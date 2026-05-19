Ангел Славчев пред ФАКТИ: Канадска фирма иска да проучва за злато и редки метали в Искърското дефиле (ВИДЕО)

19 Май, 2026 15:11

Най-големият риск е водата – едно нарушение може да я спре завинаги, предупреждава той

Става въпрос за разработването на блок „Е-1“, който обхваща Мездра, Ботевград и най-вече община Своге. Това е поредната чужда фирма – канадска, прикрита зад българска компания, която иска да добива инертни материали, ценни метали, злато, мед и всичко останало, което открие. Фирмата формално е българска, но с канадско участие. Управителят е жена – канадка, а не българка. Става въпрос за огромна зона, която обхваща почти цялото Искърско дефиле. Планира се да бъдат направени 56 сондажа. Целият този блок е предназначен за търсене на редки метали. Говорим за огромна площ – около 160 квадратни километра. Това обяви пред ФАКТИ в предаването „Разговор“ Ангел Славчев от Възраждане.

„Най-големият проблем в този район е водата. Всички скали в Искърското дефиле са сложни карстови образувания, през които преминава водата, а оттам пият вода хората в цялата община Своге. Проблемът при карстовите образувания е, че дори едно нарушение на пътя на водата може да я спре завинаги. Това е огромен риск. Повдигал съм този проблем още когато бях народен представител. От Министерството на околната среда се съгласиха, че това е сериозен проблем, но обясниха, че разчитат на мониторинг и на държавен контрол върху дейността на фирмата. Следващият парадокс обаче е, че такъв мониторинг реално няма кой да извършва. Какво се случва в Челопеч? Под Челопеч вече има изкопани подземни галерии, по-големи от самия Челопеч. Толкова мащабна е мината. Ето за такава опасност говорим“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    29 1 Отговор
    Канадците казаха който не скача е червен и черния Иван им даде златото

    Коментиран от #9

    15:18 19.05.2026

  • 2 Не им давайте

    39 1 Отговор
    Стига продавахте България на чужди компании. 2 последствия ще има:
    1. ще изнасят Български ценни метали в чужбина, на евтини тарифи под пазарна цена - ние губим
    2. Ще замърсят и унищожат природата за поколения наред. Много хора ще пострадат.

    Коментиран от #25

    15:18 19.05.2026

  • 3 Стоян

    31 1 Отговор
    Много лошо!
    Грабежите продължават! За хората остава отровата

    15:19 19.05.2026

  • 4 ОТДАААВНА ПИША ТАЯ ТЕРИТОРИЯ ИМ

    20 1 Отговор
    Е НУЖНА ДА КОПАТ РЕСУРСИ БЕЗ ПАРИ И ПОПУЛАЦИЯТА ИМ ПРЕЧИ.... ЗА ТВА НА ТРОВЯТ ДЪРЖЪТ С МИЗЕРНИ ЗАПЛАТИ ДОКАТО РЕПРЕСИВНИЯ ИМ АПАРАТ Е НА ХИЛЯДИ ЕВРА ЗАПЛАТИ....

    15:19 19.05.2026

  • 5 ПЪЛНИ Глупости

    7 2 Отговор
    Ама какво очаквате ??Хем няма БГ фирми за тая работа хем се взимат подкупи за чуждите !! Всичко е "мой човек", от Татово е така !Кво се чудите нищо не е променено ,оголиха цели планини ,свлачища! Всичко е след мен и потоп !И ще ни удави природата на края !

    Коментиран от #12

    15:21 19.05.2026

  • 6 Въй

    16 1 Отговор
    Канадска фирма иска да прибира злато и редки метали в Искърското дефиле. Филета разни има,колкото си искат тия канадци. Като Киро канадския брадатник.

    15:22 19.05.2026

  • 7 Левски

    24 1 Отговор
    Ние нямаме ли фирми, та пак ще даваме злато на чужденци. По време на соца ние си добивахме златото. Продажници

    Коментиран от #36

    15:22 19.05.2026

  • 8 Някой

    16 2 Отговор
    Не знам колко големи канадски фирми има, но по цял свят като чуят канадска фирма за злато и всички разбират: забавяне на ниски заплати, неплащане на концесионните такси, укриване на данъци, едва ли не помощи искат.

    15:28 19.05.2026

  • 9 ПЪЛНИ Глупости

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Томе извинявай ама и сега има ли БГ фирма дето да разработва златото ?? Май няма фирми се правят за лесните и скъпи неща !5 камиона 1 багер машина за полагане на Хасфалт ,валяк 30 рома и държавна поръчка за лот амнайсе
    ! Ама със златото не е така , системата е доста тежка и дълга а БГ бизнесмена иска бърза печалба !Не ги защитавам ама тук не се влагат пари напред в бизнеса ,виж че се плачат че са без пари и само "Дай"като поповете !

    Коментиран от #19

    15:28 19.05.2026

  • 10 Мунчо

    7 0 Отговор
    Какви сондажи, какви пет лева за добиване на злато в Искъра? Концесията на Мавъра от 1.25% е просто" най-добрата" за
    страната, ревеш, плачеш и всичко на наш гръб! Дънди крокодила, но вече 30-а серия!

    15:28 19.05.2026

  • 11 Аааа......

    11 0 Отговор
    Н Е !
    Хайде стига толкова сме се продавали !
    Дедите ни са си давали живота за България да я има ,а сега какво става .....дават България са да си "живуркат " ПРОДАЖНИЦИТЕ ?!!

    15:30 19.05.2026

  • 12 само че при бай тошо

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "ПЪЛНИ Глупости":

    нямаше крадци от ес или канада най малко да говорим за американските лешояди

    Коментиран от #14, #18

    15:30 19.05.2026

  • 13 Всичко е нормално

    0 0 Отговор
    За такива ид ти, такива канадци!

    15:32 19.05.2026

  • 14 ПЪЛНИ Глупости

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "само че при бай тошо":

    Имаше Руснаци, те директно ни взеха кюлчетата ,даже и не копаха и процент не оставиха !

    Коментиран от #27

    15:32 19.05.2026

  • 15 гост

    5 0 Отговор
    и после пак ли печалба 1,5 процента за държавата...както канадците...правете договори както трябва.

    15:34 19.05.2026

  • 16 истината преди всичко

    6 0 Отговор
    Колко забогатяхте досега лично вие от продажбата на природните ни богатства?! Точно толкова ще "усетите" и от следващия пореден подарьк на поредните тьрсачи на бала.. .

    15:35 19.05.2026

  • 17 Шмекер Копейкин празнодумеца

    4 0 Отговор
    Кога водачите на cekтата на рицаря на "Провалената кауза" ще си подадат оставката за разгрома на изборите?
    По-провалена партия от тази на Красен Кралев, която направи за костя сме нямали. За 12 г. - ZERO успех.
    Поне веднъж да бъдете мъже, поемете отговорност и си подадйте оставката.

    15:35 19.05.2026

  • 18 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "само че при бай тошо":

    АМА КОЙ ги допусна лешядите ??Снаа ми Гюрга!! Пак същите по Татово дето бяха !Да не е аз или ти да сме ги допуснали??Тръгват си нашите идват нашите !!

    15:35 19.05.2026

  • 19 И защо....

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Като няма българска фирма за добив на злато трябва да БЪРЗАМЕ да продаваме......ЗАЩО???
    Това е НАЦИОНАЛЕН ресурс ,може да се запази !

    Коментиран от #29

    15:36 19.05.2026

  • 20 Хюмън гравитейшън

    2 2 Отговор
    Да не се окаже ,че канадската е всъщност руска,като офшорката Дънди Прешъс,собственици бивши офицери от КГБ,дето имаха и Парадайз мола, гомгоимашвили,ринат,и още двама

    Коментиран от #28

    15:36 19.05.2026

  • 21 Фактъ

    0 3 Отговор
    Всички 15 концесии за злато са на руснаци,останалото е за наивници

    15:38 19.05.2026

  • 22 Пламен

    2 2 Отговор
    Синът ми си регистрира фирма в Австралия в рамките на един ден.
    Хайде стига сте спекулирали с термина ,,КАНАДСКА".

    То и ,,ЛУКОИЛ" е швейцарска , нали ? :)

    15:39 19.05.2026

  • 23 Запознат

    2 0 Отговор
    Да бъдат изгонени с колове

    15:39 19.05.2026

  • 24 майстор

    2 0 Отговор
    А Тома Кравов защо си мълчи и трае по въпроса?

    15:40 19.05.2026

  • 25 Е да не

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не им давайте":

    управляват Възраждане, че да имат думата! Избрахте си евролибератси отново - сега да нема оле-ле!

    15:40 19.05.2026

  • 26 володя

    0 1 Отговор
    На Радев му трябва подкрепа и си я осигурява, като раздава недрата на България! На времето Ленин така раздал половин Русия!

    15:40 19.05.2026

  • 27 Ала бала

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Дай имена, фамилии,фирми коя година.... щото иначе си е полно брьщолевене.,.

    Коментиран от #31

    15:41 19.05.2026

  • 28 Не, не е руска!

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хюмън гравитейшън":

    Американо-Канадска е! Всичкото злато натам заминава, а и не само златото!

    15:41 19.05.2026

  • 29 ТИГО

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "И защо....":

    Има едно предаване по БНР "Радио Точка" водещият беше поканил немец участвал в преговорите по приватизациите ! Човека каза "Вашите преговарящи като чуеха комисионна цените от милиарди ставах милиони" !!Това е истината ,пропаднала дупедавска пасмина сме ,,подлоги на турци,гърци,руснаци ,немци все така си го караме и до сега слагачи на шефа,полицая,чиновника ,напопа ако щеш!

    15:42 19.05.2026

  • 30 Цървул

    4 1 Отговор
    Урааааааааааа. Идва чужд инвеститор . Да му предложим невероятния един процент от добитото и да остане тук , при нас , да се развива . Пък , ако се изгуби водата - на магазина има минерална , да не изтърваме инвеститора .

    15:49 19.05.2026

  • 31 ПЪЛНИ Глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ала бала":

    Веднага !!Основното изнасяне на българския златен резерв към СССР се случва на няколко етапа между 1960 г. и 1964 г., като най-мащабната операция е извършена през 1962 г.. Това става тайно от обществеността по решение на тогавашния партиен лидер Тодор Живков !Кирил Несторов – тогавашен председател (управител) на Българската народна банка (БНБ). Той изготвя строго поверителните доклади до Политбюро, в които алармира, че държавата е в неплатежоспособност (фалит) и предлага официалното залагане и продажба на ценния метал.!Несторов (заедно с главния счетоводител на БНБ по това време) подписва документите за физическото транспортиране на тоновете злато към съветската Госбанк!!!Антон Югов – тогавашен председател на Министерския съвет (премиер). Заедно с Живков подписва тайните писма и молби до Москва за отсрочване на дълговете.Тодор Живков – първи секретар на ЦК на БКП. Той взема едноличното решение да предаде българското злато на СССР! Има книги и документи ,Всички тези детайли и имена стават публично достояние благодарение на разследванията на журналиста Христо Христов (чрез книгата му "Тайните фалити на комунизма"), както и от документите по Дело №4 от 1990 г., заведено от Главна прокуратура

    Коментиран от #37, #40

    15:50 19.05.2026

  • 32 Логично

    2 0 Отговор
    Малко ли български води отровиха задокеанските англосаксонци . Заслужено сега софиянци ще им сърбат попарата , че играха по свирката им .

    15:53 19.05.2026

  • 33 българина

    4 0 Отговор
    срещу 1.7 пр нали? иначе разходите за администрация с 10 пр надолу....... ако в Белгия открият злато дали ще го дадат на япония?

    15:55 19.05.2026

  • 34 истината преди всичко

    2 0 Отговор
    Ами тогава има ли още тиквеници които да вярват в партии след като говорим по ваши думи за лешояди. Не комунистите са ни виновни а "лешоядите " които еднакво добре се приспособяват и при демократи и при либерали и в НПО и пр. Всички крадат , ген (балкански) , какво да го правиш даже урсуланците се научиха ,че И ТАКА МОЖЕ.

    15:56 19.05.2026

  • 35 Българин

    4 0 Отговор
    Ей подай гъзец!
    Дайте пак на някой чужда фирма нашето злато и ще ядете шамари.

    15:57 19.05.2026

  • 36 георги стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Левски":

    Може и да има но по лесно се взема% от чужденците и те по трудно "пропяват" Нали не открих Америка!!! :)

    16:00 19.05.2026

  • 37 ПЪЛНИ Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Транспортирането към Москва е извършено при изключителни мерки за сигурност и в пълна секретност, на два основни етапа между 1960 и 1964 година.През 1960 г. се изнася основната и най-голяма част от резерва – над 20 тона злато.На летището чакат изпратени съветски военно-транспортни самолети. Сандъците са натоварени под прекия надзор на съветски представители и ръководството на БНБ.Вторият етап (1962–1964 г.) Последните остатъци!!През този период Живков закъсва и в Москва се изнасят още близо 2 тона злато. Този път включва и злато, което БНБ е пазила на съхранение в чужди банки: Около 5 тона от българското злато по това време се намират на съхранение в Банката за международни разплащания в Базел (Швейцария) и в Лондон!!За да не се разчуе на Запад, Живков и Несторов нареждат това злато да бъде прехвърлено по банков път от Базел и Лондон към Москва. Така операцията остава "невидима" за българското общество!!!След като пристига в СССР, българското злато е претопено. Съветската Госбанк го пречиства, за да заличи българските държавни маркировки и печати. Веднага след това то е продадено на международните пазари (главно в Лондон и Цюрих) срещу западна валута – щатски долари и британски лири.

    16:00 19.05.2026

  • 38 Мишел

    1 0 Отговор
    България с широко разтворени бузи.

    16:05 19.05.2026

  • 39 Питане

    1 0 Отговор
    Останали нещо, което да не е унищожено и съсипано в тази държава? Негодници Долни,продажни, съсипете и Искърското дефиле, за да мирясате най-накрая. Изроди. Всичко унищожиха, откраднаха, изнесоха тези типове.

    Коментиран от #43

    16:12 19.05.2026

  • 40 С розови очилца

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Дори да има доза истина в фанатизма ти за сметка на това имаше бесплатно образование и медицина а днес от една страна имаме "избавление" от природните богатства а от друга постоянно теглене на нов кредит т. е дьлгова спирала.

    16:12 19.05.2026

  • 41 Гошо

    0 0 Отговор
    Дайте им веднага, да не дойде Путин!

    16:12 19.05.2026

  • 42 ВКК 531

    0 0 Отговор
    Хайде сега о@ерете и унищожете и Искърското дефиле, щото ви е малко Черноморието, соларните паркове и какво ли не друго!

    16:16 19.05.2026

  • 43 Отговарям

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Питане":

    Остана - фашагите! Неубиваеми са, плодят се и се поддьржат!

    16:16 19.05.2026

