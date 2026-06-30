Проф. Румен Гечев: Предупреждавахме за „Лукойл“, но никой не ни чу (ВИДЕО)

Когато се взе това налудничаво решение за „Лукойл“, което противоречи на пазарната икономика, предупредих, че това ще се случи. Те просто не са си свършили работата. Да видим какво ще реши съдът в Люксембург. Аз също бих потърсил такава компенсация от фирмата, ако бях на нейно място. Предполагам, че новото правителство ще търси подобряване на отношенията с фирмата и оттегляне на претенциите пред арбитражния съд. Сагата ще бъде тежка, въпреки че предупреждавахме няколко пъти. За съжаление, странни и безродни хора изобщо не мислят и пет секунди напред за държавата. Гледат как да се натрупат пари, защото три милиарда са колосални щети за икономиката на България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат.
„Чуждестранните акционери, които са загубили пари заради идиотщините на политиците в България, няма да простят тези неща. Румен Спецов освободи професионалния екип на рафинерията. Излизат някакви личности от парламента. Господин Делян Добрев има много изказвания в парламента как едва ли не левче отивало в бюджета на Русия от българския бензин. Аз няколко пъти съм казвал, че това е малоумно твърдение и няма нужда да го доказвам, защото нашите нагли политици сами предложиха да отпадне изключението за вноса на руски петрол за България. В парламента взеха решение – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, че задължително България не трябва да ползва тези привилегии, които имат Унгария и други страни. Много искаха да отпаднат привилегиите, защото, видите ли, левчето щяло да бъде... И тогава забелязахте ли с левче да падне цената на бензина? Фалшиви и нагли хора, които изпълняваха политическа поръчка. Къде е левчето, господин Добрев? Ако обича, да отговори“, добави проф. Гечев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:36 30.06.2026
2 фарс
Коментиран от #4, #33
14:38 30.06.2026
3 Ной
14:39 30.06.2026
4 Коста
До коментар #2 от "фарс":Какви щети е нанесъл? А?
Коментиран от #7
14:40 30.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти.РУ
14:41 30.06.2026
7 фарс
До коментар #4 от "Коста":Сети се как я пое и как я остави и сам ще си отговориш. При Гечев България достигна историческото си дъно за цялата си стопанска история. Дори по времена на чума, войни и природни бедствия не е било толкова зле, както тогава и точно Костов ни изкара от това състояние.
Коментиран от #21
14:43 30.06.2026
8 ИЗБЕГА
14:44 30.06.2026
9 Нинов
14:45 30.06.2026
10 Иван Пловдивски
Коментиран от #12
14:47 30.06.2026
11 Бръм
Причината Лукоил да се държи като господар сред аборигени е колосалната корупция.
Това е накъв монопол, който прави безконролно, каквото си иска. И го прави заради подлоги и корумпета.
14:48 30.06.2026
12 Брууу
До коментар #10 от "Иван Пловдивски":Жан Виденовчетата се върнаха на власт. Честито за робите.
14:49 30.06.2026
13 Пламен
Тоя май забрави как кумуняцитя бягаха от Парламента , гонени от разгневените софиянци през 1996-та.
Кумунист срам няма.
14:49 30.06.2026
14 Анонимен
14:50 30.06.2026
15 Какво
Коментиран от #39
14:52 30.06.2026
16 Наблюдател
14:53 30.06.2026
17 Сатанас Единотнас
14:53 30.06.2026
18 Перо
14:54 30.06.2026
19 Макробиолог
.
15:01 30.06.2026
20 СЗО
Коментиран от #24
15:02 30.06.2026
21 миме
До коментар #7 от "фарс":опаа,да не намечваш , че при бай тошо по времето на соца е било ПО-ДОБРЕ отколкото при гечев по времето на "демокрацията"?а?
15:02 30.06.2026
22 Къффф Професор си ти бе
Коментиран от #29
15:02 30.06.2026
23 000
15:05 30.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Само че
15:11 30.06.2026
27 Винаги ще питам
15:13 30.06.2026
28 БОЦ - ко
От гумичката червена и протрита,
Да ли се чувствам победен ?,
Дори не се питам.
Гумата - по-страшна от коршум,
Гумата - ти си знай едно на ум,
Пуснеш ли се в неудобни разсъждения,
Край, с твоите умотворения !
15:14 30.06.2026
29 фончо
До коментар #22 от "Къффф Професор си ти бе":Айййй, колко си просттттт
15:14 30.06.2026
30 Абсурдистан
15:17 30.06.2026
31 Никой
15:17 30.06.2026
32 npoфесур
15:19 30.06.2026
33 Тома
До коментар #2 от "фарс":Защо бе аз този човек го уважавам понеже навремето си купих апартамента за 3 долара
15:27 30.06.2026
34 Някой
15:34 30.06.2026
35 Иван Пловдивски
15:38 30.06.2026
36 ХАХАХА😂
15:38 30.06.2026
37 миме
15:40 30.06.2026
38 Най-големият
15:46 30.06.2026
39 опааааааааа
До коментар #15 от "Какво":...май нещо бъркаш ....
15:50 30.06.2026
40 Икономист
16:01 30.06.2026