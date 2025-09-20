Нидерландската полиция извади водно оръдие срещу противници на мигрантите

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне събрали се в Хага протестиращи срещу миграционната политика, след като те са започнали да замерят служителите на реда с камъни и бутилки, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
Представител на местните власти съобщи, че групата демонстранти, срещу която е използвано водното оръдие, се е откъснала от основния протест, за да блокира път.
Протестът срещу миграцията, който се провежда около месец преди парламентарните избори в кралството, е срещу търсещите убежище и за по-справедлива жилищна политика в Нидерландия. Местни медии съобщават, че хиляди са се присъединили към протеста.
АП предаде, позовавайки се на местни медии, че някои от протестиращите са подпалили полицейски автомобил и са нападнали офис на центристката политическа партия "Демократи-66".
"Дръжте си ръцете далеч от политическите партии. Ако си мислите, че може да ни сплашите, успех. Никога няма да позволим на екстремистките метежници да ни отнемат красивата държава", заяви в социалната мрежа "Екс" председателят на партията Роб Йетен.
Лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс е бил поканен на протеста от организациите, но не е пристигнал.
Политикът осъди проявите на насилие. „Блокирането на пътя и използването на сила срещу полицията е напълно неприемливо“, написа той в „Екс“.
Европа замина у киреча. Прекрачени са всякакви граници и процесът върви. Лавината набира сила.
Скоро вече няма да можете да криете протестите дето заливат Европа.
