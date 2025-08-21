Петър Клисаров пред ФАКТИ: Борисов или е тотален лъжец, или се чуди къде да си харчи парите (ВИДЕО)

Когато Борисов говори за това, че българите живеят като останалите европейци, напротив- ние живеем много по-добре от тях, защото всичко при нас е много по-скъпо и трябва да го плащаме. Ако кажем, че продължават хората да го посрещат с въодушевление- да знаете ,че посрещате един лъжец.
От вчера в новините след изказванията на Борисов следващият репортаж беше "Със 17 процента са се вдигнали потребителските кредити. Следващото изречение беше 30% и повече не могат да си обслужват кредитите. И те стават необслужвани". Този човек или живее в някакъв балон дали да си купи "Газпром" бензиностанциите, или къде да си харчи парите, или е тотален лъжец.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Петър Клисаров от партия "Пряка демокрация". Повод за думите му стана изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вчера, в което той казва, че не усеща да има поскъпване на живота у нас. Борисов допълни ,че след като нашенците се разплащат с евро в Гърция, не би трябвало да имат проблем и у нас след въвеждането на единната европейска валута от 1 януари догодина. Ето и още от коментара на Клисаров:
Преди пет години мислех на Великден да се паркирам преди граничния пункт с Гърция и да снимам всички коли и номерата им на видео. След да разбера кои са собствениците на колите. Като смятах, че това ще са предимно държавни служители. Не го направих, но е точно така.
Клисаров коментира и срещите в Аляска между Тръмп и Путин и във Вашингтон между Тръмп- Зеленски и група европейски лидери: 90 милиарда евро се планира да се дадат на украинската армия от Европа. Но не знам откъде ще ги вземат европейските лидери, които се изложиха тотално. Искам да започна със заключението: От тези две срещи големият печеливш е Русия и Путин. Америка загуби отвсякъде, Тръмп спечели. Той твърдо си е решил да става лауреат на Нобеловата награда за мир. Твърди ,че е приключил 6 войни, една от които Индия и Пакистан. Казаха, че Тръмп няма нищо общо с приключване на военните действия. Напротив- Тръмп помага по всякакъв начин на Пакистан през военния им генерал. Който каза, че ще изгори половината свят с ядрените си ракети. И никой не обръща внимание на това нещо- официални думи на върховния главнокомандващ на Пакистан.
Повече от коментара на Клисаров за събитията у нас и по света- във видеото
