИ. А ЗА ИНТЕРВЮТО НА ГЪЛАБОВА ДА КАЗВА ИСТИНАТА ДОБЪР ЛЕКАР УМНА ЖЕНА. И РАДЕВ ДА ВЗИМА ТАКИВА ХОРА ПРИ НЕГО.

    16:17 29.01.2026

  • 33 Базови ги

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Молба":

    По имена. Досещаме се но всеки различно за себе си

    16:20 29.01.2026

  • 34 Експериментът

    0 0 Отговор
    на психиатърката,наречен румен радев или докъде може да стигне в политиката човек с картон в Карлуково,продължава с пълна сила.Нема страшно - и тръмп е същия..

    16:23 29.01.2026

