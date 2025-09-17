Новини
Мерц: Руски дронове тестват граници и подкопават стабилността в Европа
  Тема: Украйна

17 Септември, 2025 12:53 706 27

Канцлерът на Германия подчерта, че мир в Украйна не може да се постигне за сметка на суверенитета ѝ

Мерц: Руски дронове тестват граници и подкопават стабилността в Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в сряда, че нарушенията на въздушното пространство на Полша и Румъния от руски дронове са част от дългосрочна стратегия на Кремъл за тестване на граници и подкопаване на стабилността в Европа, цитира думите му Би Би Си, предава News.bg.

„Русия иска незабелязано да дестабилизира нашите свободни общества,“ каза Мерц в реч пред Бундестага. Той подчерта, че мирно споразумение в Украйна не може да бъде постигнато за сметка на суверенитета и териториалната цялост на страната. „Наложен мир, мир без свобода, ще подтикне Путин да търси следващата си цел,“ добави германският канцлер.

Изявлението идва след масирана руска атака с дронове срещу Украйна миналата седмица, по време на която безпилотни апарати навлязоха и във въздушното пространство на Полша. Дни по-късно бе регистрирано и навлизане на дрон в небето на Румъния. Москва отрича обвиненията.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦁🦁🦁

    5 33 Отговор
    Русия дърпа лъва за опашката.

    Коментиран от #14, #16

    12:55 17.09.2025

  • 2 ООрана държава

    26 4 Отговор
    Много джабала вдигате за строшени 4 керемиди на хамбар с дрон играчка, аре по спокойно че ще вдигнете кръвното и тоя с тая голяма чутура може и инсулт да го тресне

    12:56 17.09.2025

  • 3 Дъртите червени смешници в Кремъл

    8 27 Отговор
    накрая ще бъдат много лошо усурвакани, без да е Нова Година.

    12:56 17.09.2025

  • 4 Сталин

    31 4 Отговор
    Някой да му каже на Мец че немските танкове са вече в Москва - на платформите на руските влекачи

    Коментиран от #18

    12:57 17.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    6 30 Отговор
    Подкрепяме Мерц и Германия напълно 👍
    200 000 германски щика и 10 000 Таурус да се пратят незабавно в Украйна. България аплодира права 😁

    Коментиран от #15, #27

    12:58 17.09.2025

  • 6 Хмхмхмхмхм

    34 2 Отговор
    Полският президент Карол Навроцки поиска незабавно обяснение от правителството след публикации в медиите, че обектът, ударил къща в град Вирики в Люблинска област, е ракета, изстреляна от полски изтребител F-16. Това се посочва в изявление, публикувано от Бюрото за национална сигурност на президента (BBN).

    12:59 17.09.2025

  • 7 Лъжец

    24 4 Отговор
    Едно доказателство поне, че Русия е направлявала тези дронове

    13:01 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дориана

    30 2 Отговор
    Мерц все едно вика - Русия нападнете Европа и Нато , та да имаме повод да започнем война. Много добре знаят , че се провалиха и застанаха на грешната страна. Не искат да го признаят и са готови да провокират Трета световна война и да унищожат Европа. Европейския съюз вече пада стремглаво надолу както икономически, така и политически като погази основните ценности за мир и ги замени с превъоръжаване и война на всяка цена.

    13:02 17.09.2025

  • 11 Я пък тоя

    24 2 Отговор
    Минаха доста дни, още ли дъвчете дроновете!?
    Три дена ви стигат, или не можете да измислите друго?

    13:04 17.09.2025

  • 12 Няма страшно

    16 2 Отговор
    Г-н Желязков каза ,че в България са взети много мерки
    особенно в североизточната част и сме непробиваеми

    13:04 17.09.2025

  • 13 Иван Танев

    0 9 Отговор
    Много интересно интервю с Цезар- заместник командир на легиона "Свободна Русия".

    Коментиран от #17

    13:12 17.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦁🦁🦁":

    Дроновете на руснаците бяха от Джъмбо :))) и от дет.ските играчки "лъвът"-МатЮ се н@ср а от страх:)) и мани това,ами и от двайсетина детски играчки МатЮ свали три .:)))) Ами ,ако пристигнат истинските др.онове?А за ракети няма да говорим..

    13:15 17.09.2025

  • 17 без коментар

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Танев":

    Принципите на пропагандата на Гьобелс са изложени в доклада на проф. Ленърд Дууб от университета Йейл, специалист в областите на социалната психология и пропагандата.

    13:18 17.09.2025

  • 18 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Половината немски танкове са в Москва на площада на смеха,а другата половина Урсула когато беше министър на отбраната ги наряза,защото люковете им били нещо тесни и не можело да влизат бременни жени:))) Трябвало да се пригодят и за бременни жени .:)))

    13:20 17.09.2025

  • 19 Вадете члена от пакта НАТО

    9 0 Отговор
    и го развявайте щом е така.

    13:29 17.09.2025

  • 20 Хе хе...

    11 0 Отговор
    След героична седем часова битка с почти двадесет невъоръжени дрончета, обединеното нато успя да свали четири от тях, да изтърве една ракета въздух-въздух върху покрива на невинни полски пенсионери и да стане за смях на цял свят с некадърно проведената провокация.
    Е нЕма такъв цирк!

    13:36 17.09.2025

  • 21 зелник

    11 0 Отговор
    Полската ракета от ефката направи далеч повече щети от поставените на мястото залепени с тиксо отломки от дрон. Спрете се, че ще убиете още милиони народ с тези циркови изцепки!

    13:40 17.09.2025

  • 22 Не така

    5 0 Отговор
    Тестват ви мозъчните клетки и установяват че няма какво да тестват.

    13:43 17.09.2025

  • 23 Лопата с чип

    6 0 Отговор
    Ели Стоянова, днес е 17.09.2025 година.
    От няколко дни, светът разбра, че така наречената "руска атака" е обикновенна украинска хибридка.
    А вчера полската прокуратура разясни, колко , какви и вообще имало ли е руски дронове над Полша.
    Ако итова не Ви е достатъчно - не знам какво трябва да се случи, за да "сте в час"!
    Моля Ви, не се излагайте ,като препечатвате речите на Мерц - те са откровенно военолюбиви!

    13:47 17.09.2025

  • 24 Русия

    4 0 Отговор
    Този фашист трябва да го тестват колко секунди ще издържи в Сибир,но и на Сармат в Берлин ще съм доволен,Дай Боже !!!

    13:49 17.09.2025

  • 25 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор
    Толкова непрофесионално и лишено от смисъл изказване,че няма ......тества с дронове?????? Какво точно - дали ще сможете да свалите няколко дрона??????Егати тестването.....Смешно е най-малкото .....И защо Европа да сприра да купува руски нефт и газ????? Та нали Америка организира тази война???? Сега щяла да пусне санкции,ма 1-о това....смях....цалата войа е в полза на САЩ - сделка след сделка и то само в полза на САЩ.Взривяването на Северен поток 1 и 2 в чия полза е - пак на САЩ....."Умната Европа" да се договори с Русия и да оставя Украйна сама да се оправя,да видим какво ще става със САЩ.370 милиона европейци.с достатъчно въоръжение,ще чакаме двойна по- малките САЩ да ни пазят от пак двойно по-малката Русия.На мене не ми се връзва нещо,а на Вас????

    13:57 17.09.2025

  • 26 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Кажи нещо за украинските дронове и полските ракети нацист нещастен
    Алтернативата ти би шута

    14:14 17.09.2025

  • 27 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Пий си аповете и си гушкай някоя плушка

    14:19 17.09.2025

