Пхенян: Ядреният ни статут е необратим!

Постоянното представителство на Северна Корея към Организацията на обединените нации заяви, че позицията на страната като ядрена държава е необратима и осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на севернокорейската държавна медия КЦТА.
„Позицията на Корейската народнодемократична република (КНДР) като ядрена държава, която е трайно заложена във върховния и основен закон на държавата, е необратима“, се казва в изявлението на представителството на КНДР към ООН и международните организации във Виена.
В изявлението също така се отправят критики срещу натиска от страна на САЩ за денуклеаризация и се казва, че това представлява „провокативно действие“ и намеса във вътрешните работи на Северна Корея. В него се посочва още, че севернокорейските ядрени оръжия са „неизбежен вариант“ за защита на страната от ядрените заплахи на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 666
Коментиран от #3
06:58 15.09.2025
3 Иди
До коментар #2 от "666":си в СК!
07:00 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.