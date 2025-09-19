Пробив в Бренер: Европа доближава най-дългия железопътен тунел в света

Работници успешно пробиха последния пласт скала в Базовия тунел под прохода Бренер, проект, който ще свърже Австрия и Италия и ще промени картата на европейския транспорт. Тунелът, планиран за откриване през 2032 г., ще се простира на 56 километра, а с връзката към съществуващото трасе към Инсбрук – на цели 64 километра, изпреварвайки Готардския базов тунел като най-дългия железопътен тунел в света, пише News.bg.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви: „Днес правим решителна крачка към изграждането на един от най-големите инфраструктурни проекти в Европа.“

Проектът, оценен на около 8,5 млрд. евро, цели да намали времето за пътуване между Фортеца (Италия) и Инсбрук (Австрия) от 80 на под 25 минути. Бренер е един от най-натоварените алпийски проходи – през него преминават над 2,5 млн. камиона, 14 млн. превозни средства и 50 млн. тона стоки годишно. Новият тунел ще премести значителна част от товарния трафик от пътя върху железницата.

Проектът обаче е зависим от завършването на северните трасета в Германия, които ще осигурят пълна връзка с тунела.

Алпите са дом на някои от най-амбициозните тунелни проекти:

Готардски базов тунел (Швейцария) – 57 км, открит през 2016 г.

Льочбергски базов тунел (Швейцария) – 34,6 км, облекчава трафика север-юг

Симплонски тунел (Швейцария/Италия) – 19,8 км

Евротунел (Ламанш) – 50,5 км, от които 37 под морското дъно

Сейкан (Япония) – 53,9 км, свързва островите Хоншу и Хокайдо

Бренерският базов тунел е част от стратегията на Европа за устойчив транспорт. Прехвърлянето на товари от камиони към влакове ще намали замърсяването на въздуха, ще облекчи трафика в Алпите и ще създаде по-бързи връзки между Северна и Южна Европа. Успехът на проекта зависи от сътрудничеството на всички страни по трасето и изграждането на необходимите връзки.

#CEFTransport 🆕 Brenner Base Tunnel: first cross-border breakthrough of exploratory tunnel 🚞



The 56km long tunnel provides information on rock mass to reduce costs & time for the construction of the main tunnels 🏔️🚆#EU funded project story ➡️ https://t.co/tjJZiJlTHY pic.twitter.com/W4mfIQnNbn — CINEA 🇪🇺 (@cinea_eu) September 18, 2025