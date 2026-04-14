Ген. Румен Миланов пред ФАКТИ: В България ни трябва промяна, а не подмяна (ВИДЕО)

14 Април, 2026 14:40

Сега управлението се свежда до позицията на няколко човека, които приемат или не приемат дадена ситуация и вземат решения, а това не е добре, казва гостът

Дълги години странях от политиката. Но проектът на Румен Радев го приемам като човек, който вижда, че страната се нуждае от промяна. И това е така, защото в последните години ние много отстъпихме от демократичните принципи на управление – и в икономиката, и в социалната сфера. В България ни трябва промяна, а не подмяна. Не е въпросът в това да заменим едни олигарси с други. Сега управлението се свежда до позицията на няколко човека, които приемат или не приемат дадена ситуация и вземат решения, а това не е добре. Това безспорно е регрес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Румен Миланов от „Прогресивна България“.

„Този регрес е пряко свързан с нарастване на корупцията, създаване на кръгове около различни партийни структури. Това веднага компрометира целия процес, защото се направи така, че държавата започва да служи на определени политически сили като бухалка. Буквално го казвам. Това е прокуратурата. Не цялата – само определени хора“, коментира ген. Миланов.

„Друго нещо е създаването на Комисията за противодействие на корупцията и законът, който през 2005 година беше приет за отнемане на имущество, добито от престъпна дейност. Тоест трябва да има присъда и на база присъдата да се изземе това имущество, придобито в резултат на тази престъпна дейност. Може да има и бял бизнес въпросният човек. Целият този подход коренно трябва да бъде променен, защото се започват процедури, спира се бизнес, спират се сметки и накрая съдът дава оправдателна присъда. Какво се случва с въпросния човек… Последствията за този период от време са трагични за тези хора, които са пострадали. Всичките тези елементи трябва да бъдат променени от гледна точка на справедливостта“, добави още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    19 5 Отговор
    Аман от старшини

    Коментиран от #5, #20

    14:44 14.04.2026

  • 2 българка

    18 4 Отговор
    Е, промяната с такива като този ли ще дойде? 77- годишен старец, бивш кадър на службите. А, благодаря за такава промяна!

    14:45 14.04.2026

  • 3 А старците

    17 3 Отговор
    да си гледат пенсиите !

    14:47 14.04.2026

  • 4 ти да видиш

    13 2 Отговор
    Нагъъъъълллл!

    14:48 14.04.2026

  • 5 За мен

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    военните са потенциални убийци .

    14:48 14.04.2026

  • 6 щурецъ

    4 3 Отговор
    В България ни трябва нова Джорджия Мелони.

    14:49 14.04.2026

  • 7 влък

    6 2 Отговор
    Какви пенсии да си гледат старците,като пенсиите им са от времето на бай Тошо?! Не са мръднали и сантиметър нагоре.

    14:51 14.04.2026

  • 8 Кирил

    15 6 Отговор
    Поредното комуне-генерал, служили на СССР, а не на България, както всички военни обработвани преди 1990 г. Жалки, нагли, продажни.

    14:52 14.04.2026

  • 9 Его и тоя се появи

    9 2 Отговор
    Профилакт…. Без коментар

    14:53 14.04.2026

  • 10 Отврат

    10 3 Отговор
    37 години едни и същи лица. И тоя ли гереберасто-седесар го извадихте от нафаталина ?

    Коментиран от #19

    14:54 14.04.2026

  • 11 К0ренни българи

    0 2 Отговор
  • 12 дядото

    12 0 Отговор
    силно се съмнявам,че точно ти си носител на промяната

    Коментиран от #18

    14:55 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Каква промяна, Защо?!

    5 2 Отговор
    Нали всичко е цветя и рози, имаме си евро, банани, може да слугуваме във всяка европеиска държава, какво повече ни трябва , а да добавя ходим и на почивка в Турция и Гърция. Направо рай небесен е България!

    15:03 14.04.2026

  • 15 трясъ

    6 4 Отговор
    В България не ни трябват Кирчовци и Асенчовци. Подменители на българския живот.

    15:05 14.04.2026

  • 16 Инж1

    3 2 Отговор
    Подмяната" са точно РР, ББ, КК, ДП, РОвч и др. Лауреатите" на Магнитски. ГРОБ, Разграждане, Веселие, итн.
    И у нас е му дойде краят. Като в Унгария. Колкото по-скоро, толкова по-добре!!!!
    Защо и ние да не ударим 80% активност!?!?!!?

    15:09 14.04.2026

  • 17 Много е прав

    2 0 Отговор
    Сега и Радев в сглобката. Перспективни му син отдавна е в сглобката.

    15:10 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Отврат":

    Абе умник , да беше прочел статията , този е от Прогресивна България ! Прогрес ще правите с пенсионирани военни .

    15:21 14.04.2026

  • 20 Драган

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Що бе,ти с какво се прехранваш,троле?

    15:22 14.04.2026

  • 21 Ако този, който взима решението е

    2 0 Отговор
    компетентен по темата и има достатъчна експертиза аз нямам нищо против, но моя опит показва, че на слабо грамотни и слабо кадърни хора се дават власт или пари или и власт и пари или моще по-точно не им се пречи да се сдобият лесно, а след това, когато си упражнят тази власт или пари или и власт и пари върху мен аз се чудя кой път да хвана. Ами аман от такива променти. Народът е рекъл "Дай на простия власт и пари и му глеай сеира". Така е, но стига не се упражнява с тези власт и пари върху теб защото тогава "жална ти майка" дето пак са рекли хората.

    15:27 14.04.2026

  • 22 някои

    1 0 Отговор
    промяна но няма кои да я направи нито м чичко румен нито лелка корни нито пък кокорчо и академичето та и баи танас тревожвно е положението в рб

    15:31 14.04.2026

  • 23 Чиба, cлyга на мафията !

    2 1 Отговор
    Този ли ще се бори с Пеевски ??!!!

    "Ген. Миланов подчертава, че махането на охраната на лица като Пеевски не трябва да се основава на лични симпатии или антипатии, а на реална оценка на риска. Според него, охраната гарантира нормалното функциониране на народните представители."
    "Ген. Миланов коментира, че при наличие на заплаха, депутати като Пеевски имат нужда от защита, за да изпълняват задълженията си, като отнемането ѝ в такива моменти е рисковано"

    15:33 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаха

    1 0 Отговор
    Ей...много генерали бре,те повече от редниците🤣

    15:42 14.04.2026

  • 27 Неоспорим факт!

    0 0 Отговор
    От фатмак и милиционер държавника не става !

    15:53 14.04.2026

