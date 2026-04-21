Гюнер Тахир пред ФАКТИ: Тези 200 000 евро, хванати във Варна, предполагам, че са свързани с Йордан Цонев (ВИДЕО)

Успехът на Радев се дължи на няколко основни фактора. На първо място – на това, че наблюдаваме отписване от страна на хората на политиците, които трябваше да правят т.нар. сглобки, тройни коалиции и т.н. Давам пример – когато Кирил Петков стана министър-председател, той беше на поста само 7 месеца, след което започна да обяснява, че няма време да свърши това, което е искал. След това видяхме „сглобката“, която продължи 9 месеца, а после Борисов и Делян Пеевски направиха така, че тя да не продължи. Отново имахме 9 месеца, в които можеше да се роди нещо ново, но реални икономически промени не се случиха. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, председател на НДПС.
„Видяхме и какво се случи при последното правителство на Росен Желязков – според думите на самия Борисов имаше не един, а няколко центъра на власт: формален премиер и реални фактори като Борисов, Делян Пеевски, Слави Трифонов. И нещата не вървяха, докато стигнахме до края на миналата година и до нови избори“, добави гостът.
„В същото време фигури като Ахмед Доган отдавна не са активни по начина, по който бяха преди. Той се оттегли от активната политика и това също има значение. Хората вече не виждат ясно кой взема решенията и с каква цел. И когато липсва тази яснота, доверието изчезва“, сподели още Тахир.
„Парите – тези 200 000 евро, които бяха хванати във Варненския регион, предполагам, че са свързани с Йордан Цонев. В ДПС се вижда, че част от хората няма да влязат в парламента. Станислав Анастасов също се очаква да не влезе. Няма как в пленарна зала да показва среден пръст, а после да иска да е депутат, че и хората да гласуват за него. Такива хора трудно могат да бъдат възприемани като достойни за Народното събрание. Може би за първи път от много години виждаме толкова ясно наказателен вот. Хората показаха, че обръщат гръб на подобен тип политика и на кандидати, които не отговарят на очакванията им. Това се видя и по регионите, където избирателите дадоха много ясен сигнал“, каза още Гюнер Тахир.
1 И Ментата ,
Коментиран от #4, #19
14:50 21.04.2026
2 Мурка
14:51 21.04.2026
3 Анонимен
14:53 21.04.2026
4 Дони
До коментар #1 от "И Ментата ,":ДОБРЕ ЧЕ БЕШЕ НА ПРОЛЕТ БАЩА И
Коментиран от #9
14:54 21.04.2026
5 Колю с двуцевката
14:55 21.04.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #8
14:57 21.04.2026
7 Хмм
14:58 21.04.2026
8 Мурка
До коментар #6 от "Сатана Z":ако отвори и трети фронт няма да е генерал---шут по двамата ТЛЪСТАЦИ после и ШАРЛАТАНИТЕ по пързалката
15:07 21.04.2026
9 Лост
До коментар #4 от "Дони":А Пролет къде работеше?
Коментиран от #10, #15
15:09 21.04.2026
10 Как къде
До коментар #9 от "Лост":Бръмчалка !
Коментиран от #11
15:13 21.04.2026
11 Лост
До коментар #10 от "Как къде":А в началото не беше ли в данъчното?
15:22 21.04.2026
12 Кмета
15:29 21.04.2026
13 Няма да забравя
15:31 21.04.2026
14 Ватманяк
15:32 21.04.2026
15 Мурка
До коментар #9 от "Лост":правеше по хиляда пици на ден ----НЕ БЯХА ПИЦИ А МИЛИНКИ НАМАЗАНИ С МАЛКО ДОМАТЕН СОК И 5 РЕЗЕНЧЕТА КРЕМВИРШИ МНОГО КИНТИ ЛАПНАХА ТОГАВА НО ОСВЕН ПИЦИТЕ И ОЩЕ НЕЩО---КАКТО СЕ ДУМАШЕ В ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ И БЕ ЩАСТЛИВА
15:35 21.04.2026
16 Гост
15:41 21.04.2026
17 Джо
15:44 21.04.2026
18 Тоя
15:47 21.04.2026
19 Глупости
До коментар #1 от "И Ментата ,":Кой раздава така пари на калпак.
Всичко минава през фирми, бонуси, заплати. И пробвай да докажеш, че това е изборно нарушение. Всяка фирма ди гледа интереса.
Коментиран от #20
15:52 21.04.2026
20 Мета с мастика
До коментар #19 от "Глупости":Прав си! Ментата, че е супер мошеник, всеки го знае, но той не забравя, че имаше един - "Абе, къде е Бисеров?" и сигурно е взел мерки. Въпреки това се знае, че престъпника винаги оставя следи и ако искат, винаги могат да го опандизат. Бисеров само го махнаха от трапезата, но ментата лапа десетки години от държавната копанка!
16:32 21.04.2026