Кузман Илиев пред ФАКТИ: Чухте ли от Радев нещо за онези 90 млрд. евро, които ЕС дава на Украйна? (ВИДЕО)

Президентът Радев, който спечели изборите, не коментира военните самолети в София и Варна, а няма как да не ги е видял. Чухте ли нещо от него? Чухте ли позиция от него? Надявам се да чуем от Радев и за десетгодишното споразумение с Украйна. То е военно, а Румен Радев е военен и ще държи руля на държавата. Чухте ли от Радев нещо за онези 90 милиарда евро, които ЕС дава на Украйна? Това е наливане на масло в огъня. Войната се води, за да се усвояват тези пари, а те няма как да бъдат върнати. За да бъдат върнати, Русия трябва да загуби и да плати репарации. Как тогава ще бъдат върнати? Как правим завод на „Райнметал“ тук, а това не ни въвлича в конфликта? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„Президентът Радев ще има пълната власт да не ратифицира подобно споразумение като това с Украйна. Сега „Politico“ ни показва, че американските военни самолети, които са у нас, са участвали в конфликта в Иран. И всичко това се случва на фона на изборите“, добави гостът.

„Ормузкият проток няма да се отвори скоро. Ще стигнем до крайни енергийни ограничения. Ще си стоим вкъщи – както препоръчва Европейската комисия – ще работим дистанционно, няма да използваме автомобилите си свободно, а ще се движим при споделено пътуване. Това е набор от мерки, които и Международната агенция по енергетика вече ни препоръчва, за да се намали потреблението на енергия“, добави още Кузман Илиев.



