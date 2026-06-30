Новини
България »
Проф. Румен Гечев: Предупреждавахме за „Лукойл“, но никой не ни чу (ВИДЕО)

Проф. Румен Гечев: Предупреждавахме за „Лукойл“, но никой не ни чу (ВИДЕО)

30 Юни, 2026 14:34 2 826 40

  • румен-
  • гечев-
  • лукойл-
  • арбитраж-
  • съд-
  • щети

Политическите решения са нанесли колосални щети на икономиката, казва той

Проф. Румен Гечев: Предупреждавахме за „Лукойл“, но никой не ни чу (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Когато се взе това налудничаво решение за „Лукойл“, което противоречи на пазарната икономика, предупредих, че това ще се случи. Те просто не са си свършили работата. Да видим какво ще реши съдът в Люксембург. Аз също бих потърсил такава компенсация от фирмата, ако бях на нейно място. Предполагам, че новото правителство ще търси подобряване на отношенията с фирмата и оттегляне на претенциите пред арбитражния съд. Сагата ще бъде тежка, въпреки че предупреждавахме няколко пъти. За съжаление, странни и безродни хора изобщо не мислят и пет секунди напред за държавата. Гледат как да се натрупат пари, защото три милиарда са колосални щети за икономиката на България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат.

„Чуждестранните акционери, които са загубили пари заради идиотщините на политиците в България, няма да простят тези неща. Румен Спецов освободи професионалния екип на рафинерията. Излизат някакви личности от парламента. Господин Делян Добрев има много изказвания в парламента как едва ли не левче отивало в бюджета на Русия от българския бензин. Аз няколко пъти съм казвал, че това е малоумно твърдение и няма нужда да го доказвам, защото нашите нагли политици сами предложиха да отпадне изключението за вноса на руски петрол за България. В парламента взеха решение – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, че задължително България не трябва да ползва тези привилегии, които имат Унгария и други страни. Много искаха да отпаднат привилегиите, защото, видите ли, левчето щяло да бъде... И тогава забелязахте ли с левче да падне цената на бензина? Фалшиви и нагли хора, които изпълняваха политическа поръчка. Къде е левчето, господин Добрев? Ако обича, да отговори“, добави проф. Гечев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 14 Отговор
    Бензина се дигна с левче.

    14:36 30.06.2026

  • 2 фарс

    48 31 Отговор
    Няма жив човек, който да е нанесъл по-колосални щети на българската икономика от ей този, а вие го каните да ви наставлява.

    Коментиран от #4, #33

    14:38 30.06.2026

  • 3 Ной

    27 5 Отговор
    С една дума Предатели

    14:39 30.06.2026

  • 4 Коста

    27 22 Отговор

    До коментар #2 от "фарс":

    Какви щети е нанесъл? А?

    Коментиран от #7

    14:40 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти.РУ

    28 22 Отговор
    Маринкова е доказан щатен служител на руската пропаганда !

    14:41 30.06.2026

  • 7 фарс

    29 20 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    Сети се как я пое и как я остави и сам ще си отговориш. При Гечев България достигна историческото си дъно за цялата си стопанска история. Дори по времена на чума, войни и природни бедствия не е било толкова зле, както тогава и точно Костов ни изкара от това състояние.

    Коментиран от #21

    14:43 30.06.2026

  • 8 ИЗБЕГА

    22 3 Отговор
    Добрев напусна .Не иска вече да се прави на голям политик.

    14:44 30.06.2026

  • 9 Нинов

    29 17 Отговор
    Ако беше цвете, нямаше да те издухат. Не помниш ли до къде ни доведе ти като заместник на Виденов?

    14:45 30.06.2026

  • 10 Иван Пловдивски

    31 14 Отговор
    Тоз човек не беше ли вицепремиер и зам.министър по икономическото развитие по времето на правителството на Жан Виденов и кризата, която предизвикаха с некадърността си?!? А и членче на ДС!?! Боже, боже..., вместо в затвора той дава интервюта....

    Коментиран от #12

    14:47 30.06.2026

  • 11 Бръм

    19 10 Отговор
    Няма начин държавата да не може да хване на тясно и да издои Лукоил.

    Причината Лукоил да се държи като господар сред аборигени е колосалната корупция.
    Това е накъв монопол, който прави безконролно, каквото си иска. И го прави заради подлоги и корумпета.

    14:48 30.06.2026

  • 12 Брууу

    19 8 Отговор

    До коментар #10 от "Иван Пловдивски":

    Жан Виденовчетата се върнаха на власт. Честито за робите.

    14:49 30.06.2026

  • 13 Пламен

    17 12 Отговор
    Е тоз утрепа лефчето , а сега ръси акъли.
    Тоя май забрави как кумуняцитя бягаха от Парламента , гонени от разгневените софиянци през 1996-та.
    Кумунист срам няма.

    14:49 30.06.2026

  • 14 Анонимен

    17 8 Отговор
    Само дъртите червени комунисти вече са тук и управляват

    14:50 30.06.2026

  • 15 Какво

    13 8 Отговор
    си предопреждавал. Дърт лицемер, защо се навря при Радев той ли те изпрати м Брюксел? Ти си поредната издънка на Нинова, тя трябваше да отиде! Натвори тя едни кучища. Ама, когато сам си подлееш вода така става. При муньо комфорт няма да имаш, ще подсмърчаш и ще рапортуваш, ако не слушкаш няма да папкащ

    Коментиран от #39

    14:52 30.06.2026

  • 16 Наблюдател

    15 6 Отговор
    Само фактът, че назначиха онзи мошеник Спецов трябва да ви изясни, какво престъпно правителство сме имали. И с този номер - престараваш се в слугинството си, за да подминат далаверите ти.

    14:53 30.06.2026

  • 17 Сатанас Единотнас

    19 9 Отговор
    Гечев е доказан некадърник. Същия който създаде жан виденовата зима. Комунист не може да бъде икономист и финансист. Доказано от историята. Това е факт. Защото комуниста може само да л.апа и краде. Това си е срам за медията факти която публикува мненията на доказани лумпени

    14:53 30.06.2026

  • 18 Перо

    8 2 Отговор
    Защо няма разследване и прокуратура за щетите?

    14:54 30.06.2026

  • 19 Макробиолог

    3 5 Отговор
    В лукойл са обединени руския петрол и активите на другаря ротшилд и това е публичен факт.Когато например конгреса или президента наложи санкции на лукойл те се прилагат по странен начин,който не може да бъде описан като ефективен.Лукойл си работи на пълна пара а въпросния другар получава по висока доля от печалбата ,това е следствието и предназначението на санкциите .В тая схема добрев,спецов ,нам кой не са поканени ,затова и ще си платим кат попове.
    .

    15:01 30.06.2026

  • 20 СЗО

    9 7 Отговор
    25 години Лукойл работи на загуба. За какви пропуснати ползи ще съди България....

    Коментиран от #24

    15:02 30.06.2026

  • 21 миме

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "фарс":

    опаа,да не намечваш , че при бай тошо по времето на соца е било ПО-ДОБРЕ отколкото при гечев по времето на "демокрацията"?а?

    15:02 30.06.2026

  • 22 Къффф Професор си ти бе

    10 7 Отговор
    При вашето управление фалирахте 2 пъти държавата.Ей С м е ш н и к.

    Коментиран от #29

    15:02 30.06.2026

  • 23 000

    5 2 Отговор
    България е част от територията, която се ограбва от либелната шайка. Ще ви ограбват още няколко години - вас и вашите деца. Западната грабителска система рухва, но за края е още рано. Бъдещето не ви принадлежи.

    15:05 30.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само че

    5 4 Отговор
    Лукойл е под санкции. Ако Гечев има някакви претенции да се обърне към Министерство на финансите на САЩ.

    15:11 30.06.2026

  • 27 Винаги ще питам

    6 4 Отговор
    Гечев колко години беше в САЩ Там не разбра ли че комунисти като теб трябва да последват съдбата на Чаушеску а не да си в европейския

    15:13 30.06.2026

  • 28 БОЦ - ко

    2 2 Отговор
    В неравна битка бях сломен,
    От гумичката червена и протрита,
    Да ли се чувствам победен ?,
    Дори не се питам.

    Гумата - по-страшна от коршум,
    Гумата - ти си знай едно на ум,
    Пуснеш ли се в неудобни разсъждения,
    Край, с твоите умотворения !

    15:14 30.06.2026

  • 29 фончо

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Къффф Професор си ти бе":

    Айййй, колко си просттттт

    15:14 30.06.2026

  • 30 Абсурдистан

    5 4 Отговор
    Поредната кремълска подлога.

    15:17 30.06.2026

  • 31 Никой

    2 3 Отговор
    Сега след като в Русия петрола вече е на внос , " Лукойл " с какъв руски петрол ще работи умнико .? Ма проруско мекере .

    15:17 30.06.2026

  • 32 npoфесур

    4 1 Отговор
    3000 лефа за 1 пробит$

    15:19 30.06.2026

  • 33 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "фарс":

    Защо бе аз този човек го уважавам понеже навремето си купих апартамента за 3 долара

    15:27 30.06.2026

  • 34 Някой

    0 0 Отговор
    От този Комунист точно обратнното. 😅🤣😂

    15:34 30.06.2026

  • 35 Иван Пловдивски

    1 2 Отговор
    Случайно Роснефт има фирми, които е регистрирал в Швейцария - Роснефт трейдинг СА и Башнефт трейдинг. Как добре му се получава на др.Радев борбата с олигархията и зависимостите.... А ние как ще се борим с олигофренията по върховете на държавата.

    15:38 30.06.2026

  • 36 ХАХАХА😂

    1 2 Отговор
    Гечееев, пак ли "брилянтните"💩 ти анализи??

    15:38 30.06.2026

  • 37 миме

    3 0 Отговор
    ми що тогава вашият драгалевски м@ в@р продаде нефтохима точно на братушките?

    15:40 30.06.2026

  • 38 Най-големият

    1 3 Отговор
    Разрушител на българската икономика е този 🤮🤮🤮

    15:46 30.06.2026

  • 39 опааааааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Какво":

    ...май нещо бъркаш ....

    15:50 30.06.2026

  • 40 Икономист

    1 0 Отговор
    Няма как икономиката на България да се оправи ,докато доказали се некадърници като този измислен професор дава акъл и е преподавател на нашите деца. Той беше министър на икономиката по времето на Жан Виденов, който доведе България до пълен финансов колапс и нечувана криза в мирно време, пълно фиаско на банковата система и на българския лев. Докато тези са вместо в затвора във властта е изключено нещо да се подобри. Затова същите тези ликвидираха правосъдието, за да нямат никаква отговорност за престъпленията си срещу държавата и народа.

    16:01 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове