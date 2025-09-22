Новини
Десетки хиляди унгарци протестираха по улиците на Будапеща

22 Септември, 2025 06:13, обновена 22 Септември, 2025 05:17

Повод за недоволството им стана допитване до населението, използвано според тях с политическа цел

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десетки хиляди хора излязоха вчера на улиците на Будапеща, обвинявайки унгарския премиер Виктор Орбан, че организира скъпи консултации с населението, финансирани с публични средства, преследвайки партийни цели, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Националистическото унгарско правителство планира да проведе обществено допитване по въпросите на данъчното облагане през октомври, след като сайт, близък до властта, заяви, че опозицията планира увеличение на данъците, ако дойде на власт след парламентарните избори през 2026 г.

Партията "ТИСА" на консервативния опозиционер Петер Магяр, която води в проучванията, отрече да има такива планове и обвини Орбан, че разпространява лъжи преди изборите.

Премиерът редовно разпространява консултации под формата на въпросници, които според опозицията са формулирани по насочващ начин и имат за цел да създадат впечатление за народна подкрепа за неговата политика. Изпратени по пощата, тези писма са придружени от реклами, излъчвани по телевизията, в интернет и с плакати в общественото пространство.

Орбан отрича, че става въпрос за пропаганда, и казва, че просто иска да дава редовно думата на населението.

Според организаторите, на протеста вчера в центъра на Будапеща са се събрали около 50 000 души. Властите не дадоха оценка за броя на участниците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    17 5 Отговор
    Дедо Шорош пак е развързал кесията

    Коментиран от #5

    05:21 22.09.2025

  • 2 Петър

    16 4 Отговор
    Ама българските медии много хубаво отразяват протестите в Сърбия и Унгария, нищо обаче не отразяват когато има протест в Украйна, също така не отразяват и отвличанията на хора в Украйна от ТЦК.

    05:28 22.09.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    18 5 Отговор
    Хи хи соросите съвсем изтаралясаха, сега протестират защото правителството искало да се допитва до народа. Явно в ЕС съвсем ще отменят демокрацията.

    05:29 22.09.2025

  • 4 Лудост

    15 4 Отговор
    Против пряката демокрация ли протестират тези соросоидо!??

    05:32 22.09.2025

  • 5 Лудия касапин

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Иво":

    Мдааа, както Путин развърза кесията за протестите във Франция и Англия...

    Коментиран от #8

    05:39 22.09.2025

  • 6 извратеняк

    7 0 Отговор
    Ммм каква хубава разцветка имат чадърите и знамената от снимката!

    05:45 22.09.2025

  • 7 преминаващ

    7 0 Отговор
    И в България има протести ама медиите не ги виждат!?

    05:51 22.09.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лудия касапин":

    Брей, че много богата била Русията, нали нещо изолация; санкции, чипове от перални пък имала пари за много милиони протести в Англия и Франция. Явно клуба на богатите е на изток а не в еврозоната.

    05:53 22.09.2025

  • 9 Иван

    7 0 Отговор
    Виждам знамената на Израел и Синагогата.

    06:05 22.09.2025

  • 10 бай Бай

    5 0 Отговор
    Мноооого по-скъпо излиза когато власта не се допитва до народа, а прави обратното в чужд интерес.
    Като у нас.

    06:16 22.09.2025

  • 11 Айде, бе

    0 7 Отговор
    Бутнете го този Орбан накрая!

    06:26 22.09.2025

  • 12 Иван

    0 0 Отговор
    В Израел гейовете са повече.

    06:35 22.09.2025

  • 13 Иван

    0 0 Отговор
    Случайно Мишел Обама да се е намирал в Будапеща по същото време?

    06:36 22.09.2025

