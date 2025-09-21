Британският вицепремиер: Признаването на Палестина трябва да бъде част от по-широк мирен процес

Британският вицепремиер Дейвид Лами заяви днес, че признаването на Палестинската държава няма да доведе до моментални резултати и подчерта, че то трябва да бъде част от по-широк процес за постигане на мир, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

„Всяка стъпка към признаването е с цел да запазим възможностите за двудържавно решение“, каза Лами пред телевизионния канал „Скай нюз“. Той добави, че премиерът Киър Стармър по-късно днес ще вземе решение дали Великобритания да признае Палестина като държава.

През юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не успее да постигне прекратяване на огъня с палестинското движение „Хамас“, не осигури допълнителна хуманитарна помощ в ивицата Газа, не даде ясни гаранции, че няма да анексира Западния бряг, и не покаже ангажимент към двудържавното решение.

Лами коментира, че след съобщението през юли и нападението срещу Катар усилията за спиране на бойните действия към момента са претърпели провал и перспективите изглеждат мрачни. В същото време той отбеляза, че Израел е направил напредък с план за уреждане на конфликта.