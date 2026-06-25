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Румен Йончев: Времето за тежките реформи на кабинета е сега (ВИДЕО)

Румен Йончев: Времето за тежките реформи на кабинета е сега (ВИДЕО)

25 Юни, 2026 15:24 622 14

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  • кабинет-
  • управление-
  • реформи

Българската икономика не е в криза, но управляващите трябва да покажат ясна визия за модернизация на държавата, казва гостът

Румен Йончев: Времето за тежките реформи на кабинета е сега (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Трудно е да управляваш и с мнозинство, каквото имаме сега, защото всички са срещу теб. Едни може да са по-малко критични, други атакуват всичко, което прави управлението. Но това е нормално – част е от демократичния процес. Друг е въпросът, че винаги има какво да се критикува. Всяка нова власт допуска грешки и създава проблеми, които засега, за щастие, се коригират сравнително бързо. Ще следим процесите и занапред. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на „Земеделски народен съюз“ (ЗНС).

„Не бива да ни учудва, че правителството е в кръгова отбрана, защото има политически сили както отляво, така и отдясно, които го атакуват. Едно е сигурно – сегашното правителство не носи вина за натрупаните проблеми в политическата система, тъй като не е управлявало през периода, в който те са се формирали. Сега всички обвиняват Румен Радев, но е очевидно, че той като президент не е имал влияние върху част от тези процеси. Добре е правителството да покаже ясно какво е наследството, което е заварило, за да е ясно откъде се тръгва. По-важният въпрос обаче е какви мерки ще бъдат предприети за справяне с това наследство“, добави гостът.

„В краткосрочен план трудно можем да очакваме решаване на всички проблеми, но времето за решения идва. Може би към края на годината ще имаме по-ясна картина. Засега обаче не се вижда последователна политика на реформи, съкращаване или оптимизиране на разходите. По-скоро се наблюдава опит за събиране на допълнителни приходи чрез по-високи данъци, такси и осигуровки. Това е сравнително лесният подход – увеличаване на приходите, за да се балансират нарасналите разходи. Но онова, което се прави в момента, не звучи особено обещаващо като бюджетна политика или като стратегия за преодоляване на кризата в публичните финанси“, каза още Румен Йончев.

„Добрата новина е, че българската икономика не е в тежка криза. Тя продължава да отчита сравнително добър растеж на фона на Европейския съюз и на множеството международни и вътрешни предизвикателства. Това е важен успокояващ фактор. Когато разполагаш с широко парламентарно мнозинство и с ясен мандат от избирателите да управляваш четири години, именно в първите месеци трябва да предприемеш най-трудните реформи. След това става все по-трудно. Предстоят президентски избори, след това местни избори, а след тях може да видим и следващите предсрочни парламентарни избори. Времето за тежките реформи на кабинета е сега. Ако до края на годината не видим поне ясна заявка за тяхното провеждане, това няма да е добър знак“, обясни още Румен Йончев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да изринем чеpвената чyма !

    9 4 Отговор
    На 27 - ми юни ще има протест срещу лъжеца румен кРадев, който излъга народа с празни обещания, а ни продава още от борисов-пеевския грабеж.

    15:27 25.06.2026

  • 2 очевидец

    7 1 Отговор
    Демерджиев щял да запази доста пенсионери в МВР с огромни заплати + огромни пенсии + съмнителни ТЕЛК пенсии... Защото се страхувал, че иначе те може да се разприказват за логистиката и трафика на наркотици през България и ролята на МВР в този процес...

    Коментиран от #13

    15:27 25.06.2026

  • 3 Без име

    4 2 Отговор
    Двегодишна окупация от Северна Корея ще ни се отрази добре.

    15:28 25.06.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 2 Отговор
    До кога политически тр,умове ще дават акъл

    15:31 25.06.2026

  • 5 Времето за тежките реформи

    5 0 Отговор
    е сега,но чун чо и зкпч пристъпват леко по терлици!

    15:31 25.06.2026

  • 6 Чакаме Референдум

    3 1 Отговор
    Дойран. След като Евростат призна на страница на ЕС, че дефицит е бил фалшифициран. Връщане лъв ВБ, който озаптяваше политици да теглят заеми, резерви само в злато. Най-големите разходи са направени при ГЕРБ и Сглобката. Сега да намалят бюджетните и депутатски заплати и субсидии с 50%. Не може да теглиш 15 милиарда лева за комисии, депутати, и раздути непроизведени заплати бюджетници. Не може да се наливат пари в кацата без дъно НЗОК, над дванадест милиарда лева годишен бюджет. Ако не оставка! Ще дойдат кредиторите и тогава обикновеният народ ще плаща лихвите по четири процента, половин милиард лева са лихвите по заемите 15 милиарда лева. Радев го е страх да съкращава разходна част, а трябва.

    15:32 25.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    ТРЯБВА ДА КАЗВАМЕ ИСТИНАТА
    ....
    ЗА СРАСТВАНЕТО НА ЦК НА БКП, ДС И МУТРИТЕ В ЕДИН ОГРОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ТУМОР
    .....
    АЗ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ НАПРИМЕР ЧЕ АТАНАС АТАНАСОВ ГНОМ-А КОЙТО Е В ПАРЛАМЕНТА 35 ГОДИНИ , НЕ ЗНАЕ ЗА НЕГО ...
    . НО СИ МЪЛЧИ ЗАЩОТО И ПП ДБ СА НА ХРАНИЛКАТА НА ТУМОРА :)

    Коментиран от #12

    15:34 25.06.2026

  • 8 Кабинета !

    3 2 Отговор
    На Разстрел !

    15:44 25.06.2026

  • 9 Като

    2 0 Отговор
    гледаме зализаните физиономии на радките и соцфейса на главната радка изобщо не са в посока "визия за модернизация на държавата", повече прилича на визия за кухи лейки

    15:52 25.06.2026

  • 10 Дориана

    0 2 Отговор
    Опозицията се превърна в стожер на корупцията , мафията и политическите зависимости. ОТ ПП и ДБ отново се съюзиха с Борисов и Пеевски дори от политическа завист към Румен Радев и ПБ двамата Асен Василев и Мирчев се надпреварват кой- повече да говори, спъва и проваля развитието на България в правилната посока. Докато Пеевски и Борисов за разлика от тях се снишиха. И постъпват по- умно и по- отговорно от тях. С една дума Асен Василев и Мирчев разкриха истинското си лице.

    15:55 25.06.2026

  • 11 ей ся льотчика

    1 0 Отговор
    да занули резиденството/240 тоолупа/измислени министерства/агенции,областни нищоправци.и профи пригодност на чантаджиите

    15:57 25.06.2026

  • 12 кръстев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    абсолютно вярно,например филма "шменти капели" е забранен за излъчване по официалните телевизии!

    15:59 25.06.2026

  • 13 Везни

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    ТЕЛК пенсиите не са съмнителни, а са след рак инсулт, инфаркт и други заболявания които са обективирани първо с лечение и изследване. Лесно се потвърждава всяко РПУ има табло с некролози, вижте колко са и на каква възраст се случват нещата. Ако изгонят пенсионерите които са малко всъщност защото повечето напускат още при придобиване на право на пенсия някой звена ще се оголят съвсем и например няма кой да прави химически експертизи, други специалисти. Спокойно по силата на ЕГН има естествено намаляване на пенсионерите. Проблемът е чв много от младите не искат а много и не могат. Това с насаждането на омраза срещу пенсионерите е глупаво. Всичките пенсионери вземат по малко от финансирането на едно НПО да брои комарите, или да оише доноси срещу страната, както стиропора за саниране на сгради за които оо до ре ще е да се построят нови. Гледайте в 20 милиарда които ще изтекат по лекари и образование и строителство. Като изгони 1000 пенсионера на тяхно място не могат са дойдат други 1000 там отиват за обучение повече.

    16:01 25.06.2026

  • 14 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    От 36 години все реформи , все нови Закони и нищо не е както трябва. Едни стават милиардери а обикновения работник и пенсионери някои по бедни. Много сме далеч от живота в ЕС.

    16:04 25.06.2026

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