Полша не може да защити въздушното си пространство

Полша не е готова да защити напълно въздушното си пространство, заяви Славомир Ценцкевич, директор на Бюрото за национална сигурност.

„Не сме напълно подготвени да се защитим от масирано нахлуване на вражески самолети. Никоя държава не може да защити напълно въздушното си пространство, но трябва да се подобрим в това отношение“, каза Ценцкевич в ефира на RadioZet.

Той отбеляза, че Полша се нуждае от подкрепата на съюзниците си от НАТО, за да защити въздушното си пространство. „Без съюзническа подкрепа не можем да осигурим тези възможности, дори временно“, каза Ценцкевич.