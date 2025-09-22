Десетки хиляди унгарци протестираха по улиците на Будапеща

Десетки хиляди хора излязоха вчера на улиците на Будапеща, обвинявайки унгарския премиер Виктор Орбан, че организира скъпи консултации с населението, финансирани с публични средства, преследвайки партийни цели, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Националистическото унгарско правителство планира да проведе обществено допитване по въпросите на данъчното облагане през октомври, след като сайт, близък до властта, заяви, че опозицията планира увеличение на данъците, ако дойде на власт след парламентарните избори през 2026 г.

Партията "ТИСА" на консервативния опозиционер Петер Магяр, която води в проучванията, отрече да има такива планове и обвини Орбан, че разпространява лъжи преди изборите.

Премиерът редовно разпространява консултации под формата на въпросници, които според опозицията са формулирани по насочващ начин и имат за цел да създадат впечатление за народна подкрепа за неговата политика. Изпратени по пощата, тези писма са придружени от реклами, излъчвани по телевизията, в интернет и с плакати в общественото пространство.

Орбан отрича, че става въпрос за пропаганда, и казва, че просто иска да дава редовно думата на населението.

Според организаторите, на протеста вчера в центъра на Будапеща са се събрали около 50 000 души. Властите не дадоха оценка за броя на участниците.