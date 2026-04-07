Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Няма причина за паника при горивата – държавата не трябва да се намесва (ВИДЕО)

7 Април, 2026 14:33 928 12

Не сме стигнали нивата на петрола, които преди няколко години имахме на световния пазар, казва гостът

Съпротива срещу пазарни механизми, които завладяват целия свят, като цяло е безсмислица. И помощите, които се правят. Браншовете протестират, защото искат държавата да им помогне. Но аз не мисля така – държавата не трябва да помага. Ако се абстрахираме от факта, че след две седмици има избори, а това правителство служебно участва в предизборната кампания, защото може да обещава всичко, но няма да участва после в изпълнението – за мен няма причина за паника. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Явор Куюмджиев.

„Не сме стигнали нивата на петрола, които преди няколко години имахме на световния пазар. Тогава цената беше около 149 долара, сега е 109. Когато започна войната в Украйна, беше 125, сега е 109. Дори не сме достигнали нивата от преди – когато цените на горивата бяха с 10–15 стотинки по-високи, отколкото са сега. Защо да се помага…“, пита гостът.

„Да не забравяме и друго – преди 4 години българите бяха по-бедни, отколкото днес. Последните 4 години доходите са нараснали с 30–40%. В момента разполагаме с повече пари, а цените още не са скочили толкова, че да трябва намеса. И сега искаме държавата да помогне – какво означава това? Да я източим, да я приключим? Даваме 25 милиона евро за социално слабите, още 100 милиона подкрепа за транспорта – дали ще е еднократно, не знаем. Подкрепа за превозвачи, земеделски производители… и после? Чуваме намаляване на ДДС за ресторантите, намаляване на акциза върху горивата. Всеки иска“, сподели още Явор Куюмджиев.

„Повтарям се, но ние не сме стигнали предела. Не сме стигнали нивата от 2022 година. Абсолютно нищо не трябва да се прави в този момент. Не знаем и колко ще продължи този конфликт – ако приключи след две седмици, нещата ще се нормализират. Трябва да се запази финансовата политика, която държавата има. Ние нямаме бюджет. Финансовият министър показа, че за първите месеци има дефицит от 500 милиона евро. Откъде ще дойдат тези пари, с които ще се помага? От нашите данъци. Според мен е по-добре да се запазят средствата за момент, в който наистина има нужда. Ако цената стигне 140–150 долара за барел, тогава да се помага. А сега за какво – защото се иска ли?“, каза още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как е, колко е и къде е

    6 0 Отговор
    горивният резерв на страната ???

    14:40 07.04.2026

  • 2 Анонимен

    9 0 Отговор
    Леле, колко ни били "нараснали" доходите.

    15:00 07.04.2026

  • 3 Каква държава?

    6 0 Отговор
    За пепедейците ли думаш?
    Това е шорош!

    15:03 07.04.2026

  • 4 Опс

    7 0 Отговор
    Да та е-в-а у спЕсиалиста....

    15:10 07.04.2026

  • 5 Прагматик

    7 0 Отговор
    Нямаше да има причина за паника, ако имасме Белене и Южен поток.
    Но уви благоадарение на нашаите "приятели" от ЕС и САЩ. Къде са ни горивата? Ами ако войната продължи 1 г?

    15:12 07.04.2026

  • 6 Баба Маринкова

    7 0 Отговор
    обикновено не се излага да интервюира европедрохански боклуци, но явно само такива циркулират вече по медиите.

    15:13 07.04.2026

  • 7 ЦИРК

    5 1 Отговор
    Ей това е интересен феномен, БСПар да е против помощи... ама то в Българската политика от години всичко е с краката нагоре.

    Нашите "приятели" украинците дето ги хрантутим и дондуркаме вече няколко години, избомбиха пристанището в Новоросийск от където получаваме казакстанския петрол за нефтохима. Срока за ремонта може да варира от няколко седмици до месеци. Много ми е любопитно сега как този "приятелски" акт ще се отрази по бензиностанциите у нас. Гюров дава 20 милиона на Зеленски, а той ни го набива яко. Такива безумия и пасивност на власт имащите да скъцнат със зъби (порадни измисленната солидарност), поводи за паника има. Ако изберем кадърни управляващи другата седмица, и започнат разумни и в полза на народа и в защита на националните интереси на страната действия може и да се разминем с паниката...

    15:34 07.04.2026

  • 8 Мунчо

    6 0 Отговор
    То паника няма, ама за теб и хора пътуващи по празниците не трябва да има!? Ей, празноглавец,
    то и кора по бензиностанциите вече няма!
    Чакаме за първи май дизел на 2,00 евро за камионите разнасяши не само хляб! Наглец!!!

    Коментиран от #11

    15:51 07.04.2026

  • 9 Мунчо

    6 0 Отговор
    Жив гюн сурат за чудо и приказ! Слез на земята
    и виж българите как живеят, днес! 900 000 са с
    323 евро месечно, Яворчо!!! Дано ти стигнат до
    Великден!

    15:54 07.04.2026

  • 10 Белека

    5 0 Отговор
    Най-хубавото е, че такива долни твари, като теб, вече няма да виждаме в Парламента! Силно се надяваме с вота на 19.04. и много други да ги няма! Надяваме се, ама надали! До 19.04.Без вас!

    15:59 07.04.2026

  • 11 ЦИРК

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчо":

    За първи май ?!? Цената на по-скъпия дизел по "ЕКО"то е 2.01 вече !

    В Германия Стандартния е 2.40, 2.65 е по-скъпият, в Холандия вече е 2.80 стандартния. Честно казано при нас на 1-ви Май като нищо ще е 3 Евро.

    16:06 07.04.2026

  • 12 Ахъ

    1 0 Отговор
    Кукумицин неадекватен !Когато се увеличава цената на горивата държавата взима повече акцизи и ддс и аконе ги намали цялата разлика в цената ще отиде първо в храните а след това и във всичко останало и поскъпването което стана след въвеждане на еврото което ни лъжат че е 5 % а реално 100 ще ни се види като бели кахъри

    16:12 07.04.2026

