На 5 октомври ще са парламентарните избори в Сирия

Изборите за Народен съвет (парламент) в Сирия ще се проведат на 5 октомври 2025 г. в цялата страна, според информационната агенция SANA, позовавайки се на Сирийската върховна избирателна комисия.

Според процедурата процесът започва с формирането на подкомисии от Върховната избирателна комисия, които назначават избирателни органи (забележка: избирателни колегии), отговорни за приемането на заявления от кандидати. Въз основа на тези заявления се съставят предварителни списъци. Жалби срещу регистрацията на кандидати са разрешени преди одобряването на окончателните списъци.

Гласуването се провежда от избирателните органи (избирателни колегии) ​​чрез пряко и тайно гласуване, а окончателните резултати се потвърждават с президентски указ. Една трета от 210-те депутати - 70 членове на парламента - се назначават от президента.

Гласуването за 210-те членове на Националното събрание ще се проведе „във всички избирателни райони“, въпреки че миналия месец избирателната комисия обяви, че гласуването ще бъде отложено в три провинции – Сувейда, Хасака и Ракка – поради нестабилност и наличието на въоръжени групировки.

Предстоящата кампания ще бъде първата след сформирането на новата администрация, водена от временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа, който дойде на власт след бягството на предшественика си Башар ал-Асад през декември 2024 г.

Очаква се новият парламент да играе ключова роля в одобряването на законодателство, насочено към икономически реформи, както и в ратифицирането на споразумения, които биха могли да променят външнополитическите съюзи на страната.

През март тази година Сирия издаде конституционна декларация, очертаваща рамката за преходния период под ръководството на ал-Шараа.