Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Тези 200 000 евро, хванати във Варна, предполагам, че са свързани с Йордан Цонев (ВИДЕО)

21 Април, 2026 14:43 4 771 20

Може би за първи път от много години виждаме толкова ясно наказателен вот, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Калін Каменов Автор във Fakti.bg

Успехът на Радев се дължи на няколко основни фактора. На първо място – на това, че наблюдаваме отписване от страна на хората на политиците, които трябваше да правят т.нар. сглобки, тройни коалиции и т.н. Давам пример – когато Кирил Петков стана министър-председател, той беше на поста само 7 месеца, след което започна да обяснява, че няма време да свърши това, което е искал. След това видяхме „сглобката“, която продължи 9 месеца, а после Борисов и Делян Пеевски направиха така, че тя да не продължи. Отново имахме 9 месеца, в които можеше да се роди нещо ново, но реални икономически промени не се случиха. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, председател на НДПС.

„Видяхме и какво се случи при последното правителство на Росен Желязков – според думите на самия Борисов имаше не един, а няколко центъра на власт: формален премиер и реални фактори като Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов. И нещата не вървяха, докато стигнахме до края на миналата година и до нови избори“, добави гостът.

„В същото време фигури като Ахмед Доган отдавна не са активни по начина, по който бяха преди. Той се оттегли от активната политика и това също има значение. Хората вече не виждат ясно кой взема решенията и с каква цел. И когато липсва тази яснота, доверието изчезва“, сподели още Тахир.

„Парите – тези 200 000 евро, които бяха хванати във Варненския регион, предполагам, че са свързани с Йордан Цонев. В ДПС се вижда, че част от хората няма да влязат в парламента. Станислав Анастасов също се очаква да не влезе. Няма как в пленарна зала да показва среден пръст, а после да иска да е депутат, че и хората да гласуват за него. Такива хора трудно могат да бъдат възприемани като достойни за Народното събрание. Може би за първи път от много години виждаме толкова ясно наказателен вот. Хората показаха, че обръщат гръб на подобен тип политика и на кандидати, които не отговарят на очакванията им. Това се видя и по регионите, където избирателите дадоха много ясен сигнал“, каза още Гюнер Тахир.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Ментата ,

    53 1 Отговор
    и сина отдавна трябваше да са арестувани ! Мошеник и селски хитрец , ухо на ДС и извор на далавери ! И Шиши омагьоса , подсилвайки още милиони !

    Коментиран от #4, #19

    14:50 21.04.2026

  • 2 Мурка

    24 0 Отговор
    БАДЖИ Е СТРАХЛИВО МОМЧЕ И ЦИЦИЯ ОТ ВРЕМЕ ОНО, НЕ БИ СЕ НАХУЛИЛ С ТОЛКОВА КИНТИ НЕ ЧЕ НЯМА С ВЕНЦИ САДЕ ПОРАЗИИ СТОРИХА ЗА РАЗРУХАТА В БУРГАС

    14:51 21.04.2026

  • 3 Анонимен

    11 6 Отговор
    Тия още ли продължават с тези ПиАрски истории? Сценките ви са смешни, смях сме се от сърце на бандажите или това, че бяха помъкнали парите седмици преди изборите и разбира се държали ги били в същия човек, който подканвал хората...

    14:53 21.04.2026

  • 4 Дони

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Ментата ,":

    ДОБРЕ ЧЕ БЕШЕ НА ПРОЛЕТ БАЩА И

    Коментиран от #9

    14:54 21.04.2026

  • 5 Колю с двуцевката

    21 0 Отговор
    Всички сте за ра3стрел

    14:55 21.04.2026

  • 6 Сатана Z

    17 5 Отговор
    Бай Румен се заигра с русофилията на българите,което винаги е било печеливша карта затова и спечели ,но за сметка на БСП,което е пирова победа ако излъже хората и се заиграе с ППДБрастията .

    Коментиран от #8

    14:57 21.04.2026

  • 7 Хмм

    39 1 Отговор
    и трите избори, които спечели Радев бяха протестен вот - срещу "майката на нацията" Цачева, срещу Герджиков, а сега срещу всички, най-вече срещу Пеевски-Борисов, да благодари на полицията и лично на Кандев, те го напраиха заради ПП-ДБ, но спечелихме всички, най-после борисов, дето го биха на изборите като "маче о дерек", както се хвалеше, че биел на всички избори, най-напред трябва да върнат старото конституционно правило за служебните правителства, защото в домовата книга са само гербери и хора на пеевски

    14:58 21.04.2026

  • 8 Мурка

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    ако отвори и трети фронт няма да е генерал---шут по двамата ТЛЪСТАЦИ после и ШАРЛАТАНИТЕ по пързалката

    15:07 21.04.2026

  • 9 Лост

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дони":

    А Пролет къде работеше?

    Коментиран от #10, #15

    15:09 21.04.2026

  • 10 Как къде

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    Бръмчалка !

    Коментиран от #11

    15:13 21.04.2026

  • 11 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как къде":

    А в началото не беше ли в данъчното?

    15:22 21.04.2026

  • 12 Кмета

    24 2 Отговор
    Ментата защо още е на свобода, а прасе номер 2 кога ще отиде при Бай Ставри?

    15:29 21.04.2026

  • 13 Няма да забравя

    13 6 Отговор
    истерията от трибуната на НС, когато се заканваше на българският народ, че щял да ни вкара в Юрошита. И цените избухнаха, един лев вече е едно евро. Унищожението на националната парична единица е национално предателство.

    15:31 21.04.2026

  • 14 Ватманяк

    12 1 Отговор
    Глупости, Данчо Ментата на дава, само взима. Вече даже не.

    15:32 21.04.2026

  • 15 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    правеше по хиляда пици на ден ----НЕ БЯХА ПИЦИ А МИЛИНКИ НАМАЗАНИ С МАЛКО ДОМАТЕН СОК И 5 РЕЗЕНЧЕТА КРЕМВИРШИ МНОГО КИНТИ ЛАПНАХА ТОГАВА НО ОСВЕН ПИЦИТЕ И ОЩЕ НЕЩО---КАКТО СЕ ДУМАШЕ В ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ И БЕ ЩАСТЛИВА

    15:35 21.04.2026

  • 16 Гост

    10 2 Отговор
    ДПС беше превзета от вътре от банда еничари во главе с ДС /Дебелата...../ там са и Йордан и Ема и Станислав и..... От 31 избирателни района в 17 начело са еничари, а в останалите 14 уж наши хора притиснати яко от ДС заради корупцията си като каолиновския кмет- водач на листа, който беше назначил всички кметове в общината за НАБЛЮДАТЕЛИ - да наблюдават за правилното гласуване!

    15:41 21.04.2026

  • 17 Джо

    5 0 Отговор
    Той предполагал? Абе много луд народ у тая държава.

    15:44 21.04.2026

  • 18 Тоя

    1 4 Отговор
    Та паплач дето пише тука да изчака малко и ще види кон боб яде ли.

    15:47 21.04.2026

  • 19 Глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "И Ментата ,":

    Кой раздава така пари на калпак.
    Всичко минава през фирми, бонуси, заплати. И пробвай да докажеш, че това е изборно нарушение. Всяка фирма ди гледа интереса.

    Коментиран от #20

    15:52 21.04.2026

  • 20 Мета с мастика

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Глупости":

    Прав си! Ментата, че е супер мошеник, всеки го знае, но той не забравя, че имаше един - "Абе, къде е Бисеров?" и сигурно е взел мерки. Въпреки това се знае, че престъпника винаги оставя следи и ако искат, винаги могат да го опандизат. Бисеров само го махнаха от трапезата, но ментата лапа десетки години от държавната копанка!

    16:32 21.04.2026

