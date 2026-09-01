Гергана Андреева пред ФАКТИ: Държавна лаборатория за розовото масло може да е позитивна, но секторът трябва да бъде чут (ВИДЕО)

В сектора на маслодайната роза възникна напрежение заради информацията, огласена в медийното пространство от ръководството на Министерството на земеделието и министър Абровски, свързана със създаването на лаборатория. Основният проблем е, че тази стъпка не е била предварително обсъдена със заинтересованите страни и не е бил проведен консултативен съвет, какъвто е предвиден съгласно Закона за маслодайната роза.

„Ние обсъдихме огласената в медиите информация от страна на ръководството на Министерството на земеделието и министър Абровски, поради което възникна напрежение в сектора и сред всички заинтересовани страни. Това е стъпка, която не е изговорена предварително със сектора. Не е имало консултативен съвет, който е задължителен съгласно Закона за маслодайната роза. Не е дискутирана процедурата – както създаването на такава лаборатория, какви ще бъдат стъпките, какво ще бъде финансирането и какъв резултат се очаква“, обяви пред ФАКТИ Гергана Андреева от Асоциация „Етерични масла“.

„Аз разбирам създаването на лаборатория като нещо, което би било изключително позитивно и положително. Ние приветстваме една лаборатория, защото не е въпросът в усвояването на една сума от 460 хиляди лева. Въпросът е как се действа с тази сума и всички проблеми, които сме коментирали през годините назад, как ще се решат. Сега се говори за контрол от страна на държавата в лаборатория на един сектор, който е в частни икономически интереси“, добави гостът.

„След промените през 1990-а, държавното дружество „Фармахим“ премина към частни инвеститори, а в него имаше производствени мощности. Те бяха развити, бе инвестирано и така се разви пазарът. Защото пазарът преди беше поддържан от държавата и партньори в чужбина. Започнаха национални участия във всички краища на света, започна контрол от страна на самите преработватели към техните доставчици за доставките и качеството на суровината. Започнаха взаимоотношения между доставчици на суровина и преработватели, за да може да има проследимост на качеството на маслото, което накрая ще се получи. И на база на всичко това започнаха едни други процеси преди 2018 г. – през 2015, 2016 г., които бяха изключително драматични по отношение на произведеното, разфасованото и преработеното количество. Много драматични бяха и по отношение на цената на изкупуване на розовото цвете и крайния продукт. 2018 г. беше най-драматичната година и тогава започнахме дискусия в Министерството на земеделието и храните по проекта за суровините за производство на роза и така се създаде Законът за маслодайната роза. Със закона се обхвана целият сектор, който в периода на прехода до 2018 г. минаваше през всякакви кризи. През 2010 г. създадохме Национална лаборатория с партньори от Германия, след това я развихме с пари от Норвежкия информационен фонд и по други проекти. Така инвестирахме в апаратура, за да бъде доказано качеството на розовото масло и на другите етеричномаслени култури“, каза още Гергана Андреева.

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