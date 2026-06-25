Румен Йончев: Времето за тежките реформи на кабинета е сега (ВИДЕО)

Трудно е да управляваш и с мнозинство, каквото имаме сега, защото всички са срещу теб. Едни може да са по-малко критични, други атакуват всичко, което прави управлението. Но това е нормално – част е от демократичния процес. Друг е въпросът, че винаги има какво да се критикува. Всяка нова власт допуска грешки и създава проблеми, които засега, за щастие, се коригират сравнително бързо. Ще следим процесите и занапред. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на „Земеделски народен съюз“ (ЗНС).

„Не бива да ни учудва, че правителството е в кръгова отбрана, защото има политически сили както отляво, така и отдясно, които го атакуват. Едно е сигурно – сегашното правителство не носи вина за натрупаните проблеми в политическата система, тъй като не е управлявало през периода, в който те са се формирали. Сега всички обвиняват Румен Радев, но е очевидно, че той като президент не е имал влияние върху част от тези процеси. Добре е правителството да покаже ясно какво е наследството, което е заварило, за да е ясно откъде се тръгва. По-важният въпрос обаче е какви мерки ще бъдат предприети за справяне с това наследство“, добави гостът.

„В краткосрочен план трудно можем да очакваме решаване на всички проблеми, но времето за решения идва. Може би към края на годината ще имаме по-ясна картина. Засега обаче не се вижда последователна политика на реформи, съкращаване или оптимизиране на разходите. По-скоро се наблюдава опит за събиране на допълнителни приходи чрез по-високи данъци, такси и осигуровки. Това е сравнително лесният подход – увеличаване на приходите, за да се балансират нарасналите разходи. Но онова, което се прави в момента, не звучи особено обещаващо като бюджетна политика или като стратегия за преодоляване на кризата в публичните финанси“, каза още Румен Йончев.

„Добрата новина е, че българската икономика не е в тежка криза. Тя продължава да отчита сравнително добър растеж на фона на Европейския съюз и на множеството международни и вътрешни предизвикателства. Това е важен успокояващ фактор. Когато разполагаш с широко парламентарно мнозинство и с ясен мандат от избирателите да управляваш четири години, именно в първите месеци трябва да предприемеш най-трудните реформи. След това става все по-трудно. Предстоят президентски избори, след това местни избори, а след тях може да видим и следващите предсрочни парламентарни избори. Времето за тежките реформи на кабинета е сега. Ако до края на годината не видим поне ясна заявка за тяхното провеждане, това няма да е добър знак“, обясни още Румен Йончев.

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