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Коста Стоянов пред ФАКТИ: По случая „Невзоров“ има хора в ДАНС, които знаят истината (ВИДЕО)

Коста Стоянов пред ФАКТИ: По случая „Невзоров“ има хора в ДАНС, които знаят истината (ВИДЕО)

23 Юни, 2026 15:05 1 264 12

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  • баба алино

Олег Невзоров от миналата седмица е във Варна и се разхожда свободно по улиците, казва гостът

Коста Стоянов пред ФАКТИ: По случая „Невзоров“ има хора в ДАНС, които знаят истината (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

От „Възраждане“ за пореден път правим така, че караме службите да започнат да работят, защото след нашата пресконференция те започнаха да влизат в обяснителен режим по случая с Олег Невзоров и това, което се случва във Варна. Ние имахме информация, че Олег Невзоров от миналата седмица е във Варна и се разхожда свободно по улиците. Всички много добре знаем, че той е международен престъпник и за него беше издадена заповед за експулсиране заради заплаха за националната сигурност на България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Коста Стоянов, депутат от „Възраждане“.

„Не мога да разбера как нашите правоохранителни органи и българските институции не могат да намерят достатъчно доказателства, за да бъде този човек арестуван и вкаран в затвора, защото вече видяхме една много странна пресконференция на Варненската окръжна и районна прокуратури, които казаха, че няма достатъчно доказателства за неговото задържане. Нещо повече – той може да се чувства свободен гражданин. Това беше потвърдено и от шефа на ОДМВР – Варна. Никой нямаше да разбере, че Олег Невзоров е тук, ако не бяхме направили от „Възраждане“ брифинг пред Народното събрание. Най-важното е, че съвсем нагло Олег Невзоров използва социалните мрежи и обяснява, че се намира във Варна и че се среща с излъганите и измамени от него инвеститори“, добави гостът.

„Има публикации, включително и в украински медии, за връзките на Невзоров с близки до Зеленски хора с оглед на част от дейността му, включително и пране на пари. От „Възраждане“ винаги сме твърдели още от началото на този случай, че вероятно става въпрос за пране на пари, които се дават на Украйна от Европейския съюз под формата на помощи за войната, а всъщност тези средства се пренасят през границите в торби, чували и автомобили както в България, така и в други европейски страни. По банков път това не може да се случи, защото това са мръсни пари и схемите за пране на пари така са измислени. Това е градска легенда във Варна, всички го знаят. Това, което спомена и Румен Миланов от „Прогресивна България“, е само потвърждение. Миланов е председател на Комисията за контрол над службите в парламента и е добре пред комисията да бъдат изслушани бившият шеф на ДАНС Деньо Денев, бившият шеф на ДАНС – Варна Кирил Димов и бившият директор на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС Недялко Петков, за което още миналата седмица сме изпратили официално писмо до председателя на Народното събрание. Надяваме се тези лица да бъдат изслушани, защото според нас те са най-запознати със случая. Те следят дейността на украинската престъпна групировка „КУБ“ още от нейното начало през 2022–2023 година до момента, в който са били отстранени от длъжностите си. Те разполагат с най-много информация и се надяваме чрез тях тя да достигне и до нас, народните представители“, каза още Стоянов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    15 0 Отговор
    Не е виновен който е изял зелника а който му го е дал.
    Не може един човек сам в чужда държава да строи и то с голям замах ей тъй
    Кой стои зад него и кой ще им търси отговорност

    Коментиран от #5

    15:08 23.06.2026

  • 2 Костя Дъ Пpocтя е бастун на ГЕРБ!

    9 10 Отговор
    Еййй, няма да спомене за руския гражданин Портних и ТИМ - представителите на руското ГРУ .
    Що така бе, мязащ на kanyт слуга на мафията ?

    Коментиран от #12

    15:10 23.06.2026

  • 3 ГейСекс

    2 2 Отговор
    Имам въпрос.

    Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔

    15:13 23.06.2026

  • 4 Продадохме35ГодиниБългарскаИстория

    12 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    15:13 23.06.2026

  • 5 Малко запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Според НК виновни са и двамата. Според администриращите територията, няма виновни. Кой ял, ял, кой дал и какво срещу това взел, взел.

    15:15 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 митрофанова

    4 4 Отговор
    Митрофанова зне всичко.

    15:16 23.06.2026

  • 8 Чeкия

    1 4 Отговор
    Имам въпрос.

    Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "Чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔

    15:17 23.06.2026

  • 9 кой разбрал, разбрал...

    7 0 Отговор
    По "случая Невзоров" всичко ще бъде замазано, претупано и потулено защото всички нарушили закона или првилата по случая са български служители на отговорни постове, а не самия Невзоров. На някой български служител, заемал висок пост и нарушил закон някога да му е била търсена отговорност? Невзоров е там където корупцията е закон, Украйна, Русия или България. Защо не отиде в Германия, Италия или франция, а дойде в България? Защото тук знае, че с плащане всичко е възможно и знае на кого трябва да плаща. Как така докато полицията издирва местонахождението му под дърво и камък, той съвсем необезспокояван се появява на сбирка с клиентите си? Явно продължава да плаща на правилините хора, а който знае тоно на кого да плаща у нас закон не го лови, а още по малко държавни институции.

    15:35 23.06.2026

  • 10 Мнение

    6 0 Отговор
    Портних, шиши и Методиев Борисов са го изтъргували, ти е ясно, да им слагат качулките и към ГМ Димитров . Кога ще събарят стените на къщата на Методиев? Там са зазидани 2 милиарда евро

    15:36 23.06.2026

  • 11 Коста

    7 0 Отговор
    Една забележка. Мамени са не само от Невзоров ами и от Общи ата, кмета. Сума ти институции. Защото товс се прави с подкупи. Ако вкарат Невзоров в ареста трябва и Коцев!

    15:50 23.06.2026

  • 12 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Костя Дъ Пpocтя е бастун на ГЕРБ!":

    Уаууу, педалист обижда на бастун, вместо да коментира аргументите на интервюирания...
    ППетроханно ми е 😂😂😂

    15:59 23.06.2026

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