Нидерландската полиция извади водно оръдие срещу противници на мигрантите

20 Септември, 2025 21:03, обновена 20 Септември, 2025 20:09 691 22

  • нидерландия-
  • протест-
  • полиция-
  • мигранти

Недоволните от политиката на властите замеряли служителите на реда с камъни и бутилки

Нидерландската полиция извади водно оръдие срещу противници на мигрантите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне събрали се в Хага протестиращи срещу миграционната политика, след като те са започнали да замерят служителите на реда с камъни и бутилки, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Представител на местните власти съобщи, че групата демонстранти, срещу която е използвано водното оръдие, се е откъснала от основния протест, за да блокира път.

Протестът срещу миграцията, който се провежда около месец преди парламентарните избори в кралството, е срещу търсещите убежище и за по-справедлива жилищна политика в Нидерландия. Местни медии съобщават, че хиляди са се присъединили към протеста.

АП предаде, позовавайки се на местни медии, че някои от протестиращите са подпалили полицейски автомобил и са нападнали офис на центристката политическа партия "Демократи-66".

"Дръжте си ръцете далеч от политическите партии. Ако си мислите, че може да ни сплашите, успех. Никога няма да позволим на екстремистките метежници да ни отнемат красивата държава", заяви в социалната мрежа "Екс" председателят на партията Роб Йетен.

Лидерът на крайнодясната Партия на свободата Герт Вилдерс е бил поканен на протеста от организациите, но не е пристигнал.

Политикът осъди проявите на насилие. „Блокирането на пътя и използването на сила срещу полицията е напълно неприемливо“, написа той в „Екс“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ефенди 🇹🇷

    1 11 Отговор
    Сега съм в родината си, в Турция! 🇹🇷



    Чукахме вашите момчета в тесни Дупета от 500 години! Батак за вас!

    Коментиран от #6

    20:11 20.09.2025

  • 3 604

    10 0 Отговор
    Демократични орудия...кът запада

    20:12 20.09.2025

  • 4 Нещо нацистите

    6 4 Отговор
    Са се превъзбудили и тръмпясали яко

    20:12 20.09.2025

  • 5 Предлагам да

    14 0 Отговор
    Изпопребиете коренното бяло население, да го вкарате в затворите и после да си живеете в "красивата държава"!

    20:13 20.09.2025

  • 6 Обичате момченца

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ефенди 🇹🇷":

    Нали? Нация от манннафи, пфу!

    20:15 20.09.2025

  • 7 Червени фенери

    8 0 Отговор
    Да си ги прибират.
    Все пак просперитета на нискоземните
    се дължи точно на колониите.

    20:16 20.09.2025

  • 8 Така става

    4 1 Отговор
    като украинските нацисти почнат да подяждат нидерландските нацисти и им спрат и дрогата

    20:19 20.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гумичка 9

    3 1 Отговор
    гумичка, гумичка, факткапут.

    20:23 20.09.2025

  • 11 Лелееее....

    3 0 Отговор
    нападнали и офис на партия "Демократи"

    20:24 20.09.2025

  • 12 Сталин

    11 1 Отговор
    Това не е нидерландската полиция ,това е ционистката полиция която пази талибани и примати които един ден ще заменят белите хора и ще опрашват белите жени,след като белите хора бъдат пратени в Украйна да мрат за ционизма и израhell

    20:25 20.09.2025

  • 13 Сталин

    6 1 Отговор
    Нидерландия и тази държава е заразена с евреи и ционисти

    20:27 20.09.2025

  • 14 АЗЗЗЗЗЗЗЗ

    7 0 Отговор
    Тия водни оръдия, а и полицията трябва да са срещу скакалците мигранти, а не към населението! Полицията пази престъпниците...

    20:27 20.09.2025

  • 15 Психо

    7 0 Отговор
    След 20 години холандците ще са малцинство

    20:27 20.09.2025

  • 16 Водно оръдие

    7 0 Отговор
    Ама щото имат вода. Нашето само ще духа

    20:29 20.09.2025

  • 17 Механик

    5 0 Отговор
    Ама то инак се разпадала Русия, нали?
    Европа замина у киреча. Прекрачени са всякакви граници и процесът върви. Лавината набира сила.
    Скоро вече няма да можете да криете протестите дето заливат Европа.

    Коментиран от #19

    20:34 20.09.2025

  • 18 Искали да влизат

    3 0 Отговор
    В "коалицията на желаещите" но не им давали. За тва

    20:35 20.09.2025

  • 19 Помак

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Бат Механик,събота вечер е пий си водката и не се занимавай с розовите Фламингота .Наздраве 🍷l

    20:36 20.09.2025

  • 20 Тити

    2 0 Отговор
    Време е да извадят истински оръдия и да става шоу ,стига с тези бутафории .Нека му е криво на Путин !

    20:39 20.09.2025

  • 21 Само и единствено

    1 0 Отговор
    Непалското лекарство може да помогне на болната Европа!

    20:40 20.09.2025

  • 22 мислете

    1 0 Отговор
    Браво бе. Всички против белие и хетеросексуалните. " Да живеят" джендърите и ЛЖБТ

    20:41 20.09.2025

Новини по държави:
