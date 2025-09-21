The ​​Sunday Times: MI5 ще обучава британски депутати как да се пазят от руски и китайски шпиони

Британската контраразузнавателна агенция MI5 планира да издаде ръководство за парламентаристи, предлагащо съвети за противодействие на чуждестранна намеса, предаде The Sunday Times.
Документът, изготвен от Националната агенция за защита и сигурност (подразделение на MI5), е адресиран до лица, считани за „високорискови“. Той ще предупреждава парламентаристите за заплахи от „враждебни държави“ и ще предложи предпазни мерки. Те включват препоръки за наемане на асистенти, поведение в социалните медии и международни пътувания, включително забрана за оставяне на телефони и лаптопи без надзор в хотели.
Депутатите ще бъдат насърчавани да използват Националния център за киберсигурност, който е предназначен за откриване на „злонамерена дейност“ на техните устройства. Въпреки че ръководството ще бъде с общ характер, източниците на вестника отбелязват, че Лондон смята Китай и Русия за основни източници на заплахи.
На 18 септември трима души бяха арестувани във Великобритания по подозрение за подпомагане на руските разузнавателни служби. Според Скотланд Ярд, 41-годишен мъж и 35-годишна жена са били задържани в дома си в Грейс, Есекс. Друг 46-годишен мъж е бил арестуван на друг адрес в същия град.
По-рано шестима български граждани бяха осъдени във Великобритания за шпионаж в полза на Русия.
