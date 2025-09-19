Орбан критикува Швеция за „враждебно поведение“ към Унгария

Виктор Орбан, министър-председател на Унгария, отправи сериозни критики към шведското правителство, обвинявайки го, че многократно е действало против националните интереси на Унгария. В публикация в социалната мрежа X Орбан изброи седем конкретни случая, сред които изключването на унгарски университети от програмите „Еразъм“ и „Хоризонт“, както и натиск за санкции и миграционни политики, предава Фокус.

„Кратко напомняне“, започва Орбан, като подчертава, че Швеция е гласувала за замразяване на повече от половината средства от ЕС и е подкрепила действия срещу унгарските университети.

Той припомня и натиска за активиране на член 7, който предвижда най-тежките санкции на ЕС за държави, нарушаващи съюзните закони и ценности, както и ангажиментите на шведския министър по европейските въпроси за оказване на допълнителен натиск заради отказа на Унгария да подкрепи присъединяването на Украйна към ЕС.

В заключение Орбан заявява: „В Унгария бихме нарекли това поведение по много начини, но „приятелско“ със сигурност не е един от тях.“