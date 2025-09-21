Ген. Бройер призова Бундесвера за нови оръжейни системи срещу дронове

Генералният инспектор на германските въоръжени сили, ген. Карстен Бройер, призова Бундесвера да бъде оборудван възможно най-скоро с нови оръжейни системи за борба с дронове, съобщава ДПА, предава БТА.
„За мен едно е ясно: в края на краищата ще трябва да използваме дронове срещу дронове“, заяви ген. Бройер. Според него, с оглед на броя на дроновете, които Русия използва срещу Украйна, ефективната отбрана е възможна единствено чрез комбинация от различни способности.
Генералът очаква прогрес през следващите месеци и посочи времева рамка за въвеждането на дронове камикадзе, които могат да атакуват цели в голям брой или дори да ги търсят самостоятелно с помощта на изкуствен интелект.
Бройер обаче предупреди, че би било „грешка“ да се пренебрегнат другите заплахи. „Не бива да се фокусираме единствено върху дроновете. Колкото и важно да е разработването на дронове за нашите отбранителни способности, сме изправени и пред заплахи от крилати ракети и самолети“, допълни той.
Зачестилите нарушения на въздушното пространство от Русия през последните две седмици предизвикаха безпокойство сред съюзниците от НАТО. Бройер определи скорошното навлизане в полското въздушно пространство като безпрецедентно нарушение.
„Независимо дали е било умишлено или случайно, руският президент Владимир Путин ще следи внимателно нашата реакция. С това нарушение той ни изпита като съюз“, каза високопоставеният генерал.
Той изрази увереност, че НАТО е преминало изпитанието с единство и бърза реакция, но отбеляза, че изтребителите на Алианса трябваше да изстрелват скъпи управляеми ракети срещу сравнително евтини дронове за еднократна употреба, което породи обществени критики относно готовността на съюза.
Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия. „Как можем да постигнем по-добър баланс между цена и ефективност? Предприели сме конкретни стъпки. Например вече закупуваме системи за противовъздушна отбрана „Скайрейнджър“, чиято боеприпаси са нищожни на фона на цената на стандартните противовъздушни ракети“, заяви генералният инспектор на Бундесвера.
„Скайрейнджър“ е мобилна наземна система за ПВО, разработена от германската компания „Райнметал“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
18:43 21.09.2025
2 мдаа
18:45 21.09.2025
5 Майна
Трагедия..
Станаха за посмешище
18:47 21.09.2025
6 Бат Петьо Парчето
18:48 21.09.2025
7 Т Живков
До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":ХАА ХАА МНОГО ТОЧНО КАЗАНО
18:48 21.09.2025
9 3.14К
18:55 21.09.2025
11 Бат Петьо Парчето
18:57 21.09.2025
12 Генерал Бройлер и Генерал Йода
18:58 21.09.2025
13 Спецназ
без пари при това без да са в съюз със Украйна против Русия..
НАТО(вкл. България) избраха грешната страна на У.Я! ФАКТ!
Добрата новина е че Путин го няма за цел и никога не го е имал.
Ама все пак мечката не трябва дълго да се дърпа за опашката де!
19:00 21.09.2025
14 Поредните глупости
19:01 21.09.2025
15 Дрон ще гони дрон представете си
19:03 21.09.2025
17 От страни
19:04 21.09.2025
18 От страни
19:05 21.09.2025
19 ЕЙЙЙ ЖЕСТОК КОМПЛЕКС
Коментиран от #22
19:05 21.09.2025
20 Бай той Толстой
19:05 21.09.2025
22 Бай той Толстой
До коментар #19 от "ЕЙЙЙ ЖЕСТОК КОМПЛЕКС":В сравнение със това,което сега ще им се случи,онова не е загуба.
19:06 21.09.2025
23 И колко точно
19:06 21.09.2025
24 Фашисти
19:08 21.09.2025
25 Бат Петьо Парчето
19:08 21.09.2025
26 Когато Германия се въоржава
19:09 21.09.2025
28 Хахаха
19:17 21.09.2025
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИМПУЛС КОЙТО
ЩЕ ИЗГОРИ ЧИПОВЕТЕ НА ВСЯКА ЕЛЕКТРОНИКА И КОНТРОЛЕРИ В РАДИУС ПОНЕ 1500 КМ
И ЩЕ НАПРАВИ БЕЗПОЛЕЗНИ ВСЯКА ТЕХНИКА КОЯТО ГИ ИЗПОЛЗВА
.... С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА КОЯТО Е ЗАЩИТЕНА
С ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА "КЛЕТКА НА ФАРАДЕЙ"
......
ПРОБЛЕМА ЗА БРАТУШКИТЕ Е ЧЕ ТАКОВА ОРЪЖИЕ ЩЕ ИЗПЪРЖИ И ТЯХНАТА ТЕХНИКА - СМАРТФОНИ, СТАРТЕРИ НА ДВИГАТЕЛИ, КОМПЮТРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ , ТРАФОПОСТОВЕ И Т.Н .
......
СЕГА СЕ РАБОТИ КАК ДА СЕ НАПРАВИ ОРЪЖИЕ С ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИМПУЛС КОЕТО ДА Е МАЛКО
И ДА НЕ ПРИЧИНЯВА ТАКЪВ ЗОЛУМ
.. И ИМА ВЕЧЕ ИНЖЕНЕРНИ ИДЕИ ПОТВЪРДЕНИ
И В РУСКИ И В ЗАПАДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ :))
.....
Коментиран от #32
19:18 21.09.2025
30 Рибар
19:29 21.09.2025
31 Пасивен Кремълски педофил с токчета
19:30 21.09.2025
32 Гълъбова
До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Прибирай се за визитация !
19:30 21.09.2025
33 Русофил
19:33 21.09.2025
34 Каквото и да ни говорят
Хич не им пука за народите на Еврропа.
За да обират данълоплатците си без да мъркат, трябва да бъдат изплашени. А затова е нужно да се измисли "страшилище" от което да бъдат "спасявани" срещу заплащане, било то от Русия(Китай, Иран...хейт спийч, бели хетеросексуалисти, чернокожи чичотомовци, крайнодесни гейове, традиционни семейства) било то от климатичните промени, пандемии и други бичове срещу човечеството и новия световен ред базиран на правила.
19:43 21.09.2025