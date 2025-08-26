Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Членовете на комисията за борба с корупцията в момента не са избрани по правилата (ВИДЕО)

Комисията за противодействие на корупцията в сегашния си вид съществува от 2023 година. Вече повече от година и половина практически законодателният орган (б.р. - парламентът), който трябва да избере членовете на тази комисия, е в забава. През 2023 година имаше изкуствено разделение на старата мегакомисия, но стана така, че членовете на сегашната комисията участват и в двете изкуствено разделени комисии. Има едно решение на Административен съд София, в което се казва, че в този си състав решенията на комисията за борба с корупцията са нищожни, защото съставът на комисията не отговаря на закона. Членовете на комисията за борба с корупцията в момента не са избрани по правилата на закона. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ съдия Калин Калпакчиев.



„Тава, с изтеклите мандати, важи и за Висшия съдебен съвет, и за Инспектората към ВСС. Ето това е един от симптомите на всеобщата развала на демократичните институции. Аз съм бил член на ВСС, но и тогава съветът не вдъхваше доверие, че е независим орган.Това не е моя констатация, а на десетки хора. И днес продължава да се повтаря при процедурите за избор на членове на ВСС, че самата конструкцията на ВСС, предвидена в Конституцията, не е добра, защото вътре има политическо присъствие, политическа квота“, добави съдията.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

