Новини
Свят »
Полша »
Президентът Навроцки поиска обяснение дрон или ракета от F-16 е разрушила къща в Полша

Президентът Навроцки поиска обяснение дрон или ракета от F-16 е разрушила къща в Полша

17 Септември, 2025 06:35, обновена 17 Септември, 2025 06:43 2 849 51

  • полша-
  • навроцки-
  • ракета-
  • дронове-
  • президент

Инцидентът е станал по време на операцията за унищожаване на навлезлите безпилотни апарати във въздушното пространство на страната

Президентът Навроцки поиска обяснение дрон или ракета от F-16 е разрушила къща в Полша - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки поиска от правителството незабавно да определи дали дрон или ракета е разрушила къща в Люблинско войводство, съобщи Полското бюро за национална сигурност.

Във вторник „Жечпосполита“ публикува статия, в която се посочва, че неизправна ракета от самолет F-16 е ударила къща в полското село Вирики Вола по време на операцията за унищожаване на навлезлите дронове във въздушното пространство на страната.

„Относно материала на „Жечпосполита“ ви информираме, че полският президент Карол Навроцки очаква правителството незабавно да разследва инцидента във Вирики. Правителството е длъжно да използва всички инструменти и институции, за да разреши този въпрос възможно най-бързо“, отбеляза бюрото.

Навроцки предупреди, че няма да позволи укриване на информация.

„Съгласие за укриване на информация не съществува. В контекста на дезинформацията и хибридната война съобщенията, предавани на поляците, трябва да бъдат проверени и потвърдени“, добави ведомството.

Подчертава се, че нито президентът, нито Бюрото за национална сигурност са били информирани за инцидента и въпросът не е бил отнесен до Съвета за национална сигурност.

Министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш отхвърли като неверни предположенията, че военните се опитват да прикрият последиците от въпросните събития.

„Оперативният командир на въоръжените сили, генерал Мачей Клиш, предостави цялата информация и заключения, произтичащи от анализа на предприетите действия в резултат на нарушаването на полското въздушно пространство от дронове. Представители на Бюрото за национална сигурност, Генералния щаб на полската армия и Министерството на националната отбрана са информирани за всички инциденти.

„Разузнавателните служби са отговорни за пълното разследване на тези събития и се предприемат мерки в съответствие с установените процедури“, написа Косиняк-Камиш в социалните мрежи.
Министърът обеща, че резултатите и заключенията от разследването ще бъдат обявени след неговото приключване.

В сряда полският премиер Доналд Туск обяви, че дронове, „представляващи опасност“, са били свалени над полска територия. Според него 19 самолета са пресекли въздушната граница, идвайки от Беларус. Политикът обвини Москва за инцидента.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Западните демикрати до матряла

    37 4 Отговор
    Руският посланик разруши къщата

    06:46 17.09.2025

  • 2 Безрезервно вярвам и на т.нар. демократи

    51 0 Отговор
    Вярвам на западните медии и Израел

    06:47 17.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 0 Отговор
    Липсва една запетая в заглавието...

    Коментиран от #17

    06:47 17.09.2025

  • 5 Аналллизатор

    40 0 Отговор
    Западните медии са обективни, но пак колкото тези на Израел.

    06:48 17.09.2025

  • 6 Независимите западни медии:

    45 1 Отговор
    Путин лично я изстреля по къщата.

    06:48 17.09.2025

  • 7 Мдаа

    55 0 Отговор
    Беше показана снимка на един единствен дрон! При това той беше без заряд, от тези които наричат примамка!

    06:48 17.09.2025

  • 8 А бе,

    49 0 Отговор
    тия военолюбци ще се изтрепят !

    06:49 17.09.2025

  • 9 Как снимката на

    38 0 Отговор
    отнесената от вихъра барака, естествено остаряла във времето, кореспондира с удар от дрон или ракета?

    Коментиран от #20

    06:49 17.09.2025

  • 10 12340

    47 0 Отговор
    4 свалени дрона от 19
    И една къща...
    Резултат на Ф16:))

    Коментиран от #19

    06:49 17.09.2025

  • 11 Сорос

    36 1 Отговор
    Западните медии са обективни, но все пак не колкото тези на Израел. Които са най-обективни.

    Коментиран от #22, #47

    06:49 17.09.2025

  • 12 Сорос

    33 0 Отговор
    Западните медии са най-независими

    06:50 17.09.2025

  • 13 Факт

    42 0 Отговор
    Стават смешни като вдигат ф16 за да обстрелват случайни дронове. Но снимката показва качеството на строителството в Полша - Ред тухли, изолация, ред тухли!

    Коментиран от #23, #41

    06:50 17.09.2025

  • 14 Май,бая ви станаха издънките...!

    45 0 Отговор
    На времето-трима убити полски трактористи...!
    Сега пък...- разрушена полска къща...!
    И за двете,отначало все обвинявахте руската страна...!
    А после-истината ,рано,или късно-лъсва...!

    06:51 17.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 горски

    42 0 Отговор
    Ех,а каква пропаганда имаше някога. А сега клоуни... Ама така е като не гледат и четат Гьобелс.

    Коментиран от #46

    06:53 17.09.2025

  • 17 По-скоро!

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Липсва ,,-"...!

    06:54 17.09.2025

  • 18 Край

    47 0 Отговор
    Е нищо бе. В Горна баня като американска ракета влетя в къщата на човека Соломон Паси и се радваше като дете. Американската ракета е манна небесна.

    06:56 17.09.2025

  • 19 Смятай!

    32 0 Отговор

    До коментар #10 от "12340":

    Каква ,,ефективност" има ПВО на НАТО...!
    4 свалени дрона от 19
    И една къща...
    Резултат на Ф16:))

    06:56 17.09.2025

  • 20 Ще ти кажа!

    27 0 Отговор

    До коментар #9 от "Как снимката на":

    Дронът е бил уникален!
    Оборудван с мощни...вентилатори,а не с трорилов заряд...!

    06:58 17.09.2025

  • 21 Майстора

    33 0 Отговор
    Тези от НАТО са пълни аматьори.Не дай боже да ни защитават.

    07:00 17.09.2025

  • 22 ТОЧНО ТАКА...!

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сорос":

    Само дето си пропуснал кавичките на ,,обективни"...!

    07:01 17.09.2025

  • 23 НАИСТИНА!

    22 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Само какво ниско качество на строителство на стените на къщата...!
    За ,,картоненият" мижав покрив-да не говорим...!

    Коментиран от #33

    07:05 17.09.2025

  • 24 Уса

    26 0 Отговор
    Натото сами ще се изтрепят станаха за смях.Ако бяха оставили дроновете да си летят нямаше да се изложат толкова

    07:06 17.09.2025

  • 25 Полски тракторист

    21 0 Отговор
    Нас питай Пане Навроцки, ние полските трактористи, най-добре ще ти кажем...

    Коментиран от #28

    07:07 17.09.2025

  • 26 Ти остави,че Армията е Полска...!

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Ами по-важното е,че и...НАТО-вска...!
    И то смятана една от най-квалитетните НАТО-вски армии...!
    Далеч по-качествена от...нашата например...!

    Коментиран от #27

    07:08 17.09.2025

  • 27 Тия Поляци!

    25 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти остави,че Армията е Полска...!":

    Сами си думнаха с ,,Ф-16",своя къща...!
    А представяте ли си нашата ,,НА",какво ще думне, с единственият си ,,Ф-16",с който нямаме никакъв опит...?!
    Може би-жилищен квартал(ако изобщо излети,де...)...!

    07:12 17.09.2025

  • 28 Навроцки!

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Полски тракторист":

    От къде се обаждате?!
    Чувам глас 2 метра изпод земята...?!

    07:14 17.09.2025

  • 29 DW смърди

    19 0 Отговор
    "дронове, „представляващи опасност“, са били свалени над полска територия. Според него 19 самолета са пресекли въздушната граница, идвайки от Беларус"

    И така - дронове или самолети? Според мен има известни разлики, но може би според ФАКти не е така...

    Коментиран от #31

    07:15 17.09.2025

  • 30 Мишел

    14 0 Отговор
    Удар на руски дрон, сглобен от части на американски ракети въздух-въздух .

    Коментиран от #32

    07:16 17.09.2025

  • 31 оня с коня

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "DW смърди":

    В статията ясно пише че става дума за 19 Самолета навлезли в Полша,но МАСКИРАНИ като Дронове- толкова ли е трудно за досещане?

    Коментиран от #35, #38

    07:22 17.09.2025

  • 32 горски

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Ами може да се правят ракети с части от перални,защо да не може руски дронове от натовски ракети

    07:25 17.09.2025

  • 33 Мдааа

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "НАИСТИНА!":

    Това е къща, макет за военни учения, видно е!
    "Да разлаем кучетата", филмът!

    Коментиран от #34, #45

    07:27 17.09.2025

  • 34 Да бе да...?!

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мдааа":

    Ти да не си адвоката на некадърните строители...?!

    07:29 17.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Някой

    18 0 Отговор
    Както е вица: Не било кола, а мотор. И не си го е купил, а го блъснал.
    И за дроновете за снимане където се опитаха да изкарат, че са управлявани от беларуси, единият се оказа управляван от украинец.

    07:33 17.09.2025

  • 37 Прям

    13 0 Отговор
    Западните поддръжници и льохмани сами си причиняват щети- притежават високо равнище на технологиите .

    07:33 17.09.2025

  • 38 Е как?!

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Ще ,,маскираш" летящ гларус,на...пчеличка...?!?!

    07:36 17.09.2025

  • 39 НАТЮ ГИ ОПАЗИ

    5 0 Отговор
    Печат по къщите на хората.

    07:37 17.09.2025

  • 40 Тия дронове, „представляващи опасност“

    8 0 Отговор
    са заблуждавщи макети от стиропор, а не "19 самолета" както сте написали!
    Дори без разследване е ясно че къщата не е разрушена от тях. Просто натовците са се престарали за да вдигнат шум.
    По-добре е разледване, кой ги е пратил и откъде!! Щото от Русия не могат да долетят!

    /Двама полски тракториста/

    Коментиран от #42, #44

    07:41 17.09.2025

  • 41 Още по-смешен стана...

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    ...нашият Министър на отбраната-Запрянов,заявявки гордо,че ще сваляме руски дронове с...МИГ-29...!

    07:42 17.09.2025

  • 42 Истината почти лъсна!

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тия дронове, „представляващи опасност“":

    Дроновете ги е пратил Зеленски,с цел провокация,че уж са Руски-нападащи страна-членка на НАТО...!
    Разбира се,той сам,няма как да има смелостта да вземе това решение...!
    Всичко е съгласувано с ,,Началника"...!

    Коментиран от #49

    07:46 17.09.2025

  • 43 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Тия ще се самоубият!
    Въпреки, че съм сигурен, че ще кажат: Руски дрон е.

    07:49 17.09.2025

  • 44 Това, че Туск е изръсил тъпотиите

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тия дронове, „представляващи опасност“":

    не оправдва преписващия ги! Без забележка дори!

    07:50 17.09.2025

  • 45 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мдааа":

    От снимката личи, че къщата е ударена не от Геран2-3, с бойна глава 50-90 кг.експлозив, а от нещо с далеч по малка глава. Ракетите въздух-въздух носят до 2-3кг. експлозив.

    07:57 17.09.2025

  • 46 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "горски":

    с цитата за който намекваш, Гьонелс е визирал и критикувал западните медии тогава.
    Просто е изваден от контекста на речта му. Как въобще ще каже в реч това за себе си?

    07:59 17.09.2025

  • 47 че западните

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сорос":

    не са ли също техни?

    08:02 17.09.2025

  • 48 Хе-хе

    4 0 Отговор
    С този президент много ще патят правителствените лица там! Ветото му се преодолява със специално мнозинство, което нямат! Не като вашия - никой не го брой за фактор, дори е по ниско от фигурант, движи се с няколко овехтели автомобила! Вместо да кажат дрон ли е или F, усукват като нашите, когато им е неудобно, че се води разследване! Но, когато трябва да уличат противника, няма следствие и пазене на тайната - веднага се изтъква вината на Путин, събират се, гледат сериозно, заседават да въведат член Пети, всички колеги на Георг привикват руския посланик и се вихри необуздаема бясна пропаганда!

    08:04 17.09.2025

  • 49 Двама полски тракториста

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Истината почти лъсна!":

    На нас ли намери да ни го обясняваш това?

    08:09 17.09.2025

  • 50 08.08

    0 0 Отговор
    Е, как да не дадоха информация!? Веднага оповестиха, че бурята е отнесла къщата! След това някой се усъмнил, че ако е имало буря, местните ще са я усетили и ще има и други рушнати покриви, а то няма! И се започва с напъни за излизане от неудобната ситуация! Там са по зле и от Митов!

    08:11 17.09.2025

  • 51 ами сега!

    0 0 Отговор
    Ако натовска ракета е ударила къща, значи нато е нападнало полша?

    08:15 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания