Южнокорейският президент И Дже-мьонг призова за прекратяване на ескалацията на напрежението и се застъпи за мирно съвместно съществуване със страните в региона, включително Северна Корея, Китай и Русия. Той изложи тази позиция в интервю за аг. Reuters.

И Дже-мьонг отбеляза „нарастващата конфронтация между лагерите на социалистическите и капиталистическите страни“. Според него, поради географското си местоположение, Южна Корея „рискува да се окаже начело на всеки конфликт между тях“. Той посочи „спирала на ескалация“, в която засилването на сътрудничеството между Република Корея, САЩ и Япония провокира засилено взаимодействие между КНДР, Китай и Русия.

„Тази ситуация е много опасна за Корея и ние трябва да се откажем от пътя на ескалация на военното напрежение. Трябва да намерим начин да осигурим мирно съвместно съществуване“, каза южнокорейският лидер. По време на предизборната кампания той заяви, че Република Корея не трябва да „ескалира ненужно напрежение“ в отношенията си с Русия.

В същото време Лий Дже-мьонг заяви, че споделя „мнението на своя предшественик Юн Сок-йол, че военното сътрудничество на Северна Корея с Русия представлява значителна заплаха за сигурността на Южна Корея“, но отбеляза, че „простите решения не са достатъчни; необходими са диалог и сътрудничество“.