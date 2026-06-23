Коста Стоянов пред ФАКТИ: По случая „Невзоров“ има хора в ДАНС, които знаят истината (ВИДЕО)

От „Възраждане“ за пореден път правим така, че караме службите да започнат да работят, защото след нашата пресконференция те започнаха да влизат в обяснителен режим по случая с Олег Невзоров и това, което се случва във Варна. Ние имахме информация, че Олег Невзоров от миналата седмица е във Варна и се разхожда свободно по улиците. Всички много добре знаем, че той е международен престъпник и за него беше издадена заповед за експулсиране заради заплаха за националната сигурност на България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Коста Стоянов, депутат от „Възраждане“.

„Не мога да разбера как нашите правоохранителни органи и българските институции не могат да намерят достатъчно доказателства, за да бъде този човек арестуван и вкаран в затвора, защото вече видяхме една много странна пресконференция на Варненската окръжна и районна прокуратури, които казаха, че няма достатъчно доказателства за неговото задържане. Нещо повече – той може да се чувства свободен гражданин. Това беше потвърдено и от шефа на ОДМВР – Варна. Никой нямаше да разбере, че Олег Невзоров е тук, ако не бяхме направили от „Възраждане“ брифинг пред Народното събрание. Най-важното е, че съвсем нагло Олег Невзоров използва социалните мрежи и обяснява, че се намира във Варна и че се среща с излъганите и измамени от него инвеститори“, добави гостът.



„Има публикации, включително и в украински медии, за връзките на Невзоров с близки до Зеленски хора с оглед на част от дейността му, включително и пране на пари. От „Възраждане“ винаги сме твърдели още от началото на този случай, че вероятно става въпрос за пране на пари, които се дават на Украйна от Европейския съюз под формата на помощи за войната, а всъщност тези средства се пренасят през границите в торби, чували и автомобили както в България, така и в други европейски страни. По банков път това не може да се случи, защото това са мръсни пари и схемите за пране на пари така са измислени. Това е градска легенда във Варна, всички го знаят. Това, което спомена и Румен Миланов от „Прогресивна България“, е само потвърждение. Миланов е председател на Комисията за контрол над службите в парламента и е добре пред комисията да бъдат изслушани бившият шеф на ДАНС Деньо Денев, бившият шеф на ДАНС – Варна Кирил Димов и бившият директор на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС Недялко Петков, за което още миналата седмица сме изпратили официално писмо до председателя на Народното събрание. Надяваме се тези лица да бъдат изслушани, защото според нас те са най-запознати със случая. Те следят дейността на украинската престъпна групировка „КУБ“ още от нейното начало през 2022–2023 година до момента, в който са били отстранени от длъжностите си. Те разполагат с най-много информация и се надяваме чрез тях тя да достигне и до нас, народните представители“, каза още Стоянов.

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