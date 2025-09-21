Новини
Свят »
Великобритания »
The ​​Sunday Times: MI5 ще обучава британски депутати как да се пазят от руски и китайски шпиони

The ​​Sunday Times: MI5 ще обучава британски депутати как да се пазят от руски и китайски шпиони

21 Септември, 2025 10:21, обновена 21 Септември, 2025 10:27 489 13

  • великобритания-
  • служби-
  • агенти-
  • разузнаване

Контраразузнавателната агенция пуска ръководство за парламентаристи, предлагащо съвети за противодействие на чуждестранна намеса

The ​​Sunday Times: MI5 ще обучава британски депутати как да се пазят от руски и китайски шпиони - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската контраразузнавателна агенция MI5 планира да издаде ръководство за парламентаристи, предлагащо съвети за противодействие на чуждестранна намеса, предаде The ​​Sunday Times.

Документът, изготвен от Националната агенция за защита и сигурност (подразделение на MI5), е адресиран до лица, считани за „високорискови“. Той ще предупреждава парламентаристите за заплахи от „враждебни държави“ и ще предложи предпазни мерки. Те включват препоръки за наемане на асистенти, поведение в социалните медии и международни пътувания, включително забрана за оставяне на телефони и лаптопи без надзор в хотели.

Депутатите ще бъдат насърчавани да използват Националния център за киберсигурност, който е предназначен за откриване на „злонамерена дейност“ на техните устройства. Въпреки че ръководството ще бъде с общ характер, източниците на вестника отбелязват, че Лондон смята Китай и Русия за основни източници на заплахи.

На 18 септември трима души бяха арестувани във Великобритания по подозрение за подпомагане на руските разузнавателни служби. Според Скотланд Ярд, 41-годишен мъж и 35-годишна жена са били задържани в дома си в Грейс, Есекс. Друг 46-годишен мъж е бил арестуван на друг адрес в същия град.

По-рано шестима български граждани бяха осъдени във Великобритания за шпионаж в полза на Русия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Какво падение на политическия елит. Просто нямам думи

    10:29 21.09.2025

  • 2 Това

    4 1 Отговор
    Е някакво конкурсно ниво на пошлост. Факти да им направят майсторски клас направо. Кво се пестим

    10:30 21.09.2025

  • 3 Грозев

    4 1 Отговор
    Най-добре да им вземат парите и да дадат фейк информация. Ние така правим соросоидите.

    10:30 21.09.2025

  • 4 Ццц

    5 1 Отговор
    Ма тва и я го знам бе копле! За да опазиш един британски шпионин от вражеските, просто трябва да си го държиш в Британия! Но заради произходът, на британския шпионин му е необходим 3 години курс, за да го разбере. 🤣

    10:34 21.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЗА

    6 0 Отговор
    На снимката даскала обучава,а щудентката умира от смях слушайки улавщини...полудеха нацяло... ;-)))

    10:38 21.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Първо правило ,запасете се с памперси Made in China . и пусне е някой нов филм за Джеймс Бонд за кураж

    10:49 21.09.2025

  • 9 ТЕЗИ ЛЕВАЦИ

    5 0 Отговор
    ПАРАНОЯТА ЩЕ ГИ УБИЕ.

    10:50 21.09.2025

  • 10 минувач

    6 0 Отговор
    На тия джумбуши Путин и в съня им се явява ...Лошо , много лошо ....

    10:51 21.09.2025

  • 11 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Фиксация,която все по масово се превръща в тотална шизо...Руснаците идвааат! И бац от 14 етаж на небостъргач.

    10:59 21.09.2025

  • 12 Бонд

    0 0 Отговор
    ЗначиЙ, проверявате дали Путин е под кревата, ако там са Маша и мечока а Миша е върху половинката ви, значи сте се вкарали във филм! И никакво китайско в хладилника, че Си Пин може да излезне от там!

    11:09 21.09.2025

  • 13 Тома

    1 0 Отговор
    Преподавател ще бъде другаря Христо Грозев

    11:09 21.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания