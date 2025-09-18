Германският парламент одобри бюджет за 2025 г. с нов дълг от 140 милиарда евро

Германският парламент одобри днес бюджета на страната за 2025 г., който включва общи разходи в размер на 502,5 милиарда евро, включително значителен нов дълг от 140 милиарда евро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това се случва, след като разногласията за покриване на огромния дефицит доведоха до падането на предишното правителство през ноември. Новият бюджет бе възможен след сформирането на коалиционно правителство между консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц и лявоцентристката Социалдемократическа партия (СДП) през май.

Основният бюджет включва нетни заеми от почти 82 милиарда евро и инвестиции на стойност милиарди евро за отбрана и инфраструктура, като общият нов дълг достига над 140 милиарда евро.

Депутатите от опозицията обвиниха правителството, че разчита твърде много на заеми, особено след като Мерц предприе действия за освобождаване на разходите за отбрана и инфраструктура от строгите правила на дълговата спирачка.

Въпреки критиките, основният проблем се очаква при обсъждането на бюджетите за следващите години, включително дефицита от 34 милиарда евро, предвиден за 2027 г.

Повече от една трета от разходите са предвидени за социални обезщетения, като около 190 милиарда евро са за пенсии и обезщетения за безработица.

Бюджетът включва и значително увеличение на разходите за отбрана. Германските въоръжени сили ще получат около 62 милиарда евро през 2025 г., с 10 милиарда повече от миналата година, включително 24 милиарда евро за ново военно оборудване като боеприпаси, танкове и военноморски кораби. Така годишните разходи за отбрана се очаква да надхвърлят за първи път 86 милиарда евро.

Разходите за транспорт са намалени с 6 милиарда евро до 38,3 милиарда евро, като около 35,4 милиарда са предназначени за инвестиции в железници, магистрали и мостове.

Германският финансов министър Ларс Клингбайл защити бюджета от критиките на опозицията, подчертавайки, че приоритет е запазването на работните места и връщането на икономическия растеж след две поредни години на рецесия.

„Нашият абсолютен приоритет е връщането на икономическия растеж в Германия, осигуряването на работни места в страната и създаването на работни места на бъдещето“, добави Клингбайл.