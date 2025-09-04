Иван Бакалов пред ФАКТИ: В България доброволци правят части за дронове в Украйна (ВИДЕО)

В България доброволци правят части за дронове в Украйна. Трябва да гледаме много трезво, когато говорим за това. Става въпрос за части, които се правят на 3D принтери. Самите части са много леки. 3D принтерите са нова технология, но може да си купиш такъв принтер. Така че точно това прави мрежа от доброволци у нас, която се разширява. Случайно попаднах на един човек, когото убедих, че за това трябва да се напише. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.



„Тези хора нямат нищо общо с военно-промишления комплекс, нямат общо с военни заводи и така нататък. Това са хора, които имат предимно 3D принтери, а това не е някаква секретна технология. После частите заминават за Украйна, а там има цех само за техните доставки. След това в този цех се сглобява квадрокоптер . Така вече дронът става боен. Дронът е украински тип и се движи от четири перки. В Украйна вече ги подсилват, слагат им по-голям акумулатор, за да може да носят по-голяма тежест и да имат по-голяма далечина на полета. Дроновете може да се използват за всичко. Може да носи бомба, да удари танк, да порази друга техника“, сподели още Бакалов.



„В Украйна има един генерал, който командва дроновите войски на Украйна. Той казва, че няма танк, който да не може да бъде спрян с дрон. Оказва се, че в съвременната война танковете са станали много уязвими. Тепърва ще видим, но всичко е възможно. Това е защитата на Украйна, тя разчита на такива неща, а у нас са се намерили хора, които да помагат“, добави журналистът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



