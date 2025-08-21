Новини
Петър Клисаров пред ФАКТИ: Борисов или е тотален лъжец, или се чуди къде да си харчи парите (ВИДЕО)

21 Август, 2025 15:10

От тези две срещи- в Аляска и във Вашингтон, големият печеливш е Русия и Путин. Америка загуби отвсякъде, Тръмп спечели. Той твърдо си е решил да става лауреат на Нобеловата награда за мир, коментира още анализаторът

Петър Клисаров пред ФАКТИ: Борисов или е тотален лъжец, или се чуди къде да си харчи парите (ВИДЕО) - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова

Когато Борисов говори за това, че българите живеят като останалите европейци, напротив- ние живеем много по-добре от тях, защото всичко при нас е много по-скъпо и трябва да го плащаме. Ако кажем, че продължават хората да го посрещат с въодушевление- да знаете ,че посрещате един лъжец.
От вчера в новините след изказванията на Борисов следващият репортаж беше "Със 17 процента са се вдигнали потребителските кредити. Следващото изречение беше 30% и повече не могат да си обслужват кредитите. И те стават необслужвани". Този човек или живее в някакъв балон дали да си купи "Газпром" бензиностанциите, или къде да си харчи парите, или е тотален лъжец.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Петър Клисаров от партия "Пряка демокрация". Повод за думите му стана изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вчера, в което той казва, че не усеща да има поскъпване на живота у нас. Борисов допълни ,че след като нашенците се разплащат с евро в Гърция, не би трябвало да имат проблем и у нас след въвеждането на единната европейска валута от 1 януари догодина. Ето и още от коментара на Клисаров:

Преди пет години мислех на Великден да се паркирам преди граничния пункт с Гърция и да снимам всички коли и номерата им на видео. След да разбера кои са собствениците на колите. Като смятах, че това ще са предимно държавни служители. Не го направих, но е точно така.

Клисаров коментира и срещите в Аляска между Тръмп и Путин и във Вашингтон между Тръмп- Зеленски и група европейски лидери: 90 милиарда евро се планира да се дадат на украинската армия от Европа. Но не знам откъде ще ги вземат европейските лидери, които се изложиха тотално. Искам да започна със заключението: От тези две срещи големият печеливш е Русия и Путин. Америка загуби отвсякъде, Тръмп спечели. Той твърдо си е решил да става лауреат на Нобеловата награда за мир. Твърди ,че е приключил 6 войни, една от които Индия и Пакистан. Казаха, че Тръмп няма нищо общо с приключване на военните действия. Напротив- Тръмп помага по всякакъв начин на Пакистан през военния им генерал. Който каза, че ще изгори половината свят с ядрените си ракети. И никой не обръща внимание на това нещо- официални думи на върховния главнокомандващ на Пакистан.

Повече от коментара на Клисаров за събитията у нас и по света- във видеото


Оценка 4.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Абсурд

    2 2 Отговор
    момина сълза е

    15:38 21.08.2025

  • 4 Аууу

    11 18 Отговор
    Тоя комунист само ръсе лъжи и прави скандсли.Руски агент пропагандатор и измамник който е в основата фа се повишат цените ма стоките.боклук

    15:38 21.08.2025

  • 5 Милен

    24 6 Отговор
    Дреме му на другарят Борисов за цените, с депутатска заплата и пенсия таван, никаква инфлация не може да го уплаши.

    Коментиран от #6

    15:40 21.08.2025

  • 6 Наивник на средна възраст

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Милен":

    Забрави милиардите в чекмеджетата.апропо необложени с данъци,както и заграбените бизнеси......Нямаме прокурори като тези затворили Големият Ал,ако искаха - няма нищо по-лесно от това.....

    15:45 21.08.2025

  • 7 И двете са верни

    23 4 Отговор
    Тиквун е тотален лъжец и се чуди къде да си харчи парите с шиши

    Коментиран от #18, #25

    15:47 21.08.2025

  • 8 Град Симитли

    18 3 Отговор
    Бацето е сиромах човек, гол като п.. пушка!
    Вчера взел тротинетката на внуците за свои цели,
    днес им взел кофичката и лопатката, да си санира зайчарника за зимъска!
    Сиромах човек--жив дявол!

    15:51 21.08.2025

  • 9 влък

    13 4 Отговор
    Бойко Борисов не усеща да има поскъпване на живота у нас,защото е милионер.Дали не е милиардер,като Шиши?

    15:52 21.08.2025

  • 10 Да така е

    4 3 Отговор
    Нищо ново под слънцето)))))

    15:53 21.08.2025

  • 11 Истината

    10 3 Отговор
    ЧАК СЕГА ЛИ ГО РАЗБРАХТЕ ЧЕ Е ЛЪЖЕЦ ТОЙ Е ЛЪЖЕЦ ОТ ДЕНЯ НА РАЖДАНЕТО СИ ТОЙ НЕ ЗНАЕ КАКВО Е ИСТИНА А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЧЕ ДЕДО КОМУНИСТИТЕ ГО УБИХА АКО БЯХА ВРАГОВЕ НА КОМУНИСТИТЕ ТАКА ЛИ ЩЯХА ДА НЕ БЪДАТ ГОНЕНИ А ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО КОЙ УЧИТЕЛ КОЙ В ДС КОЙ ЛЕКАР И НАКРАЯ ТОЗИ ЛЪЖЕЦ ЩЕШЕ ЛИ ДА БЪДЕ В СИМИОНОВО

    15:56 21.08.2025

  • 12 Хасковски каунь

    12 3 Отговор
    Баце Хвалипръцков преди дни се изцепи, че оставил в хазната 1 500 000 000 за водни цикли, ама ги били дали за пенции.
    Дамагог велик

    15:59 21.08.2025

  • 13 хъхъ

    3 4 Отговор
    Гостът казва интересни неща, но Лили Маринкова ме приспива с монотонната си интонация.

    16:01 21.08.2025

  • 14 Фен

    3 10 Отговор
    Ами докато управляваше Борисов, всичко в България беше по-евтино. После Радев доведе либералните шарлатани, и всички видяхме какво стана.

    16:03 21.08.2025

  • 15 милиционер

    7 3 Отговор
    И двете, и още много такива подобни. Още преди 45-50 години банскянлиите са го нарекли Боко Рапона.

    16:04 21.08.2025

  • 16 Промяна

    4 12 Отговор
    БОРИСОВ ДЪРЖАВНИК И ЛИДЕР НАЙ ВЕЛИКИЯ ВОДАЧ НА ПРЕХОДА А ВИЕ СТЕ НЕЩАСТНИ И МРАЗИТЕ ДОРИ СЕБЕ СИ

    Коментиран от #19, #21, #23

    16:08 21.08.2025

  • 17 Хасковски каунь

    1 2 Отговор
    Извинявам се за неточността. Ето истината на др.Хвалипръцков:
    "Промяната на климата е факт. В това отношение ние сме балансирани откъм вода главно от снеготопенето, язовирите се пълнят от тях. Кратките проливни дъждове не вършат работа, затова трябват сондажи, каптажи, всички планове, които имаше. 1,2 млрд. оставих преди 5-6 г. Във ВиК дружеството, в сектора - Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии...."

    16:09 21.08.2025

  • 18 Тиквун

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "И двете са верни":

    е обран от америте,всички офшорки са опразнени.Иначе го разкарват и при бай Ставри,откога го чака човекът

    16:09 21.08.2025

  • 19 Егати

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Мазохиста!!! Верно ли бе?

    16:11 21.08.2025

  • 20 оня с коня

    3 4 Отговор
    ЛИЛИМАРИНКОВИЯТ канал е Традиционно ангажиран за критици и противници на Властта,съответно финансиран от "когото трябва".И да каже Клисаров:ЗАЩО СЕ Е ВТОРАЧИЛ в Борисов след като не е доволен изобщо от него?Едва ли ще отговори на въпроса,защото СЕ КАНИ да записва някакви номера на автомобили на Гръцката граница и няма време,затова ще отговоря вместо него:Защото ако обсъжда КОЙТО И ДА Е друг политик НИКОЙ няма да му обърне внимание щото са МАЛОВАЖНИ,а Клисаров търси точно "Внимание"!Ама живеел ББ или в някакъв Балон какво да си купи,или пък бил Тотален Лъжец...Какво значение има това бе Анализаторе,след като МАЛО И ГОЛЯМО гласуват за Борисов БАШ защото е такъв?Колкото до мнението му кой спечелил и кой загубил от Преговорите Тръмп-Путин...не си струва да се коментира...

    16:15 21.08.2025

  • 21 12340

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Не се мразим чак толкова, че да врещим като саанска коза на пръч! :))

    16:15 21.08.2025

  • 22 Никола Тесларов

    3 3 Отговор
    Смешник, напиращ за парламента, понеже там раздават яки пачки, а той е некадърен да си ги заработи! Как може Копейкин, Гела и Фараона да са вътре, а Пешо - не! Не може само с плюнки по Борисов, Петре, акъл си трябва, Клисаров! Но за тебе, като те гледам, вече е късно!

    16:16 21.08.2025

  • 23 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Пий си хаповете и не се появявай повече тук!

    16:22 21.08.2025

  • 24 акад. Гологъзов

    0 1 Отговор
    Креде ли много Борис Бойков? Въобще краде ли се много тук?

    Коментиран от #26

    16:22 21.08.2025

  • 25 Моми

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И двете са верни":

    Ще ги харчи при свети Петър ако му отвори , но в ада със сигурност , там му е мястото на тая тиня!!!!

    16:26 21.08.2025

  • 26 Не е грешен той!

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "акад. Гологъзов":

    Нее!
    Има "усещане" за корупция и крадене, както каза гьонсуратът Влади Горанов!
    / и той бедняк, живее под наем, щото го е страх от Йелоустоун, не от Магнитски! /.

    16:28 21.08.2025

  • 27 Демократ

    0 0 Отговор
    И ДВЕТЕ, КЛИСАРОВ, И ДВЕТЕ!!!

    16:29 21.08.2025

  • 28 Гост

    0 0 Отговор
    И двете е, и двете е! И още иска....

    16:30 21.08.2025

