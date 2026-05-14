Методи Андреев пред ФАКТИ: Свалянето на охраната на Борисов и Пеевски е политическо решение (ВИДЕО)

14 Май, 2026 14:51 2 838 38

Някак си е странно защо точно когато дойде Радев, заплахата към живота на Борисов изведнъж изчезна, казва гостът

Бойко Борисов много дълго време използва охраната на НСО. ПП-ДБ де факто бяха първите, които поискаха отпадането на неговата охрана. Но това не стана по време на тяхното управление, а стана по времето на управлението на Румен Радев. И не защото Радев предварително го е искал, а защото в един момент ситуацията стана нетърпима. Има цял инструментариум на МВР, за да се направи оценка има ли даден човек нужда от охрана. Иначе по принцип Радев е абсолютно прав – причините, заради които е била поставена тази охрана, са меко казано остарели, да не кажа, че са невалидни днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Ако гледаме историята и какво се е случвало около Борисов, всеки човек, който малко помисли, ще разбере, че свалянето на охраната му – и тази на Пеевски, е политическо решение, а не защото е имало реална нужда от такава охрана. Борисов в различни моменти от своето политическо битие вероятно е имал някакви заплахи. Може през годините да е имало опасност за живота му. Но някак си е странно защо точно когато дойде Радев, заплахата към живота на Борисов изведнъж изчезна“, сподели гостът.

„Истина е, че Борисов използваше мутренски методи и имаше мутренски стил на управление. Истина е, че по негово време много бизнеси бяха засегнати. Когато беше главен секретар, той до голяма степен контролираше структурите и действията, които се случваха. Не беше рядкост хора да бъдат показно убивани, на други да им се оказва натиск, а след това да не се намира кой е извършителят. Заплахите към Бойко Борисов най-вероятно не са били свързани толкова с неговото управление в качеството му на политик. Най-вероятно, ако е имало заплахи, те са били свързани с миналото му – в качеството му на бивша мутра или като човек, който не е изпълнил някакъв ангажимент, поет към определени сенчести кръгове. В криминалния свят дадената дума е договор, обещанията не се забравят. Ако Борисов е обещал на някой голям сенчест бос определена услуга, получил е облага вследствие на това обещание, а после не е изпълнил ангажимента си, напълно възможно е този човек да го е възприел като проблем и да е отправял заплахи към него“, коментира още Андреев.

„Колкото до охраната на Пеевски, тук има други важни моменти – ако е имало реална заплаха, тя е свързана не с политическата му дейност, а с дейности извън нормалния политически контекст. Какво да се разследва? Според официалната информация КТБ беше ликвидирана заради това, че е трябвало да финансира строежа на „Южен поток“. Говореше се, че Руската федерация е дала 700 милиона долара за проекта и че тези пари са изчезнали. Говореше се също, че Делян Пеевски е бил много сериозно притиснат от хора, свързани с руски среди в Дубай. Дори се твърди, че е бил в болница в Швейцария след това. Но неговата заплаха също не е била заради качеството му на народен представител. Това са заплахи, свързани с други среди и други зависимости, а не с политиката сама по себе си“, разкри още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Народен съд

    51 18 Отговор
    Това е народно решение, така пожела народа.

    Коментиран от #29

    14:53 14.05.2026

  • 2 СВАЛЯНЕТО НА ОХРАНАТА

    63 15 Отговор
    НА ДВАТА ШОПАРА НЕ Е ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, А Е ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ.

    14:55 14.05.2026

  • 3 ЧОЧО

    41 2 Отговор
    Много лизачи в БГ.

    14:55 14.05.2026

  • 4 Вашето мнение

    42 11 Отговор
    Паветно, видя ли как се прави. Ти и другите истерични петрохански последователи на ламата се скъсахте да ревете по телевизиите, в парламента и по площадите, а Радев само назначи правилните министри.

    14:55 14.05.2026

  • 5 Майора

    27 14 Отговор
    Никакво народно решение не е това , а защо Андреев не падна охраната на скандалната европрокурорка ТеодораГеоргиева? Ввн мълчиш както и тия от партия Петрохан , тотално провалили се и довели страната до това положение чрез тегленетонс големи заеми!

    Коментиран от #25

    14:57 14.05.2026

  • 6 Макето

    43 10 Отговор
    Бай Методи, пуснете ги тези двамата на народа и ще усетите НАРОДНОТО РЕШЕНИЕ!

    14:58 14.05.2026

  • 7 Георги

    42 4 Отговор
    Методи, Методи, остава да се изходиш, че
    корупцията в България не е политическо
    решение! Съсипахте я тази държава!

    14:58 14.05.2026

  • 8 мнение

    30 12 Отговор
    Господин Андреев, произнесли са се компетентните органи и чак след това е свалена охраната. Няма политика тук, а има професионална преценка. Ние двамата не може да правим такава преценка, защото нямаме нужната информация, нито сме професионалисти по тази материя. Господин Андреев, много олекваш, мислех те за по-сериозен.

    Коментиран от #11

    15:00 14.05.2026

  • 9 пешо

    29 6 Отговор
    стигате с тоя боклук

    15:02 14.05.2026

  • 10 Мдаа

    33 8 Отговор
    Всичко по реда си. Първо охраната, после депутатските имунитети и накрая на гости при Бай Ставри.

    15:03 14.05.2026

  • 11 Вашето мнение

    28 8 Отговор

    До коментар #8 от "мнение":

    Този изтерясъл демократ русофоб сериозен ?!?! От петроханци нищо не става, запомнете го.

    15:03 14.05.2026

  • 12 От чужбина

    20 11 Отговор
    Този по-добре да се скрие. Ако бяха останали на власт двата шопара, вероятно и охраната им щеше да си върви с тях. ДА, защо да не я ползват, като им е безплатна? Тогава нямаше да се повдига въпроса защо е свалена, но щеше да се повдигне пак въпроса- защо продължава?
    В крайна сметка и други коментиращи преди мен го казаха - народа така го иска и това е правилното решение.

    15:04 14.05.2026

  • 13 Абе зеленчук

    16 3 Отговор
    На прокурорката убиха майка й. Или мислиш че е случайно, а може и Трактора да не е убит или пък Джингов?

    15:07 14.05.2026

  • 14 !!!?

    13 23 Отговор
    По тази логика Мистър Кеш също е свързан с мутренски босове щом беше охраняван като президент, а сега и като премиер...концентрацията на много Кеш води до тежки последици!

    15:07 14.05.2026

  • 15 отвратем

    18 8 Отговор
    Митодийй, ти са абсолютен църрвул , че и генерал !!

    Коментиран от #38

    15:08 14.05.2026

  • 16 Тома

    28 6 Отговор
    Вместо двамата да са в затвора за кражби и пране на пари държавата ги пази.Ега си държавата

    Коментиран от #24

    15:11 14.05.2026

  • 17 аре мишок

    15 2 Отговор
    не ни занимавайте с ваште глупости
    а мълчите кат мишки угодно за кражбите на милиарди

    15:14 14.05.2026

  • 18 Ежко

    8 5 Отговор
    Да Методи,политическо е!И какво от това!

    15:25 14.05.2026

  • 19 Моряка

    14 4 Отговор
    Сега и да ги гръмнат като мафиоти,ще станат мъченици с ореоли.От друга страна,историята показа,че реши ли снаеперист да го свитне,никаква охрана не може да го спаси.Колкото и да си велик в тъмните среди.И в светлите даже.От братя Илиеви до Мултигрупа,от Крушата и бай Миле до Луканов.Да не припомням някакви си Доктори,Картофи,Фатици и други по дребни охраняеми субекти.Един го намериха даже и в Аруба.Тези нашите 2 прасета,ако имаха някоя гънка в мозъка,отдавна трябваше да си харчат окрадените милиарди в някоя далечна Аржентина,,Банга ранга или Тимбукту,а не да се фукат в Парламента.После ще излезе,че Радев е виновен.

    Коментиран от #23

    15:26 14.05.2026

  • 20 Хаха

    9 8 Отговор
    Ако това, ако онова...нищо не споменава за това, че от ЦРУ са казали, че има заплаха от Русия за Борисов и Пеевски и по сигнал на ЦРУ е назначена охрана и на двамата.

    Коментиран от #22

    15:28 14.05.2026

  • 21 А бе

    14 4 Отговор
    Голям лизач излезе и тоя метло андреев, а и той имаше някаква длъжност но нищо не свърши само лапа Народната пара марш от ефира бо-л-к

    15:31 14.05.2026

  • 22 Мдаа

    10 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хаха":

    Ами да са мислили навремето. Държавата не им е бащиния та да ги пази заради престъпните им схеми.

    15:32 14.05.2026

  • 23 Серсемин

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Моряка":

    По-добре у пандиза, отколкото гръмнати и после изкарани мъченици с ореоли. Абе ти прасета с ореоли виждал ли си? Иди у некоя църква и разгледай иконите. Сред мъчениците дебелаци нема.

    Коментиран от #28

    15:48 14.05.2026

  • 24 Смехоран

    5 10 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Защо лш винаги си мълчите за Боташ?Сигурно ви е много готино да плащате всеки ден от джоба си?Машала българи.Аферим.По Бойково време поне пътища се построиха.Хубави,лоши,има ги.И вие шофирате по тях.А цървула мунчо през тия години само гушата си пълнеше.

    Коментиран от #30

    15:53 14.05.2026

  • 25 жълтите медии вадят интересни истории

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Майора":

    Педро хан имало в столицата още преди 2000 г., но никой не се размърдал да го почисти. Май сте го ползвали за ваши цели, а сега си избърсахте мръсните ръце в Промяната...

    15:53 14.05.2026

  • 26 Алоооо

    14 5 Отговор
    Ако не бяха крали, нямаше да им трябва охрана. Нестига, че никрадат, ами плащаме и да ги пазят. По голяма наглост и идиотизъм не може и да има. Гюров си стана от стола и си тръгна без охрана с гордо вдигната глава. А тия от 20 години ни крадат, превзеха държавата и ние ще ги пазим. Да си ги гърмят, че то иначе няма оправия! На радев му взеха служебната кола, като президент, а тия шопари с по 20 човека охрана. Какво ми пука дали решението е политическо. Ами какво да е. Да ги приберат зад решетките та да имат по 24 часа охрана!

    15:54 14.05.2026

  • 27 Важното е

    9 2 Отговор
    Че няма да им плащаме масрафа.
    Сега са волни пТички.

    15:59 14.05.2026

  • 28 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Серсемин":

    Може и да си прав.Рояците близачи,които сега ги обграждат,първи ще напуснат пробития кораб.Както стана с Т.Живков.Така че едва ли ще им сложат ореол.

    16:08 14.05.2026

  • 29 Моряка

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Народен съд":

    Нещо не ми се вижда Народен съд.Ако да,то тогава вече щяха да са в Орландовци.

    16:16 14.05.2026

  • 30 МНОГО МЕ КЕФИ

    7 6 Отговор

    До коментар #24 от "Смехоран":

    Радев как без много шум го вкарва на двата шопара с 200.

    16:16 14.05.2026

  • 31 няма угодия

    10 4 Отговор
    Тия ревнаха още първия ден, че нямало било нс да махне охраната на двете Прасета.
    Сега защо била махната...
    Явно да сърдити, че не са мали шанса демонстратвно в НС да гласуват за махането й. Тогава решеието нямаше да е "политическо", нале?

    Ако се чувствуват застрашени, имат си милиарди, да си платят за охрана.
    Обикновения човек хем е застрашен, хем няма пари за хляб, камо ли охрана.

    16:30 14.05.2026

  • 32 Перо

    7 2 Отговор
    Българския данъкоплатец не е длъжен да плаща охраната на чужди агенти за антинационални политики и икономически решения, да си ги плащат посолствата!

    16:37 14.05.2026

  • 33 Ако бях на местото на черепа с пари

    5 3 Отговор
    Щях да поръчам и шиши и бою и още няколко просто така за шоу да бъдат ликвидирани с охраните им

    16:48 14.05.2026

  • 34 Хмм

    1 3 Отговор
    не стана с гласовете на Възраждане и ИТН

    16:59 14.05.2026

  • 35 Дориана

    3 1 Отговор
    Това е Справедливото решение край на политици, които се изживяват за Върховни лидери типично за диктаторите с доживотни привилегии. Да знаят, че действията им носят последици , а не да бягат и се крият от Народа с охрана

    17:05 14.05.2026

  • 36 Горски

    5 2 Отговор
    А, българските граждани ще се радват когато видят него и Пеевски напуснали завинаги Парламента и политиката. Точно това им каза Народа по площадите в България и чужбина. Службите може да имат информация, че е заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член е бойко тиквочев. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и да не се изживява като такъв!

    17:52 14.05.2026

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор
    За първи път чуваме, че КТБ е фалирана за да се провали Южен Поток! Интересно откъде е тази информация.

    19:41 14.05.2026

  • 38 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "отвратем":

    Подмазвачът е като отворена книга!

    19:42 14.05.2026

