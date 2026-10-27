Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Радев не оправда надеждите за промяна, връщат се стари практики (ВИДЕО)

Миналата неделя огромната част от сръбския народ празнуваше, защото направи една голяма промяна, след като 15 години беше под управлението на Вучич. И аз направих такава аналогия: дали искаме още от същото – Йотова като продължение на Радев, или искаме нещо да се промени? До голяма степен българските граждани дадоха тази оценка в неделя. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Петър Славов.

„Този огромен срив на доверие към „Прогресивна България“ от над 900 хиляди гласа спрямо парламентарните избори, колкото и да им се иска да го признаят или да го съпоставят, всъщност е доста очевиден. До голяма степен това е протестен вот. Това не е вот за дадена друга политическа сила, а протестен вот, който искаше промяна на модела на управление на България и беше даден с надежда към формацията на Радев. Но през последните шест месеца, от април насам, не виждаме това да се случва. Напротив, виждаме възобновени стари практики, които бяха забравени. Това, което се случи с агитацията от сайта на Министерския съвет, както и отношението към журналистите от Министерския съвет, ми напомни за едно събитие от моите студентски години. Тогава имаше един шеф на правителствената пресслужба на Жан Виденов, който по същия начин се караше на журналистите“, каза още Славов.

„Тези аналогии не са само в този случай. Не са никак малко, защото виждаме как главоломно расте държавният дълг и как се влошава икономическото положение на българските граждани, техният социален статус и тяхното благоденствие. Опитваха се да внушават, че малките партии са с отпаднала необходимост, но пропускат, че това е вотът на гражданите. Андрей Гюров е издигнат като кандидатура с инициативен комитет, подкрепен от политически партии, както е подкрепена и Илияна Йотова. Това не е партиен вот и да се правят сметки от типа: „Сега тука ще прехвърлим гласовете на тая партийка и техните кандидати към нашия, защото той ще излезе публично и ще каже да го подкрепят“. Такова послание няма да успее“, заяви още гостът.

„Когато говорим за президентски избори с инициативен комитет, се търси по-широка подкрепа, а не тясна партийна подкрепа. И това направи Гюров. Той обедини до голяма степен силно разпиления демократичен вот около себе си, с ясна тенденция той да бъде още по-разширен до балотажа – и с центристки, а защо не и с лявоцентристки гласове“, посочи Петър Славов.

„Всеки демократичен български гражданин би могъл да го подкрепи Гюров, виждайки позициите му и начина, по който говори и подхожда към събитията и ситуацията в страната. Очаквам преди всичко да видя дебата, от който госпожа Йотова избяга преди първия тур и за който се съгласи. Надявам се и Гюров да ни чуе, ако ни гледа, и да зададе въпрос към госпожа Йотова, която постоянно ни поставя пред тезата как ще бъде президент на мира и как едва ли не всички, които не я подкрепят, са военолюбци“, каза още той.

„Въпросът, който аз бих ѝ задал, е следният: тя вече е президент близо девет месеца, а преди това е била девет години вицепрезидент. Колко пъти през периода, в който е била вицепрезидент, е предложила да се вдигне телефона на Путин, президента на Русия, за да му се каже: „Абе, човек, така не може! Дайте да седнем на масата за преговори и да направим поне едно примирие за начало“?

Искам да чуя мнението ѝ по този въпрос. Защото едно е да излизаш и да говориш пред медиите: „Аз съм за мир“. Но когато имаш и съответните възможности, когато си представител на една държава и разполагаш с международни форуми, на които можеш да поставиш този въпрос, а не го правиш, за мен това вече са празни приказки“, заключи адвокат Петър Славов.

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