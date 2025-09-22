Полша не може да защити въздушното си пространство

Полша не е готова да защити напълно въздушното си пространство, заяви Славомир Ценцкевич, директор на Бюрото за национална сигурност.
„Не сме напълно подготвени да се защитим от масирано нахлуване на вражески самолети. Никоя държава не може да защити напълно въздушното си пространство, но трябва да се подобрим в това отношение“, каза Ценцкевич в ефира на RadioZet.
Той отбеляза, че Полша се нуждае от подкрепата на съюзниците си от НАТО, за да защити въздушното си пространство. „Без съюзническа подкрепа не можем да осигурим тези възможности, дори временно“, каза Ценцкевич.
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #15, #16, #20
16:52 22.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #38
16:53 22.09.2025
3 ХаХа
16:54 22.09.2025
4 Асгард
Коментиран от #24
16:54 22.09.2025
5 Пановете
Коментиран от #14
16:55 22.09.2025
6 Тагаренко
Коментиран от #39
16:55 22.09.2025
7 Pyccкий Карлик 😄
16:55 22.09.2025
8 Ха ха ха ха
Коментиран от #21
16:55 22.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Натото
Коментиран от #13
16:56 22.09.2025
11 Моча в калта
Коментиран от #31
16:57 22.09.2025
12 Евроатлантик
16:57 22.09.2025
13 Българин
До коментар #10 от "Натото":Ако Натото нападне от Русия няма да остане много.
Коментиран от #23, #25, #27
16:57 22.09.2025
14 Хм...
До коментар #5 от "Пановете":Да ми кажеш коя държава в света може да опази въздушното си пространство в днешно време? Дроновете промениха играта и това го знаят всички.
16:58 22.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Механик
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Днес е ден 1307 от тридневната СВО.
16:59 22.09.2025
17 Чуй чуй
16:59 22.09.2025
18 ха-ха
17:00 22.09.2025
19 Ааааа
17:00 22.09.2025
20 БайБоцимир
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Коя е баба мецана? Да не е една нaсрaн@ в бyнкерa?
17:00 22.09.2025
21 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Ха ха ха ха":Полша се хвалеше с най доброто ПВО в Европа а се видя че са напълно неподготвени срещу дронове.
Коментиран от #28
17:01 22.09.2025
22 факуса
17:01 22.09.2025
23 Ха ха ха ха
До коментар #13 от "Българин":И как ще стане тая работа? Лопатите с чипове чакат изстрелване, нали се сещаш?
Коментиран от #26
17:01 22.09.2025
24 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Асгард":А не могат. Ония прибалтийските пинчери са много устати, те ще им помогнат
17:02 22.09.2025
25 Хи хи
До коментар #13 от "Българин":Ако на натото му стискаше отдавна щеше да е нападнало Русия. Ама не му стиска, особено с Китай, Индия и СК зад Русия !!
Коментиран от #44
17:02 22.09.2025
26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #23 от "Ха ха ха ха":Шепата олигофрени не го разбрахте.
Коментиран от #30, #34
17:03 22.09.2025
27 Европеец
До коментар #13 от "Българин":Ама важното е че ще остане нещо, а от Европата полуострова на големия континент Евразия няма да стане нищо.....
17:03 22.09.2025
28 Така е
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Няма ПВО което да свали Орешак. Затова ревът и вият към Луната.
Коментиран от #33
17:04 22.09.2025
29 Хи хи
17:05 22.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 аz СВОПобеда80
До коментар #11 от "Моча в калта":Един детайл!Русия поиска обратно продадените С-400 от Турция.Къде е руското ПВО?🤣🤣🤣
17:05 22.09.2025
32 оня с коня
17:05 22.09.2025
33 Хм...
До коментар #28 от "Така е":Ревът? Кaпейкитe кога ще научите български? Пък след това претендирайте, че сте някаква част от цивилизацията!
Коментиран от #36, #40
17:06 22.09.2025
34 Вие амебите
До коментар #26 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Първо си върнете 25% от вече новата руска територия и тогава говорете ха ха ха
Коментиран от #45
17:06 22.09.2025
35 Пука му на някой
17:07 22.09.2025
36 щото
До коментар #33 от "Хм...":Твоите съмишленици много са го изучили българския , затова ръсят простотия след простотия по сайтовете ....
17:08 22.09.2025
37 Бреййй
17:08 22.09.2025
38 ти да видиш
До коментар #2 от "Последния Софиянец":... и потрошиха ракети за стотици милиони за тия три дрона за 200-300 долара😉
17:08 22.09.2025
39 Никой
До коментар #6 от "Тагаренко":Те са надуваеми - едва ли ще стигнат - там пък трябва да ги напомпят.
17:08 22.09.2025
40 Хи хи
До коментар #33 от "Хм...":Марк Рюте каза да учите руски !!!!
Коментиран от #55, #58
17:09 22.09.2025
41 То бива бива, ама..
може да повярва, че България приема еврото, за да спаси Франция, Италия, Испания (даже и Германия).
😂
Коментиран от #52
17:09 22.09.2025
42 Трол със сопол
Коментиран от #50
17:09 22.09.2025
43 Ми хубаво ...
17:09 22.09.2025
44 Атина Палада
До коментар #25 от "Хи хи":ЕС отряза Путин.
Китай отряза Путин.
Африка отряза Путин.
И той сега е в компанията само на С Корея.Още малко и Ким ще се откаже от него.И докато всички си правят бизнеса и си развиват икономиките,Путин върши работата на САЩ по разнебитването на Русия безплатно.
Коментиран от #46, #47
17:10 22.09.2025
45 Копейка
До коментар #34 от "Вие амебите":А на нас каква ни е далаверата?
17:11 22.09.2025
46 ХА-ХА
До коментар #44 от "Атина Палада":ХА-ХА !
17:11 22.09.2025
47 Хи хи
До коментар #44 от "Атина Палада":Като погледнах нагоре те видях да падаш от Луната, АЛООООО ТИ НА МАРС ЛИ СИ БИЛ ??!!
17:12 22.09.2025
48 Истината
Брюксел отново се оплете в собствените си схеми. Урсула фон дер Лайен реши да си играе на банкер – да превърне замразените 210 милиарда евро от руските активи в „репарационен заем“ за Украйна. Тя отново се натъкна на правната и политическата стена на здравия разум.
Белгийският вицепремиер Венсан Ван Петегем нарече плана това, което е – незаконна конфискация. Той предупреди, че заобикалянето на законите ще подкопае доверието в еврото, ще изгони инвеститорите и ще постави под риск самата финансова стабилност на еврозоната
17:12 22.09.2025
49 Тома
17:12 22.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Учител историк
17:13 22.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дудов
Коментиран от #57
17:14 22.09.2025
54 Хи хи
17:14 22.09.2025
55 Годината е 2027
До коментар #40 от "Хи хи":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
17:16 22.09.2025
56 Нали много им знаеха човките
17:16 22.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Град Козлодуй
До коментар #40 от "Хи хи":Да, много руски вдовички щели да идват насам в близко бъдеще. И като добри домакини ще трябва да поназнайваме, за да можем да ги посрещаме и да ги предразполагаме.
17:17 22.09.2025
59 Мъка, мъкааа
17:17 22.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хи хи
17:17 22.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 НАТО
17:18 22.09.2025
64 Оле майкоооо...
Коментиран от #67
17:20 22.09.2025
65 Иван
17:26 22.09.2025
66 Военен от запаса
17:27 22.09.2025
67 Иван
До коментар #64 от "Оле майкоооо...":Коалиция 87++.
17:28 22.09.2025
68 Истината, куме
17:28 22.09.2025