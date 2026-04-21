Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Има една дума, която обединява обществените очаквания - възмездие (ВИДЕО)

Нека да ви припомня, защото това сякаш се забрави – процесът по премахването на корумпираната политическа система започна с протестите през 2020 година. След това властта беше пак взета от Борисов, но той така и не можа да се върне като премиер. И този път, струва ми се, че сме напът да се разделим окончателно с този модел. Естествено, всичко е в ръцете на президента Румен Радев. Ако той се държи мъжки, отговорно, ако има сериозно и последователно поведение, има шанс наистина да се разделим завинаги с онези политически зависимости, които деформираха държавността и доведоха до усещане за ограбена държава. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков.

„Има една дума, която обединява обществените очаквания, и трябва да я кажем ясно – възмездие. Това е желанието на хората. Те се нагледаха на грабеж, на натиск от неработеща съдебна система, на зависимост от всякакъв тип началници – било то кметове, директори на общински предприятия, културни институции. Навсякъде имаше политически натиск, който принуждаваше хората да правят компромиси. Това е трагедия. И съм убеден, че днес първата точка в обществения дневен ред е именно възмездието. Аз също съм подавал сигнали за корупция, включително до прокуратурата, но без резултат, въпреки че доказателствата бяха очевидни. Затова надеждата сега е в това държавата да започне да работи по различен начин“, добави гостът.

„При социологията беше същото и през 2021 година, но сега вече говорим за крах. Те не познаха нито какво ще се случи с „Възраждане“, нито с ГЕРБ, нито с формацията около президента. Нищо не познаха. Това е много срамно, а в същото време виждаме как същите тези хора продължават да се появяват по телевизии и радиа и да дават мнение. Истината е, че доверието в тях е сериозно разклатено. Дори се появиха твърдения, включително от техен колега, че подобни анализи се правят срещу заплащане. Това е тъжно и подкопава още повече авторитета на социологията. Въпреки всички прогнози, протестите, които свалиха Борисов, се оказаха много по-значими, отколкото се представяха. Това не бяха протести за бюджет или за конкретна политика – това бяха протести на дълбоко обществено недоволство, на омраза към модела, на недоволство срещу начина, по който се управляваше държавата. Хората просто се умориха от този модел. И днес виждаме резултата – категорично отхвърляне на статуквото и на начина, по който беше управлявана държавата“, каза още Минеков.

