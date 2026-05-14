Методи Андреев пред ФАКТИ: Свалянето на охраната на Борисов и Пеевски е политическо решение (ВИДЕО)

Бойко Борисов много дълго време използва охраната на НСО. ПП-ДБ де факто бяха първите, които поискаха отпадането на неговата охрана. Но това не стана по време на тяхното управление, а стана по времето на управлението на Румен Радев. И не защото Радев предварително го е искал, а защото в един момент ситуацията стана нетърпима. Има цял инструментариум на МВР, за да се направи оценка има ли даден човек нужда от охрана. Иначе по принцип Радев е абсолютно прав – причините, заради които е била поставена тази охрана, са меко казано остарели, да не кажа, че са невалидни днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Ако гледаме историята и какво се е случвало около Борисов, всеки човек, който малко помисли, ще разбере, че свалянето на охраната му – и тази на Пеевски, е политическо решение, а не защото е имало реална нужда от такава охрана. Борисов в различни моменти от своето политическо битие вероятно е имал някакви заплахи. Може през годините да е имало опасност за живота му. Но някак си е странно защо точно когато дойде Радев, заплахата към живота на Борисов изведнъж изчезна“, сподели гостът.

„Истина е, че Борисов използваше мутренски методи и имаше мутренски стил на управление. Истина е, че по негово време много бизнеси бяха засегнати. Когато беше главен секретар, той до голяма степен контролираше структурите и действията, които се случваха. Не беше рядкост хора да бъдат показно убивани, на други да им се оказва натиск, а след това да не се намира кой е извършителят. Заплахите към Бойко Борисов най-вероятно не са били свързани толкова с неговото управление в качеството му на политик. Най-вероятно, ако е имало заплахи, те са били свързани с миналото му – в качеството му на бивша мутра или като човек, който не е изпълнил някакъв ангажимент, поет към определени сенчести кръгове. В криминалния свят дадената дума е договор, обещанията не се забравят. Ако Борисов е обещал на някой голям сенчест бос определена услуга, получил е облага вследствие на това обещание, а после не е изпълнил ангажимента си, напълно възможно е този човек да го е възприел като проблем и да е отправял заплахи към него“, коментира още Андреев.

„Колкото до охраната на Пеевски, тук има други важни моменти – ако е имало реална заплаха, тя е свързана не с политическата му дейност, а с дейности извън нормалния политически контекст. Какво да се разследва? Според официалната информация КТБ беше ликвидирана заради това, че е трябвало да финансира строежа на „Южен поток“. Говореше се, че Руската федерация е дала 700 милиона долара за проекта и че тези пари са изчезнали. Говореше се също, че Делян Пеевски е бил много сериозно притиснат от хора, свързани с руски среди в Дубай. Дори се твърди, че е бил в болница в Швейцария след това. Но неговата заплаха също не е била заради качеството му на народен представител. Това са заплахи, свързани с други среди и други зависимости, а не с политиката сама по себе си“, разкри още гостът.



