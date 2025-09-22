Новини
Южнокорейският президент призовава за мирно съвместно съществуване със Северна Корея, Китай и Русия

22 Септември, 2025 11:43 638 10

Поради географското си местоположение, Южна Корея рискува да се окаже начело на всеки конфликт между тях

Южнокорейският президент призовава за мирно съвместно съществуване със Северна Корея, Китай и Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският президент И Дже-мьонг призова за прекратяване на ескалацията на напрежението и се застъпи за мирно съвместно съществуване със страните в региона, включително Северна Корея, Китай и Русия. Той изложи тази позиция в интервю за аг. Reuters.

И Дже-мьонг отбеляза „нарастващата конфронтация между лагерите на социалистическите и капиталистическите страни“. Според него, поради географското си местоположение, Южна Корея „рискува да се окаже начело на всеки конфликт между тях“. Той посочи „спирала на ескалация“, в която засилването на сътрудничеството между Република Корея, САЩ и Япония провокира засилено взаимодействие между КНДР, Китай и Русия.

Тази ситуация е много опасна за Корея и ние трябва да се откажем от пътя на ескалация на военното напрежение. Трябва да намерим начин да осигурим мирно съвместно съществуване“, каза южнокорейският лидер. По време на предизборната кампания той заяви, че Република Корея не трябва да „ескалира ненужно напрежение“ в отношенията си с Русия.

В същото време Лий Дже-мьонг заяви, че споделя „мнението на своя предшественик Юн Сок-йол, че военното сътрудничество на Северна Корея с Русия представлява значителна заплаха за сигурността на Южна Корея“, но отбеляза, че „простите решения не са достатъчни; необходими са диалог и сътрудничество“.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Но мирно съвместно съществуване

    5 6 Отговор
    С бащата на някаква Саяна не може да има. Той не спря да обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    11:46 22.09.2025

  • 2 Президентът на

    10 1 Отговор
    Южна Корея е с много високо IQ за разлика от това на урси розовите европейски понита който клони към нула.

    11:51 22.09.2025

  • 3 Вашите партньори САЩ

    8 0 Отговор
    не сакат миръ, а секира. Къде има секира има и лява ръка десен джоб за тях.

    Коментиран от #8

    11:52 22.09.2025

  • 4 Фейк на часа

    6 0 Отговор
    Южна Корея имат огромен проблем с раждаемостта. Младите жени и мъже не искат да създават семейства. В тази държава има популярно феминстко движение 4Б - те отричат създаването на семейство, раждане на деца, срещи и секс с мъже. Там има подобни мъжки движения. Времето работи за С. Корея, която след две поколения просто ще бъде огромното мнозинство.

    Коментиран от #7

    11:55 22.09.2025

  • 5 Лицемери

    3 0 Отговор
    То хубаво призовава ама само на думи поне другарчетата му от колективния запад на дела вършат точно обратното.

    11:59 22.09.2025

  • 6 Pyccкий Карлик 😄

    4 0 Отговор
    Мъдър избор !!!
    България трябва да вземе пример от корейците.

    12:00 22.09.2025

  • 7 Това го има и в други

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    развити държави в които се води прекалено силна социална политика. Човек се вмързелява дотолкова, че го избива само на ядене и спане. Има един експеримент с мишки, нарича се "Вселена 25". Потърсете го в гуглето, доста добре обяснява какво става когато едно същество е презадоволено от към битови условия и му липсват естествени врагове.

    12:07 22.09.2025

  • 8 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашите партньори САЩ":

    Немирното съвместно съществуване със съюза на тези три ядрени сили не изнася на никого, най много на САЩ.
    А да се надявате на война между тези съюзници е напълно глупаво.

    Коментиран от #10

    12:08 22.09.2025

  • 9 Мечок

    0 0 Отговор
    ДжунМун усети дебелия салам и запя помирителна песничка. И когато е погледнал как ФАЩ пазят приятелите и съюзниците си като Катар му стана ясно на завалията че на ФАЩ не може да се разчита, и е по добре да е приятел със съседите си.

    12:11 22.09.2025

  • 10 Американците

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    навсякъде около трите ядрени държави палят войни. Вие на кого ги разправяте тези алабализми?

    12:14 22.09.2025

