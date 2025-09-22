"Неутрална Швейцария ще участва в мащабни въздушни учения на НАТО"

Швейцарската армия, заедно с военните на 12 други държави, ще участва в ежегодното въздушно учение на НАТО Tiger Meet, което ще се проведе от 22 септември до 3 октомври в Бежа, Португалия. Това съобщи пресслужбата на швейцарските въоръжени сили.

Според тези съобщения това е едно от най-големите въздушни маневри на алианса в Европа, в което участват над 50 бойни самолета и приблизително 1500 военнослужещи. Целта на учението е да се развият бойните умения на участниците, да се засили сътрудничеството между различните военновъздушни сили на алианса и да се подобрят техните отбранителни способности.

Швейцария е представена с пет изтребителя F/A-18. Пилотите ще практикуват планиране и провеждане на съвместни въздушни мисии в трудни условия. Отбелязва се, че страната участва в тези учения от много години като част от програмата на НАТО „Партньорство за мир“. Ескадрила 11 на швейцарските военновъздушни сили е член на Асоциацията на НАТО „Тигър“ от 1981 г. и участва активно в летателни учения от 2004 г.

Тази година, освен Швейцария и Португалия, в ученията участват Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Холандия, Полша, Турция, Франция и Чехия.

Въпреки неутралния си статут, Швейцария участва в програмата на НАТО „Партньорство за мир“ от 1996 г., която има за цел да развива двустранно военно сътрудничество и да обменя информация и опит. През юли 2024 г. швейцарското правителство обяви, че алиансът ще открие офис в Женева, за да развива връзки с международни и неправителствени организации, базирани в града.