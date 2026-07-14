Гергана Пирозова пред ФАКТИ: ПУП-ът на Борисовата градина узаконява стари схеми (ВИДЕО)

Столична община премахна незаконна постройка с площ 140 кв. м, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото „Ариана“. Според журналистката Гергана Пирозова обаче истинският проблем не е в премахването на отделни незаконни обекти, а в подготвяния Подробен устройствен план (ПУП), който според нея може да узакони спорни имотни схеми и да отвори пътя към бъдещо застрояване на части от парка.

„Чудя се за какво ще бъдат тези 140 квадратни метра. Това е чудесна новина, защото те твърдят, че Подробният устройствен план (ПУП) идва, за да спаси Борисовата градина? Какво ги спря досега да се преборят за публичността на Борисовата градина? В нея има десетки частни имоти. По мои изчисления – 42. Те спорят за това. Дори в общината обясниха, че са само пет. Трябваше аз да направя запитване до МРРБ чрез депутат от „Възраждане“, за да установим реалната обстановка със собствеността в Борисовата градина. Всичко, което винаги съм твърдяла, е подплатено с документи“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистката Гергана Пирозова.

„Този ПУП на Борисовата градина, който беше заложен още по времето на ГЕРБ, и днес е същият, дори с още по-лоши показатели, защото предвижда огромни строежи – стадиони, паркинги, пътища. Той идва за регулация и всъщност узаконява всички тези различни схеми, чрез които са придобити частни имоти през годините. Още от 2019 година настоявам прокуратурата да влезе и да разследва тези схеми. Преди да правим какъвто и да било ПУП, собствеността трябва най-после да бъде установена“, каза още гостът.

„Понеже много се напрегнаха от моите изказвания и документите от МРРБ за собствеността в Борисовата градина, ще кажа следното – говорим за всички данни как е актувано, как е прехвърляно и какво се е случвало с над 170 поземлени имота. Това също е голяма новина, защото хората си мислят, че Борисовата градина, включително целият парк, е един общ парцел. Не е така. Тя е накъсана на малки парчета, а част от тези парчета са собственост на частни лица. Имаме изключително тежки ситуации вътре“, сподели още Гергана Пирозова.

„Но въпросъте кого обслужва този ПУП, лансиран от общината? Именно частните собственици, чиито имоти не са регулирани и които не могат да строят. Особено през последните години се появиха огромни строителни дружества, които обичайно строят небостъргачи и изкупуват имоти в Борисовата градина. Тук трябва да влязат прокуратурата и КПК, защото този ПУП узаконява схемата за придобиване на частна собственост върху златните имоти в нашата Борисова градина. След приемането на този ПУП до пет години ще започнат инвестиционните проекти, защото именно това е целта – да бъдат обслужени тези интереси. Утре организираме протест пред сградата на НАГ в София в 9 часа. Всеки, който желае, е добре дошъл“, обясни още Пирозова.

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