Светла Николова пред ФАКТИ: При вноса на аржентинския слънчоглед имаме петкратно завишен инсектицид (ВИДЕО)

Сделката за Меркосур с ЕС вече е ясна. Направих едни много прости сметки. От 363 000 тона аржентински слънчоглед, който е внесен у нас, са преработени едва 121 000 тона. Олиото от тях е изнесено за Индия и Египет. Останалото количество къде е? Какво ще се прави с него? От тези 121 000 тона около 40% е изнесеното олио. А останалото? Казва се, че слънчогледът ще бъде използван в индустрията. Коя индустрия? Козметичната! В човешкото тяло най-големият орган е кожата. Кожата не е ламарина. Това, което поставяме върху нея, влиза в кръвоносната система и в органите ни. Има много доказателства за вредите от козметични продукти, съдържащи химикали. С какво ще третираме кожата си… Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р инж. Светла Николова, създател на сдружение „Агролинк“.
„Тези химикали влизат и в храната, и в ежедневието ни. Ние водим битка в Европа за остатъците от пестициди, забранени в Европейския съюз, но внасяни чрез храни и суровини. По същия начин стои въпросът и с генетично модифицираните продукти. Миналата седмица министрите в Съвета на Европейския съюз гласуваха по така наречения „триалог“, което е последната фаза на приемане на сделката. Следващата седмица това ще се гласува в Европейския парламент. Някои държави като Полша и Гърция се „продадоха“. През 2022-а и 2023-а те бяха против сделката, а сега я подкрепят. На Съвета на министрите 1,5% бе достатъчен, за да мине решението“, добави гостът.
„Следващата стъпка е завеждане на дело срещу Европейската комисия, защото според нас са нарушени европейски закони. Има текстове в този регламент за ГМО, които противоречат на общото европейско законодателство. И конкретно – при този аржентински внос са открити забранени вещества. Например препарата „малатион“ – инсектицид, който убива пчели, водни организми и е опасен и за хората. Този инсектицид е забранен в Европейския съюз, въпреки че се открива в продукти, които влизат на европейския пазар, а той е в петкратно завишен размер при вноса на този слънчоглед“, каза още Светла Николова.
7 Мнение
До коментар #4 от "Туапсе пак гори!":100 процента по темата.
11 дайте да дадем
До коментар #5 от "Анонимен":И като декларират че е български, ти ще им повярваш ли? В нашата "правова държава"?
15:10 28.04.2026
19 Попето
До коментар #16 от "Павел Пенев":Някой трябва да бъде обесен...
