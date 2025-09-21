Новини
Ген. Бройер призова Бундесвера за нови оръжейни системи срещу дронове

21 Септември, 2025 18:42 638 34

Германският генерал подчерта необходимостта от дронове камикадзе и интегрирана противовъздушна отбрана

Ген. Бройер призова Бундесвера за нови оръжейни системи срещу дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният инспектор на германските въоръжени сили, ген. Карстен Бройер, призова Бундесвера да бъде оборудван възможно най-скоро с нови оръжейни системи за борба с дронове, съобщава ДПА, предава БТА.

„За мен едно е ясно: в края на краищата ще трябва да използваме дронове срещу дронове“, заяви ген. Бройер. Според него, с оглед на броя на дроновете, които Русия използва срещу Украйна, ефективната отбрана е възможна единствено чрез комбинация от различни способности.

Генералът очаква прогрес през следващите месеци и посочи времева рамка за въвеждането на дронове камикадзе, които могат да атакуват цели в голям брой или дори да ги търсят самостоятелно с помощта на изкуствен интелект.

Бройер обаче предупреди, че би било „грешка“ да се пренебрегнат другите заплахи. „Не бива да се фокусираме единствено върху дроновете. Колкото и важно да е разработването на дронове за нашите отбранителни способности, сме изправени и пред заплахи от крилати ракети и самолети“, допълни той.

Зачестилите нарушения на въздушното пространство от Русия през последните две седмици предизвикаха безпокойство сред съюзниците от НАТО. Бройер определи скорошното навлизане в полското въздушно пространство като безпрецедентно нарушение.

„Независимо дали е било умишлено или случайно, руският президент Владимир Путин ще следи внимателно нашата реакция. С това нарушение той ни изпита като съюз“, каза високопоставеният генерал.

Той изрази увереност, че НАТО е преминало изпитанието с единство и бърза реакция, но отбеляза, че изтребителите на Алианса трябваше да изстрелват скъпи управляеми ракети срещу сравнително евтини дронове за еднократна употреба, което породи обществени критики относно готовността на съюза.

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия. „Как можем да постигнем по-добър баланс между цена и ефективност? Предприели сме конкретни стъпки. Например вече закупуваме системи за противовъздушна отбрана „Скайрейнджър“, чиято боеприпаси са нищожни на фона на цената на стандартните противовъздушни ракети“, заяви генералният инспектор на Бундесвера.

„Скайрейнджър“ е мобилна наземна система за ПВО, разработена от германската компания „Райнметал“.


Германия
  • 1 оня с коня

    9 3 Отговор
    ало генерале, по добре не дразнете мечката и си купете от новите пампери за повече ако

    18:43 21.09.2025

  • 2 мдаа

    10 0 Отговор
    Само геейрал Бройлер ша оправи нещата в натото на обратния Рюте

    18:45 21.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Майна

    6 0 Отговор
    Ха ха ха..
    Трагедия..
    Станаха за посмешище

    18:47 21.09.2025

  • 6 Бат Петьо Парчето

    3 5 Отговор
    Най-обичам бели германски наденици с майонеза! Ако ме разбирате...

    18:48 21.09.2025

  • 7 Т Живков

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":

    ХАА ХАА МНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    18:48 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 3.14К

    6 0 Отговор
    Защо никой не направи интервю с бившия командващ Бундесвера генерала в оставка Куият? Ще останете изненадани, защото той е бил и в командването на НАТО и мнението му за войната изцяло се припокрива с това Джефри Сакс.

    18:55 21.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бат Петьо Парчето

    2 1 Отговор
    Като го гледам този генерал и той обича млади войници като мене.

    18:57 21.09.2025

  • 12 Генерал Бройлер и Генерал Йода

    6 1 Отговор
    Напред Кап утен гемахен цушлафен изпаднаУ гермаУнец

    18:58 21.09.2025

  • 13 Спецназ

    5 0 Отговор
    Нато е разоръжен откъм оръжия от соц-а които дадоха на Заления потник за

    без пари при това без да са в съюз със Украйна против Русия..
    НАТО(вкл. България) избраха грешната страна на У.Я! ФАКТ!

    Добрата новина е че Путин го няма за цел и никога не го е имал.
    Ама все пак мечката не трябва дълго да се дърпа за опашката де!

    19:00 21.09.2025

  • 14 Поредните глупости

    5 0 Отговор
    "Дронове срещу дронове" ... нови оръжейни системи срещу дронове са определено без дронове и без муниции а с лазери. Явно и тоя е голям разбирач

    19:01 21.09.2025

  • 15 Дрон ще гони дрон представете си

    4 0 Отговор
    И ще си мерят перките

    19:03 21.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 От страни

    4 0 Отговор
    Умрела работа. Тия се сетили. Казвах навремето че ще дойде момент когато германците ще купуват американско оръжие и это стана. Засега за укрите а после иза Германия. Честито боши.

    19:04 21.09.2025

  • 18 От страни

    4 0 Отговор
    Грешка в името му - или е Бойлер или е Бройлер...

    19:05 21.09.2025

  • 19 ЕЙЙЙ ЖЕСТОК КОМПЛЕКС

    9 0 Отговор
    ЗА НЕМЦИТЕ Е ЗАГУБАТА НА ВОЙНАТА ОТ ХИТЛЕР. БОЛНИ МОЗЪЦИ

    Коментиран от #22

    19:05 21.09.2025

  • 20 Бай той Толстой

    5 1 Отговор
    Много сладък генерал-чичо Пепи😁

    19:05 21.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "ЕЙЙЙ ЖЕСТОК КОМПЛЕКС":

    В сравнение със това,което сега ще им се случи,онова не е загуба.

    19:06 21.09.2025

  • 23 И колко точно

    4 1 Отговор
    Да е високопоставен, високопоставеният генерал ?

    19:06 21.09.2025

  • 24 Фашисти

    3 1 Отговор
    Какви са тези нови системи бре нацистка мутро-?

    19:08 21.09.2025

  • 25 Бат Петьо Парчето

    2 1 Отговор
    Някой мъж за цуни-гуни довечера?

    19:08 21.09.2025

  • 26 Когато Германия се въоржава

    4 2 Отговор
    Умират 27 милиона руснаци.

    19:09 21.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха

    1 1 Отговор
    Ген. Бройлер при пруската военна каста щеше да мие нужниците ! Дори и пушка не биха му дали.

    19:17 21.09.2025

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ТЕРМО - ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ 200 КИЛОТОНА ВЗРИВЕНО НА 20КМ ВИСОЧИНА НАД ПОЛША, НЯМА ДА ПРЕДИЗВИКА СЪЩЕСТВЕНО РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА ...
    .. НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИМПУЛС КОЙТО
    ЩЕ ИЗГОРИ ЧИПОВЕТЕ НА ВСЯКА ЕЛЕКТРОНИКА И КОНТРОЛЕРИ В РАДИУС ПОНЕ 1500 КМ
    И ЩЕ НАПРАВИ БЕЗПОЛЕЗНИ ВСЯКА ТЕХНИКА КОЯТО ГИ ИЗПОЛЗВА
    .... С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА КОЯТО Е ЗАЩИТЕНА
    С ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА "КЛЕТКА НА ФАРАДЕЙ"
    ......
    ПРОБЛЕМА ЗА БРАТУШКИТЕ Е ЧЕ ТАКОВА ОРЪЖИЕ ЩЕ ИЗПЪРЖИ И ТЯХНАТА ТЕХНИКА - СМАРТФОНИ, СТАРТЕРИ НА ДВИГАТЕЛИ, КОМПЮТРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ , ТРАФОПОСТОВЕ И Т.Н .
    ......
    СЕГА СЕ РАБОТИ КАК ДА СЕ НАПРАВИ ОРЪЖИЕ С ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИМПУЛС КОЕТО ДА Е МАЛКО
    И ДА НЕ ПРИЧИНЯВА ТАКЪВ ЗОЛУМ
    .. И ИМА ВЕЧЕ ИНЖЕНЕРНИ ИДЕИ ПОТВЪРДЕНИ
    И В РУСКИ И В ЗАПАДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ :))
    .....

    Коментиран от #32

    19:18 21.09.2025

  • 30 Рибар

    0 0 Отговор
    Може да ги хващат с мрежи,като шарани !

    19:29 21.09.2025

  • 31 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 0 Отговор
    Аз оставам в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    19:30 21.09.2025

  • 32 Гълъбова

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Прибирай се за визитация !

    19:30 21.09.2025

  • 33 Русофил

    1 0 Отговор
    Ако няма СВО,аз за какво да живея ?

    19:33 21.09.2025

  • 34 Каквото и да ни говорят

    0 0 Отговор
    става дума за пари!
    Хич не им пука за народите на Еврропа.

    За да обират данълоплатците си без да мъркат, трябва да бъдат изплашени. А затова е нужно да се измисли "страшилище" от което да бъдат "спасявани" срещу заплащане, било то от Русия(Китай, Иран...хейт спийч, бели хетеросексуалисти, чернокожи чичотомовци, крайнодесни гейове, традиционни семейства) било то от климатичните промени, пандемии и други бичове срещу човечеството и новия световен ред базиран на правила.

    19:43 21.09.2025

