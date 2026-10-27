Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Радев не оправда надеждите за промяна, връщат се стари практики (ВИДЕО)

Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Радев не оправда надеждите за промяна, връщат се стари практики (ВИДЕО)

27 Октомври, 2026 15:03 692 30

  • петър-
  • славов-
  • гюров-
  • йотова-
  • кандев-
  • президент-
  • путин

Вотът за промяна не е партиен, а опитите за прехвърляне на гласове няма да успеят, казва юристът

Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Радев не оправда надеждите за промяна, връщат се стари практики (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Миналата неделя огромната част от сръбския народ празнуваше, защото направи една голяма промяна, след като 15 години беше под управлението на Вучич. И аз направих такава аналогия: дали искаме още от същото – Йотова като продължение на Радев, или искаме нещо да се промени? До голяма степен българските граждани дадоха тази оценка в неделя. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Петър Славов.

„Този огромен срив на доверие към „Прогресивна България“ от над 900 хиляди гласа спрямо парламентарните избори, колкото и да им се иска да го признаят или да го съпоставят, всъщност е доста очевиден. До голяма степен това е протестен вот. Това не е вот за дадена друга политическа сила, а протестен вот, който искаше промяна на модела на управление на България и беше даден с надежда към формацията на Радев. Но през последните шест месеца, от април насам, не виждаме това да се случва. Напротив, виждаме възобновени стари практики, които бяха забравени. Това, което се случи с агитацията от сайта на Министерския съвет, както и отношението към журналистите от Министерския съвет, ми напомни за едно събитие от моите студентски години. Тогава имаше един шеф на правителствената пресслужба на Жан Виденов, който по същия начин се караше на журналистите“, каза още Славов.

„Тези аналогии не са само в този случай. Не са никак малко, защото виждаме как главоломно расте държавният дълг и как се влошава икономическото положение на българските граждани, техният социален статус и тяхното благоденствие. Опитваха се да внушават, че малките партии са с отпаднала необходимост, но пропускат, че това е вотът на гражданите. Андрей Гюров е издигнат като кандидатура с инициативен комитет, подкрепен от политически партии, както е подкрепена и Илияна Йотова. Това не е партиен вот и да се правят сметки от типа: „Сега тука ще прехвърлим гласовете на тая партийка и техните кандидати към нашия, защото той ще излезе публично и ще каже да го подкрепят“. Такова послание няма да успее“, заяви още гостът.

„Когато говорим за президентски избори с инициативен комитет, се търси по-широка подкрепа, а не тясна партийна подкрепа. И това направи Гюров. Той обедини до голяма степен силно разпиления демократичен вот около себе си, с ясна тенденция той да бъде още по-разширен до балотажа – и с центристки, а защо не и с лявоцентристки гласове“, посочи Петър Славов.

„Всеки демократичен български гражданин би могъл да го подкрепи Гюров, виждайки позициите му и начина, по който говори и подхожда към събитията и ситуацията в страната. Очаквам преди всичко да видя дебата, от който госпожа Йотова избяга преди първия тур и за който се съгласи. Надявам се и Гюров да ни чуе, ако ни гледа, и да зададе въпрос към госпожа Йотова, която постоянно ни поставя пред тезата как ще бъде президент на мира и как едва ли не всички, които не я подкрепят, са военолюбци“, каза още той.

„Въпросът, който аз бих ѝ задал, е следният: тя вече е президент близо девет месеца, а преди това е била девет години вицепрезидент. Колко пъти през периода, в който е била вицепрезидент, е предложила да се вдигне телефона на Путин, президента на Русия, за да му се каже: „Абе, човек, така не може! Дайте да седнем на масата за преговори и да направим поне едно примирие за начало“?
Искам да чуя мнението ѝ по този въпрос. Защото едно е да излизаш и да говориш пред медиите: „Аз съм за мир“. Но когато имаш и съответните възможности, когато си представител на една държава и разполагаш с международни форуми, на които можеш да поставиш този въпрос, а не го правиш, за мен това вече са празни приказки“, заключи адвокат Петър Славов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-полека

    14 7 Отговор
    То не става с магическа пръчка, важното е че посоката е вярна

    Коментиран от #4

    15:11 27.10.2026

  • 2 Прогресивни съветски шарлатани !

    12 9 Отговор
    Йотова излезе след изборите и обяви, че ще бъде гарант за сигурността не само на България, но и на целия европейски континент.
    На целия континент!
    Само за месец в България имаше три убийства като онези от 90-те години, потопиха кораби в Черно море, дронове падат на наша територия, а тя вече се е загрижила за сигурността на Европа.
    България не може да опази, тръгнала целия континент да пази!
    Това е все едно човек, който не може да заключи собствената си входна врата, да кандидатства за шеф на охраната на Лувъра.

    15:12 27.10.2026

  • 3 Всъщност в Сърбия нищо не настъпи

    7 8 Отговор
    Смениха един путинист с друг. Театър за пред недоволните и прецакване на джензитата, както Радевата постановка с юмрученцени ефекти у нас.

    15:12 27.10.2026

  • 4 Кажи честно ... 🤣

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "По-полека":

    Това сарказъм ли е ? 😜

    15:13 27.10.2026

  • 5 БОЦ - ко

    3 0 Отговор
    Имане "там" се не носи,
    Имане поражда въпроси,
    Как така "другарю", "партия мила" ,
    Теб и родата цял живот е хранила ???

    15:14 27.10.2026

  • 6 провинциалист

    6 5 Отговор
    Мда, Радев не спря и глада в Сомалия...

    Коментиран от #10, #16

    15:15 27.10.2026

  • 7 Реалист

    11 3 Отговор
    Истината е, че на Мунчо и Пиги това им беше потенциала - половин милион гласоподаватели.
    Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
    Излъгаха, че ще се борят с олигархията
    Излъгаха, че ще овладеят цените
    Излъгаха , че няма да пипат данъците
    Излъгаха, че ще има финансова стабилност
    Излъгаха за евтините горива и ток.
    ...
    за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците, не издържаха 6 месечния изпитателен срок !

    15:18 27.10.2026

  • 8 Груба грешка

    3 4 Отговор
    Уж юрист пък не вижда най-важното
    Казано е че бързата к..са е срам за майстора
    А шопът казва Който бръза, бръкна.
    И още много неща, ама трябва да ги разбираш за да ги оцениш
    Че кой добър юрист няма да разбере за какво действие какво е необходимо..

    Факт

    15:19 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иронизирай

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Обаче от Радев се искаше да удари корумпираната мафия олигархия. Той не само че не го направи, но пусна и още мутри в министерствата. Вместо това се опита и да овладее и подчини корумпираните мафиоти. Не става така.

    Коментиран от #27

    15:19 27.10.2026

  • 11 Наблюдател

    4 4 Отговор
    Вчера видимо раздразненият Радев демонстрира колко сериозен проблем има: след като партията му е загубила 900 000 гласа подкрепа и сега от него се иска да обясни на избирателите защо трябва да подкрепят Йотова.
    Само че Радев очевидно не разполага с нито един убедителен аргумент. Нито един.
    Вместо да посочи конкретни качества на кандидатката, той повтаря пропагандните внушения на миризливите бакенбарди на правителствения говорител, Дугин от Тему, според когото в неделя българите уж ще избират „между мира и войната“, „между демокрацията и корупционния модел на сглобката“ и „между спокойната истина и истерията на троловете“.
    Не е разбрал - избираме между мира и вУйната, между демокрацията и корупционния модел на Копринката, между спокойната истина и истерията на ивохристовските орди от тролове.
    Но когато се стигне до действителните качества на Йотова, Радев предпочита да мълчи.

    15:20 27.10.2026

  • 12 Румен Христов подкрепи Гюров

    4 5 Отговор
    Ето какво се казва в позицията на СДС:

    Кампанията за избор на президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език. Първият тур показа, че "Прогресивна България" е загубила около 1 млн. избиратели, а ПП и ДБ са получили 60 хил. гласа повече от парламентарните избори.

    СДС потвърждава позицията си, че призовава на 2-ия тур да се гласува за двойката Гюров -Кандев

    15:21 27.10.2026

  • 13 МИНУВАЧ

    1 4 Отговор
    Ами как да прокара нещо ново като го блокирате

    Коментиран от #21, #22, #26

    15:23 27.10.2026

  • 14 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    Винаги съм твърдял, че тандемът мамникът-говорителката нямат умствения капацитет да променят начинът на управление. Че тона ще е поредното "стани да седна". Това пролича от първите действия на мамника- махна охраните на Шиши и Боко. Това трябваше да стане, на не бе най-належащото в държавата и издава лична злоба и вендета да се демонстрира смяната, а не търсене на справедливост. Тези дни голямата загуба на гласове също предизвика изпускане на нервите и промяна на езика. Не ни трябват такива неуравновесени управници особено в тандем.

    15:23 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А можеше,

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    ако беше защитил зърнените доставки.

    15:24 27.10.2026

  • 17 Чуденка

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Ако това е вярно, значи подкрепата за Радев се е изравнила с тази на Копейкин.
    Като махнем 100 000 от БСП, 150 000 от ГЕРБ, подкрепата за радев е нищожна.
    По бързо се срина от тази на ИТН. Можем само да поздравим Народа, че бързо са разкрили лъжците и мошениците от ПБ, за втория акъл, който все пак им е дошъл.

    15:26 27.10.2026

  • 18 Анонимен

    4 3 Отговор
    КОЙ НОРМАЛЕН ОЧАКВА НЕЩО ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ РАДЕВ ЗА 10 ГОДИНИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ГЛЕДА САМО СВОЕТО ДОБРО ЮМРУК ЧЕРЕПИ ЧЕРВЕНИ МИЛИОНЕРИ РУШАТ УПОРИТО ГРАБЯТ БЕЗНАКАЗАНО САБОТИРАТ ЛЪЖАТ ЗАБЛУЖДАВАТ С ЕДНА ЦЕЛ ВЛАСТ ДИКТАТ А ЗА ПОВЕДЕНИЕТО МУ ЕВРОПА Е ПОЗОРНО РАДЕВ Е МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ А В ЕВРОПА НЯМА ТУКАШНИТЕ МАЛОУМНИЦИ И НЕЗНАМ ДАЛИ НЕ Е ПРИЛОЖИЛ АЛА БАЛАТА НО БЕЗНАКАЗАНОСТ НЕВИЖДАНА Е ПРЕЗИДЕНСТВОТО ГО ИМАТ ЗА БАЩИНИЯ

    15:26 27.10.2026

  • 19 Плюс

    1 2 Отговор
    арести и разстрели на неудобни!

    15:32 27.10.2026

  • 20 По скоро

    3 1 Отговор
    Агитаторите на Радев излъгаха хората в прованса, че ще пусне референдума за еврото заедно с президентския вот, но депутатите му гласуваха с ПРДБ и го отхвърлиха. Половината му депутати работят срещу Йотова. Минимум.

    15:32 27.10.2026

  • 21 Драго

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "МИНУВАЧ":

    Не го ли видиш какъв е блокиран Мунчо с цялата власт , с 131 депутати , Това се казва не знаене , неможене , но не и блокиране .Хубавото е , че истината винаги излиза наяве и те удря по главата , но ти продължавай да вярваш , че някой пречи на кривата ракета .

    15:32 27.10.2026

  • 22 Ти мислеше

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "МИНУВАЧ":

    че няма да го ,,блокират" ли?

    15:34 27.10.2026

  • 23 каунь

    1 1 Отговор
    тоя де го изкопахти? Да не е говорител на Генерала???

    15:34 27.10.2026

  • 24 Факт

    1 1 Отговор
    Типично за адвокат!

    15:34 27.10.2026

  • 25 Летописец

    1 1 Отговор
    Троловете които плюеха лева и и реваха да се въведе еврото , сега реват защо имало такава инфлация и още заеми ? Радев не ви ли предупреди докъде ще се стигне ?.

    15:35 27.10.2026

  • 26 Блокирана

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "МИНУВАЧ":

    му е третата чакра...

    15:35 27.10.2026

  • 27 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иронизирай":

    Иронизирането е, че Радев се сочи за причина за всичко. Реално, алтернатива към момента няма.

    Коментиран от #28

    15:36 27.10.2026

  • 28 Събин

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "провинциалист":

    Има!Студентите!

    Коментиран от #30

    15:37 27.10.2026

  • 29 Ейййй,

    1 1 Отговор
    много трол, много нещо! Шиши е развързал кесията и всичкото трол плюе против Радев и Йотова.

    15:39 27.10.2026

  • 30 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Събин":

    Питай тия, дето бяха студенти преди 35 години и скачака като маймунки по площада за бананчета...

    15:41 27.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове