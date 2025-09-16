Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред два вота на недоверие през октомври

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщава ДПА, предава БТА.
Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола информира депутатите, че двете предложения вече са събрали необходимата подкрепа. Според правилата на ЕП, предложението за вот на недоверие изисква подписите на поне една десета от общо 719 евродепутати, за да бъде обсъдено и гласувано.
Двете политически групи, Левицата и десните "Патриоти за Европа", обявиха намерението си да внесат вотове на недоверие миналата седмица, часове след речта на Фон дер Лайен пред Европейския парламент, в която тя очерта приоритетите на Комисията за следващите години.
"Патриотите за Европа" критикуват икономическата политика на Комисията, докато Левицата обвинява изпълнителния орган в бездействие по отношение на ситуацията в ивицата Газа.
Фон дер Лайен вече преодоля вот на недоверие през юли тази година, когато 175 евродепутати гласуваха „за“, а 360 - „против“, значително по-малко от необходимото мнозинство от две трети.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #3 от "Луцифер":Тръмп ще я уволни ако не напечата и предаде хиляда милиарда евро на Америка. Ако ги предаде обаче, ще я убият от фарма-мафията на Пфайзер. Няма да живее дълго при този избор между двете.
А в европарламента всичко е фалшиво и е все тая какви вотове правят. Като знам, че Станишев от там заплашваше да ваксинира задължително българите -още ме избива на смях.
Ще вземе да дойде някой който ще пусне Русия да дойде у нас и.... Ужас.
До коментар #1 от "Скумрията урсула":В никакъв случай -тя трябва да остане на поста за да съсипе ЕС!?Аз бях за ЕС и имах надежди -макар и предпазливо...но сега съм твърдо убеден ч„е в този си вид ЕС не бива да съществува и г-жа Урсула е много полезна в работата по ликвидирането на това подобие на колхоз по-уродлив от съветския!?Давам си сметка че като правя такова сравнение трябва да обясня защо- ами съветският колхоз беше една недобре обмислена даже глупава икономическа единица вредна за селското стопанство докато ЕС се превръща/може би вече е - в политико -икономическа структура която извращава и унищожава цивилизационните ценности на Европа !?
До коментар #11 от "Не така с":Споко, ще намерят нова бабичка като тази. Вече слагат еднакви един след друг.
До коментар #19 от "Крисчън Мустафа":Хубавото Наде което ни прецака с двата реактора а няма парички да се оправи зъбките ли.
Това са сплетни, лъжи. Зад тях има груби, користни лични интереси и паника за загуба на властта,
паника пред възмездието. Възмездието е исторически неизбежно.
Сто процента. Историята не търпи такива неща. Въпрос на време — и въпрос на острота.
Дали ще бъде френска революция или ще бъде някакъв по-мек вид осъзнаване и смяна?
Но това не може да продължи и то няма да продължи.
Това са последни вопли на един елит, който си е отишъл.
Всеки изминал ден виждаме как хората все по-малко вярват на тези лъжи, които са всекидневни.
Просто е мръсна цялата тази пропаганда, която се води.
