Британският вицепремиер: Признаването на Палестина трябва да бъде част от по-широк мирен процес

21 Септември, 2025 12:22 452 4

Дейвид Лами подчерта, че решението за признаване няма да се случи „за една нощ“, премиерът Стармър ще обяви позицията на Великобритания

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският вицепремиер Дейвид Лами заяви днес, че признаването на Палестинската държава няма да доведе до моментални резултати и подчерта, че то трябва да бъде част от по-широк процес за постигане на мир, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Всяка стъпка към признаването е с цел да запазим възможностите за двудържавно решение“, каза Лами пред телевизионния канал „Скай нюз“. Той добави, че премиерът Киър Стармър по-късно днес ще вземе решение дали Великобритания да признае Палестина като държава.

През юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не успее да постигне прекратяване на огъня с палестинското движение „Хамас“, не осигури допълнителна хуманитарна помощ в ивицата Газа, не даде ясни гаранции, че няма да анексира Западния бряг, и не покаже ангажимент към двудържавното решение.

Лами коментира, че след съобщението през юли и нападението срещу Катар усилията за спиране на бойните действия към момента са претърпели провал и перспективите изглеждат мрачни. В същото време той отбеляза, че Израел е направил напредък с план за уреждане на конфликта.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гошо

    4 0 Отговор
    Англичанин ,от новите

    12:23 21.09.2025

  • 2 ЮДОБРИТАНЦИТЕ

    6 0 Отговор
    Ще признаят Палестина чак когато иевреите изтрепят всички палестинци.

    12:25 21.09.2025

  • 3 онзи

    4 1 Отговор
    Тоя на снимката със сигурност е чистокръвен британец , като останалите с чалмите и забрадките по улиците им .

    12:25 21.09.2025

  • 4 Ахаха

    1 0 Отговор
    По британец, здраве му кажи

    12:47 21.09.2025

