Орбан критикува Швеция за „враждебно поведение“ към Унгария

19 Септември, 2025 10:33 416 5

Унгарският премиер обвини шведското правителство в многократни действия срещу Будапеща

Орбан критикува Швеция за „враждебно поведение“ към Унгария - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Виктор Орбан, министър-председател на Унгария, отправи сериозни критики към шведското правителство, обвинявайки го, че многократно е действало против националните интереси на Унгария. В публикация в социалната мрежа X Орбан изброи седем конкретни случая, сред които изключването на унгарски университети от програмите „Еразъм“ и „Хоризонт“, както и натиск за санкции и миграционни политики, предава Фокус.

„Кратко напомняне“, започва Орбан, като подчертава, че Швеция е гласувала за замразяване на повече от половината средства от ЕС и е подкрепила действия срещу унгарските университети.

Той припомня и натиска за активиране на член 7, който предвижда най-тежките санкции на ЕС за държави, нарушаващи съюзните закони и ценности, както и ангажиментите на шведския министър по европейските въпроси за оказване на допълнителен натиск заради отказа на Унгария да подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС.

В заключение Орбан заявява: „В Унгария бихме нарекли това поведение по много начини, но „приятелско“ със сигурност не е един от тях.“


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 орбан Фашист руски

    3 3 Отговор
    орбан Фашист руски

    10:39 19.09.2025

  • 2 демократ

    3 2 Отговор
    А бе каква е тая измислена дръжава Унгария. Швеция има от 500 години Унгария какво е.

    Коментиран от #5

    10:40 19.09.2025

  • 3 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Унгария спешно трябва да излиза от ес.другаря орбан като е толкова прецакан да го организира.

    10:40 19.09.2025

  • 4 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    0 0 Отговор
    BCИЧКИ ДЪРЖАВИ, ИНСТИТУЦИИ И "ХОРА"😮, КОИТО ИМАТ XOMOCEKCУAЛНА ОРИЕНТАЦИЯ СА ПРОТИВ ВСИЧКО И ВСИЧКИ КОИТО ОТСТОЯВАТ СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ.

    10:48 19.09.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    УНГАРИЯ Е ДЪРЖАВА ОТ 1100 ГОДИНИ 😝
    ВМЕСТО ДА СИ БЪРKATE B AHУCA, ПОЧВАЙТЕ ДА СЕ ОГРАМОТЯВАTE 🤣

    10:55 19.09.2025

Новини по държави:
