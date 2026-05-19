Ангел Славчев пред ФАКТИ: Канадска фирма иска да проучва за злато и редки метали в Искърското дефиле (ВИДЕО)

Става въпрос за разработването на блок „Е-1“, който обхваща Мездра, Ботевград и най-вече община Своге. Това е поредната чужда фирма – канадска, прикрита зад българска компания, която иска да добива инертни материали, ценни метали, злато, мед и всичко останало, което открие. Фирмата формално е българска, но с канадско участие. Управителят е жена – канадка, а не българка. Става въпрос за огромна зона, която обхваща почти цялото Искърско дефиле. Планира се да бъдат направени 56 сондажа. Целият този блок е предназначен за търсене на редки метали. Говорим за огромна площ – около 160 квадратни километра. Това обяви пред ФАКТИ в предаването „Разговор“ Ангел Славчев от Възраждане.
„Най-големият проблем в този район е водата. Всички скали в Искърското дефиле са сложни карстови образувания, през които преминава водата, а оттам пият вода хората в цялата община Своге. Проблемът при карстовите образувания е, че дори едно нарушение на пътя на водата може да я спре завинаги. Това е огромен риск. Повдигал съм този проблем още когато бях народен представител. От Министерството на околната среда се съгласиха, че това е сериозен проблем, но обясниха, че разчитат на мониторинг и на държавен контрол върху дейността на фирмата. Следващият парадокс обаче е, че такъв мониторинг реално няма кой да извършва. Какво се случва в Челопеч? Под Челопеч вече има изкопани подземни галерии, по-големи от самия Челопеч. Толкова мащабна е мината. Ето за такава опасност говорим“, добави гостът.
1 Тома
2 Не им давайте
1. ще изнасят Български ценни метали в чужбина, на евтини тарифи под пазарна цена - ние губим
2. Ще замърсят и унищожат природата за поколения наред. Много хора ще пострадат.
3 Стоян
Грабежите продължават! За хората остава отровата
4 ОТДАААВНА ПИША ТАЯ ТЕРИТОРИЯ ИМ
5 ПЪЛНИ Глупости
6 Въй
7 Левски
8 Някой
9 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "Тома":Томе извинявай ама и сега има ли БГ фирма дето да разработва златото ?? Май няма фирми се правят за лесните и скъпи неща !5 камиона 1 багер машина за полагане на Хасфалт ,валяк 30 рома и държавна поръчка за лот амнайсе
! Ама със златото не е така , системата е доста тежка и дълга а БГ бизнесмена иска бърза печалба !Не ги защитавам ама тук не се влагат пари напред в бизнеса ,виж че се плачат че са без пари и само "Дай"като поповете !
10 Мунчо
страната, ревеш, плачеш и всичко на наш гръб! Дънди крокодила, но вече 30-а серия!
11 Аааа......
Хайде стига толкова сме се продавали !
Дедите ни са си давали живота за България да я има ,а сега какво става .....дават България са да си "живуркат " ПРОДАЖНИЦИТЕ ?!!
12 само че при бай тошо
До коментар #5 от "ПЪЛНИ Глупости":нямаше крадци от ес или канада най малко да говорим за американските лешояди
13 Всичко е нормално
14 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #12 от "само че при бай тошо":Имаше Руснаци, те директно ни взеха кюлчетата ,даже и не копаха и процент не оставиха !
15 гост
16 истината преди всичко
17 Шмекер Копейкин празнодумеца
По-провалена партия от тази на Красен Кралев, която направи за костя сме нямали. За 12 г. - ZERO успех.
Поне веднъж да бъдете мъже, поемете отговорност и си подадйте оставката.
18 ТИГО
До коментар #12 от "само че при бай тошо":АМА КОЙ ги допусна лешядите ??Снаа ми Гюрга!! Пак същите по Татово дето бяха !Да не е аз или ти да сме ги допуснали??Тръгват си нашите идват нашите !!
19 И защо....
До коментар #9 от "ПЪЛНИ Глупости":Като няма българска фирма за добив на злато трябва да БЪРЗАМЕ да продаваме......ЗАЩО???
Това е НАЦИОНАЛЕН ресурс ,може да се запази !
20 Хюмън гравитейшън
21 Фактъ
22 Пламен
Хайде стига сте спекулирали с термина ,,КАНАДСКА".
То и ,,ЛУКОИЛ" е швейцарска , нали ? :)
23 Запознат
24 майстор
25 Е да не
До коментар #2 от "Не им давайте":управляват Възраждане, че да имат думата! Избрахте си евролибератси отново - сега да нема оле-ле!
26 володя
27 Ала бала
До коментар #14 от "ПЪЛНИ Глупости":Дай имена, фамилии,фирми коя година.... щото иначе си е полно брьщолевене.,.
28 Не, не е руска!
До коментар #20 от "Хюмън гравитейшън":Американо-Канадска е! Всичкото злато натам заминава, а и не само златото!
29 ТИГО
До коментар #19 от "И защо....":Има едно предаване по БНР "Радио Точка" водещият беше поканил немец участвал в преговорите по приватизациите ! Човека каза "Вашите преговарящи като чуеха комисионна цените от милиарди ставах милиони" !!Това е истината ,пропаднала дупедавска пасмина сме ,,подлоги на турци,гърци,руснаци ,немци все така си го караме и до сега слагачи на шефа,полицая,чиновника ,напопа ако щеш!
30 Цървул
31 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #27 от "Ала бала":Веднага !!Основното изнасяне на българския златен резерв към СССР се случва на няколко етапа между 1960 г. и 1964 г., като най-мащабната операция е извършена през 1962 г.. Това става тайно от обществеността по решение на тогавашния партиен лидер Тодор Живков !Кирил Несторов – тогавашен председател (управител) на Българската народна банка (БНБ). Той изготвя строго поверителните доклади до Политбюро, в които алармира, че държавата е в неплатежоспособност (фалит) и предлага официалното залагане и продажба на ценния метал.!Несторов (заедно с главния счетоводител на БНБ по това време) подписва документите за физическото транспортиране на тоновете злато към съветската Госбанк!!!Антон Югов – тогавашен председател на Министерския съвет (премиер). Заедно с Живков подписва тайните писма и молби до Москва за отсрочване на дълговете.Тодор Живков – първи секретар на ЦК на БКП. Той взема едноличното решение да предаде българското злато на СССР! Има книги и документи ,Всички тези детайли и имена стават публично достояние благодарение на разследванията на журналиста Христо Христов (чрез книгата му "Тайните фалити на комунизма"), както и от документите по Дело №4 от 1990 г., заведено от Главна прокуратура
32 Логично
33 българина
34 истината преди всичко
35 Българин
Дайте пак на някой чужда фирма нашето злато и ще ядете шамари.
36 георги стоянов
До коментар #7 от "Левски":Може и да има но по лесно се взема% от чужденците и те по трудно "пропяват" Нали не открих Америка!!! :)
37 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #31 от "ПЪЛНИ Глупости":Транспортирането към Москва е извършено при изключителни мерки за сигурност и в пълна секретност, на два основни етапа между 1960 и 1964 година.През 1960 г. се изнася основната и най-голяма част от резерва – над 20 тона злато.На летището чакат изпратени съветски военно-транспортни самолети. Сандъците са натоварени под прекия надзор на съветски представители и ръководството на БНБ.Вторият етап (1962–1964 г.) Последните остатъци!!През този период Живков закъсва и в Москва се изнасят още близо 2 тона злато. Този път включва и злато, което БНБ е пазила на съхранение в чужди банки: Около 5 тона от българското злато по това време се намират на съхранение в Банката за международни разплащания в Базел (Швейцария) и в Лондон!!За да не се разчуе на Запад, Живков и Несторов нареждат това злато да бъде прехвърлено по банков път от Базел и Лондон към Москва. Така операцията остава "невидима" за българското общество!!!След като пристига в СССР, българското злато е претопено. Съветската Госбанк го пречиства, за да заличи българските държавни маркировки и печати. Веднага след това то е продадено на международните пазари (главно в Лондон и Цюрих) срещу западна валута – щатски долари и британски лири.
38 Мишел
39 Питане
40 С розови очилца
До коментар #31 от "ПЪЛНИ Глупости":Дори да има доза истина в фанатизма ти за сметка на това имаше бесплатно образование и медицина а днес от една страна имаме "избавление" от природните богатства а от друга постоянно теглене на нов кредит т. е дьлгова спирала.
41 Гошо
42 ВКК 531
43 Отговарям
До коментар #39 от "Питане":Остана - фашагите! Неубиваеми са, плодят се и се поддьржат!
