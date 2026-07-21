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Кузман Илиев пред ФАКТИ: България се оказа една от най-безгръбначните държави в Европа относно американските самолети (ВИДЕО)

Кузман Илиев пред ФАКТИ: България се оказа една от най-безгръбначните държави в Европа относно американските самолети (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 14:59 1 908 55

  • кузман илиев-
  • самолети-
  • радев-
  • запрянов-
  • желязков-
  • гюров-
  • рубио-
  • цистерни-
  • зареждане

Обществото бе подвеждано за ролята на България в американските военни операции, казва гостът

Кузман Илиев пред ФАКТИ: България се оказа една от най-безгръбначните държави в Европа относно американските самолети (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Когато дойдоха първите американски самолети в България, още тогава на всички ни се хвърли прах в очите. Говореше се, че това е учение, че ставало дума за някакви тренировки и се изричаха най-различни обяснения. След това държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю каза: „Българите, преди дори да ги попитаме, казаха „да“. Стана ясно и от данните на Flightradar, че самолетите излитат оттук, отиват към Средиземно море натоварени и зареждат, а сегашните ще изпълняват същите задачи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.

„Действително България се оказа една от най-безгръбначните в политически смисъл държави в Европа. Росен Желязков беше дал одобрението, но самолетите започнаха да използват страната ни по времето на кабинета „Гюров“. Госпожа Надежда Нейнски многократно излизаше в национален ефир и сменяше тезите през 3–4 минути. В крайна сметка Марко Рубио, по категоричен и неопровержим начин, заяви в свое интервю, че България е знаела, че се е съгласила и че е участвала. Нямаше никакви последствия“, добави гостът.

„Казвам го, защото президентът и сегашен премиер Румен Радев, когато дойде на власт, заяви, че няма да има никаква търпимост към злоупотреби и корупция. А тук бяха разположени военни самолети на гражданско летище, по решение на министъра на отбраната тогава Запрянов, и беше предоставено българското въздушно пространство, без парламентът да бъде питан. Това, според мен, представляваше нарушение, което попада в текстове от Наказателния кодекс за действия в полза на чужда държава и представлява престъпни действия срещу българската държавност“, добави Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 23 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента .Да покажем гръбнак.

    Коментиран от #9

    15:02 21.07.2026

  • 2 Овчар.

    33 37 Отговор
    Този сладур всеки ден ни учи как се ближе захар през стъкло...!

    Коментиран от #6, #51

    15:03 21.07.2026

  • 3 Дарин

    36 34 Отговор
    Кузман е ядосан на Радев, че не му дадоха пост

    15:03 21.07.2026

  • 4 То да беше

    42 1 Отговор
    Само за това

    Всички ни смятат че сме нация от дауни
    Заради тия дет немогат да си вдигнат гащите
    Толко желаещи има да ни застанат отзад
    Като са разбрали колко сме лесни

    15:04 21.07.2026

  • 5 замислен

    32 6 Отговор
    Ако толкова много желае да участва в реални бойни действия да взема пушката и Зеления, на него му е нужно пушечно месо.

    15:05 21.07.2026

  • 6 Гошо

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар.":

    Ми покажи като знаеш как!

    15:06 21.07.2026

  • 7 Факти

    13 18 Отговор
    Кузман е свързан с ТИМ

    Коментиран от #50

    15:08 21.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    ПРАВ СИ ТИ БАЧЕ, НО ДЕПУТАТ ЗАБРАВИ!

    15:09 21.07.2026

  • 9 Любопитен

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какъв гръбнак бе левак, с 10-та бюлетина, ще те минат бързо трима. Да мързелуваш ти за трима, ще протестирам само ако те мина.

    Коментиран от #13

    15:10 21.07.2026

  • 10 СТИГА

    13 4 Отговор
    с тия систерни щом са хамерикански !

    15:12 21.07.2026

  • 11 Так точна,

    42 2 Отговор
    Кузмич!Когато си Колония,няма как да имаш гръбнак.Гръбнакът се създава от силни,не зависими хора,било то политици,обикновени хора,дори олигарси.Ама така ни маята бе.Лоша семка.От Средновековието,та досега-сами се предаваме.Предателството е национална черта.Другата е краденето.

    15:13 21.07.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    31 7 Отговор
    Американците яко ни го мушнаха.
    Няма мърдане!
    Колкото повече мърдаме, толкова по дълбоко ни влиза

    15:13 21.07.2026

  • 13 Как

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Любопитен":

    какъв, бе ? Те такъв !

    15:13 21.07.2026

  • 14 Сатана Z

    33 6 Отговор
    Дъртият педофил Заврянов излъга ,че самолетите—цистерни са тук за учения.

    Коментиран от #18

    15:14 21.07.2026

  • 15 лъже и маже

    22 6 Отговор
    За учения на НАТО, (дори първия пилот на републиката се опитва да заблуждава), но решение на Народно Събрание не се изисква, защото натовските учения са с регламентирани процедури в договора за НАТО и тоя договор е ратифициран (т.е. одобрен е) от НС.
    За разполагане на чужди военни формирования извън дейността на НАТО (каквато е операцията на САЩ в протока) се изисква решение на НС.

    15:14 21.07.2026

  • 16 Пламен

    27 7 Отговор
    А каква еуфория беше , когато Мунчо спечели изборите ! :)
    Пиянството на един народ мина , сега идва махмурлука.

    15:17 21.07.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    13 13 Отговор
    Мунчо дьо Гол го сложи на копейките без Грес 😁

    Коментиран от #21, #22, #28

    15:17 21.07.2026

  • 18 различно мнение

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Не е излъгал, а е обявил официалната документирана причина за присъствието им като учение на НАТО...

    15:18 21.07.2026

  • 19 Е стига глупости

    7 15 Отговор
    Престанете с тези самолети ,на никой не пречат.Нвмат друга работа един през друг псевдо анализатори.Когато Иран заплаши Румъния ,те какво отговориха ,спомняте ли си ?Ами пробвайте ,нищо няма да постигнете казаха ,общо взето от този род !А тук се разиграват глупости на търкалета !

    Коментиран от #24

    15:19 21.07.2026

  • 20 Лесно е отстрани

    19 4 Отговор
    Лесно е да се коментира, но когато си МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, нещата стават други. Само 12 % от храната я произчеждаме тук, другото е внос. Това е само един малък пример, какво може да се случи.

    15:19 21.07.2026

  • 21 Как

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гресирана ватенка":

    бе ? Не си ли гресиран ?

    15:20 21.07.2026

  • 22 Ба бааааа

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гресирана ватенка":

    А аз на тебе с грес

    15:22 21.07.2026

  • 23 смях в залата

    10 21 Отговор
    Когато бяхме във варшавския договор и се кълняхме във вярност към СССР какъв гръбнак имахме? Когато през 1968 г Тодор Живков изпрати Български войници в Чехословакия да потушават въстанието срещу окупацията от СССР какъв гръбнак имахме? Гръбнак имаха и имат Чехи, Поляци ,Украинци........

    15:23 21.07.2026

  • 24 нали

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Е стига глупости":

    трябва да напомнят за себе си! Иначе кой ги е чувал?

    15:26 21.07.2026

  • 25 Жорко

    20 1 Отговор
    Паднахте,под дъното, помияри нещастни,дупедавци!

    15:27 21.07.2026

  • 26 Аз се чудя защо сърбите купуват

    16 1 Отговор
    Хиперзвукови ракети от китай

    Коментиран от #33, #55

    15:28 21.07.2026

  • 27 Кимион Кузманов

    1 5 Отговор
    Имаме сили да се бием със САЩ и Русия!

    15:29 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Битката при

    9 3 Отговор
    ДоИран
    България от дойран до иран

    15:30 21.07.2026

  • 30 Тоя е палячо🤡

    7 14 Отговор
    Вижте му само предишните интервюта как Украйна на нямали шанс как козарски ракети щели да унищожат летище София 🤡🍌каквото каже все обратното става

    15:31 21.07.2026

  • 31 Миролюб

    4 2 Отговор
    Трябват и Пейтриьти и Томахоук ,за да ги пазят!

    15:31 21.07.2026

  • 32 Жорко

    4 6 Отговор
    Ма що си толкова льольо бе,пръскаш се по шевовете да знаеш!

    15:31 21.07.2026

  • 33 Този път

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Аз се чудя защо сърбите купуват":

    ще победят САЩ!Като Иран!

    15:32 21.07.2026

  • 34 Не е България ,

    15 3 Отговор
    Мунчо се оказа безгръбначно мекотело , нека наричаме нещата с истинските имена другарю !

    15:33 21.07.2026

  • 35 България може Гузман не

    5 10 Отговор
    Гузмане, Гузмане....никога не е късно да станеш за резил........ за пореден път!!!

    15:33 21.07.2026

  • 36 Капан от Путин

    4 5 Отговор
    Като дойдат,Радев ще ги конфискува!

    15:33 21.07.2026

  • 37 Кузман

    2 2 Отговор
    И дак далее...

    15:35 21.07.2026

  • 38 УдоМача

    10 4 Отговор
    Дано последват ирански удари у нас, дано!!! Това ще поосвести стадото!

    Коментиран от #41, #54

    15:36 21.07.2026

  • 39 АГАТ а Кристи

    7 1 Отговор
    Какво излиза ?
    След като комунистите окупираха властта - ЛЪСНА, че даже и гръбнак нямат, да не говорим за нещо червено между пеленгаторите

    15:37 21.07.2026

  • 40 Кузмановата партия

    3 6 Отговор
    колко % взе на изборите?

    15:40 21.07.2026

  • 41 БОЦ - ко

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "УдоМача":

    С "кръв" я бяхте взели,
    Сега квичите, тикви неузрели !

    Коментиран от #42

    15:44 21.07.2026

  • 42 УдоМача

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "БОЦ - ко":

    Не съм нито от тиквите, нито от прасетата, да си имаме уважението!

    Коментиран от #53

    15:48 21.07.2026

  • 43 Фори

    5 5 Отговор
    Бачо Кузман е кандидат за следващият евродепутат от Възраждане .Ленин (Волгин ) се износи.

    15:49 21.07.2026

  • 44 Нормално

    11 0 Отговор
    С безгръбначен премиер, толкова.

    15:50 21.07.2026

  • 45 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬

    8 0 Отговор
    Според управляващите военните самолети, участващи във военен конфликт, не ни въвличат във война и са в наш национален интерес. Участието в изграждането на противоракетен щит, който би ни защитил от балистични ракети, може да ни въвлече във война и е против националния интерес. 🤷‍♂️

    15:51 21.07.2026

  • 46 павела митова

    2 4 Отговор
    кузиту от четец на прогнозите за времето втрето разрядна телевизия ,рязко стана големия разбирач - слуга на съмнителна групировка - въздух под налягане

    15:53 21.07.2026

  • 47 Кузмане, не си точен в тоя случай

    6 0 Отговор
    Не България, а Моше Боташ Крадев!

    15:58 21.07.2026

  • 48 пичич кузмич илич

    3 2 Отговор
    рузосифилистич е прУбита копейка

    15:58 21.07.2026

  • 49 Един път стомна за вода, втори път...

    6 1 Отговор
    Трети няма да има! Нато не е участник във войната срещу Иран! Чл. 5 не важи! Ще падат ракети на жълтите павета! Евроатлантическата измет ще се хване за колесниците!

    16:02 21.07.2026

  • 50 ФАКТЪТ

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Ако Кузман беше свързан с ТИМ, вече щеше да е депутат от измамата Прогресиваен Богаташ.

    16:03 21.07.2026

  • 51 Запознат Състудент

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар.":

    Кузми не става за НИЩО
    Нищичко
    Те и затова го ползват за пропаганда
    Сега е руска ,защото там има хляб
    Преди беше пръв евроатлантик и се въртеше около герб ,за да захлеби около лошите европроекти и да има място в НОВА
    Ще приеме всякаква помия да яде само и само да му плащат
    Защото повтарям - човечеца за нищо не става - гола вода е1

    16:07 21.07.2026

  • 52 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Господин Кузман да ме извини, но малко са малките страни, на които като им направят предложение, на което не могат да откажат, в смисъл премиерът да открие в леглото си главата на любимия си кон, те въпреки това да откажат. България не е нито Швейцария, нито Израел, нито Сингапур.

    16:08 21.07.2026

  • 53 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "УдоМача":

    Като не си, кво те боли ?
    Визирам комунягите!
    А ти - не си ли от тях?
    Поне коментарите ти - на там водят...

    16:08 21.07.2026

  • 54 Само че

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "УдоМача":

    Внимавай да не би първо да гръмнат твоята къща, когато цялото ти семейство сте там.

    16:08 21.07.2026

  • 55 Србите щото са цъфнали и вързали

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аз се чудя защо сърбите купуват":

    Победителите навремето им подариха цяла империйка, да си властват на воля над хървати, босненци, словенци, черногорци, албанци и българи, те разсипаха всичко. Сега ни с Путин, ни с Тръмп. А с Китай трябва да си плащаш, китайците само печалбата ги интересува.

    16:13 21.07.2026

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