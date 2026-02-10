Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Йончев пред ФАКТИ: Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти. Той липсва, когато стане напечено ВИДЕО

10 Февруари, 2026 14:34 2 809 27

  • румен йончев-
  • служебен премиер-
  • честни избори

Последните поправки в Конституцията трябва да бъдат отменени.

Румен Йончев пред ФАКТИ: Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти. Той липсва, когато стане напечено ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски липсва при всички трудни моменти в българската политика. Той липсва, когато стане напечено. Това в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ лидерът на Земеделски народен съюз и мандатоносител на АПС Румен Йончев.

Той посочи, че Андрей Гюров може да се справи като служебен премиер да проведе честни избори.

Последните конституционни поправки и домовата книга трябва да бъдат отменени. Те са доказали своята несъстоятелност, каза Румен Йончев.

Той припомни, че управителят на БНБ Димитър Радев през последните месеци не един път, когато беше викан на консултации при президента аргументирано доказа защо той не трябва да заема поста на служебен премиер.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 16 Отговор
    Когато ви се предлагаше 2013г вие го не искахте Момчето. Какво сте го затърсили сега?

    Коментиран от #6, #15

    14:37 10.02.2026

  • 2 Хасковски каунь

    42 2 Отговор
    Кът разбра за Радев, Шопарко фана шумата и сега е нелегален.

    14:38 10.02.2026

  • 3 си дзън

    9 25 Отговор
    Пеевски липсва, защото си има Радев

    14:38 10.02.2026

  • 4 от село

    44 1 Отговор
    Ловците трябва да се организират , и да търсят диво праасе над 250 кг. !!

    14:40 10.02.2026

  • 5 Психолог

    24 1 Отговор
    Делян Е равно на Пашата ,Златко и Асет банк
    Защо го търсите Делян да се явява в напрегнати ситуации като той сам решения не взима ! Търсете Румен Петков и другите упоменати по -горе!

    14:41 10.02.2026

  • 6 Серсемин

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    За дебелото ли момченце говориш? Що, сега да не би някой да го иска?

    14:44 10.02.2026

  • 7 От чужбина

    34 0 Отговор
    Страхливец е, за това се крие като мишленце, само дето е към 200 кила.

    14:46 10.02.2026

  • 8 протеста

    35 0 Отговор
    Вярно се крие когато стане напечено , и на протестите го нямаше !

    14:50 10.02.2026

  • 9 Хич да

    20 0 Отговор
    не се вясва !

    14:51 10.02.2026

  • 10 анонимен

    12 3 Отговор
    Кой знае под коя палма си пие коктейлите и ви гледа сейра , а тука се ръсят мозъци .

    14:51 10.02.2026

  • 11 ФЕЙК

    14 0 Отговор
    Този подивял черен шопар не става и за Смядовска луканка - много е мазен!

    14:59 10.02.2026

  • 12 ШЕФА

    7 2 Отговор
    Ако някой не е виждал мръсен и долен човек да види този.Пуделче Йончев,престъпник като Прасето не липсва на никой в никакви моменти.

    15:00 10.02.2026

  • 13 Как да липсва...

    10 0 Отговор
    Ми не, не липсва. И той има много работа. Добра организация на унищожаването на сектите, бързи и точни разчети на действията. Службите само дето се издъниха, щото първо ДАНС на събитието, доста подозрително! А пък и ,,главният прокурор", милият, искаше да е верен и оригинален, ама се .с..а. Пък човекът има и за избори да се грижи... това хора, това покупки, то всичко поскъпна. Лошо!!!! Само му е до журналисти ... Ша са занимава с глупости...

    15:02 10.02.2026

  • 14 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    На мен изобщо не ми липсва.

    15:05 10.02.2026

  • 15 Данъкоплатец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    БОРИСОВ, КАЖИ!


    Защо манипулирахте с Изкуствен интелект записите от камерите за убийствата край Петрохан на рейнджърите и на децата ?
    Разкрили наркоканала към Сърбия.

    15:06 10.02.2026

  • 16 зад ъгъла

    0 0 Отговор
    АПС декларира за равно отдалечен от всички партии само А.Гюров и се присламчи към тезата на ПП/ДБ, което предвещава управление с общо коалиционно споразумение (сан кордон няма срещу Доган).

    15:10 10.02.2026

  • 17 виктория

    12 0 Отговор
    главния мафиот ДП се е снишил!!

    15:15 10.02.2026

  • 18 Всички тия червени реликви

    6 0 Отговор
    ги бяхме забравили, но сега , благодарение на Боко. пак изпълзяха и всеки ден замърсяват медийния ефир.

    Трябва тотално да накажем Боко на тия избори!

    15:18 10.02.2026

  • 19 Тома

    9 0 Отговор
    Мамута е винаги при хората иначе как ще им открадне парите.

    15:19 10.02.2026

  • 20 Ти да видиш

    3 6 Отговор
    "Той посочи, че Андрей Гюров може да се справи като служебен премиер да проведе честни избори."
    За онзи Гюров от ПП ли става въпрос? Онези от записа.... за "ала-балата", за изборите с "наше МВР"..., онези които имат максимум "7-8 %".
    Абе вие май дружно искате да пробвате границата на търпението ни. На НАРОДА, не онези, които бяха на разходка вечерта, представена на като големи протести. Защото 20-30000 хиляди несретника (сред които ПП-ратси, ДБ-или, черепи, Бобоци) НЕ СА НАРОДА!!!

    15:19 10.02.2026

  • 21 Румяна

    8 0 Отговор
    Пеевски твърдо работи за, на софрата мекото, на работата мекото, а на кражбата всичкото!
    Още ли трябва да търпим тези народни крадци!

    15:20 10.02.2026

  • 22 Свинкята

    4 0 Отговор
    Се изказва само когато му изнася, сега се е скрил в миша дупка.

    15:32 10.02.2026

  • 23 ДА НО ТОВА ПРЕДИ

    1 0 Отговор
    Ти да го речеш аз и много други още преди седмица го писахме. А за това че мълчи и писах преди месец кога Радев обяви че прави партия. Те момче бяха само за едни 19 милиарди. Разпределиха ги. Една година стигна. ИИИ ТОЯ ШИШКЪФ И ТУУЛУПА СА СТРАХЛИВЦИ НО НАРОДА НИЕ СМЕ ПО ЗЛЕ И ОТ ТЯХ.

    15:34 10.02.2026

  • 24 Радостин Василев

    6 1 Отговор
    В мутрата нa Йотова каза че тя е част от бившата комунистическа номенклатура... заедно с Весела Лечева.. Георги Гергов..и мнооого други червени олигарси... браво на Радостин...

    15:36 10.02.2026

  • 25 Ха ха

    1 3 Отговор
    Смешници.Пеевски въобще не му дреме какво ще кажат от Апс и кой ще го коментира.По добре симълчете защото Певеца има пари ще купи още няколко кмета и вие въобще няма да влезнете .

    15:36 10.02.2026

  • 26 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Пеевската е в Кюрдистан

    15:53 10.02.2026

  • 27 Констатация

    2 1 Отговор
    Шиши може да е на отдих нейде из топлите географски ширини на Бл. Източните Монархии, докато отшуми Шесторното убийство, а не самоубийство, разтърсило държавата! Указанията му по случая, твърдо се прилагат от марионеткиите му в правоохранителните институции на Бг!

    16:05 10.02.2026

