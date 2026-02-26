Новини
Адв. Александър Кашъмов пред ФАКТИ: ВКС се произнесе, че към момента нямаме законно и.ф. главен прокурор (ВИДЕО)

Конституцията, в член 129, алинея 2, предвижда, че главният прокурор се назначава от президента по предложение на Пленума на ВСС, казва юристът

Може ли Пленумът на ВСС да избере главен прокурор? И изобщо може ли този състав на ВСС да избере такъв за пълен мандат? Ще кажа юридически как стои въпросът. Фактически обаче възниква и друг въпрос. По-важното е дали в момента имаме изпълняващ функциите главен прокурор в лицето на Сарафов. По този въпрос е взето решение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.

„Нека бъдем съвсем ясни – в житейски смисъл всеки може да тълкува закона по различен начин. Но няма едно-единствено тълкуване, което да е валидно само субективно. Тук няма място за съмнения – съдилищата могат да контролират актовете на прокуратурата съгласно закона. Върховният административен съд и Върховният касационен съд са именно органите, които могат да се произнасят по такива въпроси. Колегите, които вече са се произнесли, изтълкуваха ясно закона. ВКС се произнесе, че към момента нямаме законно изпълняващ функциите главен прокурор“, добави гостът.

„Дали Пленумът или колегията може да избере главен прокурор – това е същинският въпрос. Конституцията, в член 129, алинея 2, предвижда, че главният прокурор се назначава от президента по предложение на Пленума на ВСС. На много места по света прокуратурата не е част от съдебната власт. Главният прокурор има гаранции за независимост, но не и за безпристрастност в същия смисъл, както съдията. В някои държави министърът на правосъдието играе ролята на главен прокурор, като съчетава политическа и институционална отговорност“, добави адвокат Кашъмов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 устройството на

    9 0 Отговор
    Другите държави са пример за политиците, а за юристите позоваването на чуждестранни закони, за да подкрепят тезата си за валидност в нашата страна е признание , че са обикновени ЙОристи.

    15:24 26.02.2026

  • 2 обективен

    11 1 Отговор
    Ние нямаме Гл.прокурор ,а девето джудже което пази бандитите и краде !!! Питайте го само , как сина му стна милионер ,и е с 5-6 стоителни фирми !!

    15:25 26.02.2026

  • 3 Оф,да питам

    4 0 Отговор
    Кво пише в Наказателния Кодекс?

    15:28 26.02.2026

  • 4 Нито глас за украинците от ППДБ!

    9 2 Отговор
    Жълтопаважните фашаги искат да овладеят всички институции!

    15:29 26.02.2026

  • 5 Оня с коня

    6 0 Отговор
    Простичък въпрос,към простичък Адвокат:ВКС се "произнася" относно статута на Сарафов,но ВСС го назначава чрез Президента,който пък няма право да отказва,а само да Подписва Назначението.та в случая Кой е по важен?

    15:32 26.02.2026

  • 6 Трол

    2 4 Отговор
    А какво пречи г-н Сарафов да изпълнява функциите си незаконно? Не е чудо невиждано.

    15:36 26.02.2026

  • 7 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Тоя сарафа да връща заплатите

    15:37 26.02.2026

  • 8 констентацията

    6 0 Отговор
    Както указ на президента за назначаване на Гл.прокурор не означава избрано от президента лице, така и предложението на пленума на ВСС за гл.прокурор не означава избрано от пленума на ВСС лице за гл.прокурор, а избирането на гл.прокурор става от прокурорската колегия и едва тогава пленума на ВСС предлага или отказва избора.

    15:41 26.02.2026

  • 9 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Обективен, а кога ще разследват подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и останалите! А кога ще разберете че една суверенна
    държава се управлява от НПО на Сорос в лицето на АКФ , кръгът “Капитал” на Прокопиев , “Правосъдие за всеки”, ИПИ и останали и тогава говорете!

    Коментиран от #10

    16:08 26.02.2026

  • 10 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    Браво.

    16:13 26.02.2026

