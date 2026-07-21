Кузман Илиев пред ФАКТИ: България се оказа една от най-безгръбначните държави в Европа относно американските самолети (ВИДЕО)

Когато дойдоха първите американски самолети в България, още тогава на всички ни се хвърли прах в очите. Говореше се, че това е учение, че ставало дума за някакви тренировки и се изричаха най-различни обяснения. След това държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю каза: „Българите, преди дори да ги попитаме, казаха „да“. Стана ясно и от данните на Flightradar, че самолетите излитат оттук, отиват към Средиземно море натоварени и зареждат, а сегашните ще изпълняват същите задачи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.



„Действително България се оказа една от най-безгръбначните в политически смисъл държави в Европа. Росен Желязков беше дал одобрението, но самолетите започнаха да използват страната ни по времето на кабинета „Гюров“. Госпожа Надежда Нейнски многократно излизаше в национален ефир и сменяше тезите през 3–4 минути. В крайна сметка Марко Рубио, по категоричен и неопровержим начин, заяви в свое интервю, че България е знаела, че се е съгласила и че е участвала. Нямаше никакви последствия“, добави гостът.



„Казвам го, защото президентът и сегашен премиер Румен Радев, когато дойде на власт, заяви, че няма да има никаква търпимост към злоупотреби и корупция. А тук бяха разположени военни самолети на гражданско летище, по решение на министъра на отбраната тогава Запрянов, и беше предоставено българското въздушно пространство, без парламентът да бъде питан. Това, според мен, представляваше нарушение, което попада в текстове от Наказателния кодекс за действия в полза на чужда държава и представлява престъпни действия срещу българската държавност“, добави Кузман Илиев.



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