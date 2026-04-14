Ген. Румен Миланов пред ФАКТИ: В България ни трябва промяна, а не подмяна (ВИДЕО)

Дълги години странях от политиката. Но проектът на Румен Радев го приемам като човек, който вижда, че страната се нуждае от промяна. И това е така, защото в последните години ние много отстъпихме от демократичните принципи на управление – и в икономиката, и в социалната сфера. В България ни трябва промяна, а не подмяна. Не е въпросът в това да заменим едни олигарси с други. Сега управлението се свежда до позицията на няколко човека, които приемат или не приемат дадена ситуация и вземат решения, а това не е добре. Това безспорно е регрес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Румен Миланов от „Прогресивна България“.
„Този регрес е пряко свързан с нарастване на корупцията, създаване на кръгове около различни партийни структури. Това веднага компрометира целия процес, защото се направи така, че държавата започва да служи на определени политически сили като бухалка. Буквално го казвам. Това е прокуратурата. Не цялата – само определени хора“, коментира ген. Миланов.
„Друго нещо е създаването на Комисията за противодействие на корупцията и законът, който през 2005 година беше приет за отнемане на имущество, добито от престъпна дейност. Тоест трябва да има присъда и на база присъдата да се изземе това имущество, придобито в резултат на тази престъпна дейност. Може да има и бял бизнес въпросният човек. Целият този подход коренно трябва да бъде променен, защото се започват процедури, спира се бизнес, спират се сметки и накрая съдът дава оправдателна присъда. Какво се случва с въпросния човек… Последствията за този период от време са трагични за тези хора, които са пострадали. Всичките тези елементи трябва да бъдат променени от гледна точка на справедливостта“, добави още гостът.
1 Иван
14:44 14.04.2026
2 българка
14:45 14.04.2026
3 А старците
14:47 14.04.2026
4 ти да видиш
14:48 14.04.2026
5 За мен
До коментар #1 от "Иван":военните са потенциални убийци .
14:48 14.04.2026
6 щурецъ
14:49 14.04.2026
7 влък
14:51 14.04.2026
8 Кирил
14:52 14.04.2026
9 Его и тоя се появи
14:53 14.04.2026
10 Отврат
14:54 14.04.2026
11 К0ренни българи
14:54 14.04.2026
12 дядото
14:55 14.04.2026
14 Каква промяна, Защо?!
15:03 14.04.2026
15 трясъ
15:05 14.04.2026
16 Инж1
И у нас е му дойде краят. Като в Унгария. Колкото по-скоро, толкова по-добре!!!!
Защо и ние да не ударим 80% активност!?!?!!?
15:09 14.04.2026
17 Много е прав
15:10 14.04.2026
19 Хи хи
До коментар #10 от "Отврат":Абе умник , да беше прочел статията , този е от Прогресивна България ! Прогрес ще правите с пенсионирани военни .
15:21 14.04.2026
20 Драган
До коментар #1 от "Иван":Що бе,ти с какво се прехранваш,троле?
15:22 14.04.2026
21 Ако този, който взима решението е
15:27 14.04.2026
22 някои
15:31 14.04.2026
23 Чиба, cлyга на мафията !
"Ген. Миланов подчертава, че махането на охраната на лица като Пеевски не трябва да се основава на лични симпатии или антипатии, а на реална оценка на риска. Според него, охраната гарантира нормалното функциониране на народните представители."
"Ген. Миланов коментира, че при наличие на заплаха, депутати като Пеевски имат нужда от защита, за да изпълняват задълженията си, като отнемането ѝ в такива моменти е рисковано"
15:33 14.04.2026
25 Хаха
15:42 14.04.2026
26 К0ренни българи
15:52 14.04.2026
27 Неоспорим факт!
15:53 14.04.2026