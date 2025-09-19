Новини
Пробив в Бренер: Европа доближава най-дългия железопътен тунел в света

Пробив в Бренер: Европа доближава най-дългия железопътен тунел в света

19 Септември, 2025 09:59 930 7

  • железопътен-
  • тунел-
  • австрия-
  • италия

Базовият тунел между Австрия и Италия ще революционизира транспорта през Алпите

Пробив в Бренер: Европа доближава най-дългия железопътен тунел в света - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Работници успешно пробиха последния пласт скала в Базовия тунел под прохода Бренер, проект, който ще свърже Австрия и Италия и ще промени картата на европейския транспорт. Тунелът, планиран за откриване през 2032 г., ще се простира на 56 километра, а с връзката към съществуващото трасе към Инсбрук – на цели 64 километра, изпреварвайки Готардския базов тунел като най-дългия железопътен тунел в света, пише News.bg.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви: „Днес правим решителна крачка към изграждането на един от най-големите инфраструктурни проекти в Европа.“

Проектът, оценен на около 8,5 млрд. евро, цели да намали времето за пътуване между Фортеца (Италия) и Инсбрук (Австрия) от 80 на под 25 минути. Бренер е един от най-натоварените алпийски проходи – през него преминават над 2,5 млн. камиона, 14 млн. превозни средства и 50 млн. тона стоки годишно. Новият тунел ще премести значителна част от товарния трафик от пътя върху железницата.

Проектът обаче е зависим от завършването на северните трасета в Германия, които ще осигурят пълна връзка с тунела.

Алпите са дом на някои от най-амбициозните тунелни проекти:

  • Готардски базов тунел (Швейцария) – 57 км, открит през 2016 г.

  • Льочбергски базов тунел (Швейцария) – 34,6 км, облекчава трафика север-юг

  • Симплонски тунел (Швейцария/Италия) – 19,8 км

  • Евротунел (Ламанш) – 50,5 км, от които 37 под морското дъно

  • Сейкан (Япония) – 53,9 км, свързва островите Хоншу и Хокайдо

Бренерският базов тунел е част от стратегията на Европа за устойчив транспорт. Прехвърлянето на товари от камиони към влакове ще намали замърсяването на въздуха, ще облекчи трафика в Алпите и ще създаде по-бързи връзки между Северна и Южна Европа. Успехът на проекта зависи от сътрудничеството на всички страни по трасето и изграждането на необходимите връзки.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хеми значи бензин

    2 10 Отговор
    Няма по бързо от въздушния транспорт
    Колко ли е потреблението че да пренасяш стоки с влакове.
    Влаковете най чедто пренасят въглища и химикали напълно противоположно на спасяването на климата.

    Коментиран от #3

    10:05 19.09.2025

  • 2 а русия прави Бомби

    4 4 Отговор
    Прогнила Европа прави тунели, а русия мощни бомби! Кой обича войните?!?!

    10:19 19.09.2025

  • 3 Това

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    е мислене от миналия век, явно на копейка.

    Коментиран от #5

    10:20 19.09.2025

  • 4 Пешо

    6 0 Отговор
    Амиче то и тунел Железница ще струва толкова тогава,е вярно че за 17км ама ще има пари за шкафчета и Шишита

    10:24 19.09.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    Копейка ти е едната гънка у мозъка.
    Като поръчвам персонализирано и експресно през Амазън няма да го карат с влак я от Сейн Фрънсискоу.

    10:30 19.09.2025

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор
    а ние още не можем да построим тунел под шипка

    Коментиран от #7

    10:37 19.09.2025

  • 7 665

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Ние 3 лентов път до Варна не можем построим, ти за тунел под Шипка мечтаеш :)))

    10:46 19.09.2025

