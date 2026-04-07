Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: Няма причина за паника при горивата – държавата не трябва да се намесва (ВИДЕО)

Съпротива срещу пазарни механизми, които завладяват целия свят, като цяло е безсмислица. И помощите, които се правят. Браншовете протестират, защото искат държавата да им помогне. Но аз не мисля така – държавата не трябва да помага. Ако се абстрахираме от факта, че след две седмици има избори, а това правителство служебно участва в предизборната кампания, защото може да обещава всичко, но няма да участва после в изпълнението – за мен няма причина за паника. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Явор Куюмджиев.

„Не сме стигнали нивата на петрола, които преди няколко години имахме на световния пазар. Тогава цената беше около 149 долара, сега е 109. Когато започна войната в Украйна, беше 125, сега е 109. Дори не сме достигнали нивата от преди – когато цените на горивата бяха с 10–15 стотинки по-високи, отколкото са сега. Защо да се помага…“, пита гостът.

„Да не забравяме и друго – преди 4 години българите бяха по-бедни, отколкото днес. Последните 4 години доходите са нараснали с 30–40%. В момента разполагаме с повече пари, а цените още не са скочили толкова, че да трябва намеса. И сега искаме държавата да помогне – какво означава това? Да я източим, да я приключим? Даваме 25 милиона евро за социално слабите, още 100 милиона подкрепа за транспорта – дали ще е еднократно, не знаем. Подкрепа за превозвачи, земеделски производители… и после? Чуваме намаляване на ДДС за ресторантите, намаляване на акциза върху горивата. Всеки иска“, сподели още Явор Куюмджиев.

„Повтарям се, но ние не сме стигнали предела. Не сме стигнали нивата от 2022 година. Абсолютно нищо не трябва да се прави в този момент. Не знаем и колко ще продължи този конфликт – ако приключи след две седмици, нещата ще се нормализират. Трябва да се запази финансовата политика, която държавата има. Ние нямаме бюджет. Финансовият министър показа, че за първите месеци има дефицит от 500 милиона евро. Откъде ще дойдат тези пари, с които ще се помага? От нашите данъци. Според мен е по-добре да се запазят средствата за момент, в който наистина има нужда. Ако цената стигне 140–150 долара за барел, тогава да се помага. А сега за какво – защото се иска ли?“, каза още гостът.

