Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Има една дума, която обединява обществените очаквания - възмездие (ВИДЕО)

21 Април, 2026 15:07

Това не бяха протести за бюджет или за конкретна политика – това бяха протести на омраза към модела, казва гостът

Нека да ви припомня, защото това сякаш се забрави – процесът по премахването на корумпираната политическа система започна с протестите през 2020 година. След това властта беше пак взета от Борисов, но той така и не можа да се върне като премиер. И този път, струва ми се, че сме напът да се разделим окончателно с този модел. Естествено, всичко е в ръцете на президента Румен Радев. Ако той се държи мъжки, отговорно, ако има сериозно и последователно поведение, има шанс наистина да се разделим завинаги с онези политически зависимости, които деформираха държавността и доведоха до усещане за ограбена държава. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков.

„Има една дума, която обединява обществените очаквания, и трябва да я кажем ясно – възмездие. Това е желанието на хората. Те се нагледаха на грабеж, на натиск от неработеща съдебна система, на зависимост от всякакъв тип началници – било то кметове, директори на общински предприятия, културни институции. Навсякъде имаше политически натиск, който принуждаваше хората да правят компромиси. Това е трагедия. И съм убеден, че днес първата точка в обществения дневен ред е именно възмездието. Аз също съм подавал сигнали за корупция, включително до прокуратурата, но без резултат, въпреки че доказателствата бяха очевидни. Затова надеждата сега е в това държавата да започне да работи по различен начин“, добави гостът.

„При социологията беше същото и през 2021 година, но сега вече говорим за крах. Те не познаха нито какво ще се случи с „Възраждане“, нито с ГЕРБ, нито с формацията около президента. Нищо не познаха. Това е много срамно, а в същото време виждаме как същите тези хора продължават да се появяват по телевизии и радиа и да дават мнение. Истината е, че доверието в тях е сериозно разклатено. Дори се появиха твърдения, включително от техен колега, че подобни анализи се правят срещу заплащане. Това е тъжно и подкопава още повече авторитета на социологията. Въпреки всички прогнози, протестите, които свалиха Борисов, се оказаха много по-значими, отколкото се представяха. Това не бяха протести за бюджет или за конкретна политика – това бяха протести на дълбоко обществено недоволство, на омраза към модела, на недоволство срещу начина, по който се управляваше държавата. Хората просто се умориха от този модел. И днес виждаме резултата – категорично отхвърляне на статуквото и на начина, по който беше управлявана държавата“, каза още Минеков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6866

    34 49 Отговор
    Много скоро 1 444 924 ще разберат, че царят е гол.

    Коментиран от #2, #3, #6, #8, #13, #53

    15:08 21.04.2026

  • 2 Тук не е

    24 20 Отговор

    До коментар #1 от "6866":

    за дбли, бе дбл.

    15:12 21.04.2026

  • 3 Не позна

    45 18 Отговор

    До коментар #1 от "6866":

    Още утре ще започне строежът на нови затвори и простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ ще са първите затворници.

    Коментиран от #22

    15:13 21.04.2026

  • 4 Сатана Z

    40 22 Отговор
    ППдофилите управляваха през последните 5 години сле 2019 и какво направиха да сменят модела,с който се разбираха добре?Нищо,само бутнаха паметника на съветската армия и изядоха торта с формата на детска глава,което е разбираемо с оглед ,че всички ППдофили ги влечат дечицата.

    Коментиран от #9, #52

    15:14 21.04.2026

  • 5 От ,, отровното трио"

    32 19 Отговор
    Само във Минеков се оказа Човек!

    15:16 21.04.2026

  • 6 Нико

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "6866":

    Но той не е като теб ГОЛ

    Коментиран от #23

    15:16 21.04.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    11 17 Отговор
    Има една дума, която определя българите - цигани

    Коментиран от #48

    15:17 21.04.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "6866":

    Ка гол бе,зелени чорапи барем нема ли?

    15:18 21.04.2026

  • 9 стою

    19 12 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Логично, Желязков например беше премиер на ППДБ и на никой друг.

    Коментиран от #25

    15:19 21.04.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    20 15 Отговор
    Има една дума, която обяснява успеха на Боташа - глупост! Тя обяснява и Симеончо, и Боко, и Славчо.

    Коментиран от #19

    15:19 21.04.2026

  • 11 Дориана

    30 7 Отговор
    Думата възмездие е синоним на унищожение и точно това беше заложно в новите парламентарни избори- унищожение на корупцията и мафията в България.Възмездие получиха коалиция Магнитски. Борисов трябва да се срамува от себе си , че се е провалил като политик, да приеме реалността , а тя е , че по-голямата част от народа вече не го искат в управлението и политиката. Същото се отнася и за Пеевски. А, ИТН и БСП ОЛ. вече тотално са компроментирани и смазани от наказателния вот. С тези партии вече е свършено.

    Коментиран от #17, #26

    15:21 21.04.2026

  • 12 Анонимен

    21 6 Отговор
    От там трябва да се тръгне защото някои господа каквото си искаха това правеха като си мислеха че им е бащиния

    15:21 21.04.2026

  • 13 ура,,ура

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "6866":

    Глупости говориш! Сега прасетата ще разберат кон боб яде ли. За радост на всички и за проблеми на такива като тебе

    15:24 21.04.2026

  • 14 Крум Страшни

    10 22 Отговор
    А, бе, този злобар пак ли изплува?! Сигурно хленчи за службица . Гаден е!

    Коментиран от #28

    15:24 21.04.2026

  • 15 имаджин

    8 3 Отговор
    Ох,много ми е кисело! Киселово.

    15:26 21.04.2026

  • 16 Народа за възмездие гласува за Радев

    38 4 Отговор
    Министър Иван Христанов :

    Професия "БАНКОМАТ". Чували ли сте за тези хора? Хиляди калинки, работещи в държавната администрация, източващи вашите пари! Тихо, кротко, до заплатка.

    Всеки месец си теглят парите, но никой не им е виждал очите. На работа не са стъпвали.

    Хора, назначавани, за да получават допълнителен доход, но на ваш гръб! Повечето от тях партийни назначения, племеници и зетове на партийни функционери от партия ГЕРБ!

    Тази практика скоро ще приключи!

    Коментиран от #63

    15:27 21.04.2026

  • 17 ура,,ура

    30 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Прасето до каквото се докосне го унищожава. Булгартабак, КТБ, Лафка, магазини за хората, БСП,ИТН,ДПС на Доган, и отчасти ГЕРБ. Това са фактите

    Коментиран от #35

    15:29 21.04.2026

  • 18 Така е

    19 1 Отговор
    Всичкото крадено е покрито и изнесено в чужбина ! Имат най добрите адвокати ! Трудно ще е !

    Коментиран от #32

    15:31 21.04.2026

  • 19 Миме

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ!!!":

    а кое обяснява 97-ма мавъра?

    15:32 21.04.2026

  • 20 Разум

    0 2 Отговор
    Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Има една дума, която обединява обществените очаквания: МАТЕМАТИКА
    МАТЕМАТИКАТА Е ЕЗИКА НА КОСМОСА И В НЕГО ГАЛАКТИКИТЕ СЕ БИЯТ, КОЙ ДА ВЛАДЕЕ МАТЕМАТИКАТА!
    Просто не мога да не се сетя за Пътеводител на галактическия стопаджия, където главния герой с възмущение открива, че в Енциклопедия Галактика за Земята има един ред
    "Безобидна планета в Слънчевата система"

    Не случайно най-ниската температура
    0 градуса Келвин = -273.15

    Не случайно Лунният месец е
    ...27,315 дни

    Не случайно менcтруалният цикъл на жeната е
    27.315 дни

    Не случайно бeбето в утрoбата на жената
    пребивава 273,15 дни

    Не случайно мъжкият пeниc е най-кoрав
    когато е дълъг 27,315 см.

    Не случайно дължината на пробега
    на протоните в тръбата в
    The Worlds Largest Particle Accelerator е
    27,315 км

    Коментиран от #33, #54

    15:32 21.04.2026

  • 21 Смехоран

    12 12 Отговор
    Усмйрдян дядка,паразитиращ на гърба на държавата.

    15:34 21.04.2026

  • 22 Дапитам

    14 6 Отговор

    До коментар #3 от "Не позна":

    А за Боташ кога?

    Коментиран от #38

    15:35 21.04.2026

  • 23 Лалугер

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "Нико":

    Е оставаше и да е гол след 9 години паразитиране в през. а и преди това цял живот на държавната копанка.А не се знае и колко е лапнал от Боташ.

    Коментиран от #40

    15:37 21.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мизерабъл

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "стою":

    А пък Гумен ще бъде на Вовата

    15:40 21.04.2026

  • 26 Тоя

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Дорианче ти сега ще види дебелия как изглежда, изчакай малко.

    15:41 21.04.2026

  • 27 1234

    12 10 Отговор
    Отровния пак изпълзя от някъде.

    15:41 21.04.2026

  • 28 Мурка

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Крум Страшни":

    СРАМИШ ИМЕ И ТО ГОЛЯМО - И СВЯТО ЗА ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ--МЕРЗКО Е

    15:41 21.04.2026

  • 29 Гарван с две очи

    12 2 Отговор
    Да, възмездието е много необходимо, даже задължително! Но дали ще посмее новия началник, или го е страх, че ще изкарат и неговите кирливи ризи???!!! Даже, ако не се лъжа даде изявление, че няма да търси реваншизъм, а това значи, че има нещо наум.....! Абе, най-общо казано. "Тате ще ми купи колело, ама друг път"

    15:42 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нехис

    13 7 Отговор
    Ми......нет......ков, ти пак ли изпълзя от утайката да дрънкаш глупости?
    Какво възмездие, какви 5 лева?
    Страната има нужда от спокойствие, овладяване на инфлацията, работа и растеж а не хаос!
    Ако ще търсим възмездие, нека го търсим и от цялата червена номенклатура, която трябваше 89г да бъде разстреляна, както направихте вие с интелигенцията през 1944!
    И да се търси възмездие и от виновника за Боташ!

    Коментиран от #39

    15:43 21.04.2026

  • 32 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    ЗАБРАВЯШ УШОТО С АСАНСЬОРА---АКО БОСТАНСКИЯТ ПРОДУКТ НЕ ГО ЛИКВИДИРА

    15:43 21.04.2026

  • 33 ДОБРЕ НАПИСАНО

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Разум":

    САМО ТОЗИ БЛИЗО 30 СМ ПЕНИС НЕЩО МЕ ПЛАШИ...

    Коментиран от #37

    15:47 21.04.2026

  • 34 Старче,

    11 4 Отговор
    Видяхме и твоите дружки от "отровното трио" колко струват. Хаджигенов се молеше да го направят министър на каквото и да е. Щял да се жертва. Никой не се интересува от възмездие, раздадено от РР. Избраха го едва ли не като "обществен защитник". И той се държи като такъв, не излиза от образ на президент. Смешно и тъжно!

    15:49 21.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 !!!?

    7 9 Отговор
    Има една дума която най-много приляга на този мъркач - Некадърник !
    А думата която го обединява се нарича Отмъщение, Карез, Вендета !
    Това са водещите приоритети на комунистическите постсъветски примати - някой да разстрелят, да обесят, да го тикнат в концлагер...както са правели 8 десетилетия главорезите на "вожда" Г. Димитров !!!?

    15:54 21.04.2026

  • 37 Разум

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "ДОБРЕ НАПИСАНО":

    Учени присадили женска мозъчна клетка в мъжки мозък. Тя била свикнала на водовъртежа в женския мозък – там всички клетки тичат по коридорите на мозъка, бързат, въобще... суетня. А тук – празни коридори, няма никой, никакви клетчици, нищо! И си мисли: - Какво става?! Изведнъж префучава край нея някаква клетка, забелязва я, връща се и вика: - Ама какво правиш тука? Всички са долу!!! Идвай! Воюваме! Оплождаме!

    15:54 21.04.2026

  • 38 Да те светна по въпроса:

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дапитам":

    След десет години, а до тогава простата и крадлива Тиква Борисов ще е излежал половината от присъдата си.

    Коментиран от #42

    15:55 21.04.2026

  • 39 Миме

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Нехис":

    и от ПеПеДеБераските ПеПедофили,че се Зглобиха с🎃 и седнаха в скута на🐷

    16:00 21.04.2026

  • 40 А ти

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Лалугер":

    лапаш некому ..я. Това е разликата, мокър.

    16:06 21.04.2026

  • 41 Баба Вуна

    7 3 Отговор
    Клакьори, не давайте акъл на Радев. Изпълзяхте. А ти професор кво направи толкова години ха ха ха само книги и анализи за облъчване на БГ робите.

    16:18 21.04.2026

  • 42 промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Да те светна по въпроса:":

    ще е излежал доста по-малко от десятъка от присъдата си, ако е още жив дотогава.....

    16:25 21.04.2026

  • 43 Надзирател

    9 4 Отговор
    Очакваме възмездие, тоест затвор, като се започне от Костов и се свърши с Борисов.

    Коментиран от #46

    16:29 21.04.2026

  • 44 Бай Ставри!

    4 2 Отговор
    Моят МИГ наближава !!!

    Гответе се ...

    Идвам.

    16:34 21.04.2026

  • 45 Станчо

    6 2 Отговор
    Кой е този, оня с ковчега ли?

    16:38 21.04.2026

  • 46 Симона

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Надзирател":

    А, за Боташ няма ли да има?

    Коментиран от #57

    16:39 21.04.2026

  • 47 някои

    5 4 Отговор
    този не ковеше ли кофчези и строеше бесилки през 2021 година начело с бабикян и адвокяата--------

    16:41 21.04.2026

  • 48 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "кой мy дpeмe":

    Ти си циганин, небългарино.

    16:51 21.04.2026

  • 49 Кирил

    5 3 Отговор
    Е много сте го закъсали, дъртия караконнджул Маринкова е призовала гробаря, политическия труп и некадърник от умрялото БКП

    16:52 21.04.2026

  • 50 Червените корумпирани чер веи

    6 4 Отговор
    изпълзяха и се заоблизваха пак за власт...

    16:52 21.04.2026

  • 51 абе минеtoff

    8 3 Отговор
    Защо като служебен културен министър позволи събаряне на сгради културни паметници в Тютюневия град в Пловдив? Защо при няколкото служебни правителства на бившия президент нямаше и намек за възмездие, а остана чувството за слугинаж?

    16:55 21.04.2026

  • 52 този брадатко с татко

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    управлява МК директно 2 години през последните 5, а индиректно - много повече, така че, стига лъга!

    16:56 21.04.2026

  • 53 по точно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "6866":

    Имаш предвид генерала, нали?

    17:01 21.04.2026

  • 54 Асан Насилев

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Разум":

    27,315см ли ти е? Много искам да се запознаем.

    17:02 21.04.2026

  • 55 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    Ами сега кой ще им плати на тия

    17:06 21.04.2026

  • 56 Дебил

    5 1 Отговор
    Възмездието не е най-важното нещо сега. Следва да се възстановят постепенно икономиката и селското стопанство. Да се свика ВНС и да се промени Конституцията-120 народни представители, само на-необходимите министерства, намаляване на администрацията поне с 1/3. Постигане на по-добра производителност на труда и добри доходи за всяка група от населението. Минеков е твърде закостенял и мястото му не е в изпълнителната власт на България.

    17:12 21.04.2026

  • 57 Няма

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Симона":

    Първо простата Тиква Борисов в затвора, след него Пеевски и след тях крадливите им министри и депутати.

    Коментиран от #59

    17:14 21.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Нехис

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Няма":

    А Мунчо и Кокорчо кога, троле руский?

    17:27 21.04.2026

  • 60 Миризлив старец

    3 3 Отговор
    Кой е тоя миризлив дядка?

    Коментиран от #62

    17:28 21.04.2026

  • 61 Електра

    2 3 Отговор
    Да попитам тоя крадлив ковчегоносач, Боташ ще иска ли да ревизира завод Мраз след като малкото глупаво Мразче е депутат при него за да го хвали от сутрин до вечер...

    17:32 21.04.2026

  • 62 Бай Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Миризлив старец":

    Баша му е близал сладоледа на тато.

    17:33 21.04.2026

  • 63 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Народа за възмездие гласува за Радев":

    Какви наглеци има в нашата държава - едва ли някой се е сещал за тях! Министър Иван Христанов свърши чудесна работа. Заслужава да остане министър в редовното правителство.

    17:40 21.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Щирлиц Ото фон

    1 1 Отговор
    ОМРАЗАТА към шишковците !
    Било то Борисов , Пеевски , Сарафов, със своето общо тегло от над 500 кг. , те са стъпали върху шията на хората и ги задушават с нежното си докосване на баш наглеци и простаци !

    18:32 21.04.2026

  • 66 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Трябва ли да очакваме редицата - съд , присъда , затвор ?

    18:34 21.04.2026

  • 67 Диана

    0 0 Отговор
    Де Фактум, това не бяха никакви протести - аз лично ги пообикалях доста, но никъде не видях нищо по-различно от чисто шоу настроение - камо ли акт на умраза. Е, разбира се на БСПтата им се иска да има умраза, ненавист и какво ли не още, но...не би......И "този път сме на път да се разделим окончателно с този модел" отново са само празни приказки, не даващи никакви данни за това какво точно се подразбира под " този модел" след като преди това се говори само за един човек - Борисов.....И...Всичко нататък са чисти общи приказки!...Този смешник дори не е в течение на протестите срещу ЗАГРАБЕНАТА държава,, не за "ОГРАБЕНА"държава, каквато се опитва да я представи той, смучейки от пръстите си на умразата...Колкото до описаните случаи на корупция, които първо са общи приказки с никакви конкретни факти,/ каквито и баба знае, значи/ и второ са елемент на политическата борба между БСП и ГЕРБ, "политическа борба, започната от БСП и продължаваща и до днес поради продължаващото им присъствие в политическото пространство...И...за това трябва да се сърди само на любимата си БСП, която беше този, който даде тон и ход на тази война...Това, че не са реагирали на някакви негови сигнали за корупция /отново общи приказки, без факти.../ звучи с известна доза реалистично по същите причини обаче - войната БСП -Герб не е приключила - не можеш да се оплакваш по време на война, че са стреляли по теб...Война като всяка друга, само за щастие задкулисна, под кръста..Война в стил БС

    00:53 22.04.2026

  • 68 Диана

    0 0 Отговор
    Продължение : ...Отношението към "бедната" ни социология обаче е направо престъпна! Социологията не е екстрасенс да предвижда събитията, нито дори е гадателка наука да се занимава с подобни дейности...Но нападките срещу нея са направо ожесточени, защото те първи установиха връзките между протестите на БСП и днешната победа на Радев...Е, на този БСПарски професор страшно много му се иска да не е така, но...фактите са факти...Изглежда този професор е от онези внедрени в научните ни среди партийци, които се грижат за имиджа й там и нямат нищо общо с науката...Тези хора бяха доста по времето на БКП и явно въобще бройката им не е намаляла при БСП - лоялността им се заплаща безсъмнено с титли и т.н....Това вече си е истинска трагедия, защото излиза че за 36 години не сме помръднали много от изходното си положение...Все пак нещата се изясняват, лъжите се изтъркват и отдолу лъсва Истината, каквато и да е тя...Виждайки истината вече можеш да я променяш, значи, което вероятно ще се окаже по-лесно отколкото да я разкриеш...Бог да пази България!...

    01:00 22.04.2026

