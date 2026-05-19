Ангел Славчев пред ФАКТИ: Канадска фирма иска да проучва за злато и редки метали в Искърското дефиле (ВИДЕО)

Става въпрос за разработването на блок „Е-1“, който обхваща Мездра, Ботевград и най-вече община Своге. Това е поредната чужда фирма – канадска, прикрита зад българска компания, която иска да добива инертни материали, ценни метали, злато, мед и всичко останало, което открие. Фирмата формално е българска, но с канадско участие. Управителят е жена – канадка, а не българка. Става въпрос за огромна зона, която обхваща почти цялото Искърско дефиле. Планира се да бъдат направени 56 сондажа. Целият този блок е предназначен за търсене на редки метали. Говорим за огромна площ – около 160 квадратни километра. Това обяви пред ФАКТИ в предаването „Разговор“ Ангел Славчев от Възраждане.

„Най-големият проблем в този район е водата. Всички скали в Искърското дефиле са сложни карстови образувания, през които преминава водата, а оттам пият вода хората в цялата община Своге. Проблемът при карстовите образувания е, че дори едно нарушение на пътя на водата може да я спре завинаги. Това е огромен риск. Повдигал съм този проблем още когато бях народен представител. От Министерството на околната среда се съгласиха, че това е сериозен проблем, но обясниха, че разчитат на мониторинг и на държавен контрол върху дейността на фирмата. Следващият парадокс обаче е, че такъв мониторинг реално няма кой да извършва. Какво се случва в Челопеч? Под Челопеч вече има изкопани подземни галерии, по-големи от самия Челопеч. Толкова мащабна е мината. Ето за такава опасност говорим“, добави гостът.



