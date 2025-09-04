Новини
България
Иван Бакалов пред ФАКТИ: В България доброволци правят части за дронове в Украйна (ВИДЕО)

4 Септември, 2025 15:18

Става въпрос за леки неща, които се правят на 3D принтери, казва гостът

Иван Бакалов пред ФАКТИ: В България доброволци правят части за дронове в Украйна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В България доброволци правят части за дронове в Украйна. Трябва да гледаме много трезво, когато говорим за това. Става въпрос за части, които се правят на 3D принтери. Самите части са много леки. 3D принтерите са нова технология, но може да си купиш такъв принтер. Така че точно това прави мрежа от доброволци у нас, която се разширява. Случайно попаднах на един човек, когото убедих, че за това трябва да се напише. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.

„Тези хора нямат нищо общо с военно-промишления комплекс, нямат общо с военни заводи и така нататък. Това са хора, които имат предимно 3D принтери, а това не е някаква секретна технология. После частите заминават за Украйна, а там има цех само за техните доставки. След това в този цех се сглобява квадрокоптер . Така вече дронът става боен. Дронът е украински тип и се движи от четири перки. В Украйна вече ги подсилват, слагат им по-голям акумулатор, за да може да носят по-голяма тежест и да имат по-голяма далечина на полета. Дроновете може да се използват за всичко. Може да носи бомба, да удари танк, да порази друга техника“, сподели още Бакалов.

„В Украйна има един генерал, който командва дроновите войски на Украйна. Той казва, че няма танк, който да не може да бъде спрян с дрон. Оказва се, че в съвременната война танковете са станали много уязвими. Тепърва ще видим, но всичко е възможно. Това е защитата на Украйна, тя разчита на такива неща, а у нас са се намерили хора, които да помагат“, добави журналистът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 29 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В България

    28 55 Отговор
    не всички са путинофили!
    Има и нормални хора!

    Коментиран от #43, #51

    15:20 04.09.2025

  • 2 мърсула

    49 15 Отговор
    а доброволци за фронт що нема
    за ушото ли да ви дьрпам

    15:20 04.09.2025

  • 3 Хмм

    39 18 Отговор
    кръвта на загиналите ще падне върху тях

    15:20 04.09.2025

  • 4 Дрът русофил

    27 40 Отговор
    Всички русофили да заминават на фронта да се бият за путин!

    Коментиран от #11, #13

    15:22 04.09.2025

  • 5 ЖЕКО

    45 11 Отговор
    ТОЯ ЗАПЛЕС ЗАЩО НЕ СПОМЕНАВА ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ПРАВЯТ И МАЛКИ УКРАИНЧЕТА НА УКРАИНКИТЕ

    15:22 04.09.2025

  • 6 ДА ВЗЕМАТ 4Д ПРИНТЕРИ

    32 8 Отговор
    ЧЕ КАТО ГЛЕДАМЕ УКРАЙНА НА КАКЪВ ХАЛ Е ЯВНО ПОМОЩТА Е ЯЛОВА.А ТАНКОВЕТЕ И КОРАБИТЕ СА ВЕЧЕ КОНСУМАТИВ-СТАВАТ САМО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА.НО НИЕ ПАК ПРОСПАХМЕ ДРОНОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ , А ТЯ ИЗКАРВА НОВО ПОКОЛЕНИЕ ВСЯКА СЕДМИЦА

    15:22 04.09.2025

  • 7 Като пишете заглавия

    18 5 Отговор
    Четете ли ги? Доброволци в България изработват части за дронове за Украйна.

    15:23 04.09.2025

  • 8 πππππππ

    25 12 Отговор
    Всичко се пише горе на тяхната сметка, на техния тефтер. Всичко се плаща., както казваше баба. Ванга.

    15:23 04.09.2025

  • 9 Какви

    26 7 Отговор
    са тия самозванци ? Къде са правоохранителните органи ? Спят !

    15:24 04.09.2025

  • 10 Дъмбо Ди

    29 11 Отговор
    Да произвеждаш нещо с което убиват хора е грях! И ще се изкупува! Да бяха произвеждали нещо полезно! Медицински пакети, защитни облекла и други неща с които да помагат на хората.

    Коментиран от #16

    15:24 04.09.2025

  • 11 Пълни глупости

    10 24 Отговор

    До коментар #4 от "Дрът русофил":

    Те не искат дори на екскурзия да отидат до русия.

    15:26 04.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    31 6 Отговор
    Кой купува принтери на доброволците?Един струва 10 000 лв.

    15:27 04.09.2025

  • 13 Капей

    6 15 Отговор

    До коментар #4 от "Дрът русофил":

    Чичо от дивана не може ли ,ние капеите нямаме гащи за война

    15:28 04.09.2025

  • 14 Коко

    20 10 Отговор
    Мръсни изроди

    15:28 04.09.2025

  • 15 Сталин

    5 19 Отговор
    Аз на моя принтер произвеждам само дилда за собственна употреба ,но мога да произведа и за братята руснаци

    15:29 04.09.2025

  • 16 Пълни глупости

    11 27 Отговор

    До коментар #10 от "Дъмбо Ди":

    Погледни от правилната страна, помагат на украинците да защитят домовете си и децата си.

    Коментиран от #24, #25, #36

    15:29 04.09.2025

  • 17 Путин: искам ги тез хорица в Сибир

    5 10 Отговор
    от България доброволци да правят части там за дронове за нас

    15:29 04.09.2025

  • 18 "Доброволци помагат" срещу Пари на

    30 7 Отговор
    Украйна!! Не говори Глупости Бакалов! Военните ни Заводи произвеждат, Препродават срещу Пари! Тея където Подариха Танковете и БТР са взели Голями Комисиони за това!! Всичко е за Пари! Никой не Прави, Дава, подарява от Голяма Обич към Украйна! За Пари Бакалов, за Пари!!

    15:30 04.09.2025

  • 19 Хвала на момчетата

    10 27 Отговор
    Дана помогнат да се освободят руснаците от този изверг Путин

    15:30 04.09.2025

  • 20 Пламен

    8 24 Отговор
    Доброволците са истинските Български патриоти

    15:31 04.09.2025

  • 21 ако

    15 1 Отговор
    Чакат на 3д принтери,значи всичко е приключило.

    Коментиран от #23

    15:32 04.09.2025

  • 22 Баш Балък

    22 3 Отговор
    То в моловете няма зеленчук Български за шопска салата, ама принтиране оръжие

    Коментиран от #30

    15:34 04.09.2025

  • 26 Някой

    18 2 Отговор
    Правели части на 3D принтери, вие подигравате ли се? За парите на консумативите, щяха да поръчат заводско в пъти по-големи количества.

    15:37 04.09.2025

  • 28 123

    19 4 Отговор
    Еййй долен б...к , а за пожарите какви добровалци и какво направиха тези лица?????Идете в украйна заедно с Денков и Сол Таси, където плаче като чуе химна на НАТО.

    Коментиран от #32

    15:40 04.09.2025

  • 29 Възраждане

    6 15 Отговор
    Евала на тия шипове, колкото повече москали Фира --- толкова по- добре.

    15:41 04.09.2025

  • 30 Как да

    2 11 Отговор

    До коментар #22 от "Баш Балък":

    Няма ,аз редовно си купувам по 8 лева килото хубав български домат .В Кауфланд има за копейките по 2-2.50 лв внос от братски Иран

    15:41 04.09.2025

  • 31 Българският народ подкрепя Украйна !

    7 16 Отговор
    Българите знаят, че смелите украинци се борят не само за собствената си свобода и независимост, те се борят за мира в Европа. България, като част от Европа, дължи мира спокойствието си на украинските ни братя.

    15:43 04.09.2025

  • 32 А ти чий го дър жиш, ДОЛБОЕБ?

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "123":

    Ти и хомиК дружинката на коце гагаузина,какво направихте за пожарите?

    15:44 04.09.2025

  • 33 Доктор

    8 2 Отговор
    Алкохолик.

    15:44 04.09.2025

  • 34 Възpожденец 🇧🇬

    7 18 Отговор
    Всеки 3-ти снаряд изсипан над главите на московските opки е български.
    Всяка 5-та трансформация на opk в слънчоглед се дължи на българско оръжие.

    Слава Україні! Героям слава!

    15:45 04.09.2025

  • 35 Коп Ай

    5 6 Отговор
    Важното е да има безкрайна монголоидна ЛЕШ
    Хахахахаха

    15:46 04.09.2025

  • 36 провинциалист

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пълни глупости":

    Разходи се по улиците и като чуеш руска реч, предложи такива компоненти на украинците (защото това ще са украинци, които ще срещнеш), за да защитават каквото искат.

    15:46 04.09.2025

  • 37 Б ой бе,..б ой по монгольята ..

    5 7 Отговор
    Има чува лье за Сите москалье
    АааааааХахахаха

    15:48 04.09.2025

  • 38 Тома

    8 4 Отговор
    Понеже принтерите са безплатни за колко пари работят тези доброволци бе батко

    15:53 04.09.2025

  • 39 Цък

    12 4 Отговор
    Сега да уточним пропагандата: 1. Доброволци ли са като Тагаренко, платени. 2. Дроновете унищожават и се изброява ред техника и нито дума, че убиват хора. Явно “ българските” дронове са единствени, които убиват хора. Относно доброволец, това е човек който прави нещо без пари. Само в Украйна на платените наемници казват доброволци. И нещо за Иван Бакалов слушали сте го как говори. Бавно трудно намира думите, не знам на какво се дължи. Слушайте какви глупости говори. Той дори не знае как се търгува специална продукция.

    Коментиран от #42

    15:53 04.09.2025

  • 40 Бакалов, тея"доброволци" нямат Лиценз

    6 3 Отговор
    За изработка и търговия с тези Продукти! За това се правят на"Доброволци"

    15:56 04.09.2025

  • 41 Стрезов

    6 3 Отговор
    Как може НПО-тата да ползват и наемат такива дебили, жалка история, един платен да говори глупости по медиите, и няколко платени по форумите да крякат в захлас, да ви имам методиката

    15:56 04.09.2025

  • 42 Пффф

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Цък":

    Трудно ти се разбира,кво точно искаш да кажеш...

    15:58 04.09.2025

  • 43 да знаеш

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "В България":

    Нормалните са на страната на Русия.

    Коментиран от #45

    15:59 04.09.2025

  • 44 Ангел Елохил - покровител на славяните

    6 3 Отговор
    Който тръгне срещу свята Русия го чака ГЛАД, МОР И РАЗОРЕНИЕ

    Коментиран от #48

    16:03 04.09.2025

  • 45 Хохлорезка

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "да знаеш":

    Да бе само педигрипали и изкълчени

    16:06 04.09.2025

  • 46 фе калоф

    0 0 Отговор
    в действие

    16:08 04.09.2025

  • 47 Смотан Стар циганин

    2 2 Отговор
    Ама аз не знам защо чакат ДА СЕ ЗАПИШАТ, ДОБРОВОЛЦИ,, ЗА ФРОНТА СРЕЩУ РУСИЯ,,, ДОКАЖЕТЕ ЛЮБОВТА СИ КЪМ УСРАИНА,,

    Коментиран от #49

    16:10 04.09.2025

  • 48 Не се отнася за нас

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ангел Елохил - покровител на славяните":

    Ние сме наследници на траките.

    16:20 04.09.2025

  • 49 Щото си смотан, както казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Смотан Стар циганин":

    Затова не разбираш нищо.

    16:21 04.09.2025

  • 51 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "В България":

    Ходи ли ти се на война? Обещавам ти умнокрасивите ще бъдат в първите редици въпреки желанията им за борба на тихия фронт. Путинофилите няма да ги мобилизираме щото се неблагонадеждни

    16:25 04.09.2025

  • 52 Слава Україні

    0 0 Отговор
    Браво на тези момчета.За награда ще ги срешнем с Парубии и то много скоро. Заедно ще празнуват победата във вечните ловни полета на Валхала.

    16:28 04.09.2025

Новини по градове:
