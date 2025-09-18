Германският парламент одобри бюджет за 2025 г. с нов дълг от 140 милиарда евро

Германският парламент одобри днес бюджета на страната за 2025 г., който включва общи разходи в размер на 502,5 милиарда евро, включително значителен нов дълг от 140 милиарда евро, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Това се случва, след като разногласията за покриване на огромния дефицит доведоха до падането на предишното правителство през ноември. Новият бюджет бе възможен след сформирането на коалиционно правителство между консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц и лявоцентристката Социалдемократическа партия (СДП) през май.
Основният бюджет включва нетни заеми от почти 82 милиарда евро и инвестиции на стойност милиарди евро за отбрана и инфраструктура, като общият нов дълг достига над 140 милиарда евро.
Депутатите от опозицията обвиниха правителството, че разчита твърде много на заеми, особено след като Мерц предприе действия за освобождаване на разходите за отбрана и инфраструктура от строгите правила на дълговата спирачка.
Въпреки критиките, основният проблем се очаква при обсъждането на бюджетите за следващите години, включително дефицита от 34 милиарда евро, предвиден за 2027 г.
Повече от една трета от разходите са предвидени за социални обезщетения, като около 190 милиарда евро са за пенсии и обезщетения за безработица.
Бюджетът включва и значително увеличение на разходите за отбрана. Германските въоръжени сили ще получат около 62 милиарда евро през 2025 г., с 10 милиарда повече от миналата година, включително 24 милиарда евро за ново военно оборудване като боеприпаси, танкове и военноморски кораби. Така годишните разходи за отбрана се очаква да надхвърлят за първи път 86 милиарда евро.
Разходите за транспорт са намалени с 6 милиарда евро до 38,3 милиарда евро, като около 35,4 милиарда са предназначени за инвестиции в железници, магистрали и мостове.
Германският финансов министър Ларс Клингбайл защити бюджета от критиките на опозицията, подчертавайки, че приоритет е запазването на работните места и връщането на икономическия растеж след две поредни години на рецесия.
„Нашият абсолютен приоритет е връщането на икономическия растеж в Германия, осигуряването на работни места в страната и създаването на работни места на бъдещето“, добави Клингбайл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уса
Коментиран от #15, #16
20:28 18.09.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #14
20:29 18.09.2025
3 ТЕ ТАКА Е
20:29 18.09.2025
4 БРАВО
20:29 18.09.2025
5 Злобното Джуджи
Дойчланд катастрофирен 😄👍
20:29 18.09.2025
6 си дзън
20:32 18.09.2025
7 Сатана Z
20:33 18.09.2025
8 Механик
Коментиран от #10
20:34 18.09.2025
9 000
20:35 18.09.2025
10 000
До коментар #8 от "Механик":Защото последните 80 години на три пъти застанахме на страната на фашизма. Справка: ПСВ, ВСВ, влизанено в ЕС.
20:38 18.09.2025
11 Не е на добре
20:38 18.09.2025
12 бай Бай
Центаджийчета.
20:39 18.09.2025
13 При Пик
20:44 18.09.2025
14 Саша Грей
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Ще се учудиш, ако опре до твоя г@з какво ли не би дал, само и само да няма война в твоята градинка.
20:51 18.09.2025
15 Роко Сифреди
До коментар #1 от "Уса":Не ви ли омръзна да ползвате руското клише "войнолюбци"? Толкова изтъркано и лишено от смисъл! То се вижда кой е войнолюбец. Ако така наречените според тебе "войнолюбци" спрат да помагат на Украйна, то войната идва при тях и то заедно с двете най-силни армии в Европа в момента. Понимаеш? Толкова е просто!
20:56 18.09.2025
16 Европеец
До коментар #1 от "Уса":Прав си..... Ще има много парички за крадене от украинската хунта.....
20:59 18.09.2025
17 Да,бе
21:00 18.09.2025