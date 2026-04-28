Светла Николова пред ФАКТИ: При вноса на аржентинския слънчоглед имаме петкратно завишен инсектицид (ВИДЕО)

28 Април, 2026 14:55 1 153 26

От 363 000 тона слънчоглед, който е внесен у нас, са преработени едва 121 000 тона, а олиото е изнесено за Индия и Египет, казва гостът

Сделката за Меркосур с ЕС вече е ясна. Направих едни много прости сметки. От 363 000 тона аржентински слънчоглед, който е внесен у нас, са преработени едва 121 000 тона. Олиото от тях е изнесено за Индия и Египет. Останалото количество къде е? Какво ще се прави с него? От тези 121 000 тона около 40% е изнесеното олио. А останалото? Казва се, че слънчогледът ще бъде използван в индустрията. Коя индустрия? Козметичната! В човешкото тяло най-големият орган е кожата. Кожата не е ламарина. Това, което поставяме върху нея, влиза в кръвоносната система и в органите ни. Има много доказателства за вредите от козметични продукти, съдържащи химикали. С какво ще третираме кожата си… Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р инж. Светла Николова, създател на сдружение „Агролинк“.

„Тези химикали влизат и в храната, и в ежедневието ни. Ние водим битка в Европа за остатъците от пестициди, забранени в Европейския съюз, но внасяни чрез храни и суровини. По същия начин стои въпросът и с генетично модифицираните продукти. Миналата седмица министрите в Съвета на Европейския съюз гласуваха по така наречения „триалог“, което е последната фаза на приемане на сделката. Следващата седмица това ще се гласува в Европейския парламент. Някои държави като Полша и Гърция се „продадоха“. През 2022-а и 2023-а те бяха против сделката, а сега я подкрепят. На Съвета на министрите 1,5% бе достатъчен, за да мине решението“, добави гостът.

„Следващата стъпка е завеждане на дело срещу Европейската комисия, защото според нас са нарушени европейски закони. Има текстове в този регламент за ГМО, които противоречат на общото европейско законодателство. И конкретно – при този аржентински внос са открити забранени вещества. Например препарата „малатион“ – инсектицид, който убива пчели, водни организми и е опасен и за хората. Този инсектицид е забранен в Европейския съюз, въпреки че се открива в продукти, които влизат на европейския пазар, а той е в петкратно завишен размер при вноса на този слънчоглед“, каза още Светла Николова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Радев

    10 3 Отговор
    Люпим семки.

    14:59 28.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Урсула внася ГМО и пестициди от Меркосур да трови децата ви.

    14:59 28.04.2026

  • 3 така е

    23 0 Отговор
    Тия ще ни изтровят!

    15:00 28.04.2026

  • 4 Туапсе пак гори!

    7 6 Отговор
    Черно море е в мазут!

    Коментиран от #7

    15:02 28.04.2026

  • 5 Анонимен

    16 0 Отговор
    Българските производители да почнат да декларират произхода на слънчогледа, който слагат в олиото. Защото границата не е далеч, ще взема да отскачам до съседите за олио. Не го пия като вода; един, два пъти в годината бих си правил разходка.

    Коментиран от #11

    15:04 28.04.2026

  • 6 питам

    17 0 Отговор
    А хората които работят в маслобойните живи ли са още !! Ние сме държава от десетият свят ,а не от третият !!

    15:05 28.04.2026

  • 7 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Туапсе пак гори!":

    100 процента по темата.

    15:06 28.04.2026

  • 8 яжте на воля

    20 0 Отговор
    Всичкия слънчоглед ще го сготвим и изпием! Слава на корумпираните чиновници в ЕС, които се грижат за народите ни!

    15:08 28.04.2026

  • 9 Трол

    7 5 Отговор
    По телевизията казаха, че не е отчетено такова завишение на нормите.

    15:08 28.04.2026

  • 10 Пълна

    11 0 Отговор
    ...забрана за влизане на територията, ясно е, че вече е на пазара....ако искат да им се купуваа, защото няма да купя и литър от нашия пазар и ще оазарувам от Гърция и Македония, близко ми е

    15:10 28.04.2026

  • 11 дайте да дадем

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    И като декларират че е български, ти ще им повярваш ли? В нашата "правова държава"?

    15:10 28.04.2026

  • 12 Анонимен

    8 0 Отговор
    Това го казвате а кой се облагодетелства не

    15:11 28.04.2026

  • 13 глоги

    5 0 Отговор
    ...казва гостЕНКАТА. .......д-р инж. Светла Николова- създателКА на сдружение „Агролинк“.

    15:11 28.04.2026

  • 14 Пълен

    9 1 Отговор
    БОЙКОТ на произведеното олио в България и олио от съседните държави

    15:15 28.04.2026

  • 15 Баба Гошка

    14 1 Отговор
    Да вий сладко! Днеска олио с аржентински пестициди, утре ГМО бразиллска соя, царевица и т.н. специално доставено до вашата трапеза с подписа на Уррсулската из метт. Не ни стига черрннобилския слънчоглед и индустриална пшеница ползвана за хляб от укррДупката, сега и от майй на си райй на ще ни доставят от ровви по меркосур, за да могат неммчугите да се пробват да изнасят към южна америка свръхскъпи морално остарели карруци фолксвагени, аудита и машинарии. А ние да внасяме бокллучава храна от другия край на света, защото сме в ЕсЕСс и началниците са наредили.

    15:15 28.04.2026

  • 16 Павел Пенев

    9 1 Отговор
    Кой ви заповяда да направите този внос на отровен слънчоглед бе простаци? Къде ви е морала сега да го пробутвате на Индия и Египет като олио и да тровите техните народи. Ами ако те го върнат какво ще го правим? Защо не изпратите олиото на Урсула в Германия? Как ще прочистим нашите линии за преработка като имаме и голямо количество останала суровина,която също ще се обработва у нас. Кретени.

    Коментиран от #19

    15:19 28.04.2026

  • 17 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Да ви светтна по въпроса. Аз не купувам олио, нито ям готвено с олио, защото е рафинирано с химикали избелено и отроввно, дори когато суровината не е компрометирана. Нито майонеза купувам, защото я правят от ГМО соя или от този слънчоглед Възпалението в тялото се дължи И на ползването на олио. Само върджин зехтин или масло ползвам за готвене или суров. И 3 пъти в седмицата скумрия и т.н. за омега 3.

    15:25 28.04.2026

  • 18 Перо

    8 1 Отговор
    При липсата на държава, държавност и некорумпирани регулаторни органи остава само да се тровим или да гледаме опаковките и евтината продукция! Защо М-во на икономиката, съгласувано с м-во на земеделието са издали разрешително за внос, преработка и износ на тази продукция с престъпна и неконтролируема дейност!

    15:33 28.04.2026

  • 19 Попето

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Павел Пенев":

    Някой трябва да бъде обесен...

    15:36 28.04.2026

  • 20 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    На другия край на европа съм и в магазина тук продават български белен слънчоглед. Сега ще спра да го купувам, защото може да е аржентински. Още преди години имах познат, който внасяше уккраински боб и др., препакетираше го като български и го продаваше в България и изнасяше като български. Само няколко кораба доставиха до момента аржентинската оттрова. Предвидени са поне 12 кораба за този сезон. Пазарът ще бъде залят от тази оттрова. Казаха уж, че щели да го правят на биогорива. При тез цени на дизела как от другия край на света доставят чак до нас бокклуците си? Защо не го правят на биодизел там и да го продават там?

    15:37 28.04.2026

  • 21 България

    0 0 Отговор
    Христофоров баш сега трябва да се показваш

    15:47 28.04.2026

  • 22 ФАКТИ

    5 1 Отговор
    КОЛКО СА НУЖНИ ЗА ДА СТАНЕ ЯСНО ЧЕ ТАКЪВ ЕС НИ УГРОБВА???

    15:48 28.04.2026

  • 23 ЕСССР

    2 1 Отговор
    Благодарете на корупционерка номер 1 Другарката Урсула! Предсрочно и ударно и изпълнение на нормите за пестициди 5 пъти повече, 5 пъти ура за Другарката МеркУрсула!

    15:55 28.04.2026

  • 24 наблюдател

    2 0 Отговор
    Как в коя индустрия - в петролната за био дизел - тая другарка търси под вола теле

    15:55 28.04.2026

  • 25 Дедовия

    1 0 Отговор
    Пестицидът на база фосфороорганични инсектициди - малатион е известен в миналото у нас и се е използвал навсякъде - но от средата на 1980г е забранен. Сега лудите от ЕС въпреки така нареченото "зелено" земеделие го внасят. И това ако не е демоцид - здраве му кажи. Хайде сега умниците от БАБХ дето убиваха овцете да го спрат. Остава в олиото и не може да се използва за никакви цели, дори и сапуни. Дълъг карантинен период и висок комулационен коефициент. Честито на консуматорите.

    16:04 28.04.2026

  • 26 батвесо

    0 0 Отговор
    Купувайте олио "Калиакра", прави се в Румъния, а румънците отказаха вноса на аржентинския слънчоглед. А иначе за салатки ползвам само български шарлан, зехтинът е доста скъп и голяма част от него е менте.

    16:06 28.04.2026

