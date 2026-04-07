Дипломатическата нота от Иран и въпросите без отговор… Ангел Орбецов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Нотата от Иран предизвика редица коментари, които бяха насочени главно към това дали тя трябва да бъде оповестена в публичното пространство, или не. Аз съм съгласен с мнението, че не всяка нота бива оповестявана. Това е дипломатически канал, по който върви комуникацията между две страни. Тук обаче въпросът, който трябва да си зададем, е каква е била реакцията ни на тази нота. Нашето външно министерство се въздържа – реакция на случката има едва сега, по време на пресконференцията и изказването на министър Надежда Нейнски. При това е логично да си зададем въпроса дали тази реакция не е предизвикана именно от оповестяването на нотата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ дипломатът Ангел Орбецов.

„Какво се получава – нотата е предадена по дипломатически канал, а отговорът идва от публичното пространство. При това отговорът, който беше даден, не засяга въпросите, повдигнати в нотата. От страна на България се казва, че ние не участваме във войната в Иран, че през българска територия не прелитат военни самолети, които да нанасят удари по Иран, както и че не се извършва зареждане на такива самолети над българска територия. В нотата обаче се поставя въпросът, че американски самолети, разположени на българско летище, прелитат от север на юг през Егейско море и зареждат военни самолети над Средиземно море, като е уточнено какви самолети и какви горива се използват. На този въпрос към момента не е даден ясен отговор“, добави гостът.



„Реакцията ни, според министър Нейнски, е искане за разговор с директора на дирекция „Близък изток и Африка“, която всъщност не покрива Иран. Иран попада в обхвата на дирекция „Азия, Австралия и Океания“, на която аз съм бил директор в продължение на 11 години. Срещата все пак се е състояла и е била с генералния директор по въпросите на двустранните отношения – опитен дипломат, който добре познава региона. Разбирам, че основната тема на тази среща са били задълженията и ангажиментите, които страните имат, както и направените изказвания по отношение на американските самолети“, сподели още гостът.

