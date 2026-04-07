Дипломатическата нота от Иран и въпросите без отговор… Ангел Орбецов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Дипломатическата нота от Иран и въпросите без отговор… Ангел Орбецов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

7 Април, 2026 14:53

Какво се получава – нотата е предадена по дипломатически канал, а отговорът идва от публичното пространство, казва гостът

Дипломатическата нота от Иран и въпросите без отговор… Ангел Орбецов пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Нотата от Иран предизвика редица коментари, които бяха насочени главно към това дали тя трябва да бъде оповестена в публичното пространство, или не. Аз съм съгласен с мнението, че не всяка нота бива оповестявана. Това е дипломатически канал, по който върви комуникацията между две страни. Тук обаче въпросът, който трябва да си зададем, е каква е била реакцията ни на тази нота. Нашето външно министерство се въздържа – реакция на случката има едва сега, по време на пресконференцията и изказването на министър Надежда Нейнски. При това е логично да си зададем въпроса дали тази реакция не е предизвикана именно от оповестяването на нотата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ дипломатът Ангел Орбецов.

„Какво се получава – нотата е предадена по дипломатически канал, а отговорът идва от публичното пространство. При това отговорът, който беше даден, не засяга въпросите, повдигнати в нотата. От страна на България се казва, че ние не участваме във войната в Иран, че през българска територия не прелитат военни самолети, които да нанасят удари по Иран, както и че не се извършва зареждане на такива самолети над българска територия. В нотата обаче се поставя въпросът, че американски самолети, разположени на българско летище, прелитат от север на юг през Егейско море и зареждат военни самолети над Средиземно море, като е уточнено какви самолети и какви горива се използват. На този въпрос към момента не е даден ясен отговор“, добави гостът.

„Реакцията ни, според министър Нейнски, е искане за разговор с директора на дирекция „Близък изток и Африка“, която всъщност не покрива Иран. Иран попада в обхвата на дирекция „Азия, Австралия и Океания“, на която аз съм бил директор в продължение на 11 години. Срещата все пак се е състояла и е била с генералния директор по въпросите на двустранните отношения – опитен дипломат, който добре познава региона. Разбирам, че основната тема на тази среща са били задълженията и ангажиментите, които страните имат, както и направените изказвания по отношение на американските самолети“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 честен ционист

    24 13 Отговор
    Във Външно си играят на развален телефон, докато следващата нотата вземе да долети със свръхзвукава скорост.

    14:59 07.04.2026

  • 2 Ха ха ха,де

    5 19 Отговор
    Ще бомбиш на поразия и по питейна вода на съседни държави и ще говорят за дипломация ислямистите..
    Май работят за Тръмп
    Я , вижте как забравиха за лондонсити и ОАЕ , и Катар, и Оман и тн.
    Все тяхни перачници на пари
    Тръмп ще приключи с това взривяващо място и вечни войни-

    Мир!
    Това иска!
    Тръмп!
    Няма да има разпалване на войни между юдаизъм и Ислямизъм!
    Точка!
    Отворен световен път за Доставки . пострада- Лойдс на лондонсити!
    Браво, Тръмп!

    15:00 07.04.2026

  • 3 Някой

    18 1 Отговор
    Живея в София. Прелитащи самолети съм чувал само на Гергьовден или преден на обучение за военният празник. Последни нощи прелитат ли прелитат самолети много ниско. Ниско летят военни самолети. Единият път над 10 самолета един след друг (това към 0:12 часа през нощта). Предна нощ (към 1:22 часа) прелитаха много ниско и очевидно големи самолети с много шум - там закъснях в броене колко са. По-срошни нощи летят по-рано след 22 часа. И виждаш ли не участвали! Какво правят тогава? Дори само за шума диган през нощта трябва да бъдат наказвани разрешилите го. Къде е прокуратурата?

    15:11 07.04.2026

  • 4 Нерито

    10 1 Отговор
    Ачо, Ачо не са решили, на са го направили, думкат летище В. Левски в София и ние пак стоим,
    гледаме безмълвно и палим свещи за Великден!
    Реакцията, празен фитил за сбогом!

    15:16 07.04.2026

  • 5 Пак резил !

    13 1 Отговор
    Неправилно е България изобщо да взема страна в конфликта с нападението срещу Иран . Одъртялата Нейнски и атлантиците около нея се шегуват със съдбата на България . Поне да беше в държавен интерес , ами то само да потупвания по рамото от шефовете им с фесове в Турция и евреите в САЩ .

    15:27 07.04.2026

  • 6 Търновец

    9 0 Отговор
    От 1989 насам управниците ви аги вземат страната на Израел и тази война срещу Иран е също поредната война на Израел а САЩ са изпълнител

    15:35 07.04.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Абсолютна простотия на натовските ни управници е да подпомагат войната срещу Иран. , а още повече срещу Ливан , който служи на Израел , Турция и Брюксел като боксова круша . Защото : " България е 7-ият по големина търговски партньор на Иран в Европа, 4-та по внос и 8-ма по износ , което я прави ключов източноевропейски партньор " Ама на " умно красивите " ни евроатлантици не им пука на гумените глави за тези факти .

    15:51 07.04.2026

  • 8 Евродебил

    5 1 Отговор
    А бе в "триъгълника" на власта ако вземат иранците да ударят,ще ги споменаваме с добро години наред.особенно ако цялата партийна и президентска върхушка е събрана там в часа на гърмежа.

    16:11 07.04.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Ако бяхме независима държава а не колония Външно министерство трябва да извика на килимчето временно изпълняващия длъжността Краварски посланник за да му връчи нота за въвличането на България като съучастник на войната срещу Иран

    Ирански представители казват, че ако САЩ атакуват електроцентралите на Иран, целият регион и Саудитска Арабия ще потънат в пълен мрак.

    Те също така обещават, че ако ситуацията излезе извън контрол, съюзниците на Иран ще затворят и водния път Баб ел-Мандеб - стратегически важен проток, свързващ Червено море с Аденския залив, между Африка (Джибути, Еритрея) и Арабския полуостров (Йемен).

    16:33 07.04.2026

