Британският премиер Киър Стармър ще обяви признаването на държавата Палестина в специално изявление днес следобед, информира ББС, като цитира правителствени източници, предаде БНР.
Тази стъпка представлява значителна промяна във външната политика на Лондон, след като редица правителства твърдяха, че подобно признаване може да е част само от бъдещ мирен процес.
През юли Стармър заяви, че Великобритания ще промени позицията си, ако Израел не изпълни някои условия, сред които прекратяване на огъня в Газа и ангажимент за дългосрочно устойчиво мирно споразумение.
Решението му предизвика остри критики от израелското правителство - премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че такъв ход „възнаграждава терора“.
Министри в Обединеното кралство обаче твърдят, че е налице морална отговорност да се действа заради ситуацията в Газа, която се е влошила значително през последните няколко седмици. Нараснали са гладът и насилието, които и преди това британският премиер описваше като „нетърпими“.
Очаква се днес и Португалия да признае палестинската държава, обявиха от външното министерство в Лисабон.
Британският премиер Киър Стармър ще обяви признаването на държавата Палестина
21 Септември, 2025 04:24, обновена 21 Септември, 2025 04:25 448 3
Това ще стане в специално изявление днес следобед
Британският премиер Киър Стармър ще обяви признаването на държавата Палестина в специално изявление днес следобед, информира ББС, като цитира правителствени източници, предаде БНР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уса
04:39 21.09.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОГАТО ЕВРЕИТЕ ВЕЧЕ НЕ СА БАЙ - БОГАТИТЕ ХОРА НА ПЛАНЕТАТА,
А ОБИКНОВЕНИ СЕЛЯНИ КАТО НАШИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ :)
04:50 21.09.2025
3 Не го ли е страх
05:00 21.09.2025