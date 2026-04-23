Кузман Илиев пред ФАКТИ: Чухте ли от Радев нещо за онези 90 млрд. евро, които ЕС дава на Украйна? (ВИДЕО)

23 Април, 2026 14:47 3 001 78

Президентът Радев ще има пълната власт да не ратифицира подобно споразумение като това с Украйна, каза гостът

Президентът Радев, който спечели изборите, не коментира военните самолети в София и Варна, а няма как да не ги е видял. Чухте ли нещо от него? Чухте ли позиция от него? Надявам се да чуем от Радев и за десетгодишното споразумение с Украйна. То е военно, а Румен Радев е военен и ще държи руля на държавата. Чухте ли от Радев нещо за онези 90 милиарда евро, които ЕС дава на Украйна? Това е наливане на масло в огъня. Войната се води, за да се усвояват тези пари, а те няма как да бъдат върнати. За да бъдат върнати, Русия трябва да загуби и да плати репарации. Как тогава ще бъдат върнати? Как правим завод на „Райнметал“ тук, а това не ни въвлича в конфликта? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„Президентът Радев ще има пълната власт да не ратифицира подобно споразумение като това с Украйна. Сега „Politico“ ни показва, че американските военни самолети, които са у нас, са участвали в конфликта в Иран. И всичко това се случва на фона на изборите“, добави гостът.

„Ормузкият проток няма да се отвори скоро. Ще стигнем до крайни енергийни ограничения. Ще си стоим вкъщи – както препоръчва Европейската комисия – ще работим дистанционно, няма да използваме автомобилите си свободно, а ще се движим при споделено пътуване. Това е набор от мерки, които и Международната агенция по енергетика вече ни препоръчва, за да се намали потреблението на енергия“, добави още Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    87 23 Отговор
    Няма и да чуем! Радев е Урсулианска подводница, която плува близо до Русия!!!

    Коментиран от #17

    14:51 23.04.2026

  • 2 Да така е

    45 11 Отговор
    Много е правилно

    Коментиран от #44

    14:52 23.04.2026

  • 3 Цял свят ни се смее!

    14 38 Отговор
    Всички медии по света гръмнаха.
    Това направи Радев!

    Коментиран от #32

    14:52 23.04.2026

  • 4 Ксаниба

    26 60 Отговор
    Аман от руски падлоги.

    Коментиран от #62

    14:52 23.04.2026

  • 5 Българин

    38 13 Отговор
    И Радев, и Бойко, и Пеевски - всички са от ДС.

    Коментиран от #41

    14:53 23.04.2026

  • 6 Факти

    46 21 Отговор
    Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите, Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно. Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени. Но тук не съм оптимист за мнението на автора. 1, Ненапразно Урсула изрази задоволство за избирането му. 2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски) 3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира 4. Нарече Русия « агресор», игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопасност и сигурност.

    Коментиран от #24

    14:53 23.04.2026

  • 7 Да се забрани името " България"

    32 3 Отговор
    да се използва от всички партии!
    Тюфлеци!

    14:54 23.04.2026

  • 8 Мимчят

    34 1 Отговор
    Ние колите не можем да спрем,щото сме си платили данък,застраховка вината и всичко на държавата.Така,че що трябва да губим още...Ами премахнете тези данъци и такси и тогава препоръчваме какво да правим..

    14:55 23.04.2026

  • 9 Лего

    26 2 Отговор
    Нищо не сме чули.

    Коментиран от #18

    14:56 23.04.2026

  • 10 Чуденка

    28 39 Отговор
    Този измамник кузман, плаща ли си да се появява навсякъде като черна станция ?

    14:56 23.04.2026

  • 11 Трол

    8 33 Отговор
    Няма страшно, г-н Радев ще блокира споразумението, ще върне лева и ще обяви пълен неутралитет срещу Русия и Иран.

    Коментиран от #54

    14:56 23.04.2026

  • 12 оЦенител

    14 40 Отговор
    Едното руско псе напомня на другото руско псе да бъде по активен към Любовта си към Москалия
    Иначе може да пие чайче

    14:57 23.04.2026

  • 13 Кузмич, фъргах на твойто партийно ЕООД,

    25 3 Отговор
    но помня, че преди време и ти много го хвалеше лицемерния хлъзгав селски масон от ложата на Свинаря и пътя на Коприната.

    14:58 23.04.2026

  • 14 Е от сега

    25 0 Отговор
    се почва истинското мандръсНЬЕ... Яко ви дупе!

    14:59 23.04.2026

  • 15 Куню

    13 34 Отговор
    Ами президента Радев не е пробита копейка като тебе

    14:59 23.04.2026

  • 16 Тома

    26 18 Отговор
    Когато Радев стане министър председател ще го попиташ бе кузмане

    14:59 23.04.2026

  • 17 Зеления

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    "Радев е Урсулианска подводница, която плува близо до Русия!!!"

    Това е може би най-точното определение, което съм чел за спечелилия изборите !

    15:00 23.04.2026

  • 18 Голе

    22 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лего":

    Няма и да чуем. Пременил си Илия, пак в тия

    15:00 23.04.2026

  • 19 Луд ли си

    10 28 Отговор
    Гузмане, защо да не ратифицира? По това споразумение България ще произвежда, Украйна ще купува!! Всички са доволни, особено от ВМЗ Сопот. Нали трябва да сме прагматични, всичко останало е идеология.

    Коментиран от #42, #72

    15:01 23.04.2026

  • 20 ннннннннн

    10 9 Отговор
    „България може да прави лицеви опори.“.

    15:01 23.04.2026

  • 21 Освен че дава пари на украйна

    37 3 Отговор
    България е приела да е гарант за тези пари и ще връща 1.5 милиарда, защото Украйна няма да върне нищо. Тук предателство има от външната министърка нейнски, която беше преди това на инструктаж при Урсула.

    Коментиран от #71

    15:01 23.04.2026

  • 22 Объркана копейка

    5 17 Отговор
    Аз още чакам румбата да провери дали ни пръскат с кемтрейлс .
    А преди изборите пуснаха един клип с румбата, как шофира самолет и ... изненада, ясно се видя, че и той пръскаше отровите над народа. Румбата се оказа рептил

    Коментиран от #30, #49

    15:01 23.04.2026

  • 23 Емигрант

    12 0 Отговор
    Абе Факти, защо под статията с изказът на Вигенин няма коментари, това ли ви е демокрацията ? Значи тази червена шушумига казва, че трябвало да се гарантира качествена грижа за пациентите с редки заболявания ха ха ха, а другите както дойде ? Това е болшевизмът, разделение на хората ! Ало мишка червена и болните ли започнахте да делите бе, добре, че изпаднахте от НС, с такива неосъзнати червени твари като теб България е достигнала до това ниво на бедност и мизерия ! Отвратително червено същество !

    Коментиран от #34

    15:03 23.04.2026

  • 24 Не ми се вярва

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Е как ще чуеш. Той с удоволствие ще даде българските милиарди на Украйна.
    Радев е ярко антируски и активен евроатлантик.
    1, Ненапразно Урсула изрази задоволство за избирането му.

    2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.

    3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента
    ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира

    4. Нарече Русия « агресор», игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност.

    Същества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени.
    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
    Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите,

    15:03 23.04.2026

  • 25 Няма такъв резил

    12 14 Отговор
    Този покемон колко получи на изборите ? 0,5 процента!!!
    Това е по-малко и от на "няма такава партия" вече....

    15:03 23.04.2026

  • 26 1102

    10 10 Отговор
    На село нямаме вода заради авария! Да сте чули Радев да казва нещо?

    15:03 23.04.2026

  • 27 Минувач

    12 15 Отговор
    Колко гласа събра Кузмане

    15:04 23.04.2026

  • 28 кога да го каже бре

    8 12 Отговор
    има време,ще го каже.

    Коментиран от #31

    15:04 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боко

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Объркана копейка":

    Е не може всички да са рептили педалетки като тебе духльо мазен

    15:05 23.04.2026

  • 31 Що ма

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "кога да го каже бре":

    Цяла кампания боковия ли държа в уста?

    Коментиран от #36

    15:06 23.04.2026

  • 32 1102

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Цял свят ни се смее!":

    А ако беше спечелил Баце в комплект с Пею цял свят щеше да ни завижда, нали?

    15:06 23.04.2026

  • 33 А ти,смръдльо русо

    5 17 Отговор
    филитичен,какво искаш да чуеш точно?

    15:07 23.04.2026

  • 34 Ако си забелязал,

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Емигрант":

    че под никоя статия за Вигенин няма коментари.
    Не случайно.

    Коментиран от #37

    15:07 23.04.2026

  • 35 смок

    12 2 Отговор
    Чухте ли,че западняците ще дадат някакво евро на България?! Аааааа?!

    Коментиран от #39

    15:09 23.04.2026

  • 36 Може и боковия

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "Що ма":

    да е,щото твоите 5 см предизвикват само смях.

    15:10 23.04.2026

  • 37 Под платените реклами

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ако си забелязал,":

    никога не пускат коментари

    15:10 23.04.2026

  • 38 Кламук

    14 11 Отговор
    Райнметал ще прави завод, значи ни въвличат във война ?!?!?!? Абе, Кузмане, що за извратена логика ?!?!/ Ми като ще гоним Райнметал, да бъдем последователни и да затворим и ВМЗ, и Арсенал, и Оптикоелектрон ... Нали и те ни въвличат във война ?!?!? ... И след като си такъв пацифист, да нулираме армията, а ??? ... Някаква икономика си учил, доколкото знам ? Гледай си цифрите в табличките там и не се бъркай в теми от които и хабер нямаш !!!

    15:11 23.04.2026

  • 39 1102

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "смок":

    Ако спечелят нашите отпускаме пари, ако не спечелят няма пари! Това е демокрация! Аз пък си мислех, че ги отпускат по други критерии!

    15:12 23.04.2026

  • 40 Кузманчо

    7 20 Отговор
    новото Копейкин... Един пада, дурга го заменя - важното е да има "български" патриоти да БРАНЯТ руският интерес!

    15:12 23.04.2026

  • 41 Миме

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    мавъра лостов и танас гнома-тоже

    15:13 23.04.2026

  • 42 Защото

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луд ли си":

    това е най-гнусния бизнес, следван от дрога и хазарт....

    Коментиран от #43, #46

    15:14 23.04.2026

  • 43 1102

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Защото":

    и фармацевтите

    15:15 23.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахаха

    5 11 Отговор
    Тоя пич мисли, че България ще управлява ЕС ли?

    Коментиран от #64

    15:15 23.04.2026

  • 46 За защита може

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Защото":

    Прав си! Но за съжаление с лопати не можеш да се защитиш срещу танкове и автомати.

    Коментиран от #52

    15:17 23.04.2026

  • 47 Кузман е Номер 1

    18 7 Отговор
    Бърка с боксова ръкавица отзад на всичките предатели!

    15:17 23.04.2026

  • 48 Той

    10 5 Отговор
    и досега имаше пълната власт за много неща, но не си разваляше рахатлъка. Много станаха съветниците. Къде бяхте, когато некомпетентникът реши за "Боташ". И изобщо чувате ли експертите, оценяващи неговия служебен енергиен министър Христов като некадърник. Избрахте си човек, който трябва да бъде разследван. Толкова си можете, а иначе сте възмутени от 90 милиарда за Украйна. Смятайте щетите от "Боташ". Как ще управлява държавата тоя човек, как само с мерак ли?

    15:22 23.04.2026

  • 49 Пръскат ви

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Объркана копейка":

    Нямаш ли очи да видиш и сам?

    15:24 23.04.2026

  • 50 Хохо Бохо

    10 10 Отговор
    Какво да чуем бе ка пут употребен. Радев е бивш президент, обикновен гражданин. Какво искаш да чуеш бе чукун дур т ъ п? Петроханска лама май ти е сменил трайно предназначението на изходните отверстия. РАдев ви помля, народа ви помля. Затворете си л@й ня ните усти и преглътнете

    15:26 23.04.2026

  • 51 Този нещастен проект

    9 13 Отговор
    Кузманчо оттече в канала! На никого не е потребен

    15:27 23.04.2026

  • 52 И срещу кого да

    14 6 Отговор

    До коментар #46 от "За защита може":

    се защитаваме? Навремето руснаците ни пазеха, нищо, че имахме армия. Задачите на полковете по южната граница беше да задържат врага за 2 часа. След това се приемаше, че са унищожени.. Сега ни от гърци, ни от турци можем да се защитим, пък и сигурно и срещу сърби. Само македонците са по-задръстени от нас. Сега НАТО ни пази, ха-ха-ха.

    15:27 23.04.2026

  • 53 Ах , Кузма Кузмич,

    4 12 Отговор
    какой тьй пич,
    продал корову,
    купил Москвич!

    15:28 23.04.2026

  • 54 еххеееее

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    чак пък да върне лева

    15:35 23.04.2026

  • 55 Джак Спароу

    3 11 Отговор
    Няма нищо лошо в това да се налагат енергийни ограничения.Ще си стоим в къщи,ще се бачка дистанционно. Ще получаваме големи заплати които трудно ще харчиме.Няма да се ходи по чуждо.Ще си €б€м жените до насита.Ако не искат,ще си почиваме, голям кеф Ще ядем домашно готвено, няма да ни болят коремите.Да продължавам ли!???

    15:37 23.04.2026

  • 56 Летеца

    13 2 Отговор
    сямо яко ще ни клец@

    15:38 23.04.2026

  • 57 име

    15 0 Отговор
    Много ми е странно защо Кузман Илиев изчезна от медиите грубо поне преди месец. Аз гласувах за него, но беше очеевидно как всички медии го отсвириха. И сега почва пак да се появява. А при протестите пред НГ, отново чрез намеса от медиите, ПП-ДБ бяха натрапени и представени като лидери на протестите, в опит да ги яхнат.

    15:40 23.04.2026

  • 58 Казуар

    3 16 Отговор
    Ех Кузмане, Радев не можа да те припознае. Грешката ти беше, че започна да се правиш на румънския Джорджеску.

    15:42 23.04.2026

  • 59 Анелия Андреева

    0 11 Отговор
    Ще използваме електрическите си автомобили свободно. После се качвам на трамвай.Отивам на работа.

    15:50 23.04.2026

  • 60 Дика

    1 15 Отговор
    Според тоя мунчо Кузман трябва да питаме Кремъл явно може ли да правим тук завод с Райнметал. Е такива са всичките ни независими патриоти. Въпросът за тях е не да сме независими, а да ни управляват от Москва.

    15:53 23.04.2026

  • 61 Пампаец

    3 1 Отговор
    Ти пък намери за какво да се нервиш . Умните знаят , че всеки иска да се докопа до властта , за да краде от електората . Само без ум но красивите и наивните вярват , че някой иска да вземе властта , за да лапа мухите и да остави на избранниците си пържолите . Гласувалите за Крадев гласуваха на принципът на инат д.пе се н.сира . След Крадев кукловодите ще им пробутат друг ,,месия" който да ги ,,оправи" и те безпроблемно ще гласуват за него .

    15:57 23.04.2026

  • 62 Знае

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ксаниба":

    Крадев е краварска подлога бе .

    15:58 23.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 И защо

    2 8 Отговор
    Радев. Радев е още никой. Когато си заеме мястото тога ще го чувате. Не си бършете дрите заци със тоя или оня. Те есесовците НАЛЯХА стотици милиарди на зелената кратуна И? - ВЪРНА Крим ли, върна 250 000 кв. км. от територията която си е вече при собственика Русия, ще върне 2,5 млн. гиберясали бандери ли?

    16:02 23.04.2026

  • 66 Кузмич,а

    0 6 Отговор
    защо трябва да го ратифицираме?Ааа,да разбрах.За да ти се оправи 3апека.Ама пък да си го носиш със здраве и да ти е халал!

    16:05 23.04.2026

  • 67 Хаха

    8 0 Отговор
    Досега над 500 млрд. не му помогнаха, издиша отвсякъде, СЕГА като ми дават 90 що иска да приеме всякакви условия за мир. Нали е бабайт. Ама от бункера във Полша.

    Коментиран от #70

    16:05 23.04.2026

  • 68 Kопейкa

    2 7 Отговор
    Aко Радев рече да се прави на Орбан, ЕС ще спре фондовете и "прогресивните" путинофили ще се спихнат като царя...

    16:06 23.04.2026

  • 69 Някой

    0 6 Отговор
    ТОВА НА ФОТОТО АКО НЕ Е ГРЕШКА НА ПРИРОДАТА, ЗДРАВЕ МУ КАЖИ.

    16:07 23.04.2026

  • 70 Тихо ватнишки примат

    0 6 Отговор

    До коментар #67 от "Хаха":

    Само най малоумните копейки може да бъдат баламосвани с подобни глупотевини. 🥲

    16:08 23.04.2026

  • 71 Помни

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Освен че дава пари на украйна":

    Ще припомня на без Ум но красивите , че Надежда Михайлова Неински е еврейка също като Елена Поптодорова , Стефан Софиянски , Уляна Пръмова, Георги Пирински , Сергей Станишев , Андрей Луканов , Вилхелм Краус, Даниел Лорер , Христо Иванов Бойкикев , Симеон Кобурготски (Кохари) ... Соломон Паси поне не е сменял името си , за да ви лъже , че е българин . Нормално е евреите да защитават интересите на Израел , а не на България. Че има без Ум но красавци които да не разбират това , си е лично техен проблем !

    16:09 23.04.2026

  • 72 Помни

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луд ли си":

    Ти помниш ли как България произведе оръжия за над 2 милиарда долара които продаде на Ирак на вересия? Помниш ли какво стана като падна Саддам . САЩ ни принудиха да опростим на Ирак тези 2 милиарда долара ! Сега е същото ! Украйна пари няма и взима заеми , включително от нас за да купува на версия произведените от нас оръжия . Като свърши войната там , кой ще ти връща парите ? На босият какво ще вземеш ? Цървулите които той няма ? Ама щели сме да вземаме участие във въстановяването след края на войната . И с какво ще ни плащат за възстановяването след като останаха без население , а Русия им взе Донбас и както е тръгнало няма да е само Донбас ???

    16:18 23.04.2026

  • 73 Горски

    4 0 Отговор
    Ура! Пак ще има за крадене и за нови златни кенефи и за някое и друго скъпоценно имотче.....! За едни войната е смърт и разруха, за други - тлъста печалба. Ако Орбан беше спечелил, изобщо нямаше да я пуснат. Той загуби и на следващия ден тръбата изведнъж беше поправена, за да получат 90 млрд. Ще пълним бездънна яма с мангизи, нашите "ястреби на мира", като започнеш от Гюров, Неински, Запрянов, Игнатов и Трайчо колко и какво обещаха да дадат на любимият им Зелю! Въпросът е защо България поема 1,5 милиарда нов дълг , а Чехия, Унгария и Словакия не поемат нито един цент? Ние да не сме по-богати от тях или икономиката да ни е по-силна? Вие знаете ли какво е 1,5 милиарда дълг, бе! Живков имаше 10 милиарда дълг, от тях 5 милиарда бяха в злато и сметки в чужди банки, т.е. налични. А сега от нашия джоб вадят по 500 евро, за да ги дадат на Кокаиновия фюрер и ко, да си направят още по една златна тоалетна.

    16:19 23.04.2026

  • 74 сноу

    4 0 Отговор
    Рдев си е най обикновен шмекер ама облечен в пилотски доспехи..още като обяви някакъв уж проект и се скри като ...мижитурка..изломоти някакви бошлафа при карбовеца и пак се ската...Поредното шменди-капели, което ще загуби времето на България, докато се прецеди съвсем и останат последните оклюцани мръвки от проскубаната и снага ..и дано се намери някой да затръшне вратата../първата дума с името не е грешка/..

    16:22 23.04.2026

  • 75 Историк

    1 1 Отговор
    Злобният комунист смята за най-важно за България да обслужва Путин и да пречи на Украйна. Заминавай за Москва заедно с тебе подобните.

    16:29 23.04.2026

  • 76 Как

    0 0 Отговор
    Кузман е стар агент на ДС.

    16:36 23.04.2026

  • 77 Помни

    0 0 Отговор
    Един от най успешните руски изтребители , три пъти герой на СССР Александър Иванович Покришкин завършва войната в Берлин като командир на елитната 9 гвардейска изтребителна авиодивизия състояща се от 5 елитни гвардейски авиополка със звание ПОЛКОВНИК ! ! ! В тази Авиодивизия има над 100 самолета ! Колко самолета е командвал паркетният генерал Крадев , за да носи званието генерал от ВВС ??? Ще ви припомня , че в началото на войната Покришкин е командир на звено от три самолета със звание старши лейтенант. Когато командирите на ескадрилата му загиват , той я командва също със звание старши лейтенант !!! Помним , че когато Радев бе генерал командване едва 4 годни за полет изправни МИГ 29 и уреди любовницата си незаконно да получава две заплати назначавайки я незаконно на два различни щата .

    16:41 23.04.2026

  • 78 И аз благодаря

    0 0 Отговор
    на Лили Маринкова и на Кузман Илиев.

    Истината винаги побеждава.

    И винаги е по-добре да побеждава навреме, и Лили Маринкова и Кузман Илиев имат заслуга за това.

    16:48 23.04.2026

