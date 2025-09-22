"Неутрална Швейцария ще участва в мащабни въздушни учения на НАТО"

Швейцарската армия, заедно с военните на 12 други държави, ще участва в ежегодното въздушно учение на НАТО Tiger Meet, което ще се проведе от 22 септември до 3 октомври в Бежа, Португалия. Това съобщи пресслужбата на швейцарските въоръжени сили.
Според тези съобщения това е едно от най-големите въздушни маневри на алианса в Европа, в което участват над 50 бойни самолета и приблизително 1500 военнослужещи. Целта на учението е да се развият бойните умения на участниците, да се засили сътрудничеството между различните военновъздушни сили на алианса и да се подобрят техните отбранителни способности.
Швейцария е представена с пет изтребителя F/A-18. Пилотите ще практикуват планиране и провеждане на съвместни въздушни мисии в трудни условия. Отбелязва се, че страната участва в тези учения от много години като част от програмата на НАТО „Партньорство за мир“. Ескадрила 11 на швейцарските военновъздушни сили е член на Асоциацията на НАТО „Тигър“ от 1981 г. и участва активно в летателни учения от 2004 г.
Тази година, освен Швейцария и Португалия, в ученията участват Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Холандия, Полша, Турция, Франция и Чехия.
Въпреки неутралния си статут, Швейцария участва в програмата на НАТО „Партньорство за мир“ от 1996 г., която има за цел да развива двустранно военно сътрудничество и да обменя информация и опит. През юли 2024 г. швейцарското правителство обяви, че алиансът ще открие офис в Женева, за да развива връзки с международни и неправителствени организации, базирани в града.
1 Пич
Коментиран от #6
13:23 22.09.2025
2 Ти да видиш
13:24 22.09.2025
3 Путин е най-големият овчар.
Коментиран от #21
13:24 22.09.2025
4 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
13:24 22.09.2025
5 Хахахаха
Коментиран от #7
13:25 22.09.2025
6 Само питам
До коментар #1 от "Пич":Как може да се родиш такъв олигофрен?!Или впоследствие стана олигофрен?!
Коментиран от #10, #13
13:26 22.09.2025
7 Жхггу
До коментар #5 от "Хахахаха":Срещнеш ли копейка трепИ!За празничното настроение.
Коментиран от #9
13:26 22.09.2025
8 Путлер е гений.
13:28 22.09.2025
9 Справедлив
До коментар #7 от "Жхггу":Срещнеш ли соросоиден либераст удри докато спре да мърда.
13:29 22.09.2025
10 Пич
До коментар #6 от "Само питам":Така ти се струва защото ти се върти главата от течно - кашавата диета на която съм те подложил!
13:30 22.09.2025
11 БОЗА
Термина "неутрална" олеква май... ;-)
Коментиран от #12
13:30 22.09.2025
12 Хахахаха
До коментар #11 от "БОЗА":Ами тя и "независима" България по комунизма, не беше независима!
Коментиран от #17
13:32 22.09.2025
13 Човека
До коментар #6 от "Само питам":Ви разказва играта на всички паветници, а вие безпомощно се гърчите срещу него. Боли ли?
Коментиран от #14
13:33 22.09.2025
14 Смех
До коментар #13 от "Човека":Разказа играта на златарите.
СМЕЕЕЕЕХ
13:38 22.09.2025
15 НАТО трябва да
13:39 22.09.2025
16 Ха ха ха
13:40 22.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Голямо Военно Учение с 50самолета
13:43 22.09.2025
19 604
13:48 22.09.2025
20 Браво
13:49 22.09.2025
21 604
До коментар #3 от "Путин е най-големият овчар.":Моли се да не ни посегне че ще залегнете я по диреци я на 6 футъ под земята...
Коментиран от #22
13:50 22.09.2025
22 Само питам
До коментар #21 от "604":хиуща ядеш ли?
Коментиран от #23
13:55 22.09.2025
23 Тизе
До коментар #22 от "Само питам":Не си ги вадиш от устата та немое разбереме дали и друг че ги сака!
13:57 22.09.2025