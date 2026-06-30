Проф. Румен Гечев: Предупреждавахме за „Лукойл“, но никой не ни чу (ВИДЕО)

Когато се взе това налудничаво решение за „Лукойл“, което противоречи на пазарната икономика, предупредих, че това ще се случи. Те просто не са си свършили работата. Да видим какво ще реши съдът в Люксембург. Аз също бих потърсил такава компенсация от фирмата, ако бях на нейно място. Предполагам, че новото правителство ще търси подобряване на отношенията с фирмата и оттегляне на претенциите пред арбитражния съд. Сагата ще бъде тежка, въпреки че предупреждавахме няколко пъти. За съжаление, странни и безродни хора изобщо не мислят и пет секунди напред за държавата. Гледат как да се натрупат пари, защото три милиарда са колосални щети за икономиката на България. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат.

„Чуждестранните акционери, които са загубили пари заради идиотщините на политиците в България, няма да простят тези неща. Румен Спецов освободи професионалния екип на рафинерията. Излизат някакви личности от парламента. Господин Делян Добрев има много изказвания в парламента как едва ли не левче отивало в бюджета на Русия от българския бензин. Аз няколко пъти съм казвал, че това е малоумно твърдение и няма нужда да го доказвам, защото нашите нагли политици сами предложиха да отпадне изключението за вноса на руски петрол за България. В парламента взеха решение – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, че задължително България не трябва да ползва тези привилегии, които имат Унгария и други страни. Много искаха да отпаднат привилегиите, защото, видите ли, левчето щяло да бъде... И тогава забелязахте ли с левче да падне цената на бензина? Фалшиви и нагли хора, които изпълняваха политическа поръчка. Къде е левчето, господин Добрев? Ако обича, да отговори“, добави проф. Гечев.



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