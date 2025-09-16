Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред два вота на недоверие през октомври

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщава ДПА, предава БТА.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола информира депутатите, че двете предложения вече са събрали необходимата подкрепа. Според правилата на ЕП, предложението за вот на недоверие изисква подписите на поне една десета от общо 719 евродепутати, за да бъде обсъдено и гласувано.

Двете политически групи, Левицата и десните "Патриоти за Европа", обявиха намерението си да внесат вотове на недоверие миналата седмица, часове след речта на Фон дер Лайен пред Европейския парламент, в която тя очерта приоритетите на Комисията за следващите години.

"Патриотите за Европа" критикуват икономическата политика на Комисията, докато Левицата обвинява изпълнителния орган в бездействие по отношение на ситуацията в ивицата Газа.

Фон дер Лайен вече преодоля вот на недоверие през юли тази година, когато 175 евродепутати гласуваха „за“, а 360 - „против“, значително по-малко от необходимото мнозинство от две трети.