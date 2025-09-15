Новини
Пхенян: Ядреният ни статут е необратим!

Пхенян: Ядреният ни статут е необратим!

15 Септември, 2025 07:49

  • северна корея-
  • ядрен статут

Пхенян: Ядреният ни статут е необратим! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянното представителство на Северна Корея към Организацията на обединените нации заяви, че позицията на страната като ядрена държава е необратима и осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на севернокорейската държавна медия КЦТА.

„Позицията на Корейската народнодемократична република (КНДР) като ядрена държава, която е трайно заложена във върховния и основен закон на държавата, е необратима“, се казва в изявлението на представителството на КНДР към ООН и международните организации във Виена.

В изявлението също така се отправят критики срещу натиска от страна на САЩ за денуклеаризация и се казва, че това представлява „провокативно действие“ и намеса във вътрешните работи на Северна Корея. В него се посочва още, че севернокорейските ядрени оръжия са „неизбежен вариант“ за защита на страната от ядрените заплахи на САЩ.


Северна Корея
