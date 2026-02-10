Румен Йончев пред ФАКТИ: Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти. Той липсва, когато стане напечено ВИДЕО

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти в българската политика. Той липсва, когато стане напечено. Това в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ лидерът на Земеделски народен съюз и мандатоносител на АПС Румен Йончев.

Той посочи, че Андрей Гюров може да се справи като служебен премиер да проведе честни избори.

Последните конституционни поправки и домовата книга трябва да бъдат отменени. Те са доказали своята несъстоятелност, каза Румен Йончев.

Той припомни, че управителят на БНБ Димитър Радев през последните месеци не един път, когато беше викан на консултации при президента аргументирано доказа защо той не трябва да заема поста на служебен премиер.

