Адв. Александър Кашъмов пред ФАКТИ: ВКС се произнесе, че към момента нямаме законно и.ф. главен прокурор (ВИДЕО)

Може ли Пленумът на ВСС да избере главен прокурор? И изобщо може ли този състав на ВСС да избере такъв за пълен мандат? Ще кажа юридически как стои въпросът. Фактически обаче възниква и друг въпрос. По-важното е дали в момента имаме изпълняващ функциите главен прокурор в лицето на Сарафов. По този въпрос е взето решение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.

„Нека бъдем съвсем ясни – в житейски смисъл всеки може да тълкува закона по различен начин. Но няма едно-единствено тълкуване, което да е валидно само субективно. Тук няма място за съмнения – съдилищата могат да контролират актовете на прокуратурата съгласно закона. Върховният административен съд и Върховният касационен съд са именно органите, които могат да се произнасят по такива въпроси. Колегите, които вече са се произнесли, изтълкуваха ясно закона. ВКС се произнесе, че към момента нямаме законно изпълняващ функциите главен прокурор“, добави гостът.



„Дали Пленумът или колегията може да избере главен прокурор – това е същинският въпрос. Конституцията, в член 129, алинея 2, предвижда, че главният прокурор се назначава от президента по предложение на Пленума на ВСС. На много места по света прокуратурата не е част от съдебната власт. Главният прокурор има гаранции за независимост, но не и за безпристрастност в същия смисъл, както съдията. В някои държави министърът на правосъдието играе ролята на главен прокурор, като съчетава политическа и институционална отговорност“, добави адвокат Кашъмов.

