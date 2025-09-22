Новини
Полша не може да защити въздушното си пространство

Полша не може да защити въздушното си пространство

22 Септември, 2025 16:51 915 68

Страната се нуждае от подкрепата на съюзниците си от НАТО

Полша не може да защити въздушното си пространство - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша не е готова да защити напълно въздушното си пространство, заяви Славомир Ценцкевич, директор на Бюрото за национална сигурност.

Не сме напълно подготвени да се защитим от масирано нахлуване на вражески самолети. Никоя държава не може да защити напълно въздушното си пространство, но трябва да се подобрим в това отношение“, каза Ценцкевич в ефира на RadioZet.

Той отбеляза, че Полша се нуждае от подкрепата на съюзниците си от НАТО, за да защити въздушното си пространство. „Без съюзническа подкрепа не можем да осигурим тези възможности, дори временно“, каза Ценцкевич.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    25 2 Отговор
    А да се зъбите на баба Мецана можете,а? Гниди!

    Коментиран от #15, #16, #20

    16:52 22.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    От 19 дрона примамки свалиха само три.

    Коментиран от #38

    16:53 22.09.2025

  • 3 ХаХа

    20 1 Отговор
    Имат ефки 35 и немогат, ба тая крива нива, закривай

    16:54 22.09.2025

  • 4 Асгард

    19 1 Отговор
    Още ще си кажете, леш такава! Щом и другите не могат, как ще ви помогнат бе? Веднага на килимчето, бял флаг, дълбок поклон и сърдечни извинения!

    Коментиран от #24

    16:54 22.09.2025

  • 5 Пановете

    21 2 Отговор
    уж много ербаб - уж няй-голямата армия в Европа, Русия заплашват, а се оказва, че не могат да си опазят собствената кочина.

    Коментиран от #14

    16:55 22.09.2025

  • 6 Тагаренко

    20 1 Отговор
    Репатрака ще им закара нашите два Ф16 да си ги ремонтират.

    Коментиран от #39

    16:55 22.09.2025

  • 7 Pyccкий Карлик 😄

    11 5 Отговор
    Най-добрата защита е Нападението, про3ди полски мишоци ))

    16:55 22.09.2025

  • 8 Ха ха ха ха

    15 3 Отговор
    От няколко разузнавателни дрона, Натютю напълни кюлотите ха ха ха

    Коментиран от #21

    16:55 22.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Натото

    15 4 Отговор
    Да се защити не може, но да напада може. Или греша?

    Коментиран от #13

    16:56 22.09.2025

  • 11 Моча в калта

    4 9 Отговор
    То па пРоссия може.

    Коментиран от #31

    16:57 22.09.2025

  • 12 Евроатлантик

    6 2 Отговор
    Може да помогне с няколко хвърчила, 2-3 парашута за парасейлинг /като тези от морето/ и делтапланери Страхотна въздушна флотилия

    16:57 22.09.2025

  • 13 Българин

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Натото":

    Ако Натото нападне от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #23, #25, #27

    16:57 22.09.2025

  • 14 Хм...

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пановете":

    Да ми кажеш коя държава в света може да опази въздушното си пространство в днешно време? Дроновете промениха играта и това го знаят всички.

    16:58 22.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Днес е ден 1307 от тридневната СВО.

    16:59 22.09.2025

  • 17 Чуй чуй

    13 3 Отговор
    Видя се, че смешната организацийка има за цел само да натиска колониите да купуват амерски оръжия. Другото е ала бала

    16:59 22.09.2025

  • 18 ха-ха

    12 3 Отговор
    Ха-ха , и те тръгнали да борят руснаците ....

    17:00 22.09.2025

  • 19 Ааааа

    8 1 Отговор
    Ние ще ги подкрепим. Фътата са готови за отлитане ха ха ха

    17:00 22.09.2025

  • 20 БайБоцимир

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Коя е баба мецана? Да не е една нaсрaн@ в бyнкерa?

    17:00 22.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха ха":

    Полша се хвалеше с най доброто ПВО в Европа а се видя че са напълно неподготвени срещу дронове.

    Коментиран от #28

    17:01 22.09.2025

  • 22 факуса

    8 1 Отговор
    ама нали много наперени бяхте ляхи откачени

    17:01 22.09.2025

  • 23 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    И как ще стане тая работа? Лопатите с чипове чакат изстрелване, нали се сещаш?

    Коментиран от #26

    17:01 22.09.2025

  • 24 Хохо Бохо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асгард":

    А не могат. Ония прибалтийските пинчери са много устати, те ще им помогнат

    17:02 22.09.2025

  • 25 Хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ако на натото му стискаше отдавна щеше да е нападнало Русия. Ама не му стиска, особено с Китай, Индия и СК зад Русия !!

    Коментиран от #44

    17:02 22.09.2025

  • 26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха ха":

    Шепата олигофрени не го разбрахте.

    Коментиран от #30, #34

    17:03 22.09.2025

  • 27 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ама важното е че ще остане нещо, а от Европата полуострова на големия континент Евразия няма да стане нищо.....

    17:03 22.09.2025

  • 28 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Няма ПВО което да свали Орешак. Затова ревът и вият към Луната.

    Коментиран от #33

    17:04 22.09.2025

  • 29 Хи хи

    4 1 Отговор
    Ако Русия нападне Полша, ние ще им пратим съболезнования и приятелско потупване по рамото, съгласно член 5 !!

    17:05 22.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 аz СВОПобеда80

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Моча в калта":

    Един детайл!Русия поиска обратно продадените С-400 от Турция.Къде е руското ПВО?🤣🤣🤣

    17:05 22.09.2025

  • 32 оня с коня

    5 3 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    17:05 22.09.2025

  • 33 Хм...

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Така е":

    Ревът? Кaпейкитe кога ще научите български? Пък след това претендирайте, че сте някаква част от цивилизацията!

    Коментиран от #36, #40

    17:06 22.09.2025

  • 34 Вие амебите

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Първо си върнете 25% от вече новата руска територия и тогава говорете ха ха ха

    Коментиран от #45

    17:06 22.09.2025

  • 35 Пука му на някой

    4 2 Отговор
    За въздушното пространство на тези полски олигофрени. Защо са го затворили за граждански полети от Беларус? Какво им пречи да си прелитат след като дори санкциите от САЩ отпаднаха за тях. Защо КПП то затвориха тези малоумници ? Невероятни идиоти са верно

    17:07 22.09.2025

  • 36 щото

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хм...":

    Твоите съмишленици много са го изучили българския , затова ръсят простотия след простотия по сайтовете ....

    17:08 22.09.2025

  • 37 Бреййй

    2 2 Отговор
    Много центажии вдигат врява тука, значи положението на Натото е плачевно. Щели да защитават въздуха ти да видиш ха ха ха ха

    17:08 22.09.2025

  • 38 ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ... и потрошиха ракети за стотици милиони за тия три дрона за 200-300 долара😉

    17:08 22.09.2025

  • 39 Никой

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тагаренко":

    Те са надуваеми - едва ли ще стигнат - там пък трябва да ги напомпят.

    17:08 22.09.2025

  • 40 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хм...":

    Марк Рюте каза да учите руски !!!!

    Коментиран от #55, #58

    17:09 22.09.2025

  • 41 То бива бива, ама..

    4 0 Отговор
    Само човек с IQ на амеба
    може да повярва, че България приема еврото, за да спаси Франция, Италия, Испания (даже и Германия).
    😂

    Коментиран от #52

    17:09 22.09.2025

  • 42 Трол със сопол

    2 1 Отговор
    На мен ми казаха да викам за натото. Иначе глад.

    Коментиран от #50

    17:09 22.09.2025

  • 43 Ми хубаво ...

    3 1 Отговор
    Полша се нуждае от подкрепата на съюзниците си от НАТО...Ние пък от вода се нуждаем и Полша малко ни интересува

    17:09 22.09.2025

  • 44 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    ЕС отряза Путин.
    Китай отряза Путин.
    Африка отряза Путин.
    И той сега е в компанията само на С Корея.Още малко и Ким ще се откаже от него.И докато всички си правят бизнеса и си развиват икономиките,Путин върши работата на САЩ по разнебитването на Русия безплатно.

    Коментиран от #46, #47

    17:10 22.09.2025

  • 45 Копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Вие амебите":

    А на нас каква ни е далаверата?

    17:11 22.09.2025

  • 46 ХА-ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    ХА-ХА !

    17:11 22.09.2025

  • 47 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Като погледнах нагоре те видях да падаш от Луната, АЛООООО ТИ НА МАРС ЛИ СИ БИЛ ??!!

    17:12 22.09.2025

  • 48 Истината

    2 4 Отговор
    Нов шамар за Урсула: Белгия и Франция блокират незаконния план за грабеж на руските активи
    Брюксел отново се оплете в собствените си схеми. Урсула фон дер Лайен реши да си играе на банкер – да превърне замразените 210 милиарда евро от руските активи в „репарационен заем“ за Украйна. Тя отново се натъкна на правната и политическата стена на здравия разум.
    Белгийският вицепремиер Венсан Ван Петегем нарече плана това, което е – незаконна конфискация. Той предупреди, че заобикалянето на законите ще подкопае доверието в еврото, ще изгони инвеститорите и ще постави под риск самата финансова стабилност на еврозоната

    17:12 22.09.2025

  • 49 Тома

    1 2 Отговор
    Да се обадят на запрянката да прати нашите ефки да помагат

    17:12 22.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Учител историк

    1 1 Отговор
    И деца, да знаете. Когато някой ви говори за лгбт в Европа, винаги се сещайте, че в Русия и Кремъл са били и са най-големите пе.ерасти.

    17:13 22.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дудов

    1 1 Отговор
    Те поляците и други работи не могат да защитят.Например полякините.Въобще поляците не стават за много работи.

    Коментиран от #57

    17:14 22.09.2025

  • 54 Хи хи

    1 1 Отговор
    Марк Рюте каза на натовците да учат руски, гледам, че доста руски думички са научили и ги ползват, браво !!!

    17:14 22.09.2025

  • 55 Годината е 2027

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    17:16 22.09.2025

  • 56 Нали много им знаеха човките

    2 0 Отговор
    А сега : Полша не може да защити въздушното си пространство....

    17:16 22.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Град Козлодуй

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    Да, много руски вдовички щели да идват насам в близко бъдеще. И като добри домакини ще трябва да поназнайваме, за да можем да ги посрещаме и да ги предразполагаме.

    17:17 22.09.2025

  • 59 Мъка, мъкааа

    1 0 Отговор
    Не само Полша ами цяла Европа не може да се защити от руските балистични ракети. Сега ги правят разногледи с евтини дронове, смятай ако изтрелят залп с Орешаци… ще се изпуснат в крачолите ха ха ха

    17:17 22.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хи хи

    0 0 Отговор
    То и малкия зеля щеше да защитава украинците, ама нещо хич не може да защити украинките по света от наточени мyрoве !!

    17:17 22.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 НАТО

    1 0 Отговор
    Видя се и напоследък че НАТО освен да пълни гушите на стотиците безполезни чиновници, за никакъв ххх не става.Могат да се зъбят и да участват в учения.Дори и за филми могат да ги ползват, ама за друго - сори майна

    17:18 22.09.2025

  • 64 Оле майкоооо...

    2 0 Отговор
    Сега и Полша почна като Зелю да реве ....помогнете, помогнете ....

    Коментиран от #67

    17:20 22.09.2025

  • 65 Иван

    0 1 Отговор
    Полска К.

    17:26 22.09.2025

  • 66 Военен от запаса

    1 1 Отговор
    Ха-ха-ха, ами тя Раша стана на решето само от дроновете на ВСУ, а за Полша какво да кажем?

    17:27 22.09.2025

  • 67 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оле майкоооо...":

    Коалиция 87++.

    17:28 22.09.2025

  • 68 Истината, куме

    0 0 Отговор
    Безпомощността на НАТО се вижда дори от слепия. Нито оръжията им, нито инструктори, логисти, наемници, нито военна стратегия… нищо не може да се противопостави на руснаците. Пълен въздух под налягане, само центажиите се дерат без смисъл.

    17:28 22.09.2025

