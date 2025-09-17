Мерц: Руски дронове тестват граници и подкопават стабилността в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в сряда, че нарушенията на въздушното пространство на Полша и Румъния от руски дронове са част от дългосрочна стратегия на Кремъл за тестване на граници и подкопаване на стабилността в Европа, цитира думите му Би Би Си, предава News.bg.

„Русия иска незабелязано да дестабилизира нашите свободни общества,“ каза Мерц в реч пред Бундестага. Той подчерта, че мирно споразумение в Украйна не може да бъде постигнато за сметка на суверенитета и териториалната цялост на страната. „Наложен мир, мир без свобода, ще подтикне Путин да търси следващата си цел,“ добави германският канцлер.

Изявлението идва след масирана руска атака с дронове срещу Украйна миналата седмица, по време на която безпилотни апарати навлязоха и във въздушното пространство на Полша. Дни по-късно бе регистрирано и навлизане на дрон в небето на Румъния. Москва отрича обвиненията.