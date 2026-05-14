Методи Андреев пред ФАКТИ: Свалянето на охраната на Борисов и Пеевски е политическо решение (ВИДЕО)

Бойко Борисов много дълго време използва охраната на НСО. ПП-ДБ де факто бяха първите, които поискаха отпадането на неговата охрана. Но това не стана по време на тяхното управление, а стана по времето на управлението на Румен Радев. И не защото Радев предварително го е искал, а защото в един момент ситуацията стана нетърпима. Има цял инструментариум на МВР, за да се направи оценка има ли даден човек нужда от охрана. Иначе по принцип Радев е абсолютно прав – причините, заради които е била поставена тази охрана, са меко казано остарели, да не кажа, че са невалидни днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.
„Ако гледаме историята и какво се е случвало около Борисов, всеки човек, който малко помисли, ще разбере, че свалянето на охраната му – и тази на Пеевски, е политическо решение, а не защото е имало реална нужда от такава охрана. Борисов в различни моменти от своето политическо битие вероятно е имал някакви заплахи. Може през годините да е имало опасност за живота му. Но някак си е странно защо точно когато дойде Радев, заплахата към живота на Борисов изведнъж изчезна“, сподели гостът.
„Истина е, че Борисов използваше мутренски методи и имаше мутренски стил на управление. Истина е, че по негово време много бизнеси бяха засегнати. Когато беше главен секретар, той до голяма степен контролираше структурите и действията, които се случваха. Не беше рядкост хора да бъдат показно убивани, на други да им се оказва натиск, а след това да не се намира кой е извършителят. Заплахите към Бойко Борисов най-вероятно не са били свързани толкова с неговото управление в качеството му на политик. Най-вероятно, ако е имало заплахи, те са били свързани с миналото му – в качеството му на бивша мутра или като човек, който не е изпълнил някакъв ангажимент, поет към определени сенчести кръгове. В криминалния свят дадената дума е договор, обещанията не се забравят. Ако Борисов е обещал на някой голям сенчест бос определена услуга, получил е облага вследствие на това обещание, а после не е изпълнил ангажимента си, напълно възможно е този човек да го е възприел като проблем и да е отправял заплахи към него“, коментира още Андреев.
„Колкото до охраната на Пеевски, тук има други важни моменти – ако е имало реална заплаха, тя е свързана не с политическата му дейност, а с дейности извън нормалния политически контекст. Какво да се разследва? Според официалната информация КТБ беше ликвидирана заради това, че е трябвало да финансира строежа на „Южен поток“. Говореше се, че Руската федерация е дала 700 милиона долара за проекта и че тези пари са изчезнали. Говореше се също, че Делян Пеевски е бил много сериозно притиснат от хора, свързани с руски среди в Дубай. Дори се твърди, че е бил в болница в Швейцария след това. Но неговата заплаха също не е била заради качеството му на народен представител. Това са заплахи, свързани с други среди и други зависимости, а не с политиката сама по себе си“, разкри още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народен съд
Коментиран от #29
14:53 14.05.2026
2 СВАЛЯНЕТО НА ОХРАНАТА
14:55 14.05.2026
3 ЧОЧО
14:55 14.05.2026
4 Вашето мнение
14:55 14.05.2026
5 Майора
Коментиран от #25
14:57 14.05.2026
6 Макето
14:58 14.05.2026
7 Георги
корупцията в България не е политическо
решение! Съсипахте я тази държава!
14:58 14.05.2026
8 мнение
Коментиран от #11
15:00 14.05.2026
9 пешо
15:02 14.05.2026
10 Мдаа
15:03 14.05.2026
11 Вашето мнение
До коментар #8 от "мнение":Този изтерясъл демократ русофоб сериозен ?!?! От петроханци нищо не става, запомнете го.
15:03 14.05.2026
12 От чужбина
В крайна сметка и други коментиращи преди мен го казаха - народа така го иска и това е правилното решение.
15:04 14.05.2026
13 Абе зеленчук
15:07 14.05.2026
14 !!!?
15:07 14.05.2026
15 отвратем
Коментиран от #38
15:08 14.05.2026
16 Тома
Коментиран от #24
15:11 14.05.2026
17 аре мишок
а мълчите кат мишки угодно за кражбите на милиарди
15:14 14.05.2026
18 Ежко
15:25 14.05.2026
19 Моряка
Коментиран от #23
15:26 14.05.2026
20 Хаха
Коментиран от #22
15:28 14.05.2026
21 А бе
15:31 14.05.2026
22 Мдаа
До коментар #20 от "Хаха":Ами да са мислили навремето. Държавата не им е бащиния та да ги пази заради престъпните им схеми.
15:32 14.05.2026
23 Серсемин
До коментар #19 от "Моряка":По-добре у пандиза, отколкото гръмнати и после изкарани мъченици с ореоли. Абе ти прасета с ореоли виждал ли си? Иди у некоя църква и разгледай иконите. Сред мъчениците дебелаци нема.
Коментиран от #28
15:48 14.05.2026
24 Смехоран
До коментар #16 от "Тома":Защо лш винаги си мълчите за Боташ?Сигурно ви е много готино да плащате всеки ден от джоба си?Машала българи.Аферим.По Бойково време поне пътища се построиха.Хубави,лоши,има ги.И вие шофирате по тях.А цървула мунчо през тия години само гушата си пълнеше.
Коментиран от #30
15:53 14.05.2026
25 жълтите медии вадят интересни истории
До коментар #5 от "Майора":Педро хан имало в столицата още преди 2000 г., но никой не се размърдал да го почисти. Май сте го ползвали за ваши цели, а сега си избърсахте мръсните ръце в Промяната...
15:53 14.05.2026
26 Алоооо
15:54 14.05.2026
27 Важното е
Сега са волни пТички.
15:59 14.05.2026
28 Моряка
До коментар #23 от "Серсемин":Може и да си прав.Рояците близачи,които сега ги обграждат,първи ще напуснат пробития кораб.Както стана с Т.Живков.Така че едва ли ще им сложат ореол.
16:08 14.05.2026
29 Моряка
До коментар #1 от "Народен съд":Нещо не ми се вижда Народен съд.Ако да,то тогава вече щяха да са в Орландовци.
16:16 14.05.2026
30 МНОГО МЕ КЕФИ
До коментар #24 от "Смехоран":Радев как без много шум го вкарва на двата шопара с 200.
16:16 14.05.2026
31 няма угодия
Сега защо била махната...
Явно да сърдити, че не са мали шанса демонстратвно в НС да гласуват за махането й. Тогава решеието нямаше да е "политическо", нале?
Ако се чувствуват застрашени, имат си милиарди, да си платят за охрана.
Обикновения човек хем е застрашен, хем няма пари за хляб, камо ли охрана.
16:30 14.05.2026
32 Перо
16:37 14.05.2026
33 Ако бях на местото на черепа с пари
16:48 14.05.2026
34 Хмм
16:59 14.05.2026
35 Дориана
17:05 14.05.2026
36 Горски
17:52 14.05.2026
37 Дзак
19:41 14.05.2026
38 Факт
До коментар #15 от "отвратем":Подмазвачът е като отворена книга!
19:42 14.05.2026