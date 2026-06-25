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Димитър Гърдев пред ФАКТИ: Европа беше категорична – първо реформите, после парите по ПВУ (ВИДЕО)

Димитър Гърдев пред ФАКТИ: Европа беше категорична – първо реформите, после парите по ПВУ (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 14:31 752 6

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Предоговарянето на плана и намаляването на траншовете от девет на пет бе единственият реалистичен вариант за страната, казва гостът

Димитър Гърдев пред ФАКТИ: Европа беше категорична – първо реформите, после парите по ПВУ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Имаше огромно забавяне по плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради служебните кабинети, поредицата от предсрочни избори и, няма защо да крием, заради рекордно поставените цели и самата философия на Плана за възстановяване и устойчивост. Той беше изготвен от служебното правителство. Тогава водещи министри бяха известни фигури като Кирил Петков, а вицепремиер беше Асен Василев, който ръководеше голяма част от процесите. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Димитър Гърдев, бивш председател на Комисията по европейските въпроси в Народното събрание.

„Размерът на ПВУ е ясен – около 6 милиарда евро в девет транша. Основната структура на плана е съобразена с изискванията на Европейската комисия. Всяка държава може да получава средства поетапно според определена методология. В един момент се оказа, че България много закъснява. Три години по-късно бяхме получили само един транш в размер на 1,3 милиарда евро. Оставаха три години до края на програмата и беше ясно, че средствата няма как да бъдат усвоени по първоначалната методология. Тогава се появи редовно правителство. Има един много важен момент – Европейската комисия може да преговаря само с редовно правителство. Исканията са свързани с реформи и законодателни промени. Едно служебно правителство няма парламентарно мнозинство, не може да изменя законодателството и няма как да изпълни подобни ангажименти. Затова се търсеше редовно правителство с устойчиво парламентарно мнозинство“, добави гостът.

„Времето вече беше малко. Следваха избори, служебни кабинети и предизборни кампании. Имаше риск значителна част от средствата да бъдат загубени. Затова предприехме действия и предоговорихме плана, а голяма заслуга за това има Томислав Дончев като вицепремиер в кабинета "Желязков". От девет транша ги намалихме на пет. За това говорехме многократно, защото през дълъг период имахме много заседания и съвместна работа, за да може реално да се осигури възможност България да получи средствата. Проведохме множество срещи. Първоначално срещнахме разбиране от Европейската комисия, но оттам ясно показаха, че парите са обвързани с реформи. Посланието беше: „Направете нещо, което ние не можем да направим вместо вас – първо реформите, после парите по ПВУ, направете реформите“, сподели още Димитър Гърдев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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    14:38 25.06.2026

  • 2 дядото

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    14:50 25.06.2026

  • 3 Не вярваме да е изнудване нали?

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    Коментиран от #4

    14:55 25.06.2026

  • 4 Тц, тц,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не вярваме да е изнудване нали?":

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    15:01 25.06.2026

  • 5 нищо ново

    1 0 Отговор
    Напълно излишна информация

    15:15 25.06.2026

  • 6 сноу

    1 0 Отговор
    Умно мунче ще излезе митюсиската...вижте как изчерпателно ви обясни как да се наведете ,после единия крачол,после още маалко ,съвсем мъничко се на....и аха-а да забиете глава и хоп най вътрешната четвъртинка..а..

    16:01 25.06.2026

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