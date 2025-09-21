Ген. Бройер призова Бундесвера за нови оръжейни системи срещу дронове

Генералният инспектор на германските въоръжени сили, ген. Карстен Бройер, призова Бундесвера да бъде оборудван възможно най-скоро с нови оръжейни системи за борба с дронове, съобщава ДПА, предава БТА.

„За мен едно е ясно: в края на краищата ще трябва да използваме дронове срещу дронове“, заяви ген. Бройер. Според него, с оглед на броя на дроновете, които Русия използва срещу Украйна, ефективната отбрана е възможна единствено чрез комбинация от различни способности.

Генералът очаква прогрес през следващите месеци и посочи времева рамка за въвеждането на дронове камикадзе, които могат да атакуват цели в голям брой или дори да ги търсят самостоятелно с помощта на изкуствен интелект.

Бройер обаче предупреди, че би било „грешка“ да се пренебрегнат другите заплахи. „Не бива да се фокусираме единствено върху дроновете. Колкото и важно да е разработването на дронове за нашите отбранителни способности, сме изправени и пред заплахи от крилати ракети и самолети“, допълни той.

Зачестилите нарушения на въздушното пространство от Русия през последните две седмици предизвикаха безпокойство сред съюзниците от НАТО. Бройер определи скорошното навлизане в полското въздушно пространство като безпрецедентно нарушение.

„Независимо дали е било умишлено или случайно, руският президент Владимир Путин ще следи внимателно нашата реакция. С това нарушение той ни изпита като съюз“, каза високопоставеният генерал.

Той изрази увереност, че НАТО е преминало изпитанието с единство и бърза реакция, но отбеляза, че изтребителите на Алианса трябваше да изстрелват скъпи управляеми ракети срещу сравнително евтини дронове за еднократна употреба, което породи обществени критики относно готовността на съюза.

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия. „Как можем да постигнем по-добър баланс между цена и ефективност? Предприели сме конкретни стъпки. Например вече закупуваме системи за противовъздушна отбрана „Скайрейнджър“, чиято боеприпаси са нищожни на фона на цената на стандартните противовъздушни ракети“, заяви генералният инспектор на Бундесвера.

„Скайрейнджър“ е мобилна наземна система за ПВО, разработена от германската компания „Райнметал“.