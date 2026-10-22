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Проф. Красимир Калинов пред ФАКТИ: Почти няма избор между 28-те кандидати за президентска слава(ВИДЕО)

Проф. Красимир Калинов пред ФАКТИ: Почти няма избор между 28-те кандидати за президентска слава(ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 14:40 764 13

  • красимир-
  • калинов-
  • избори-
  • президент-
  • гласуване

На втория тур активността може да падне под 30%, което е жалко, казва гостът

Проф. Красимир Калинов пред ФАКТИ: Почти няма избор между 28-те кандидати за президентска слава(ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

За съжаление, всяко негативно събитие в България води до намаляване на избирателната активност. Очакванията са тя да не достигне 50% от списъчния състав на избирателите. Това е очевидно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ статистикът проф. Красимир Калинов.

„На президентски избори винаги има втори тур. Въпросът е, че данните, които дават социологическите агенции — по-точно предизборните проучвания, защото неправилно ги наричаме социологически, но това е друг разговор — сочат избирателна активност от 36–40%. Моят опит в тази област показва, че тези стойности са завишени поне с 10 процентни пункта. Очаквам около 30% от избирателите да упражнят правото си на глас. На втория тур активността може да падне под 30%, което е жалко“, каза той.

„Всичко това се дължи на много фактори, но един от тях е завишеният брой на избирателите в България. Ако човек се замисли, над 1,2 милиона български граждани се сочи, че живеят в чужбина. От тях гласуват между 120 и 150 хиляди, не повече — говорим за около една десета. Това са причините, поради които очаквам ниска избирателна активност — по-ниска от тази на всички предишни президентски избори“, сподели гостът.

„Според мен обаче това е и израз на определено отношение, защото, когато не отидеш да гласуваш, демонстрираш негативно отношение към цялата политическа обстановка и към всички тези 28 кандидати за слава. Ако човек се замисли и прочете внимателно биографиите им, позициите им, състоянието и мотивацията им, ще види, че почти няма избор“, допълни проф. Красимир Калинов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    9 1 Отговор
    Избори за президент трябва да се ограничат само до 4 , защото не може сульо и пульо да се кандидатират , като 80% са за доктор Гълъбова !!

    14:44 22.10.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    1. Европа....

    2. Азия...

    3. Неандерталия...

    Ти избираш къде да живееш !!!

    14:45 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пацо от биг брадър

    1 2 Отговор
    българи гласувайте за мен ша има кибабчита и кифтета в жигузито и вафли за бабите!!!

    15:01 22.10.2026

  • 7 ганчо президентин

    0 0 Отговор
    гласувайте за мене влизам в политикята че там са кинтите!

    15:07 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Моряка

    1 0 Отговор
    Има и трима побеснели кандидати- Колева,Расате и Росен.За доктор Гълъбова не стават,ще я изпохапят.Как ще се процедира с тях?Откриха ли лекарство против бяс?Или по старому,в екарисаж?Няма ли по хуманен способ,все пак сме 21 век.

    15:18 22.10.2026

  • 11 Цвете

    1 2 Отговор
    КАЛИНОВ, ХАЙДЕ ГЛЕДАЙ СИ СТАРИНИТЕ И НЕ ДАВАЙ АКЪЛ, КОЛКО ЩЕ ГЛАСУВАТ.ВСИЧКИ ,КОИТО ОБИЧАТ РОДИНАТА СИ ЩЕ ОТИДАТ ДО УРНИТЕ И ПОСЛЕ ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ,ГРЕШНА ПРОГНОЗАТА ТИ.🫡

    15:25 22.10.2026

  • 12 Какъв е този закон

    0 0 Отговор
    който позволява на Сульо и Пульо да се кандидатира за президент. По- голяма подигравка с президентския пост надали има в друга държава. А, ако евентуално има , трябва ли България като папагал да копира и чуждата тъпота.

    15:38 22.10.2026

  • 13 само питам

    0 0 Отговор
    а защо липстват йоло делев и луна като кандидат президенти

    15:56 22.10.2026

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