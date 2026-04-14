Ген. Румен Миланов пред ФАКТИ: В България ни трябва промяна, а не подмяна (ВИДЕО)

Дълги години странях от политиката. Но проектът на Румен Радев го приемам като човек, който вижда, че страната се нуждае от промяна. И това е така, защото в последните години ние много отстъпихме от демократичните принципи на управление – и в икономиката, и в социалната сфера. В България ни трябва промяна, а не подмяна. Не е въпросът в това да заменим едни олигарси с други. Сега управлението се свежда до позицията на няколко човека, които приемат или не приемат дадена ситуация и вземат решения, а това не е добре. Това безспорно е регрес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Румен Миланов от „Прогресивна България“.

„Този регрес е пряко свързан с нарастване на корупцията, създаване на кръгове около различни партийни структури. Това веднага компрометира целия процес, защото се направи така, че държавата започва да служи на определени политически сили като бухалка. Буквално го казвам. Това е прокуратурата. Не цялата – само определени хора“, коментира ген. Миланов.



„Друго нещо е създаването на Комисията за противодействие на корупцията и законът, който през 2005 година беше приет за отнемане на имущество, добито от престъпна дейност. Тоест трябва да има присъда и на база присъдата да се изземе това имущество, придобито в резултат на тази престъпна дейност. Може да има и бял бизнес въпросният човек. Целият този подход коренно трябва да бъде променен, защото се започват процедури, спира се бизнес, спират се сметки и накрая съдът дава оправдателна присъда. Какво се случва с въпросния човек… Последствията за този период от време са трагични за тези хора, които са пострадали. Всичките тези елементи трябва да бъдат променени от гледна точка на справедливостта“, добави още гостът.



