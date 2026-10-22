Проф. Красимир Калинов пред ФАКТИ: Почти няма избор между 28-те кандидати за президентска слава(ВИДЕО)

За съжаление, всяко негативно събитие в България води до намаляване на избирателната активност. Очакванията са тя да не достигне 50% от списъчния състав на избирателите. Това е очевидно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ статистикът проф. Красимир Калинов.

„На президентски избори винаги има втори тур. Въпросът е, че данните, които дават социологическите агенции — по-точно предизборните проучвания, защото неправилно ги наричаме социологически, но това е друг разговор — сочат избирателна активност от 36–40%. Моят опит в тази област показва, че тези стойности са завишени поне с 10 процентни пункта. Очаквам около 30% от избирателите да упражнят правото си на глас. На втория тур активността може да падне под 30%, което е жалко“, каза той.

„Всичко това се дължи на много фактори, но един от тях е завишеният брой на избирателите в България. Ако човек се замисли, над 1,2 милиона български граждани се сочи, че живеят в чужбина. От тях гласуват между 120 и 150 хиляди, не повече — говорим за около една десета. Това са причините, поради които очаквам ниска избирателна активност — по-ниска от тази на всички предишни президентски избори“, сподели гостът.

„Според мен обаче това е и израз на определено отношение, защото, когато не отидеш да гласуваш, демонстрираш негативно отношение към цялата политическа обстановка и към всички тези 28 кандидати за слава. Ако човек се замисли и прочете внимателно биографиите им, позициите им, състоянието и мотивацията им, ще види, че почти няма избор“, допълни проф. Красимир Калинов.

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