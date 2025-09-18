Новини
Германският парламент одобри бюджет за 2025 г. с нов дълг от 140 милиарда евро

18 Септември, 2025 20:25 642 17

Основният фокус е върху социални разходи, отбрана и инфраструктура, докато правителството търси икономически растеж

Германският парламент одобри бюджет за 2025 г. с нов дълг от 140 милиарда евро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският парламент одобри днес бюджета на страната за 2025 г., който включва общи разходи в размер на 502,5 милиарда евро, включително значителен нов дълг от 140 милиарда евро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Това се случва, след като разногласията за покриване на огромния дефицит доведоха до падането на предишното правителство през ноември. Новият бюджет бе възможен след сформирането на коалиционно правителство между консервативния блок ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц и лявоцентристката Социалдемократическа партия (СДП) през май.

Основният бюджет включва нетни заеми от почти 82 милиарда евро и инвестиции на стойност милиарди евро за отбрана и инфраструктура, като общият нов дълг достига над 140 милиарда евро.

Депутатите от опозицията обвиниха правителството, че разчита твърде много на заеми, особено след като Мерц предприе действия за освобождаване на разходите за отбрана и инфраструктура от строгите правила на дълговата спирачка.

Въпреки критиките, основният проблем се очаква при обсъждането на бюджетите за следващите години, включително дефицита от 34 милиарда евро, предвиден за 2027 г.

Повече от една трета от разходите са предвидени за социални обезщетения, като около 190 милиарда евро са за пенсии и обезщетения за безработица.

Бюджетът включва и значително увеличение на разходите за отбрана. Германските въоръжени сили ще получат около 62 милиарда евро през 2025 г., с 10 милиарда повече от миналата година, включително 24 милиарда евро за ново военно оборудване като боеприпаси, танкове и военноморски кораби. Така годишните разходи за отбрана се очаква да надхвърлят за първи път 86 милиарда евро.

Разходите за транспорт са намалени с 6 милиарда евро до 38,3 милиарда евро, като около 35,4 милиарда са предназначени за инвестиции в железници, магистрали и мостове.

Германският финансов министър Ларс Клингбайл защити бюджета от критиките на опозицията, подчертавайки, че приоритет е запазването на работните места и връщането на икономическия растеж след две поредни години на рецесия.

„Нашият абсолютен приоритет е връщането на икономическия растеж в Германия, осигуряването на работни места в страната и създаването на работни места на бъдещето“, добави Клингбайл.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    25 1 Отговор
    И всичко това,за да има безделници и войнолюбци.Тоя ЕС се разпада

    Коментиран от #15, #16

    20:28 18.09.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    16 1 Отговор
    Европейските държави задлъжняват с помощта давана на укрите, населението ще плаща тия дългове години наред, а марионетките ще богатеят!

    Коментиран от #14

    20:29 18.09.2025

  • 3 ТЕ ТАКА Е

    18 1 Отговор
    У КЛУБА НА БОГАТИТЕ - КРАЖБИ И НЕВЪРНАТИ ДЪЛГОВЕ.

    20:29 18.09.2025

  • 4 БРАВО

    12 1 Отговор
    Гaньo евроатлантика да стяга колана, че освен на асан милиардите кредит за киевската хунта, ще трябва да плаща и на африканция клборчовете, а като гледам и немските.

    20:29 18.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    13 2 Отговор
    Дас ист вундаба.
    Дойчланд катастрофирен 😄👍

    20:29 18.09.2025

  • 6 си дзън

    9 6 Отговор
    86 млрд. евро на година за война срещу русията - не е зле.

    20:32 18.09.2025

  • 7 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Тегленето на заеми означава едно.Война.

    20:33 18.09.2025

  • 8 Механик

    14 1 Отговор
    Самоубийството на Германия продължава. Пада и се. Само не знам защо ние ще потъваме отново с нея....

    Коментиран от #10

    20:34 18.09.2025

  • 9 000

    13 1 Отговор
    Франция фалира, германия върви по същия път. Нека източването на европейците продължи со пълното им ограбване. Ние отново сме на влака на ужасите.

    20:35 18.09.2025

  • 10 000

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Защото последните 80 години на три пъти застанахме на страната на фашизма. Справка: ПСВ, ВСВ, влизанено в ЕС.

    20:38 18.09.2025

  • 11 Не е на добре

    6 1 Отговор
    За до сега не се чу от ЕК "Европа first"? Предполагам БРИКС И Щатите се присмиват и подиграват зад гърба на ЕС.

    20:38 18.09.2025

  • 12 бай Бай

    8 1 Отговор
    Ето затова еврото е пълен смях......
    Центаджийчета.

    20:39 18.09.2025

  • 13 При Пик

    2 1 Отговор
    Каунлар винаги са величали Германия, немското и техните "умни идеи". Няма начин НС да не приеме още по-смел бюджет от техния.

    20:44 18.09.2025

  • 14 Саша Грей

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Ще се учудиш, ако опре до твоя г@з какво ли не би дал, само и само да няма война в твоята градинка.

    20:51 18.09.2025

  • 15 Роко Сифреди

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Не ви ли омръзна да ползвате руското клише "войнолюбци"? Толкова изтъркано и лишено от смисъл! То се вижда кой е войнолюбец. Ако така наречените според тебе "войнолюбци" спрат да помагат на Украйна, то войната идва при тях и то заедно с двете най-силни армии в Европа в момента. Понимаеш? Толкова е просто!

    20:56 18.09.2025

  • 16 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Прав си..... Ще има много парички за крадене от украинската хунта.....

    20:59 18.09.2025

  • 17 Да,бе

    0 0 Отговор
    Аллах ще им опрости дълговете,когато станат обединени германски емирства,което е по-близо,отколкото си мислят последните няколко бели хетеросексуални потомци на третия райх...

    21:00 18.09.2025

