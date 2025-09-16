Новини
Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред два вота на недоверие през октомври

16 Септември, 2025 16:37 911 28

Левицата и "Патриоти за Европа" критикуват политиките на Урсула фон дер Лайен

Урсула фон дер Лайен ще се изправи пред два вота на недоверие през октомври - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия, начело с Урсула фон дер Лайен, ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщава ДПА, предава БТА.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола информира депутатите, че двете предложения вече са събрали необходимата подкрепа. Според правилата на ЕП, предложението за вот на недоверие изисква подписите на поне една десета от общо 719 евродепутати, за да бъде обсъдено и гласувано.

Двете политически групи, Левицата и десните "Патриоти за Европа", обявиха намерението си да внесат вотове на недоверие миналата седмица, часове след речта на Фон дер Лайен пред Европейския парламент, в която тя очерта приоритетите на Комисията за следващите години.

"Патриотите за Европа" критикуват икономическата политика на Комисията, докато Левицата обвинява изпълнителния орган в бездействие по отношение на ситуацията в ивицата Газа.

Фон дер Лайен вече преодоля вот на недоверие през юли тази година, когато 175 евродепутати гласуваха „за“, а 360 - „против“, значително по-малко от необходимото мнозинство от две трети.


Белгия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Луцифер

    21 9 Отговор
    Няма да се отървете от Урсулът, проклятието ви ще трае вечно !

    Коментиран от #6

    16:41 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Луцифер":

    Тръмп ще я уволни ако не напечата и предаде хиляда милиарда евро на Америка. Ако ги предаде обаче, ще я убият от фарма-мафията на Пфайзер. Няма да живее дълго при този избор между двете.


    А в европарламента всичко е фалшиво и е все тая какви вотове правят. Като знам, че Станишев от там заплашваше да ваксинира задължително българите -още ме избива на смях.

    16:47 16.09.2025

  • 7 Конспиратор

    13 2 Отговор
    Колко руски атаки с дронове по членове на НАТО да очакваме през октомври?

    16:49 16.09.2025

  • 8 Някой

    22 0 Отговор
    Не бих се учудил, ако ги обяви за "анти-демократични".

    16:49 16.09.2025

  • 9 Тая психично

    26 1 Отговор
    Увредена, да се маха.

    16:49 16.09.2025

  • 10 Цвете

    13 5 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ. СТИГА СА МОТАЛИ И ДРЪНКА ЛИ ГЛУПОСТИ. ТУК Е НЕОБХОДИМ СЕРИОЗЕН И ВОЕННО ОБРАЗОВАН МЪЖ.ТАЗИ АКУШЕРКА ДА СИ ГЛЕДА ВНУЦИТЕ И ДА ОСВОБОЖДАВА ПОСТА БЪРЗО. НЯМА НУЖДА ОТ " РОЗОВИ " ПЕЛЕНИ. ДОШЛО Е ВРЕМЕТО ЗА СМЯНА. СИЛА И ХЛАДНОКРЪВИЕ ДА ОКАЖЕ БРЮКСЕЛ НА ЗАДУШАВАЩАТА НИ ВОЙНА. 🫣🤔😏🥹🥹

    16:49 16.09.2025

  • 11 Не така с

    20 1 Отговор
    Урси че какво ще правим после без нейната височайша особа и невероятни постижения в разбиването на Европейския съюз.
    Ще вземе да дойде някой който ще пусне Русия да дойде у нас и.... Ужас.

    Коментиран от #19

    16:51 16.09.2025

  • 12 Цвете

    7 4 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ. СТИГА СА МОТАЛИ И ДРЪНКА ЛИ ГЛУПОСТИ. ТУК Е НЕОБХОДИМ СЕРИОЗЕН И ВОЕННО ОБРАЗОВАН МЪЖ.ТАЗИ АКУШЕРКА ДА СИ ГЛЕДА ВНУЦИТЕ И ДА ОСВОБОЖДАВА ПОСТА БЪРЗО. НЯМА НУЖДА ОТ " РОЗОВИ " ПЕЛЕНИ. ДОШЛО Е ВРЕМЕТО ЗА СМЯНА. СИЛА И ХЛАДНОКРЪВИЕ ДА ОКАЖЕ БРЮКСЕЛ НА ЗАДУШАВАЩАТА НИ ВОЙНА. 🫣🤔😏🥹🥹

    16:51 16.09.2025

  • 13 Цвете

    3 4 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ. СТИГА СА МОТАЛИ И ДРЪНКА ЛИ ГЛУПОСТИ. ТУК Е НЕОБХОДИМ СЕРИОЗЕН И ВОЕННО ОБРАЗОВАН МЪЖ.ТАЗИ АКУШЕРКА ДА СИ ГЛЕДА ВНУЦИТЕ И ДА ОСВОБОЖДАВА ПОСТА БЪРЗО. НЯМА НУЖДА ОТ " РОЗОВИ " ПЕЛЕНИ. ДОШЛО Е ВРЕМЕТО ЗА СМЯНА. СИЛА И ХЛАДНОКРЪВИЕ ДА ОКАЖЕ БРЮКСЕЛ НА ЗАДУШАВАЩАТА НИ ВОЙНА. 🫣🤔😏🥹🥹

    16:51 16.09.2025

  • 14 Малко е

    7 0 Отговор
    На ден по ДВА

    16:52 16.09.2025

  • 15 Жоро

    9 0 Отговор
    Поредната партенка за заблуда на масите фашиския режим в ЕС е непокалтим.

    16:52 16.09.2025

  • 16 не може да бъде

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Скумрията урсула":

    В никакъв случай -тя трябва да остане на поста за да съсипе ЕС!?Аз бях за ЕС и имах надежди -макар и предпазливо...но сега съм твърдо убеден ч„е в този си вид ЕС не бива да съществува и г-жа Урсула е много полезна в работата по ликвидирането на това подобие на колхоз по-уродлив от съветския!?Давам си сметка че като правя такова сравнение трябва да обясня защо- ами съветският колхоз беше една недобре обмислена даже глупава икономическа единица вредна за селското стопанство докато ЕС се превръща/може би вече е - в политико -икономическа структура която извращава и унищожава цивилизационните ценности на Европа !?

    16:56 16.09.2025

  • 17 Опа

    9 4 Отговор
    Тази жена се усмихва , ама дава милиарди за оръжия за Украйна, с които в последствие се избират хиляди руснаци.

    16:57 16.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Крисчън Мустафа

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не така с":

    Споко, ще намерят нова бабичка като тази. Вече слагат еднакви един след друг.

    Коментиран от #22

    17:16 16.09.2025

  • 20 Баш Балък

    9 0 Отговор
    Да се изправи на ръба на някоя пропаст и някой да и удари едно рамо. Ще закопае Европа.

    17:17 16.09.2025

  • 21 Пол Пот

    9 0 Отговор
    Най -добре би било,ако се изправи пред ешафода....

    17:20 16.09.2025

  • 22 Намекваш за

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Крисчън Мустафа":

    Хубавото Наде което ни прецака с двата реактора а няма парички да се оправи зъбките ли.

    17:22 16.09.2025

  • 23 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    Пълна фантасмагория.Цяла Европа,тоест нейното население,първосигнално гласуваха на вътрешните си избори, предимно за Партии членуващи в ЕНП.По същия левашки начин изпратиха в ЕП свой депутати,който също подържат ЕНП.Как ще стане,когато е заложен юридически капан,оше при изграждането на ЕП.Минимум 2/3 от пълният състав на Европарламента.Ще си я търпите ,и ще ви фърфори пълен мандат.Още пет години.Нали все играете контра,напук? Като ви набута във тресавището до върха на косата,сама ще си тръгне.Просто мандата и,ще приключи.Нашенци,по същия офф чи начин гласуваха.Масово за партиите членуващи в ЕНП.Така изпратиха там и 12 дресирани пудели от същите партии.По "" остър ум" сме равни само на онези- укр ите.Така там си избраха скеч комедиант за президент.Съдейки за него,по един хитро режисиран сериал" Слуга на народа" Та този " слуга" ги превърна в безсловесни роби,който изпраща в месомелачката.

    17:39 16.09.2025

  • 24 БОКО В ПАНИКА

    5 0 Отговор
    Ами ако Урсулата я изритат какво ще прави.

    17:47 16.09.2025

  • 25 Урси вън

    3 0 Отговор
    Бай дън съсипа САЩ, Урси Европа, Макрон Франция, Мерц Германия а Борисов България

    17:52 16.09.2025

  • 26 Кънчо Стойчев

    3 0 Отговор
    Аз се чудя, че Фон дер Лайен не е отишла на фронта да се бие.
    Това са сплетни, лъжи. Зад тях има груби, користни лични интереси и паника за загуба на властта,
    паника пред възмездието. Възмездието е исторически неизбежно.
    Сто процента. Историята не търпи такива неща. Въпрос на време — и въпрос на острота.
    Дали ще бъде френска революция или ще бъде някакъв по-мек вид осъзнаване и смяна?
    Но това не може да продължи и то няма да продължи.
    Това са последни вопли на един елит, който си е отишъл.
    Всеки изминал ден виждаме как хората все по-малко вярват на тези лъжи, които са всекидневни.
    Просто е мръсна цялата тази пропаганда, която се води.

    17:53 16.09.2025

  • 27 Гост

    1 0 Отговор
    Ако това мине, има шанс за съюза

    18:06 16.09.2025

  • 28 Сзо

    1 0 Отговор
    Да я махат тая кифла.

    18:10 16.09.2025

