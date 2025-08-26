Новини
България
Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Членовете на комисията за борба с корупцията в момента не са избрани по правилата (ВИДЕО)

26 Август, 2025 14:41 1 204 5

  • калин-
  • калпакчиев-
  • съдия-
  • комисия-
  • корупция-
  • всс-
  • членове

Има решение на Административен съд София, в което се казва, че в този си състав решенията на комисията за борба с корупцията са нищожни, защото съставът на комисията не отговаря на закона, казва магистратът

Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Членовете на комисията за борба с корупцията в момента не са избрани по правилата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Комисията за противодействие на корупцията в сегашния си вид съществува от 2023 година. Вече повече от година и половина практически законодателният орган (б.р. - парламентът), който трябва да избере членовете на тази комисия, е в забава. През 2023 година имаше изкуствено разделение на старата мегакомисия, но стана така, че членовете на сегашната комисията участват и в двете изкуствено разделени комисии. Има едно решение на Административен съд София, в което се казва, че в този си състав решенията на комисията за борба с корупцията са нищожни, защото съставът на комисията не отговаря на закона. Членовете на комисията за борба с корупцията в момента не са избрани по правилата на закона. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ съдия Калин Калпакчиев.

„Тава, с изтеклите мандати, важи и за Висшия съдебен съвет, и за Инспектората към ВСС. Ето това е един от симптомите на всеобщата развала на демократичните институции. Аз съм бил член на ВСС, но и тогава съветът не вдъхваше доверие, че е независим орган.Това не е моя констатация, а на десетки хора. И днес продължава да се повтаря при процедурите за избор на членове на ВСС, че самата конструкцията на ВСС, предвидена в Конституцията, не е добра, защото вътре има политическо присъствие, политическа квота“, добави съдията.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Само

    3 2 Отговор
    Магни..тски и слугата му-Меси имат право да кажат кое е по правилата и кое,не......те са законът в страната......

    14:44 26.08.2025

  • 2 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Дори съдия Калпакчиев доказва ,че Зеления Киевски нацист е с изтекъл срок на годност и подписът му не важи.

    14:44 26.08.2025

  • 3 Миризлив пор

    2 2 Отговор
    Важното е шеф да е онзи милиционер Рашков и той да коли и беси по тези закони как той реши! Ако обаче шефа е друг, и коли и беси по същите закони ще прави нещо лошо!

    15:20 26.08.2025

  • 4 Цвете

    2 1 Отговор
    Г- Н КАЛПАКЧИЕВ, КОЕ У НАС Е ЗАКОННО????? НИЩО. НЯМА И ПРОКУРОР. ВСС С ИЗТЕКЪЛ МАНДАТ. ВСИЧКО Е ИЗТЕКЛО НЯКЪДЕ В КАНАЛА, А НАС СА НИ ОЦАПАЛИ НАЙ- МНОГО.

    15:23 26.08.2025

  • 5 Цвете

    2 1 Отговор
    Г- Н КАЛПАКЧИЕВ, КОЕ У НАС Е ЗАКОННО????? НИЩО. НЯМА И ПРОКУРОР. ВСС С ИЗТЕКЪЛ МАНДАТ. ВСИЧКО Е ИЗТЕКЛО НЯКЪДЕ В КАНАЛА, А НАС СА НИ ОЦАПАЛИ НАЙ- МНОГО.

    15:24 26.08.2025

