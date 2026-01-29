Цветеслава Гълъбова пред ФАКТИ: Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали (ВИДЕО)

Очаквам изборната кампания да бъде много мръсна, но с това сме свикнали. За съжаление, от много отдавна в кампаниите не виждаме битка на идеологии, на идеи, на платформи, на програми. Не го виждаме и сега, а вероятно няма да го видим и през цялото време. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова.



„Ние говорим за технологии, чрез които да върнем доверието на избирателите, но много ми се иска да кажа на партиите и политиците, че доверието не се губи заради изборните технологии. То се губи, защото вие – уважаеми и не толкова уважаеми лидери на партии – слагате на сергията непродаваеми хора. Хората не гласуват заради хартията, машините или скенерите, а защото не харесват това, което им предлагат партиите – кандидати за влизане в политиката, кандидати за депутати и бъдещи управляващи. Точно това отвращава хората. Партиите са абсолютно задължени, като основни структури в партийната система, да си подредят нещата. Ние сме непряка представителна демокрация и партиите са един от темелите на тази демокрация. Те имат задължението да избират качествени хора и да ги издигат – хора, които ние да припознаем като наши бъдещи управляващи“, добави гостът.

„Вместо това вече се занимаваме с теми като отношенията с президента Радев и изборните технологии. Говорим непрекъснато за корупция и съдебна реформа. Няма как с няколко интервюта в защитена, лъскава среда да изчистиш това, което си правил години наред – визирам Борисов. Съмнявам се, че симпатизантите на ГЕРБ ще се впечатлят от подобни изяви. Хората, които следват Борисов, ще го следват и без тези интервюта. Ако те са били правени с цел излъскване на публичния образ, не смятам, че тази цел е постигната“, сподели още д-р Гълъбова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

