На 5 октомври ще са парламентарните избори в Сирия

На 5 октомври ще са парламентарните избори в Сирия

22 Септември, 2025 15:51 655 10

Страната влиза в нов етап на развитие

На 5 октомври ще са парламентарните избори в Сирия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изборите за Народен съвет (парламент) в Сирия ще се проведат на 5 октомври 2025 г. в цялата страна, според информационната агенция SANA, позовавайки се на Сирийската върховна избирателна комисия.

Според процедурата процесът започва с формирането на подкомисии от Върховната избирателна комисия, които назначават избирателни органи (забележка: избирателни колегии), отговорни за приемането на заявления от кандидати. Въз основа на тези заявления се съставят предварителни списъци. Жалби срещу регистрацията на кандидати са разрешени преди одобряването на окончателните списъци.

Гласуването се провежда от избирателните органи (избирателни колегии) ​​чрез пряко и тайно гласуване, а окончателните резултати се потвърждават с президентски указ. Една трета от 210-те депутати - 70 членове на парламента - се назначават от президента.

Гласуването за 210-те членове на Националното събрание ще се проведе „във всички избирателни райони“, въпреки че миналия месец избирателната комисия обяви, че гласуването ще бъде отложено в три провинции – Сувейда, Хасака и Ракка – поради нестабилност и наличието на въоръжени групировки.

Предстоящата кампания ще бъде първата след сформирането на новата администрация, водена от временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа, който дойде на власт след бягството на предшественика си Башар ал-Асад през декември 2024 г.

Очаква се новият парламент да играе ключова роля в одобряването на законодателство, насочено към икономически реформи, както и в ратифицирането на споразумения, които биха могли да променят външнополитическите съюзи на страната.

През март тази година Сирия издаде конституционна декларация, очертаваща рамката за преходния период под ръководството на ал-Шараа.


  • 1 Осама

    6 0 Отговор
    В листите само талибани.

    Коментиран от #2

    15:53 22.09.2025

  • 2 Босама

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Осама":

    Чудно какви ли са били първите кандидат пармалентисти на изборите в България от края на 1879 година

    Коментиран от #5

    16:04 22.09.2025

  • 3 Друго си е

    3 0 Отговор
    демокрацията на фона ва изтърбушените апартаменти и изпочупенити прозорци. Дай боже и в Европата такава димокрация.

    16:12 22.09.2025

  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    В Сирия изборите ще бъдат къде-къде по-чести и прозрачни от тези в демократична България

    16:14 22.09.2025

  • 5 Дедо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Босама":

    Ще ти стане ясно като научиш, че Иванчо хаджи Пенчович, осъдилия Левски на бесило, е бил избран за депутат в първото велико народно събрание на България.

    Коментиран от #7

    16:16 22.09.2025

  • 6 Ал-Джолани

    0 0 Отговор
    Аз залагам на изборите на Ал-Шараа.

    16:17 22.09.2025

  • 7 Босама

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо":

    От която и страна да погледнете ако не е предате то ще да е нещо като разбоиник

    16:29 22.09.2025

  • 8 За размисъл

    0 0 Отговор
    " гласуването ще бъде отложено в три провинции – Сувейда, Хасака и Ракка ".
    Това означава изключване от изборите на друзите в Суайда, християните в Хасака и кюрдите в Ракка. След малко ще съобщят и за алауитите в Тартус и Латакиа. Останаха само исмаилитите, но Ага Хан плати милиард за да не ги закачат( макар милиарда да ме стигна - обезглавиха 8 младежи в Саламиа).
    Важното е , че шараа (от шериат) го приеха в ООН.

    Коментиран от #10

    16:39 22.09.2025

  • 9 Асад от маскалсата гарсониера

    1 0 Отговор
    Раша не беше ли съюзник на Сирия... завинаги???😔😔😔

    16:51 22.09.2025

  • 10 Да помислете дси но на арабски

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За размисъл":

    ШАРА в арабския означава път, улица.

    16:52 22.09.2025

Новини по държави:
