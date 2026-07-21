Когато дойдоха първите американски самолети в България, още тогава на всички ни се хвърли прах в очите. Говореше се, че това е учение, че ставало дума за някакви тренировки и се изричаха най-различни обяснения. След това държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю каза: „Българите, преди дори да ги попитаме, казаха „да“. Стана ясно и от данните на Flightradar, че самолетите излитат оттук, отиват към Средиземно море натоварени и зареждат, а сегашните ще изпълняват същите задачи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.
„Действително България се оказа една от най-безгръбначните в политически смисъл държави в Европа. Росен Желязков беше дал одобрението, но самолетите започнаха да използват страната ни по времето на кабинета „Гюров“. Госпожа Надежда Нейнски многократно излизаше в национален ефир и сменяше тезите през 3–4 минути. В крайна сметка Марко Рубио, по категоричен и неопровержим начин, заяви в свое интервю, че България е знаела, че се е съгласила и че е участвала. Нямаше никакви последствия“, добави гостът.
„Казвам го, защото президентът и сегашен премиер Румен Радев, когато дойде на власт, заяви, че няма да има никаква търпимост към злоупотреби и корупция. А тук бяха разположени военни самолети на гражданско летище, по решение на министъра на отбраната тогава Запрянов, и беше предоставено българското въздушно пространство, без парламентът да бъде питан. Това, според мен, представляваше нарушение, което попада в текстове от Наказателния кодекс за действия в полза на чужда държава и представлява престъпни действия срещу българската държавност“, добави Кузман Илиев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Кузман Илиев пред ФАКТИ: България се оказа една от най-безгръбначните държави в Европа относно американските самолети (ВИДЕО)
21 Юли, 2026 14:59 1 908 55
Обществото бе подвеждано за ролята на България в американските военни операции, казва гостът
Когато дойдоха първите американски самолети в България, още тогава на всички ни се хвърли прах в очите. Говореше се, че това е учение, че ставало дума за някакви тренировки и се изричаха най-различни обяснения. След това държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю каза: „Българите, преди дори да ги попитаме, казаха „да“. Стана ясно и от данните на Flightradar, че самолетите излитат оттук, отиват към Средиземно море натоварени и зареждат, а сегашните ще изпълняват същите задачи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:02 21.07.2026
2 Овчар.
Коментиран от #6, #51
15:03 21.07.2026
3 Дарин
15:03 21.07.2026
4 То да беше
Всички ни смятат че сме нация от дауни
Заради тия дет немогат да си вдигнат гащите
Толко желаещи има да ни застанат отзад
Като са разбрали колко сме лесни
15:04 21.07.2026
5 замислен
15:05 21.07.2026
6 Гошо
До коментар #2 от "Овчар.":Ми покажи като знаеш как!
15:06 21.07.2026
7 Факти
Коментиран от #50
15:08 21.07.2026
8 Боруна Лом
15:09 21.07.2026
9 Любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какъв гръбнак бе левак, с 10-та бюлетина, ще те минат бързо трима. Да мързелуваш ти за трима, ще протестирам само ако те мина.
Коментиран от #13
15:10 21.07.2026
10 СТИГА
15:12 21.07.2026
11 Так точна,
15:13 21.07.2026
12 Ганя Путинофила
Няма мърдане!
Колкото повече мърдаме, толкова по дълбоко ни влиза
15:13 21.07.2026
13 Как
До коментар #9 от "Любопитен":какъв, бе ? Те такъв !
15:13 21.07.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #18
15:14 21.07.2026
15 лъже и маже
За разполагане на чужди военни формирования извън дейността на НАТО (каквато е операцията на САЩ в протока) се изисква решение на НС.
15:14 21.07.2026
16 Пламен
Пиянството на един народ мина , сега идва махмурлука.
15:17 21.07.2026
17 Гресирана ватенка
Коментиран от #21, #22, #28
15:17 21.07.2026
18 различно мнение
До коментар #14 от "Сатана Z":Не е излъгал, а е обявил официалната документирана причина за присъствието им като учение на НАТО...
15:18 21.07.2026
19 Е стига глупости
Коментиран от #24
15:19 21.07.2026
20 Лесно е отстрани
15:19 21.07.2026
21 Как
До коментар #17 от "Гресирана ватенка":бе ? Не си ли гресиран ?
15:20 21.07.2026
22 Ба бааааа
До коментар #17 от "Гресирана ватенка":А аз на тебе с грес
15:22 21.07.2026
23 смях в залата
15:23 21.07.2026
24 нали
До коментар #19 от "Е стига глупости":трябва да напомнят за себе си! Иначе кой ги е чувал?
15:26 21.07.2026
25 Жорко
15:27 21.07.2026
26 Аз се чудя защо сърбите купуват
Коментиран от #33, #55
15:28 21.07.2026
27 Кимион Кузманов
15:29 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Битката при
България от дойран до иран
15:30 21.07.2026
30 Тоя е палячо🤡
15:31 21.07.2026
31 Миролюб
15:31 21.07.2026
32 Жорко
15:31 21.07.2026
33 Този път
До коментар #26 от "Аз се чудя защо сърбите купуват":ще победят САЩ!Като Иран!
15:32 21.07.2026
34 Не е България ,
15:33 21.07.2026
35 България може Гузман не
15:33 21.07.2026
36 Капан от Путин
15:33 21.07.2026
37 Кузман
15:35 21.07.2026
38 УдоМача
Коментиран от #41, #54
15:36 21.07.2026
39 АГАТ а Кристи
След като комунистите окупираха властта - ЛЪСНА, че даже и гръбнак нямат, да не говорим за нещо червено между пеленгаторите
15:37 21.07.2026
40 Кузмановата партия
15:40 21.07.2026
41 БОЦ - ко
До коментар #38 от "УдоМача":С "кръв" я бяхте взели,
Сега квичите, тикви неузрели !
Коментиран от #42
15:44 21.07.2026
42 УдоМача
До коментар #41 от "БОЦ - ко":Не съм нито от тиквите, нито от прасетата, да си имаме уважението!
Коментиран от #53
15:48 21.07.2026
43 Фори
15:49 21.07.2026
44 Нормално
15:50 21.07.2026
45 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬
15:51 21.07.2026
46 павела митова
15:53 21.07.2026
47 Кузмане, не си точен в тоя случай
15:58 21.07.2026
48 пичич кузмич илич
15:58 21.07.2026
49 Един път стомна за вода, втори път...
16:02 21.07.2026
50 ФАКТЪТ
До коментар #7 от "Факти":Ако Кузман беше свързан с ТИМ, вече щеше да е депутат от измамата Прогресиваен Богаташ.
16:03 21.07.2026
51 Запознат Състудент
До коментар #2 от "Овчар.":Кузми не става за НИЩО
Нищичко
Те и затова го ползват за пропаганда
Сега е руска ,защото там има хляб
Преди беше пръв евроатлантик и се въртеше около герб ,за да захлеби около лошите европроекти и да има място в НОВА
Ще приеме всякаква помия да яде само и само да му плащат
Защото повтарям - човечеца за нищо не става - гола вода е1
16:07 21.07.2026
52 Наблюдател
16:08 21.07.2026
53 БОЦ - ко
До коментар #42 от "УдоМача":Като не си, кво те боли ?
Визирам комунягите!
А ти - не си ли от тях?
Поне коментарите ти - на там водят...
16:08 21.07.2026
54 Само че
До коментар #38 от "УдоМача":Внимавай да не би първо да гръмнат твоята къща, когато цялото ти семейство сте там.
16:08 21.07.2026
55 Србите щото са цъфнали и вързали
До коментар #26 от "Аз се чудя защо сърбите купуват":Победителите навремето им подариха цяла империйка, да си властват на воля над хървати, босненци, словенци, черногорци, албанци и българи, те разсипаха всичко. Сега ни с Путин, ни с Тръмп. А с Китай трябва да си плащаш, китайците само печалбата ги интересува.
16:13 21.07.2026