Мерц: Руски дронове тестват граници и подкопават стабилността в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в сряда, че нарушенията на въздушното пространство на Полша и Румъния от руски дронове са част от дългосрочна стратегия на Кремъл за тестване на граници и подкопаване на стабилността в Европа, цитира думите му Би Би Си, предава News.bg.
„Русия иска незабелязано да дестабилизира нашите свободни общества,“ каза Мерц в реч пред Бундестага. Той подчерта, че мирно споразумение в Украйна не може да бъде постигнато за сметка на суверенитета и териториалната цялост на страната. „Наложен мир, мир без свобода, ще подтикне Путин да търси следващата си цел,“ добави германският канцлер.
Изявлението идва след масирана руска атака с дронове срещу Украйна миналата седмица, по време на която безпилотни апарати навлязоха и във въздушното пространство на Полша. Дни по-късно бе регистрирано и навлизане на дрон в небето на Румъния. Москва отрича обвиненията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦁🦁🦁
Коментиран от #14, #16
12:55 17.09.2025
2 ООрана държава
12:56 17.09.2025
3 Дъртите червени смешници в Кремъл
12:56 17.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #18
12:57 17.09.2025
5 Злобното Джуджи
200 000 германски щика и 10 000 Таурус да се пратят незабавно в Украйна. България аплодира права 😁
Коментиран от #15, #27
12:58 17.09.2025
6 Хмхмхмхмхм
12:59 17.09.2025
7 Лъжец
13:01 17.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дориана
13:02 17.09.2025
11 Я пък тоя
Три дена ви стигат, или не можете да измислите друго?
13:04 17.09.2025
12 Няма страшно
особенно в североизточната част и сме непробиваеми
13:04 17.09.2025
13 Иван Танев
Коментиран от #17
13:12 17.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атина Палада
До коментар #1 от "🦁🦁🦁":Дроновете на руснаците бяха от Джъмбо :))) и от дет.ските играчки "лъвът"-МатЮ се н@ср а от страх:)) и мани това,ами и от двайсетина детски играчки МатЮ свали три .:)))) Ами ,ако пристигнат истинските др.онове?А за ракети няма да говорим..
13:15 17.09.2025
17 без коментар
До коментар #13 от "Иван Танев":Принципите на пропагандата на Гьобелс са изложени в доклада на проф. Ленърд Дууб от университета Йейл, специалист в областите на социалната психология и пропагандата.
13:18 17.09.2025
18 Атина Палада
До коментар #4 от "Сталин":Половината немски танкове са в Москва на площада на смеха,а другата половина Урсула когато беше министър на отбраната ги наряза,защото люковете им били нещо тесни и не можело да влизат бременни жени:))) Трябвало да се пригодят и за бременни жени .:)))
13:20 17.09.2025
19 Вадете члена от пакта НАТО
13:29 17.09.2025
20 Хе хе...
Е нЕма такъв цирк!
13:36 17.09.2025
21 зелник
13:40 17.09.2025
22 Не така
13:43 17.09.2025
23 Лопата с чип
От няколко дни, светът разбра, че така наречената "руска атака" е обикновенна украинска хибридка.
А вчера полската прокуратура разясни, колко , какви и вообще имало ли е руски дронове над Полша.
Ако итова не Ви е достатъчно - не знам какво трябва да се случи, за да "сте в час"!
Моля Ви, не се излагайте ,като препечатвате речите на Мерц - те са откровенно военолюбиви!
13:47 17.09.2025
24 Русия
13:49 17.09.2025
25 Наивник на средна възраст
13:57 17.09.2025
26 Ха ХаХа
Алтернативата ти би шута
14:14 17.09.2025
27 ...
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":Пий си аповете и си гушкай някоя плушка
14:19 17.09.2025