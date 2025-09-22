Новини
Неутрална Швейцария ще участва в мащабни въздушни учения на НАТО

22 Септември, 2025 13:21 635 23

То се провежда от 22 септември до 3 октомври в Бежа, Португалия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцарската армия, заедно с военните на 12 други държави, ще участва в ежегодното въздушно учение на НАТО Tiger Meet, което ще се проведе от 22 септември до 3 октомври в Бежа, Португалия. Това съобщи пресслужбата на швейцарските въоръжени сили.

Според тези съобщения това е едно от най-големите въздушни маневри на алианса в Европа, в което участват над 50 бойни самолета и приблизително 1500 военнослужещи. Целта на учението е да се развият бойните умения на участниците, да се засили сътрудничеството между различните военновъздушни сили на алианса и да се подобрят техните отбранителни способности.

Швейцария е представена с пет изтребителя F/A-18. Пилотите ще практикуват планиране и провеждане на съвместни въздушни мисии в трудни условия. Отбелязва се, че страната участва в тези учения от много години като част от програмата на НАТО „Партньорство за мир“. Ескадрила 11 на швейцарските военновъздушни сили е член на Асоциацията на НАТО „Тигър“ от 1981 г. и участва активно в летателни учения от 2004 г.

Тази година, освен Швейцария и Португалия, в ученията участват Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Холандия, Полша, Турция, Франция и Чехия.

Въпреки неутралния си статут, Швейцария участва в програмата на НАТО „Партньорство за мир“ от 1996 г., която има за цел да развива двустранно военно сътрудничество и да обменя информация и опит. През юли 2024 г. швейцарското правителство обяви, че алиансът ще открие офис в Женева, за да развива връзки с международни и неправителствени организации, базирани в града.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 7 Отговор
    Аха...... Швейцария ще участва като дава заеми на НАТО за ученията , а НАТО ще участва в Швейцария като връща парите !!!

    Коментиран от #6

    13:23 22.09.2025

  • 2 Ти да видиш

    13 6 Отговор
    Швейцария от доста години не е неутрална

    13:24 22.09.2025

  • 3 Путин е най-големият овчар.

    12 19 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите молят да ги нахрани.

    Коментиран от #21

    13:24 22.09.2025

  • 4 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    11 18 Отговор
    Мръсните русофашистка и терористична хунта успя да накара и неутралните държави да вземат страна!

    13:24 22.09.2025

  • 5 Хахахаха

    12 4 Отговор
    Един копей тук, му обяснявах, че Швейцария не е независима, понеже той искал България да бъде независима, като Швейцария! Написах му, че независими държави няма. Ето ги фактите.

    Коментиран от #7

    13:25 22.09.2025

  • 6 Само питам

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Как може да се родиш такъв олигофрен?!Или впоследствие стана олигофрен?!

    Коментиран от #10, #13

    13:26 22.09.2025

  • 7 Жхггу

    8 14 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За празничното настроение.

    Коментиран от #9

    13:26 22.09.2025

  • 8 Путлер е гений.

    7 12 Отговор
    Швейцария прави учения с НАТО.Австрия прави постъпки да влезе в НАТО.

    13:28 22.09.2025

  • 9 Справедлив

    15 6 Отговор

    До коментар #7 от "Жхггу":

    Срещнеш ли соросоиден либераст удри докато спре да мърда.

    13:29 22.09.2025

  • 10 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Само питам":

    Така ти се струва защото ти се върти главата от течно - кашавата диета на която съм те подложил!

    13:30 22.09.2025

  • 11 БОЗА

    14 3 Отговор
    "Неутрална Швейцария ще участва в мащабни въздушни учения на НАТО"

    Термина "неутрална" олеква май... ;-)

    Коментиран от #12

    13:30 22.09.2025

  • 12 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "БОЗА":

    Ами тя и "независима" България по комунизма, не беше независима!

    Коментиран от #17

    13:32 22.09.2025

  • 13 Човека

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Само питам":

    Ви разказва играта на всички паветници, а вие безпомощно се гърчите срещу него. Боли ли?

    Коментиран от #14

    13:33 22.09.2025

  • 14 Смех

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Човека":

    Разказа играта на златарите.
    СМЕЕЕЕЕХ

    13:38 22.09.2025

  • 15 НАТО трябва да

    5 8 Отговор
    е благодарен на Путин. Бяха се разпищолили нещо, ама бункерния ги стегна.

    13:39 22.09.2025

  • 16 Ха ха ха

    4 8 Отговор
    Да благодарим за това на смахнатия дядка. Да иляди кабаев, че обедини Европа така, както самите европейци не успяваха да го направят.

    13:40 22.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Голямо Военно Учение с 50самолета

    8 4 Отговор
    В Португалия?? Някога в Доброславци имахме Толкова!?? Кое муе Голямото?? Швейария ще Участва с 2 самолета?? Ние защо няма да участваме??

    13:43 22.09.2025

  • 19 604

    4 2 Отговор
    Пхахяхахя неутралнъ викъ...ми що не участва на учения с раша....либераскея планктон е пълну куку!

    13:48 22.09.2025

  • 20 Браво

    4 3 Отговор
    Дори на винаги неутралната Швейцария и светна под шапката, че трябва да се включи в отбранителната способност на НАТО срещу агресивната фашистка Русия.

    13:49 22.09.2025

  • 21 604

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е най-големият овчар.":

    Моли се да не ни посегне че ще залегнете я по диреци я на 6 футъ под земята...

    Коментиран от #22

    13:50 22.09.2025

  • 22 Само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "604":

    хиуща ядеш ли?

    Коментиран от #23

    13:55 22.09.2025

  • 23 Тизе

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Само питам":

    Не си ги вадиш от устата та немое разбереме дали и друг че ги сака!

    13:57 22.09.2025

