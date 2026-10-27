Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Радев не оправда надеждите за промяна, връщат се стари практики (ВИДЕО)

Миналата неделя огромната част от сръбския народ празнуваше, защото направи една голяма промяна, след като 15 години беше под управлението на Вучич. И аз направих такава аналогия: дали искаме още от същото – Йотова като продължение на Радев, или искаме нещо да се промени? До голяма степен българските граждани дадоха тази оценка в неделя. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Петър Славов.
„Този огромен срив на доверие към „Прогресивна България“ от над 900 хиляди гласа спрямо парламентарните избори, колкото и да им се иска да го признаят или да го съпоставят, всъщност е доста очевиден. До голяма степен това е протестен вот. Това не е вот за дадена друга политическа сила, а протестен вот, който искаше промяна на модела на управление на България и беше даден с надежда към формацията на Радев. Но през последните шест месеца, от април насам, не виждаме това да се случва. Напротив, виждаме възобновени стари практики, които бяха забравени. Това, което се случи с агитацията от сайта на Министерския съвет, както и отношението към журналистите от Министерския съвет, ми напомни за едно събитие от моите студентски години. Тогава имаше един шеф на правителствената пресслужба на Жан Виденов, който по същия начин се караше на журналистите“, каза още Славов.
„Тези аналогии не са само в този случай. Не са никак малко, защото виждаме как главоломно расте държавният дълг и как се влошава икономическото положение на българските граждани, техният социален статус и тяхното благоденствие. Опитваха се да внушават, че малките партии са с отпаднала необходимост, но пропускат, че това е вотът на гражданите. Андрей Гюров е издигнат като кандидатура с инициативен комитет, подкрепен от политически партии, както е подкрепена и Илияна Йотова. Това не е партиен вот и да се правят сметки от типа: „Сега тука ще прехвърлим гласовете на тая партийка и техните кандидати към нашия, защото той ще излезе публично и ще каже да го подкрепят“. Такова послание няма да успее“, заяви още гостът.
„Когато говорим за президентски избори с инициативен комитет, се търси по-широка подкрепа, а не тясна партийна подкрепа. И това направи Гюров. Той обедини до голяма степен силно разпиления демократичен вот около себе си, с ясна тенденция той да бъде още по-разширен до балотажа – и с центристки, а защо не и с лявоцентристки гласове“, посочи Петър Славов.
„Всеки демократичен български гражданин би могъл да го подкрепи Гюров, виждайки позициите му и начина, по който говори и подхожда към събитията и ситуацията в страната. Очаквам преди всичко да видя дебата, от който госпожа Йотова избяга преди първия тур и за който се съгласи. Надявам се и Гюров да ни чуе, ако ни гледа, и да зададе въпрос към госпожа Йотова, която постоянно ни поставя пред тезата как ще бъде президент на мира и как едва ли не всички, които не я подкрепят, са военолюбци“, каза още той.
„Въпросът, който аз бих ѝ задал, е следният: тя вече е президент близо девет месеца, а преди това е била девет години вицепрезидент. Колко пъти през периода, в който е била вицепрезидент, е предложила да се вдигне телефона на Путин, президента на Русия, за да му се каже: „Абе, човек, така не може! Дайте да седнем на масата за преговори и да направим поне едно примирие за начало“?
Искам да чуя мнението ѝ по този въпрос. Защото едно е да излизаш и да говориш пред медиите: „Аз съм за мир“. Но когато имаш и съответните възможности, когато си представител на една държава и разполагаш с международни форуми, на които можеш да поставиш този въпрос, а не го правиш, за мен това вече са празни приказки“, заключи адвокат Петър Славов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По-полека
Коментиран от #4
15:11 27.10.2026
2 Прогресивни съветски шарлатани !
На целия континент!
Само за месец в България имаше три убийства като онези от 90-те години, потопиха кораби в Черно море, дронове падат на наша територия, а тя вече се е загрижила за сигурността на Европа.
България не може да опази, тръгнала целия континент да пази!
Това е все едно човек, който не може да заключи собствената си входна врата, да кандидатства за шеф на охраната на Лувъра.
15:12 27.10.2026
3 Всъщност в Сърбия нищо не настъпи
15:12 27.10.2026
4 Кажи честно ... 🤣
До коментар #1 от "По-полека":Това сарказъм ли е ? 😜
15:13 27.10.2026
5 БОЦ - ко
Имане поражда въпроси,
Как така "другарю", "партия мила" ,
Теб и родата цял живот е хранила ???
15:14 27.10.2026
6 провинциалист
Коментиран от #10, #16
15:15 27.10.2026
7 Реалист
Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
Излъгаха, че ще се борят с олигархията
Излъгаха, че ще овладеят цените
Излъгаха , че няма да пипат данъците
Излъгаха, че ще има финансова стабилност
Излъгаха за евтините горива и ток.
...
за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците, не издържаха 6 месечния изпитателен срок !
15:18 27.10.2026
8 Груба грешка
Казано е че бързата к..са е срам за майстора
А шопът казва Който бръза, бръкна.
И още много неща, ама трябва да ги разбираш за да ги оцениш
Че кой добър юрист няма да разбере за какво действие какво е необходимо..
Факт
15:19 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иронизирай
До коментар #6 от "провинциалист":Обаче от Радев се искаше да удари корумпираната мафия олигархия. Той не само че не го направи, но пусна и още мутри в министерствата. Вместо това се опита и да овладее и подчини корумпираните мафиоти. Не става така.
Коментиран от #27
15:19 27.10.2026
11 Наблюдател
Само че Радев очевидно не разполага с нито един убедителен аргумент. Нито един.
Вместо да посочи конкретни качества на кандидатката, той повтаря пропагандните внушения на миризливите бакенбарди на правителствения говорител, Дугин от Тему, според когото в неделя българите уж ще избират „между мира и войната“, „между демокрацията и корупционния модел на сглобката“ и „между спокойната истина и истерията на троловете“.
Не е разбрал - избираме между мира и вУйната, между демокрацията и корупционния модел на Копринката, между спокойната истина и истерията на ивохристовските орди от тролове.
Но когато се стигне до действителните качества на Йотова, Радев предпочита да мълчи.
15:20 27.10.2026
12 Румен Христов подкрепи Гюров
Кампанията за избор на президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език. Първият тур показа, че "Прогресивна България" е загубила около 1 млн. избиратели, а ПП и ДБ са получили 60 хил. гласа повече от парламентарните избори.
СДС потвърждава позицията си, че призовава на 2-ия тур да се гласува за двойката Гюров -Кандев
15:21 27.10.2026
13 МИНУВАЧ
Коментиран от #21, #22, #26
15:23 27.10.2026
14 Абсурдистан
15:23 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А можеше,
До коментар #6 от "провинциалист":ако беше защитил зърнените доставки.
15:24 27.10.2026
17 Чуденка
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Ако това е вярно, значи подкрепата за Радев се е изравнила с тази на Копейкин.
Като махнем 100 000 от БСП, 150 000 от ГЕРБ, подкрепата за радев е нищожна.
По бързо се срина от тази на ИТН. Можем само да поздравим Народа, че бързо са разкрили лъжците и мошениците от ПБ, за втория акъл, който все пак им е дошъл.
15:26 27.10.2026
18 Анонимен
15:26 27.10.2026
19 Плюс
15:32 27.10.2026
20 По скоро
15:32 27.10.2026
21 Драго
До коментар #13 от "МИНУВАЧ":Не го ли видиш какъв е блокиран Мунчо с цялата власт , с 131 депутати , Това се казва не знаене , неможене , но не и блокиране .Хубавото е , че истината винаги излиза наяве и те удря по главата , но ти продължавай да вярваш , че някой пречи на кривата ракета .
15:32 27.10.2026
22 Ти мислеше
До коментар #13 от "МИНУВАЧ":че няма да го ,,блокират" ли?
15:34 27.10.2026
23 каунь
15:34 27.10.2026
24 Факт
15:34 27.10.2026
25 Летописец
15:35 27.10.2026
26 Блокирана
До коментар #13 от "МИНУВАЧ":му е третата чакра...
15:35 27.10.2026
27 провинциалист
До коментар #10 от "Иронизирай":Иронизирането е, че Радев се сочи за причина за всичко. Реално, алтернатива към момента няма.
Коментиран от #28
15:36 27.10.2026
28 Събин
До коментар #27 от "провинциалист":Има!Студентите!
Коментиран от #30
15:37 27.10.2026
29 Ейййй,
15:39 27.10.2026
30 провинциалист
До коментар #28 от "Събин":Питай тия, дето бяха студенти преди 35 години и скачака като маймунки по площада за бананчета...
15:41 27.10.2026