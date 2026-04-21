Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Тези 200 000 евро, хванати във Варна, предполагам, че са свързани с Йордан Цонев (ВИДЕО)

Успехът на Радев се дължи на няколко основни фактора. На първо място – на това, че наблюдаваме отписване от страна на хората на политиците, които трябваше да правят т.нар. сглобки, тройни коалиции и т.н. Давам пример – когато Кирил Петков стана министър-председател, той беше на поста само 7 месеца, след което започна да обяснява, че няма време да свърши това, което е искал. След това видяхме „сглобката“, която продължи 9 месеца, а после Борисов и Делян Пеевски направиха така, че тя да не продължи. Отново имахме 9 месеца, в които можеше да се роди нещо ново, но реални икономически промени не се случиха. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, председател на НДПС.

„Видяхме и какво се случи при последното правителство на Росен Желязков – според думите на самия Борисов имаше не един, а няколко центъра на власт: формален премиер и реални фактори като Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов. И нещата не вървяха, докато стигнахме до края на миналата година и до нови избори“, добави гостът.

„В същото време фигури като Ахмед Доган отдавна не са активни по начина, по който бяха преди. Той се оттегли от активната политика и това също има значение. Хората вече не виждат ясно кой взема решенията и с каква цел. И когато липсва тази яснота, доверието изчезва“, сподели още Тахир.

„Парите – тези 200 000 евро, които бяха хванати във Варненския регион, предполагам, че са свързани с Йордан Цонев. В ДПС се вижда, че част от хората няма да влязат в парламента. Станислав Анастасов също се очаква да не влезе. Няма как в пленарна зала да показва среден пръст, а после да иска да е депутат, че и хората да гласуват за него. Такива хора трудно могат да бъдат възприемани като достойни за Народното събрание. Може би за първи път от много години виждаме толкова ясно наказателен вот. Хората показаха, че обръщат гръб на подобен тип политика и на кандидати, които не отговарят на очакванията им. Това се видя и по регионите, където избирателите дадоха много ясен сигнал“, каза още Гюнер Тахир.

