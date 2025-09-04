В България доброволци правят части за дронове в Украйна. Трябва да гледаме много трезво, когато говорим за това. Става въпрос за части, които се правят на 3D принтери. Самите части са много леки. 3D принтерите са нова технология, но може да си купиш такъв принтер. Така че точно това прави мрежа от доброволци у нас, която се разширява. Случайно попаднах на един човек, когото убедих, че за това трябва да се напише. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.
„Тези хора нямат нищо общо с военно-промишления комплекс, нямат общо с военни заводи и така нататък. Това са хора, които имат предимно 3D принтери, а това не е някаква секретна технология. После частите заминават за Украйна, а там има цех само за техните доставки. След това в този цех се сглобява квадрокоптер . Така вече дронът става боен. Дронът е украински тип и се движи от четири перки. В Украйна вече ги подсилват, слагат им по-голям акумулатор, за да може да носят по-голяма тежест и да имат по-голяма далечина на полета. Дроновете може да се използват за всичко. Може да носи бомба, да удари танк, да порази друга техника“, сподели още Бакалов.
„В Украйна има един генерал, който командва дроновите войски на Украйна. Той казва, че няма танк, който да не може да бъде спрян с дрон. Оказва се, че в съвременната война танковете са станали много уязвими. Тепърва ще видим, но всичко е възможно. Това е защитата на Украйна, тя разчита на такива неща, а у нас са се намерили хора, които да помагат“, добави журналистът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Иван Бакалов пред ФАКТИ: В България доброволци правят части за дронове в Украйна (ВИДЕО)
4 Септември, 2025 15:18 1 556 52
Става въпрос за леки неща, които се правят на 3D принтери, казва гостът
1 В България
Има и нормални хора!
Коментиран от #43, #51
15:20 04.09.2025
2 мърсула
за ушото ли да ви дьрпам
15:20 04.09.2025
3 Хмм
15:20 04.09.2025
4 Дрът русофил
Коментиран от #11, #13
15:22 04.09.2025
5 ЖЕКО
15:22 04.09.2025
6 ДА ВЗЕМАТ 4Д ПРИНТЕРИ
15:22 04.09.2025
7 Като пишете заглавия
15:23 04.09.2025
8 πππππππ
15:23 04.09.2025
9 Какви
15:24 04.09.2025
10 Дъмбо Ди
Коментиран от #16
15:24 04.09.2025
11 Пълни глупости
До коментар #4 от "Дрът русофил":Те не искат дори на екскурзия да отидат до русия.
15:26 04.09.2025
12 Последния Софиянец
15:27 04.09.2025
13 Капей
До коментар #4 от "Дрът русофил":Чичо от дивана не може ли ,ние капеите нямаме гащи за война
15:28 04.09.2025
14 Коко
15:28 04.09.2025
15 Сталин
15:29 04.09.2025
16 Пълни глупости
До коментар #10 от "Дъмбо Ди":Погледни от правилната страна, помагат на украинците да защитят домовете си и децата си.
Коментиран от #24, #25, #36
15:29 04.09.2025
17 Путин: искам ги тез хорица в Сибир
15:29 04.09.2025
18 "Доброволци помагат" срещу Пари на
15:30 04.09.2025
19 Хвала на момчетата
15:30 04.09.2025
20 Пламен
15:31 04.09.2025
21 ако
Коментиран от #23
15:32 04.09.2025
22 Баш Балък
Коментиран от #30
15:34 04.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
15:37 04.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 123
Коментиран от #32
15:40 04.09.2025
29 Възраждане
15:41 04.09.2025
30 Как да
До коментар #22 от "Баш Балък":Няма ,аз редовно си купувам по 8 лева килото хубав български домат .В Кауфланд има за копейките по 2-2.50 лв внос от братски Иран
15:41 04.09.2025
31 Българският народ подкрепя Украйна !
15:43 04.09.2025
32 А ти чий го дър жиш, ДОЛБОЕБ?
До коментар #28 от "123":Ти и хомиК дружинката на коце гагаузина,какво направихте за пожарите?
15:44 04.09.2025
33 Доктор
15:44 04.09.2025
34 Възpожденец 🇧🇬
Всяка 5-та трансформация на opk в слънчоглед се дължи на българско оръжие.
Слава Україні! Героям слава!
15:45 04.09.2025
35 Коп Ай
Хахахахаха
15:46 04.09.2025
36 провинциалист
До коментар #16 от "Пълни глупости":Разходи се по улиците и като чуеш руска реч, предложи такива компоненти на украинците (защото това ще са украинци, които ще срещнеш), за да защитават каквото искат.
15:46 04.09.2025
37 Б ой бе,..б ой по монгольята ..
АааааааХахахаха
15:48 04.09.2025
38 Тома
15:53 04.09.2025
39 Цък
Коментиран от #42
15:53 04.09.2025
40 Бакалов, тея"доброволци" нямат Лиценз
15:56 04.09.2025
41 Стрезов
15:56 04.09.2025
42 Пффф
До коментар #39 от "Цък":Трудно ти се разбира,кво точно искаш да кажеш...
15:58 04.09.2025
43 да знаеш
До коментар #1 от "В България":Нормалните са на страната на Русия.
Коментиран от #45
15:59 04.09.2025
44 Ангел Елохил - покровител на славяните
Коментиран от #48
16:03 04.09.2025
45 Хохлорезка
До коментар #43 от "да знаеш":Да бе само педигрипали и изкълчени
16:06 04.09.2025
46 фе калоф
16:08 04.09.2025
47 Смотан Стар циганин
Коментиран от #49
16:10 04.09.2025
48 Не се отнася за нас
До коментар #44 от "Ангел Елохил - покровител на славяните":Ние сме наследници на траките.
16:20 04.09.2025
49 Щото си смотан, както казваш
До коментар #47 от "Смотан Стар циганин":Затова не разбираш нищо.
16:21 04.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хохо Бохо
До коментар #1 от "В България":Ходи ли ти се на война? Обещавам ти умнокрасивите ще бъдат в първите редици въпреки желанията им за борба на тихия фронт. Путинофилите няма да ги мобилизираме щото се неблагонадеждни
16:25 04.09.2025
52 Слава Україні
16:28 04.09.2025