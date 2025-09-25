Новини
Найджъл Фарадж: Мигранти от Източна Европа ядат лебеди от Кралските паркове в Лондон

Найджъл Фарадж: Мигранти от Източна Европа ядат лебеди от Кралските паркове в Лондон

25 Септември, 2025 03:38, обновена 25 Септември, 2025 03:43 669 4

Великобритания прие първите мигранти от Франция по силата на споразумението "Един влиза, един излиза"

Найджъл Фарадж: Мигранти от Източна Европа ядат лебеди от Кралските паркове в Лондон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Във Великобритания лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фарадж заяви в интервю за лондонското радио Ел Би Си, че източноевропейски мигранти ловят лебеди от Кралските паркове в Лондон и шарани от езера в цялата страна, за да ги ядат. Управата на парковете обаче незабавно отрече тази информация.

Найджъл Фараж беше порицан за разпространение на невярна информация и „диви конспиративни теории“, след като обвини източноевропейците, и в частност румънците, че ядат лебеди в парковете в последната си атака срещу мигрантите, живеещи във Великобритания.

Лидерът на „реформаторите“ направи този коментар в интервю за радио Ел Би Си след като бе запитан за безпочвеното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп от миналата година, че хаитянски имигранти в САЩ ядат котки и кучета.

Благотворителната организация „Кралски паркове“ бързо отхвърли твърденията на Фарадж, заявявайки: „Не сме имали съобщения за инциденти, при които хора убиват или ядат лебеди в осемте кралски парка в Лондон“.

От управляващата Лейбъристка партия заявиха, че последните словоизлияния на лидера на „реформаторите“ са пореден пример защо не бива да му се вярва.

Лейбъристки депутат каза, че думите на Фарадж са директно заимствани от „песнопойката“ на Тръмп и са умишлен опит за разпалване на напрежение в общностите.

Семейство от трима души – мъж, жена и малко дете, са първите хора, пристигнали във Великобритания по силата на споразумението с правителството на Франция „един влиза, един излиза“, целящо да бъде обуздана миграцията, съобщи Би Би Си.

На членовете на тричленното семейство са издадени тримесечни визи, без право на работа и без право на публично финансиране. Те обаче могат да кандидатстват за престой във Великобритания. Този ход последва извеждането на четирима мигранти от Великобритания досега по пилотната схема. „Това е ясно послание към бандите за трафик на хора, че незаконното влизане във Великобритания няма да бъде толерирано“, заяви говорител на Министерството на вътрешните работи.

Правителството се надява схемата да възпре хората от опасното и незаконно прекосяване на Ламанша. Премиерът Киър Стармър освен това се стреми да разбие престъпните мрежи за трафик на хора, за които Министерството на вътрешните работи твърди, че „печелят от човешката мизерия“. Пилотният проект обаче е подложен на критики от политически опоненти и правозащитни организации. Министър на вътрешните работи в сянка, консерваторът Крис Филп, вече заяви, че споразумението на правителството с французите ще бъде по-малко ефективно от плана за Руанда, предложен от предишното консервативно правителство, и няма да има „никакъв възпиращ ефект“. Броят на върнатите досега мигранти за повече от седмица е „нищожен“, добави той.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    3 1 Отговор
    ха ха ха това са евроатлантиците от Източна Европа ! Много обичат банани и лебеди ! 🤣 ха ха ха ха ха и си падат мазохисти, обичат да ги унижават ха ха ха

    03:52 25.09.2025

  • 2 Гонзо

    2 0 Отговор
    Този Фараж е супер вреден пупулист

    04:19 25.09.2025

  • 3 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Найс, а....

    04:22 25.09.2025

  • 4 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Румънци са... Не сме ние...

    04:24 25.09.2025

