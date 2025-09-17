Президентът Навроцки поиска обяснение дрон или ракета от F-16 е разрушила къща в Полша

Полският президент Карол Навроцки поиска от правителството незабавно да определи дали дрон или ракета е разрушила къща в Люблинско войводство, съобщи Полското бюро за национална сигурност.
Във вторник „Жечпосполита“ публикува статия, в която се посочва, че неизправна ракета от самолет F-16 е ударила къща в полското село Вирики Вола по време на операцията за унищожаване на навлезлите дронове във въздушното пространство на страната.
„Относно материала на „Жечпосполита“ ви информираме, че полският президент Карол Навроцки очаква правителството незабавно да разследва инцидента във Вирики. Правителството е длъжно да използва всички инструменти и институции, за да разреши този въпрос възможно най-бързо“, отбеляза бюрото.
Навроцки предупреди, че няма да позволи укриване на информация.
„Съгласие за укриване на информация не съществува. В контекста на дезинформацията и хибридната война съобщенията, предавани на поляците, трябва да бъдат проверени и потвърдени“, добави ведомството.
Подчертава се, че нито президентът, нито Бюрото за национална сигурност са били информирани за инцидента и въпросът не е бил отнесен до Съвета за национална сигурност.
Министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш отхвърли като неверни предположенията, че военните се опитват да прикрият последиците от въпросните събития.
„Оперативният командир на въоръжените сили, генерал Мачей Клиш, предостави цялата информация и заключения, произтичащи от анализа на предприетите действия в резултат на нарушаването на полското въздушно пространство от дронове. Представители на Бюрото за национална сигурност, Генералния щаб на полската армия и Министерството на националната отбрана са информирани за всички инциденти.
„Разузнавателните служби са отговорни за пълното разследване на тези събития и се предприемат мерки в съответствие с установените процедури“, написа Косиняк-Камиш в социалните мрежи.
Министърът обеща, че резултатите и заключенията от разследването ще бъдат обявени след неговото приключване.
В сряда полският премиер Доналд Туск обяви, че дронове, „представляващи опасност“, са били свалени над полска територия. Според него 19 самолета са пресекли въздушната граница, идвайки от Беларус. Политикът обвини Москва за инцидента.
