Румен Йончев: Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти. Той липсва, когато стане напечено ВИДЕО

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти в българската политика. Той липсва, когато стане напечено. Това в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ лидерът на Земеделски народен съюз и мандатоносител на АПС Румен Йончев.
Той посочи, че Андрей Гюров може да се справи като служебен премиер да проведе честни избори.
Последните конституционни поправки и домовата книга трябва да бъдат отменени. Те са доказали своята несъстоятелност, каза Румен Йончев.
Той припомни, че управителят на БНБ Димитър Радев през последните месеци не един път, когато беше викан на консултации при президента аргументирано доказа защо той не трябва да заема поста на служебен премиер.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6, #15
14:37 10.02.2026
2 Хасковски каунь
14:38 10.02.2026
3 си дзън
14:38 10.02.2026
4 от село
14:40 10.02.2026
5 Психолог
Защо го търсите Делян да се явява в напрегнати ситуации като той сам решения не взима ! Търсете Румен Петков и другите упоменати по -горе!
14:41 10.02.2026
6 Серсемин
До коментар #1 от "честен ционист":За дебелото ли момченце говориш? Що, сега да не би някой да го иска?
14:44 10.02.2026
7 От чужбина
14:46 10.02.2026
8 протеста
14:50 10.02.2026
9 Хич да
14:51 10.02.2026
10 анонимен
14:51 10.02.2026
11 ФЕЙК
14:59 10.02.2026
12 ШЕФА
15:00 10.02.2026
13 Как да липсва...
15:02 10.02.2026
14 Абсурдистан
15:05 10.02.2026
15 Данъкоплатец
До коментар #1 от "честен ционист":БОРИСОВ, КАЖИ!
Защо манипулирахте с Изкуствен интелект записите от камерите за убийствата край Петрохан на рейнджърите и на децата ?
Разкрили наркоканала към Сърбия.
15:06 10.02.2026
16 зад ъгъла
15:10 10.02.2026
17 виктория
15:15 10.02.2026
18 Всички тия червени реликви
Трябва тотално да накажем Боко на тия избори!
15:18 10.02.2026
19 Тома
15:19 10.02.2026
20 Ти да видиш
За онзи Гюров от ПП ли става въпрос? Онези от записа.... за "ала-балата", за изборите с "наше МВР"..., онези които имат максимум "7-8 %".
Абе вие май дружно искате да пробвате границата на търпението ни. На НАРОДА, не онези, които бяха на разходка вечерта, представена на като големи протести. Защото 20-30000 хиляди несретника (сред които ПП-ратси, ДБ-или, черепи, Бобоци) НЕ СА НАРОДА!!!
15:19 10.02.2026
21 Румяна
Още ли трябва да търпим тези народни крадци!
15:20 10.02.2026
22 Свинкята
15:32 10.02.2026